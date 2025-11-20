EZVIZ DL50FVS dinamakan Produk Eksport Terbaik Tahun Ini di Asian Export Awards 2025 kerana kebolehpercayaan pembuatan kendiri dan kebolehcapaian generasi baharu

SINGAPORE, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DL50FVS secara rasmi telah diumumkan sebagai pemenang dalam Asian Export Awards 2025, menerima salah satu pengiktirafan paling berprestij dan kompetitif dalam industri. Anugerah ini menegaskan kekuatan luar biasa DL50FVS dalam keupayaan pembuatan kendiri sepenuhnya—sesuatu yang masih jarang ditemui dalam pasaran kunci pintar hari ini. Dibangunkan melalui sistem R&D dan pengeluaran bersepadu menegak EZVIZ, DL50FVS menggambarkan tahap ketukangan, kawalan kualiti dan penguasaan teknologi yang membuktikan bahawa kecemerlangan pembuatan sebenar kekal sebagai asas kepada inovasi yang menerajui masa depan.

Disokong oleh ekosistem pembuatan hujung-ke-hujung, EZVIZ menghantar DL50FVS ke salah satu program anugerah paling berdaya saing di rantau ini, di mana produk eksport terkemuka bersaing untuk meraih pengiktirafan tertinggi. Asian Export Awards kini menjadi penanda aras penting terhadap kekuatan perindustrian Asia, menampilkan penyelesaian yang benar-benar bersedia untuk pasaran global. Panel juri tahun ini menggunakan kriteria yang lebih ketat, menilai kedalaman kejuruteraan, ketahanan pengeluaran dan kebolehskalaan antarabangsa. DL50FVS akhirnya muncul sebagai pemenang kerana EZVIZ cemerlang dalam semua aspek tersebut, memanfaatkan sepenuhnya rangkaian R&D hingga pengeluaran yang dikawal ketat untuk menghasilkan kunci pintar dengan prestasi eksport yang boleh dipercayai—pada tahap yang sukar ditandingi oleh kebanyakan pengeluar lain.

“Sebagai kunci pintar yang melindungi kediaman, setiap perinciannya mesti boleh dipercayai. Itulah sebabnya kami memilih pembuatan kendiri sepenuhnya — ia satu-satunya cara untuk menjamin konsistensi dan keselamatan yang sepatutnya diterima oleh keluarga,” kata Alex Pei, Pengurus Produk bagi Barisan Kunci Pintar di EZVIZ. “Menjadi Produk Eksport Terbaik Tahun Ini amat bermakna, kerana ia mengesahkan tahap ketelitian dan ketukangan yang kami curahkan dalam setiap langkah.”

Dibina melalui seni bina pengeluaran kendiri sepenuhnya, DL50FVS berdiri sebagai model utama dalam keluarga kunci pintar EZVIZ, mentakrifkan semula keselamatan pintu hadapan dengan ketepatan dan matlamat. Terasnya adalah pengecaman wajah berkuasa AI EZVIZ, yang membolehkan pengalaman membuka kunci tanpa sentuhan dan hampir intuitif sebaik sahaja penghuni menghampiri pintu. Keupayaan canggih ini dilengkapi dengan pelbagai kaedah akses—cap jari, kata laluan, kunci Bluetooth, kunci mekanikal, dan yang paling penting, buka kunci jarak jauh melalui Aplikasi EZVIZ, yang membolehkan kemasukan yang dibenarkan dari mana-mana sahaja serta memberikan fleksibiliti baharu kepada isi rumah moden. Lebih daripada sekadar kunci, DL50FVS bertindak sebagai penjaga yang sentiasa berjaga di pintu, menawarkan paparan langsung yang jelas, panggilan dua hala segera dan pengesanan kehadiran manusia yang responsif.

