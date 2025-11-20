OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

ISIN: GB00BLDRH360
20 November 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 19 November 2025 it had purchased a total of 237,692 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased160,00077,692-
Highest price paid (per ordinary share)543.00p541.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)536.50p536.50p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)539.47p538.80p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,823,116 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,823,116.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
19-11-202516:28:30GBp370540.00XLONxeaNaVpMRIl
19-11-202516:28:30GBp100540.00XLONxeaNaVpMRIn
19-11-202516:27:35GBp225539.50BATExeaNaVpMPqO
19-11-202516:27:35GBp76539.50BATExeaNaVpMPqQ
19-11-202516:27:10GBp142540.00XLONxeaNaVpMPUM
19-11-202516:27:10GBp252540.00XLONxeaNaVpMPUO
19-11-202516:26:50GBp325540.00XLONxeaNaVpM6pW
19-11-202516:26:30GBp155540.00XLONxeaNaVpM6AA
19-11-202516:26:30GBp100540.00XLONxeaNaVpM6AC
19-11-202516:26:30GBp95540.00XLONxeaNaVpM6AE
19-11-202516:26:15GBp213540.00XLONxeaNaVpM7ch
19-11-202516:26:05GBp56540.00XLONxeaNaVpM7qI
19-11-202516:26:05GBp148540.00XLONxeaNaVpM7qK
19-11-202516:25:50GBp397540.00XLONxeaNaVpM7Ev
19-11-202516:25:35GBp285540.00XLONxeaNaVpM7Rl
19-11-202516:25:20GBp150540.00XLONxeaNaVpM4hG
19-11-202516:25:20GBp202540.00XLONxeaNaVpM4hI
19-11-202516:25:05GBp298540.00XLONxeaNaVpM47m
19-11-202516:24:50GBp5540.00XLONxeaNaVpM4IF
19-11-202516:24:50GBp2540.00XLONxeaNaVpM4IH
19-11-202516:24:50GBp58540.00XLONxeaNaVpM4IJ
19-11-202516:24:50GBp195540.00XLONxeaNaVpM4IL
19-11-202516:24:35GBp268540.00XLONxeaNaVpM5h0
19-11-202516:24:20GBp204540.00XLONxeaNaVpM5wW
19-11-202516:24:20GBp51540.00XLONxeaNaVpM5wY
19-11-202516:24:00GBp449540.00XLONxeaNaVpM5Pt
19-11-202516:23:07GBp293539.50BATExeaNaVpM3Ys
19-11-202516:23:07GBp264539.50BATExeaNaVpM3Yu
19-11-202516:22:49GBp175540.00XLONxeaNaVpM38N
19-11-202516:22:49GBp294540.00XLONxeaNaVpM38P
19-11-202516:22:49GBp442540.00XLONxeaNaVpM38R
19-11-202516:22:49GBp500540.00XLONxeaNaVpM38T
19-11-202516:22:49GBp510540.00XLONxeaNaVpM38V
19-11-202516:22:49GBp542540.00XLONxeaNaVpM3BX
19-11-202516:22:33GBp183539.50XLONxeaNaVpM0d4
19-11-202516:21:12GBp230539.50XLONxeaNaVpM1HS
19-11-202516:21:12GBp117539.00BATExeaNaVpM1Gd
19-11-202516:21:12GBp950539.00BATExeaNaVpM1Gf
19-11-202516:21:12GBp1,067539.00XLONxeaNaVpM1Gb
19-11-202516:19:33GBp181539.50XLONxeaNaVpMCx0
19-11-202516:17:22GBp1,597538.00XLONxeaNaVpM8vV
19-11-202516:17:19GBp183538.50XLONxeaNaVpM83g
19-11-202516:17:19GBp794538.50XLONxeaNaVpM83c
19-11-202516:17:19GBp179538.50XLONxeaNaVpM83e
19-11-202516:17:19GBp66538.50XLONxeaNaVpM83i
19-11-202516:17:19GBp426538.50XLONxeaNaVpM83k
19-11-202516:17:19GBp500538.50XLONxeaNaVpM83m
19-11-202516:17:19GBp272538.50XLONxeaNaVpM83o
19-11-202516:17:19GBp648538.50XLONxeaNaVpM83q
19-11-202516:17:19GBp2,334538.50BATExeaNaVpM83v
19-11-202516:17:19GBp79538.50BATExeaNaVpM83x
19-11-202516:17:19GBp491538.50BATExeaNaVpM83z
19-11-202516:17:19GBp87538.50BATExeaNaVpM83$
19-11-202516:17:19GBp65538.50BATExeaNaVpM831
19-11-202516:17:19GBp127538.00XLONxeaNaVpM83A
