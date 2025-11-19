EZVIZ DL50FVS נבחר כמוצר היצוא של השנה בטקס פרסי היצוא האסייתי לשנת 2025 בזכות אמינות הייצור העצמי ונגישות הדור הבא שלו

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

DL50FVS צוין כמנצח באופן רשמי בטקס פרסי הייצוא האסייתי לשנת 2025, וזכה באחת מההכרות הכי סלקטיביות והכי מבוקשות בתעשייה. פרס זה מדגיש את כוחו חסר התקדים של ה-DL50FVS בייצור עצמאי לחלוטין, יכולת שנותרה נדירה בנוף המנעולים החכמים של ימינו. DL50FVS, שפותח באמצעות מערכת המחקר, הפיתוח והייצור הוורטיקאלית של EZVIZ, מגלם רמה של אומנות מקצועית, בקרת איכות ומומחיות טכנולוגית, ומוכיח כי מצוינות ייצור אמיתית ממשיכה להיות הבסיס לחדשנות פורצת דרך.

EZVIZ, המגובה באקוסיסטם של ייצור מקצה לקצה, הכניסה את DL50FVS לאחת מתוכניות הפרסים התחרותיות ביותר באזור, שבה מוצרים מובילים המונעים על ידי יצוא מתחרים על פרסים מובילים. פרסי היצוא האסייתיים הפכו לברומטר מרכזי לחוזק התעשייתי של אסיה, תוך הדגשת פתרונות המדגימים מוכנות גלובלית אמיתית. חבר השופטים השנה אימץ קריטריונים תובעניים במיוחד, תוך בחינת עומק הנדסי, חוסן ייצור ויכולת התרחבות בינלאומית. בסופו של דבר, DL50FVS ניצח משום ש-EZVIZ מצטיינת בדיוק במדדים הללו, וממנפת את השליטה שלה בצינור כולו, ממחקר ופיתוח עד לייצור, כדי ליצור מנעול חכם עם ביצועים אמינים ומוכנים לייצוא בתקן שמעטות היצרניות שיכולות להשתוות אליו.

"מנעול חכם מגן על המקום שאנשים קוראים לו בית, אז כל פרט חייב להיות אמין. לכן בחרנו בייצור עצמי מלא — זו הדרך היחידה להבטיח את העקביות והביטחון שמגיעים למשפחות," אמר אלכס פיי (Alex Pei), מנהל מוצר Smart Lock Lineup ב-EZVIZ. "הבחירה במוצר הייצוא של השנה מרגישה משמעותית במיוחד, כי זה מאשר את הטיפול והמיומנות שאנו משקיעים בכל שלב".

DL50FVS, שנבנה באמצעות ארכיטקטורת הייצור העצמאית לחלוטין של EZVIZ, הוא מנעול הדגל במשפחת המנעולים החכמים של EZVIZ, והוא מגדיר מחדש את אבטחת דלתות הכניסה עם בדיוק וכוונה. בליבה שלו טמון זיהוי הפנים של EZVIZ המופעל בידי בינה מלאכותית, ומאפשר חוויית פתיחה ללא מגע, כמעט אינסטינקטיבית, ברגע שדייר מתקרב. יכולת מתקדמת זו משלימה מערך רב-תכליתי של שיטות גישה - טביעת אצבע, קוד גישה, מפתח Bluetooth, מפתח מכני, וחשוב מכך, פתיחה מרחוק באמצעות אפליקציית EZVIZ שמאפשרת כניסה מורשית מכל מקום ומביאה גמישות חדשה למשקי בית מודרניים. DL50FVS הוא יותר ממנעול: הוא משמש כשומר דלת שנוכח תמיד, ומציע צפייה חדה בשידור חי, שיחות דו-כיווניות מיידיות וזיהוי מתוזמן של נוכחות אנושית.

