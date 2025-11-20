EZVIZ DL50FVS Dinobatkan sebagai Produk Ekspor Terbaik Tahun Ini di Asian Export Awards 2025 Berkat Keandalan Produksi Mandiri dan Aksesibilitas Generasi Baru

SINGAPORE, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DL50FVS secara resmi dinoabatkan sebagai pemenang di Asian Export Awards 2025, meraih salah satu pengakuan paling bergengsi dan kompetitif di industri. Penghargaan ini menegaskan keunggulan tak tertandingi DL50FVS dalam kemampuan produksi mandiri secara penuh, sebuah keunggulan yang masih jarang ditemukan di pasar smart lock saat ini. Dikembangkan melalui sistem R&D dan produksi terintegrasi vertikal milik EZVIZ, DL50FVS mewujudkan tingkat ketelitian, kontrol kualitas, dan keunggulan teknologi yang membuktikan bahwa manufaktur sejati tetap menjadi landasan terobosan inovasi.

Didukung oleh ekosistem produksi end-to-end, EZVIZ mengajukan DL50FVS dalam salah satu program penghargaan paling kompetitif, di mana berbagai produk unggulan berorientasi ekspor bersaing untuk meraih penghargaan tertinggi. Asian Export Awards telah menjadi barometer penting kekuatan industri Asia, menyoroti solusi yang menunjukkan kesiapan bersaing di pasar global. Tahun ini, dewan juri menerapkan kriteria yang jauh lebih ketat, menilai kedalaman rekayasa, ketahanan produksi, serta skalabilitas internasional. DL50FVS akhirnya muncul sebagai pemenang karena EZVIZ unggul dalam seluruh aspek tersebut, memanfaatkan jalur R&D hingga produksi yang sepenuhnya terkendali untuk menciptakan smart lock dengan performa yang andal dan siap ekspor— standar yang hanya sedikit produsen mampu mencapainya.

“Smart lock melindungi tempat tinggal seseorang, jadi setiap detail harus dapat dipercaya. Itulah mengapa kami memilih produksi mandiri penuh — satu-satunya cara untuk menjamin konsistensi dan keamanan yang layak diterima keluarga,” ujar Alex Pei, Manajer Produk untuk Lini Smart Lock di EZVIZ. “Dinobatkan sebagai Produk Ekspor Terbaik Tahun Ini terasa sangat berarti, karena hal ini menegaskan perhatian dan ketelitian yang kami tanamkan di setiap langkah.”

Dibangun melalui arsitektur produksi mandiri milik EZVIZ, DL50FVS hadir sebagai model unggulan dalam keluarga smart lock EZVIZ, mendefinisikan ulang keamanan pintu depan dengan presisi dan tujuan yang jelas. Di pusatnya terdapat teknologi pengenalan wajah berbasis AI milik EZVIZ, yang memungkinkan pengalaman membuka kunci tanpa sentuhan dan hampir intuitif begitu penghuni mendekat. Kemampuan canggih ini dilengkapi dengan beragam metode akses—sidik jari, kode sandi, kunci bluetooth, kunci mekanis, dan yang terpenting, pembukaan kunci jarak jauh melalui aplikasi EZVIZ, yang memungkinkan akses terotorisasi dari mana saja dan menghadirkan fleksibilitas baru bagi keluarga modern. Lebih dari sekadar kunci, DL50FVS berfungsi sebagai penjaga yang selalu siaga di pintu, menawarkan tampilan langsung yang jernih, panggilan dua arah instan, dan deteksi kehadiran manusia yang responsif.