19-11-202516:17:19GBp203538.00BATExeaNaVpM83E
19-11-202516:17:19GBp940538.00XLONxeaNaVpM83G
19-11-202516:17:19GBp864538.00BATExeaNaVpM83I
19-11-202516:14:11GBp1,005538.50BATExeaNaVpNqqj
19-11-202516:14:11GBp1,067538.50XLONxeaNaVpNqqh
19-11-202516:11:45GBp1,684538.50XLONxeaNaVpNpT7
19-11-202516:06:03GBp1,170538.00XLONxeaNaVpNwOp
19-11-202516:06:03GBp1,615538.00BATExeaNaVpNwOr
19-11-202516:03:58GBp487537.50BATExeaNaVpNvl9
19-11-202516:02:01GBp931537.50BATExeaNaVpNdlI
19-11-202516:02:01GBp405537.50BATExeaNaVpNdlK
19-11-202516:02:01GBp1,336537.50XLONxeaNaVpNdlG
19-11-202515:58:07GBp318537.50BATExeaNaVpNWOf
19-11-202515:58:04GBp799537.50XLONxeaNaVpNXi0
19-11-202515:58:04GBp1,562537.50BATExeaNaVpNXi4
19-11-202515:58:04GBp897537.50BATExeaNaVpNXiB
19-11-202515:56:45GBp408538.00XLONxeaNaVpNkHj
19-11-202515:56:45GBp337538.00BATExeaNaVpNkHl
19-11-202515:55:10GBp325538.00XLONxeaNaVpNi60
19-11-202515:55:10GBp269538.00BATExeaNaVpNi62
19-11-202515:55:02GBp743538.50XLONxeaNaVpNiNA
19-11-202515:55:02GBp288538.50XLONxeaNaVpNiMf
19-11-202515:55:02GBp447538.50BATExeaNaVpNiMh
19-11-202515:55:02GBp1,384538.50XLONxeaNaVpNiMj
19-11-202515:54:42GBp358539.00BATExeaNaVpNjf7
19-11-202515:54:05GBp471539.00XLONxeaNaVpNgm7
19-11-202515:53:39GBp471539.50XLONxeaNaVpNgP6
19-11-202515:53:39GBp1,067539.00XLONxeaNaVpNgPG
19-11-202515:53:39GBp1,035539.00BATExeaNaVpNgPI
19-11-202515:53:39GBp630539.00BATExeaNaVpNgPK
19-11-202515:48:21GBp568539.50XLONxeaNaVpNIA8
19-11-202515:48:21GBp1,000539.50XLONxeaNaVpNIAA
19-11-202515:48:21GBp1,075539.50BATExeaNaVpNIAC
19-11-202515:47:31GBp240539.50BATExeaNaVpNJJn
19-11-202515:46:30GBp309540.00XLONxeaNaVpNHle
19-11-202515:46:26GBp403540.00XLONxeaNaVpNHrZ
19-11-202515:46:20GBp584540.00BATExeaNaVpNHzD
19-11-202515:46:20GBp989540.50BATExeaNaVpNHzF
19-11-202515:46:17GBp989540.50XLONxeaNaVpNHvq
19-11-202515:41:55GBp1,127540.50XLONxeaNaVpNR1G
19-11-202515:41:55GBp498540.50BATExeaNaVpNR1P
19-11-202515:39:33GBp1,118541.00XLONxeaNaVpN6$$
19-11-202515:39:33GBp465541.00BATExeaNaVpN6$1
19-11-202515:39:33GBp174541.00XLONxeaNaVpN6$z
19-11-202515:36:45GBp467540.50XLONxeaNaVpN5Nb
19-11-202515:36:35GBp247541.00XLONxeaNaVpN2d@
19-11-202515:36:35GBp747541.00BATExeaNaVpN2d0
19-11-202515:36:35GBp820541.00XLONxeaNaVpN2d5
19-11-202515:36:35GBp1,255541.50XLONxeaNaVpN2dV
19-11-202515:36:35GBp193541.50XLONxeaNaVpN2cb
19-11-202515:36:35GBp191541.50XLONxeaNaVpN2ch
19-11-202515:36:35GBp210542.00XLONxeaNaVpN2cn
19-11-202515:36:35GBp634541.00BATExeaNaVpN2c@
19-11-202515:36:35GBp1,059541.00BATExeaNaVpN2c0
19-11-202515:36:35GBp1,067541.00XLONxeaNaVpN2cy
19-11-202515:27:31GBp1,087541.00XLONxeaNaVpN8hO
19-11-202515:27:31GBp1,067541.00BATExeaNaVpN8hQ
19-11-202515:25:25GBp611541.50XLONxeaNaVpGs7C
19-11-202515:25:25GBp87541.50XLONxeaNaVpGs7E
19-11-202515:23:35GBp1,044541.50XLONxeaNaVpGqSz
19-11-202515:22:23GBp84542.00XLONxeaNaVpGot8
19-11-202515:22:23GBp841542.00XLONxeaNaVpGotA
19-11-202515:22:23GBp972542.00XLONxeaNaVpGotC
19-11-202515:22:11GBp191542.50XLONxeaNaVpGou5
19-11-202515:22:10GBp163542.50XLONxeaNaVpGoxl
19-11-202515:22:10GBp65542.50XLONxeaNaVpGoxn
19-11-202515:22:09GBp181542.50XLONxeaNaVpGow7
19-11-202515:22:09GBp303542.50XLONxeaNaVpGo5p
19-11-202515:22:09GBp773542.50XLONxeaNaVpGo5@
19-11-202515:21:28GBp1,121542.50XLONxeaNaVpGpse
19-11-202515:11:56GBp434542.00XLONxeaNaVpGvR5
19-11-202515:11:46GBp106542.00XLONxeaNaVpGciH
19-11-202515:11:33GBp173542.00XLONxeaNaVpGcoa
19-11-202515:10:15GBp737541.50XLONxeaNaVpGdJB
19-11-202515:09:47GBp1,683542.00XLONxeaNaVpGa37
19-11-202515:09:44GBp242543.00XLONxeaNaVpGaEu
19-11-202515:08:45GBp104543.00XLONxeaNaVpGbHt
19-11-202515:08:45GBp264543.00XLONxeaNaVpGbHv
19-11-202515:08:45GBp358543.00XLONxeaNaVpGbHx
19-11-202515:07:46GBp14543.00XLONxeaNaVpGYTk
19-11-202515:07:46GBp184543.00XLONxeaNaVpGYTm
19-11-202515:06:47GBp213543.00XLONxeaNaVpGWfp
19-11-202515:06:47GBp609543.00XLONxeaNaVpGWfq
19-11-202515:05:47GBp123543.00XLONxeaNaVpGXmk
19-11-202515:05:47GBp58543.00XLONxeaNaVpGXmm
19-11-202515:05:47GBp1,067542.50XLONxeaNaVpGXmw
19-11-202514:59:48GBp1,142541.50XLONxeaNaVpGeSm
19-11-202514:59:47GBp185542.50XLONxeaNaVpGeSO
19-11-202514:59:47GBp176542.50XLONxeaNaVpGeSQ
19-11-202514:59:47GBp500542.50XLONxeaNaVpGeSS
19-11-202514:59:47GBp501542.50XLONxeaNaVpGeSU
19-11-202514:59:47GBp589542.50XLONxeaNaVpGeVa
19-11-202514:59:47GBp924542.50XLONxeaNaVpGeSM
19-11-202514:59:47GBp288542.50XLONxeaNaVpGeVW
19-11-202514:59:47GBp583542.50XLONxeaNaVpGeVY
19-11-202514:59:47GBp158542.50XLONxeaNaVpGeVr
19-11-202514:59:47GBp165542.50XLONxeaNaVpGeVt
19-11-202514:59:47GBp1,815542.00XLONxeaNaVpGeVz
19-11-202514:50:22GBp1,067541.50XLONxeaNaVpGTTs
19-11-202514:48:20GBp813541.50XLONxeaNaVpGPu7
19-11-202514:48:20GBp781541.50XLONxeaNaVpGPuF
19-11-202514:48:20GBp43541.50XLONxeaNaVpGPuH
19-11-202514:48:20GBp792541.50XLONxeaNaVpGPuP
19-11-202514:48:20GBp57541.50XLONxeaNaVpGPuR
19-11-202514:48:20GBp1,107541.50XLONxeaNaVpGPxg
19-11-202514:46:26GBp357541.00BATExeaNaVpG4N8
19-11-202514:46:26GBp262541.00XLONxeaNaVpG4N6
19-11-202514:40:50GBp612540.00XLONxeaNaVpGDO1
19-11-202514:40:13GBp335540.50XLONxeaNaVpGBdr
19-11-202514:40:13GBp478540.50XLONxeaNaVpGBdy
19-11-202514:40:12GBp135540.50XLONxeaNaVpGBXU
19-11-202514:40:12GBp236540.50XLONxeaNaVpGBWs
19-11-202514:40:12GBp11540.50XLONxeaNaVpGBWu
19-11-202514:40:12GBp3540.50XLONxeaNaVpGBWw
19-11-202514:40:12GBp104540.50XLONxeaNaVpGBWy
19-11-202514:40:12GBp260540.50XLONxeaNaVpGBWA
19-11-202514:40:12GBp411540.50XLONxeaNaVpGBWC
19-11-202514:40:12GBp330540.50XLONxeaNaVpGBWP
19-11-202514:40:12GBp108540.50XLONxeaNaVpGBWR
19-11-202514:40:12GBp1,051540.50XLONxeaNaVpGBZc
19-11-202514:40:12GBp520540.50XLONxeaNaVpGBZe
19-11-202514:40:07GBp1,207541.00XLONxeaNaVpGBvo
19-11-202514:40:07GBp753541.00XLONxeaNaVpGBvq
19-11-202514:40:07GBp130541.00XLONxeaNaVpGBvs
19-11-202514:40:07GBp285541.00XLONxeaNaVpGBvu
19-11-202514:40:07GBp633541.00XLONxeaNaVpGBvw
19-11-202514:40:07GBp342541.00XLONxeaNaVpGBvy
19-11-202514:40:06GBp311541.00XLONxeaNaVpGBuf
19-11-202514:40:06GBp63541.00XLONxeaNaVpGBuh
19-11-202514:40:06GBp134541.00BATExeaNaVpGBuk
19-11-202514:40:06GBp287541.00BATExeaNaVpGBum
19-11-202514:40:06GBp43541.00BATExeaNaVpGBuo
19-11-202514:40:06GBp1,134540.50XLONxeaNaVpGBuy
19-11-202514:40:06GBp818540.50BATExeaNaVpGBu0
19-11-202514:36:34GBp1,067541.00XLONxeaNaVpHri8
19-11-202514:36:34GBp763541.00BATExeaNaVpHriC
19-11-202514:28:26GBp608540.00BATExeaNaVpHaza
19-11-202514:23:30GBp911540.00BATExeaNaVpHl2e
19-11-202514:23:30GBp2,009540.00BATExeaNaVpHl2r
19-11-202514:23:06GBp1,067539.50XLONxeaNaVpHiex
19-11-202514:23:06GBp719539.50BATExeaNaVpHiez
19-11-202514:10:44GBp1539.00BATExeaNaVpHVR$
19-11-202514:07:30GBp401539.00XLONxeaNaVpHO4S
19-11-202514:07:30GBp215539.00BATExeaNaVpHO4U
19-11-202514:07:14GBp415539.50BATExeaNaVpHPe5
19-11-202514:07:14GBp667539.50XLONxeaNaVpHPe1
19-11-202514:07:07GBp1,135540.00XLONxeaNaVpHP$f
19-11-202514:07:07GBp898540.00BATExeaNaVpHP$j
19-11-202514:07:07GBp998540.00XLONxeaNaVpHP$3
19-11-202514:07:07GBp14540.00XLONxeaNaVpHP$5
19-11-202514:07:07GBp594540.00BATExeaNaVpHP$B
19-11-202514:02:08GBp399541.00XLONxeaNaVpH2L0
19-11-202514:02:08GBp11541.00XLONxeaNaVpH2L2
19-11-202514:02:08GBp102541.00XLONxeaNaVpH2LN
19-11-202514:02:08GBp84541.00XLONxeaNaVpH2LP
19-11-202514:02:08GBp39541.00XLONxeaNaVpH2LR
19-11-202514:02:07GBp414541.00XLONxeaNaVpH2NF
19-11-202514:02:07GBp2,791541.00BATExeaNaVpH2MY
19-11-202514:02:07GBp273541.00BATExeaNaVpH2Ma
19-11-202514:02:07GBp272541.00XLONxeaNaVpH2Ml
19-11-202514:02:07GBp40541.00XLONxeaNaVpH2Mn
19-11-202514:02:07GBp84541.00XLONxeaNaVpH2Mp
19-11-202514:02:07GBp949540.50XLONxeaNaVpH2Mv
19-11-202514:02:07GBp581540.50BATExeaNaVpH2Mz
19-11-202513:55:00GBp938541.00XLONxeaNaVpHA80
19-11-202513:55:00GBp564541.00BATExeaNaVpHA82
19-11-202513:49:56GBp602541.50XLONxeaNaVpItv9
19-11-202513:48:43GBp119541.50XLONxeaNaVpIq55
19-11-202513:48:43GBp62541.50XLONxeaNaVpIq57
19-11-202513:48:38GBp1,956541.50XLONxeaNaVpIq7c
19-11-202513:48:38GBp89541.50XLONxeaNaVpIq7e
19-11-202513:48:38GBp349541.50XLONxeaNaVpIq7n
19-11-202513:48:30GBp792541.50XLONxeaNaVpIqBd
19-11-202513:48:30GBp680541.50XLONxeaNaVpIqBl
19-11-202513:48:30GBp569541.00BATExeaNaVpIqBs
19-11-202513:30:39GBp304540.00XLONxeaNaVpIYZu
19-11-202513:30:39GBp394540.00XLONxeaNaVpIYZC
19-11-202513:30:39GBp389540.00XLONxeaNaVpIYZO
19-11-202513:30:38GBp398540.00XLONxeaNaVpIYYY
19-11-202513:30:38GBp394540.00XLONxeaNaVpIYYe
19-11-202513:30:38GBp390540.00XLONxeaNaVpIYYn
19-11-202513:30:38GBp3540.00XLONxeaNaVpIYYp
19-11-202513:30:38GBp384540.00XLONxeaNaVpIYYv
19-11-202513:30:38GBp315540.00XLONxeaNaVpIYY$
19-11-202513:30:38GBp66540.00XLONxeaNaVpIYY1
19-11-202513:30:38GBp345540.00XLONxeaNaVpIYY7
19-11-202513:30:38GBp193540.00XLONxeaNaVpIYY9
19-11-202513:24:48GBp24538.50BATExeaNaVpIlCx
19-11-202513:24:48GBp142538.50XLONxeaNaVpIlC3
19-11-202513:24:48GBp367538.50XLONxeaNaVpIlC5
19-11-202513:24:48GBp833538.00XLONxeaNaVpIlCD
19-11-202513:24:48GBp471538.00BATExeaNaVpIlCL
19-11-202513:01:58GBp1,231538.50XLONxeaNaVpI64B
19-11-202513:01:58GBp466538.50BATExeaNaVpI64D
19-11-202512:59:35GBp1,301538.50XLONxeaNaVpI49F
19-11-202512:59:35GBp509538.50XLONxeaNaVpI49H
19-11-202512:59:35GBp338538.50XLONxeaNaVpI49U
19-11-202512:59:35GBp807538.50XLONxeaNaVpI48n
19-11-202512:59:35GBp539538.50BATExeaNaVpI48p
19-11-202512:57:03GBp813538.50XLONxeaNaVpI2B3
19-11-202512:57:03GBp690538.50BATExeaNaVpI2Ae
19-11-202512:57:03GBp786538.50XLONxeaNaVpI2Ap
19-11-202512:57:03GBp441538.50BATExeaNaVpI2At
19-11-202512:49:32GBp896538.50BATExeaNaVpIDbd
19-11-202512:49:32GBp261538.50BATExeaNaVpIDbf
19-11-202512:41:40GBp151537.50BATExeaNaVpJtgJ
19-11-202512:40:16GBp19538.00XLONxeaNaVpJq$9
19-11-202512:40:16GBp200538.00XLONxeaNaVpJq$B
19-11-202512:40:16GBp41538.00XLONxeaNaVpJq$D
19-11-202512:39:54GBp95537.50BATExeaNaVpJqUd
19-11-202512:38:18GBp421538.00XLONxeaNaVpJoqU
19-11-202512:37:06GBp810538.00XLONxeaNaVpJpg0
19-11-202512:37:06GBp581538.00BATExeaNaVpJpg7
19-11-202512:37:06GBp590538.00XLONxeaNaVpJpgH
19-11-202512:37:06GBp428538.00BATExeaNaVpJpgJ
19-11-202512:29:27GBp195537.00XLONxeaNaVpJzFA
19-11-202512:19:55GBp193537.50BATExeaNaVpJb1E
19-11-202512:19:52GBp369538.00XLONxeaNaVpJb0H
19-11-202512:19:52GBp535538.00XLONxeaNaVpJb0N
19-11-202512:19:52GBp278538.00BATExeaNaVpJb0P
19-11-202512:19:51GBp947538.50XLONxeaNaVpJb36
19-11-202512:19:51GBp637538.50BATExeaNaVpJb3A
19-11-202512:16:03GBp666539.00XLONxeaNaVpJW4X
19-11-202512:16:03GBp499539.00XLONxeaNaVpJW5T
19-11-202512:16:03GBp250539.00XLONxeaNaVpJW5V
19-11-202512:16:03GBp380538.50BATExeaNaVpJW4d
19-11-202512:16:03GBp213539.00BATExeaNaVpJW4p
19-11-202512:16:03GBp183539.00BATExeaNaVpJW4r
19-11-202512:16:03GBp433539.00XLONxeaNaVpJW49
19-11-202512:14:47GBp13539.00XLONxeaNaVpJX@@
19-11-202512:14:47GBp428539.00BATExeaNaVpJX@2
19-11-202512:09:47GBp199539.00XLONxeaNaVpJiVP
19-11-202512:08:48GBp201539.00XLONxeaNaVpJjDO
19-11-202512:07:49GBp187539.00XLONxeaNaVpJgom
19-11-202512:06:55GBp987539.00BATExeaNaVpJhWJ
19-11-202512:06:44GBp243539.00BATExeaNaVpJhhi
19-11-202512:06:44GBp95539.00BATExeaNaVpJhhR
19-11-202512:06:44GBp890539.00BATExeaNaVpJhhT
19-11-202512:06:38GBp269539.00BATExeaNaVpJhno
19-11-202512:06:37GBp15539.00BATExeaNaVpJhnN
19-11-202512:06:36GBp303539.00XLONxeaNaVpJhof
19-11-202512:06:35GBp201539.00XLONxeaNaVpJh$$
19-11-202512:06:35GBp946539.00XLONxeaNaVpJh@a
19-11-202512:06:35GBp1,129539.00XLONxeaNaVpJh@N
19-11-202512:06:35GBp264539.00XLONxeaNaVpJhv7
19-11-202512:06:35GBp122539.00XLONxeaNaVpJhvB
19-11-202512:06:35GBp972539.00XLONxeaNaVpJhxn
19-11-202512:02:54GBp218538.00BATExeaNaVpJMnx
19-11-202512:02:54GBp577538.50XLONxeaNaVpJMnB
19-11-202512:02:54GBp329538.50BATExeaNaVpJMnD
19-11-202512:02:54GBp99538.50BATExeaNaVpJMnH
19-11-202511:47:10GBp196538.50XLONxeaNaVpJR2i
19-11-202511:46:11GBp193538.50XLONxeaNaVpJOvf
19-11-202511:45:12GBp187538.50XLONxeaNaVpJPrA
19-11-202511:44:13GBp241538.50XLONxeaNaVpJ6hE
19-11-202511:42:15GBp484538.50XLONxeaNaVpJ4XO
19-11-202511:36:30GBp289537.50BATExeaNaVpJ1Xb
19-11-202511:36:30GBp766537.50XLONxeaNaVpJ1XZ
19-11-202511:35:12GBp453537.50BATExeaNaVpJEiO
19-11-202511:35:12GBp310537.50XLONxeaNaVpJEiI
19-11-202511:35:12GBp97537.50XLONxeaNaVpJEiK
19-11-202511:35:11GBp31538.00BATExeaNaVpJEl$
19-11-202511:35:11GBp571538.00BATExeaNaVpJEl1
19-11-202511:35:11GBp583538.00XLONxeaNaVpJEl3
19-11-202511:32:25GBp62538.00BATExeaNaVpJCFN
19-11-202511:32:25GBp7538.00BATExeaNaVpJCFP
19-11-202511:32:25GBp3538.00BATExeaNaVpJCFR
19-11-202511:32:25GBp4538.00BATExeaNaVpJCFS
19-11-202511:32:25GBp52538.00BATExeaNaVpJCEb
19-11-202511:32:25GBp7538.00BATExeaNaVpJCEX
19-11-202511:32:25GBp22538.00BATExeaNaVpJCEZ
19-11-202511:32:25GBp50538.00BATExeaNaVpJCEe
19-11-202511:30:27GBp230538.00BATExeaNaVpJAqt
19-11-202511:29:28GBp742538.00XLONxeaNaVpJBhz
19-11-202511:28:29GBp219538.00BATExeaNaVpJBQm
19-11-202511:26:31GBp535538.00XLONxeaNaVpJ9xv
19-11-202511:24:33GBp511538.00BATExeaNaVpCtjH
19-11-202511:22:35GBp841538.00XLONxeaNaVpCqVM
19-11-202511:21:36GBp211538.00BATExeaNaVpCrBi
19-11-202511:21:36GBp99538.00BATExeaNaVpCrBk
19-11-202511:20:37GBp345538.00XLONxeaNaVpCo3F
19-11-202511:18:39GBp127538.00BATExeaNaVpCm$U
19-11-202511:18:39GBp294538.00BATExeaNaVpCm@Z
19-11-202511:17:40GBp727538.00XLONxeaNaVpCn$U
19-11-202511:17:40GBp35538.00XLONxeaNaVpCn@Y
19-11-202511:15:42GBp248538.00XLONxeaNaVpC$kG
19-11-202511:15:42GBp213538.00BATExeaNaVpC$kN
19-11-202511:15:42GBp84538.00BATExeaNaVpC$kP
19-11-202511:12:09GBp1,237538.00XLONxeaNaVpCwER
19-11-202511:12:09GBp103538.00XLONxeaNaVpCwET
19-11-202511:12:09GBp212538.00XLONxeaNaVpCw9a
19-11-202511:12:09GBp213538.00XLONxeaNaVpCw9Y
19-11-202511:12:09GBp988538.00XLONxeaNaVpCw91
19-11-202511:12:09GBp990538.00BATExeaNaVpCw92
19-11-202511:12:09GBp375537.50XLONxeaNaVpCw9B
19-11-202511:12:09GBp428537.50BATExeaNaVpCw9D
19-11-202511:12:08GBp233538.50XLONxeaNaVpCw8g
19-11-202511:12:08GBp428538.00BATExeaNaVpCw8x
19-11-202511:12:08GBp538538.00XLONxeaNaVpCw8r
19-11-202510:47:55GBp391536.50XLONxeaNaVpCM3J
19-11-202510:47:55GBp161536.50XLONxeaNaVpCM3T
19-11-202510:47:55GBp464536.50XLONxeaNaVpCM3V
19-11-202510:47:50GBp374536.50BATExeaNaVpCMNE
19-11-202510:47:50GBp537537.00BATExeaNaVpCMMt
19-11-202510:47:50GBp833537.00XLONxeaNaVpCMMr
19-11-202510:39:42GBp368537.50BATExeaNaVpCHyZ
19-11-202510:39:42GBp419538.00XLONxeaNaVpCH$K
19-11-202510:39:42GBp528538.00BATExeaNaVpCH@a
19-11-202510:39:42GBp350538.00XLONxeaNaVpCH@s
19-11-202510:39:42GBp298538.00BATExeaNaVpCH@y
19-11-202510:39:42GBp428538.50BATExeaNaVpCH@0
19-11-202510:39:42GBp799538.50XLONxeaNaVpCH@w
19-11-202510:38:20GBp247539.00XLONxeaNaVpCU3D
19-11-202510:37:09GBp240538.50BATExeaNaVpCV1@
19-11-202510:33:10GBp175538.50XLONxeaNaVpCRry
19-11-202510:32:09GBp315538.50XLONxeaNaVpCOiQ
19-11-202510:32:09GBp314538.50BATExeaNaVpCOiS
19-11-202510:32:05GBp779538.50XLONxeaNaVpCOgs
19-11-202510:31:13GBp238538.50XLONxeaNaVpCOIR
19-11-202510:31:13GBp238538.50BATExeaNaVpCOTW
19-11-202510:31:13GBp227538.50XLONxeaNaVpCOTv
19-11-202510:31:13GBp37538.50BATExeaNaVpCOTA
19-11-202510:30:37GBp181538.00BATExeaNaVpCPzf
19-11-202510:29:34GBp179538.00XLONxeaNaVpC6jp
19-11-202510:29:34GBp648538.00BATExeaNaVpC6jr
19-11-202510:29:34GBp2538.00XLONxeaNaVpC6ju
19-11-202510:29:34GBp215538.00XLONxeaNaVpC6jM
19-11-202510:29:14GBp212538.00BATExeaNaVpC6yp
19-11-202510:29:14GBp230538.00BATExeaNaVpC6yr
19-11-202510:29:14GBp38538.00BATExeaNaVpC6yt
19-11-202510:29:14GBp45538.00BATExeaNaVpC6yv
19-11-202510:29:14GBp31538.00BATExeaNaVpC6yx
19-11-202510:28:35GBp1,360537.50XLONxeaNaVpC6Jz
19-11-202510:28:35GBp333537.50XLONxeaNaVpC6J$
19-11-202510:28:35GBp693537.50XLONxeaNaVpC6J1
19-11-202510:28:35GBp10537.50XLONxeaNaVpC6J3
19-11-202510:28:34GBp181537.50XLONxeaNaVpC6JS
19-11-202510:28:34GBp28537.50XLONxeaNaVpC6JU
19-11-202510:28:34GBp500537.00XLONxeaNaVpC6Ia
19-11-202510:28:34GBp428537.00BATExeaNaVpC6Ic
19-11-202510:07:00GBp610537.50BATExeaNaVpDtBl
19-11-202510:06:57GBp172537.50XLONxeaNaVpDtL@
19-11-202510:06:57GBp2537.50XLONxeaNaVpDtL0
19-11-202510:06:57GBp252537.50XLONxeaNaVpDtLu
19-11-202510:06:57GBp142537.50XLONxeaNaVpDtLw
19-11-202510:06:57GBp186537.50XLONxeaNaVpDtLy
19-11-202510:06:52GBp341538.00BATExeaNaVpDtGZ
19-11-202510:06:52GBp555538.00XLONxeaNaVpDtHV
19-11-202510:05:53GBp211538.00XLONxeaNaVpDq9D
19-11-202510:05:02GBp212538.00XLONxeaNaVpDryU
19-11-202510:05:02GBp209538.00XLONxeaNaVpDr$D
19-11-202510:05:02GBp213538.00XLONxeaNaVpDr@d
19-11-202510:05:02GBp211538.00XLONxeaNaVpDr@D
19-11-202510:05:01GBp211538.00XLONxeaNaVpDrvz
19-11-202510:05:01GBp204538.00XLONxeaNaVpDrue
19-11-202510:05:01GBp205538.00XLONxeaNaVpDru1
19-11-202510:05:01GBp209538.00XLONxeaNaVpDrxp
19-11-202510:05:01GBp183538.00XLONxeaNaVpDrx6
19-11-202510:05:01GBp182538.00BATExeaNaVpDrxD
19-11-202510:00:55GBp335538.00BATExeaNaVpDmQT
19-11-202510:00:55GBp276538.00XLONxeaNaVpDmQO
19-11-202509:59:13GBp37538.00XLONxeaNaVpD@SA
19-11-202509:59:13GBp158538.00XLONxeaNaVpD@SC
19-11-202509:58:56GBp253537.00BATExeaNaVpD$lt
19-11-202509:58:32GBp144537.00XLONxeaNaVpD$yB
19-11-202509:53:00GBp12536.50XLONxeaNaVpDxtr
19-11-202509:53:00GBp2536.50XLONxeaNaVpDxtt
19-11-202509:53:00GBp33536.50XLONxeaNaVpDxtv
19-11-202509:52:53GBp136537.00XLONxeaNaVpDxpC
19-11-202509:52:53GBp57537.00XLONxeaNaVpDxpE
19-11-202509:52:53GBp124537.00XLONxeaNaVpDxpN
19-11-202509:52:53GBp57537.00XLONxeaNaVpDxpP
19-11-202509:52:53GBp8,325537.00XLONxeaNaVpDxpV
19-11-202509:52:53GBp192537.00XLONxeaNaVpDxoX
19-11-202509:52:53GBp57537.00XLONxeaNaVpDxoZ
19-11-202509:52:53GBp666536.50BATExeaNaVpDxoc
19-11-202509:52:24GBp954537.50BATExeaNaVpDxBu
19-11-202509:52:24GBp25537.50BATExeaNaVpDxBw
19-11-202509:52:24GBp68537.00BATExeaNaVpDxB5
19-11-202509:52:24GBp22537.00XLONxeaNaVpDxBB
19-11-202509:52:24GBp7537.00BATExeaNaVpDxBD
19-11-202509:52:24GBp353537.00BATExeaNaVpDxBF
19-11-202509:52:24GBp478537.00XLONxeaNaVpDxBH
19-11-202509:36:51GBp265537.50BATExeaNaVpDlsR
19-11-202509:33:33GBp428537.50XLONxeaNaVpDjIr
19-11-202509:33:33GBp130537.50BATExeaNaVpDjIt
19-11-202509:33:33GBp571537.50BATExeaNaVpDjIv
19-11-202509:32:27GBp304538.00BATExeaNaVpDg5C
19-11-202509:30:37GBp235538.00BATExeaNaVpDhIU
19-11-202509:30:29GBp181538.00BATExeaNaVpDhQX
19-11-202509:29:57GBp236538.00BATExeaNaVpDezs
19-11-202509:29:57GBp1538.00BATExeaNaVpDezu
19-11-202509:29:57GBp55538.00BATExeaNaVpDezF
19-11-202509:29:57GBp82538.00BATExeaNaVpDezL
19-11-202509:29:57GBp115538.00BATExeaNaVpDezN
19-11-202509:29:57GBp1,909538.00BATExeaNaVpDezP
19-11-202509:29:57GBp156537.50XLONxeaNaVpDeyd
19-11-202509:29:57GBp211537.00XLONxeaNaVpDeyq
19-11-202509:05:54GBp787537.00XLONxeaNaVpDPxn
19-11-202509:04:06GBp475537.00XLONxeaNaVpD6Sn
19-11-202509:04:06GBp393536.50XLONxeaNaVpD6Su
19-11-202509:04:06GBp35536.50XLONxeaNaVpD6Sw
19-11-202509:04:06GBp489536.50BATExeaNaVpD6Sy
19-11-202509:01:11GBp298537.00XLONxeaNaVpD4RA
19-11-202509:01:11GBp38537.00XLONxeaNaVpD4RC
19-11-202509:01:11GBp250537.00XLONxeaNaVpD4RE
19-11-202509:01:11GBp327536.50XLONxeaNaVpD4RT
19-11-202509:01:11GBp101536.50XLONxeaNaVpD4RV
19-11-202509:01:11GBp455536.50BATExeaNaVpD4QZ
19-11-202508:57:57GBp428537.00XLONxeaNaVpD3e2
19-11-202508:57:57GBp335537.00BATExeaNaVpD3e4
19-11-202508:57:52GBp235537.00XLONxeaNaVpD3hO
19-11-202508:57:52GBp288537.00BATExeaNaVpD3hQ
19-11-202508:53:43GBp726537.50XLONxeaNaVpD1Gl
19-11-202508:53:43GBp371537.50BATExeaNaVpD1Gn
19-11-202508:53:33GBp12538.50XLONxeaNaVpD1O@
19-11-202508:53:33GBp196538.50XLONxeaNaVpD1Os
19-11-202508:53:33GBp460538.50XLONxeaNaVpD1Ou
19-11-202508:53:33GBp226538.50XLONxeaNaVpD1Ow
19-11-202508:53:33GBp243538.50XLONxeaNaVpD1Oy
19-11-202508:53:33GBp330538.50XLONxeaNaVpD1OC
19-11-202508:53:33GBp428538.00XLONxeaNaVpD1OK
19-11-202508:53:33GBp50538.00BATExeaNaVpD1OM
19-11-202508:53:33GBp571538.00BATExeaNaVpD1OO
19-11-202508:45:57GBp428538.50XLONxeaNaVpDAHA
19-11-202508:45:57GBp838538.50BATExeaNaVpDAHC
19-11-202508:45:18GBp211539.00BATExeaNaVpDBh0
19-11-202508:45:18GBp245539.00BATExeaNaVpDBh2
19-11-202508:45:18GBp58539.00BATExeaNaVpDBh4
19-11-202508:45:17GBp468539.00BATExeaNaVpDBhP
19-11-202508:45:17GBp479539.00BATExeaNaVpDBgZ
19-11-202508:45:17GBp468539.00BATExeaNaVpDBge
19-11-202508:45:17GBp78539.00BATExeaNaVpDBgg
19-11-202508:45:17GBp232539.00BATExeaNaVpDBgx
19-11-202508:40:47GBp12539.00BATExeaNaVpD9Q7
19-11-202508:40:47GBp428538.50BATExeaNaVpD9QC
19-11-202508:40:47GBp107538.50XLONxeaNaVpD9QA
19-11-202508:40:34GBp428539.00BATExeaNaVpEsiw
19-11-202508:40:34GBp696539.00XLONxeaNaVpEsis
19-11-202508:40:34GBp47539.00XLONxeaNaVpEsiu
19-11-202508:39:21GBp232539.50XLONxeaNaVpEsPn
19-11-202508:39:21GBp115539.50XLONxeaNaVpEsPo
19-11-202508:39:00GBp340539.50XLONxeaNaVpEtir
19-11-202508:38:59GBp233539.50XLONxeaNaVpEtiL
19-11-202508:38:59GBp230539.50XLONxeaNaVpEtiQ
19-11-202508:38:59GBp237539.50XLONxeaNaVpEtla
19-11-202508:38:59GBp242539.50XLONxeaNaVpEtlp
19-11-202508:38:59GBp238539.50XLONxeaNaVpEtlz
19-11-202508:38:58GBp200539.50XLONxeaNaVpEtl4
19-11-202508:38:58GBp256539.50XLONxeaNaVpEtl6
19-11-202508:38:58GBp22539.50XLONxeaNaVpEtl8
19-11-202508:38:58GBp683539.50XLONxeaNaVpEtka
19-11-202508:38:58GBp10539.50XLONxeaNaVpEtke
19-11-202508:38:58GBp428539.00XLONxeaNaVpEtk3
19-11-202508:38:58GBp428539.00BATExeaNaVpEtk5
19-11-202508:26:34GBp172539.50XLONxeaNaVpEy4h
19-11-202508:26:34GBp110539.50XLONxeaNaVpEy4j
19-11-202508:26:31GBp193539.00BATExeaNaVpEy6A
19-11-202508:26:07GBp248539.50XLONxeaNaVpEySO
19-11-202508:25:56GBp2,711539.50XLONxeaNaVpEzX7
19-11-202508:25:56GBp145539.50XLONxeaNaVpEzX9
19-11-202508:25:56GBp34539.00XLONxeaNaVpEzWb
19-11-202508:25:55GBp392539.00XLONxeaNaVpEzWv
19-11-202508:25:55GBp398539.00BATExeaNaVpEzWw
19-11-202508:25:55GBp374538.50BATExeaNaVpEzW3
19-11-202508:25:38GBp273539.00BATExeaNaVpEznB
19-11-202508:25:37GBp406539.00BATExeaNaVpEzoL
19-11-202508:14:54GBp419537.50XLONxeaNaVpEbRF
19-11-202508:14:54GBp184537.50BATExeaNaVpEbRH
19-11-202508:13:29GBp428538.00XLONxeaNaVpEYI1
19-11-202508:13:29GBp436538.00BATExeaNaVpEYI2
19-11-202508:13:03GBp557538.50BATExeaNaVpEZi3
19-11-202508:13:03GBp428538.50XLONxeaNaVpEZi5
19-11-202508:10:42GBp428539.00XLONxeaNaVpEWNP
19-11-202508:10:42GBp431539.00BATExeaNaVpEWNR
19-11-202508:09:37GBp329539.50XLONxeaNaVpEXzs
19-11-202508:09:37GBp307539.50BATExeaNaVpEXzu
19-11-202508:08:24GBp581540.00XLONxeaNaVpEkfz
19-11-202508:08:24GBp685539.50BATExeaNaVpEkfA
19-11-202508:08:24GBp298539.50XLONxeaNaVpEkf8
19-11-202508:08:24GBp428540.00XLONxeaNaVpEkfE
19-11-202508:04:48GBp198541.50XLONxeaNaVpEiN8
19-11-202508:04:48GBp56541.50XLONxeaNaVpEiNA
19-11-202508:04:47GBp217541.50XLONxeaNaVpEiMc
19-11-202508:04:47GBp117541.50XLONxeaNaVpEiMi
19-11-202508:04:47GBp103541.50XLONxeaNaVpEiMk
19-11-202508:04:01GBp320540.50XLONxeaNaVpEjoQ
19-11-202508:03:25GBp296541.50XLONxeaNaVpEjLH
19-11-202508:03:25GBp294541.50XLONxeaNaVpEjLJ
19-11-202508:01:30GBp326539.50BATExeaNaVpEhdY
19-11-202508:01:30GBp420539.00XLONxeaNaVpEhde
19-11-202508:01:30GBp346539.50XLONxeaNaVpEhdj



