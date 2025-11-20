OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
20 November 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 19 November 2025 it had purchased a total of 237,692 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|160,000
|77,692
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|543.00p
|541.00p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|536.50p
|536.50p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|539.47p
|538.80p
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,823,116 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,823,116.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|19-11-2025
|16:28:30
|GBp
|370
|540.00
|XLON
|xeaNaVpMRIl
|19-11-2025
|16:28:30
|GBp
|100
|540.00
|XLON
|xeaNaVpMRIn
|19-11-2025
|16:27:35
|GBp
|225
|539.50
|BATE
|xeaNaVpMPqO
|19-11-2025
|16:27:35
|GBp
|76
|539.50
|BATE
|xeaNaVpMPqQ
|19-11-2025
|16:27:10
|GBp
|142
|540.00
|XLON
|xeaNaVpMPUM
|19-11-2025
|16:27:10
|GBp
|252
|540.00
|XLON
|xeaNaVpMPUO
|19-11-2025
|16:26:50
|GBp
|325
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM6pW
|19-11-2025
|16:26:30
|GBp
|155
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM6AA
|19-11-2025
|16:26:30
|GBp
|100
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM6AC
|19-11-2025
|16:26:30
|GBp
|95
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM6AE
|19-11-2025
|16:26:15
|GBp
|213
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM7ch
|19-11-2025
|16:26:05
|GBp
|56
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM7qI
|19-11-2025
|16:26:05
|GBp
|148
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM7qK
|19-11-2025
|16:25:50
|GBp
|397
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM7Ev
|19-11-2025
|16:25:35
|GBp
|285
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM7Rl
|19-11-2025
|16:25:20
|GBp
|150
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM4hG
|19-11-2025
|16:25:20
|GBp
|202
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM4hI
|19-11-2025
|16:25:05
|GBp
|298
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM47m
|19-11-2025
|16:24:50
|GBp
|5
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM4IF
|19-11-2025
|16:24:50
|GBp
|2
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM4IH
|19-11-2025
|16:24:50
|GBp
|58
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM4IJ
|19-11-2025
|16:24:50
|GBp
|195
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM4IL
|19-11-2025
|16:24:35
|GBp
|268
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM5h0
|19-11-2025
|16:24:20
|GBp
|204
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM5wW
|19-11-2025
|16:24:20
|GBp
|51
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM5wY
|19-11-2025
|16:24:00
|GBp
|449
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM5Pt
|19-11-2025
|16:23:07
|GBp
|293
|539.50
|BATE
|xeaNaVpM3Ys
|19-11-2025
|16:23:07
|GBp
|264
|539.50
|BATE
|xeaNaVpM3Yu
|19-11-2025
|16:22:49
|GBp
|175
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM38N
|19-11-2025
|16:22:49
|GBp
|294
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM38P
|19-11-2025
|16:22:49
|GBp
|442
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM38R
|19-11-2025
|16:22:49
|GBp
|500
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM38T
|19-11-2025
|16:22:49
|GBp
|510
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM38V
|19-11-2025
|16:22:49
|GBp
|542
|540.00
|XLON
|xeaNaVpM3BX
|19-11-2025
|16:22:33
|GBp
|183
|539.50
|XLON
|xeaNaVpM0d4
|19-11-2025
|16:21:12
|GBp
|230
|539.50
|XLON
|xeaNaVpM1HS
|19-11-2025
|16:21:12
|GBp
|117
|539.00
|BATE
|xeaNaVpM1Gd
|19-11-2025
|16:21:12
|GBp
|950
|539.00
|BATE
|xeaNaVpM1Gf
|19-11-2025
|16:21:12
|GBp
|1,067
|539.00
|XLON
|xeaNaVpM1Gb
|19-11-2025
|16:19:33
|GBp
|181
|539.50
|XLON
|xeaNaVpMCx0
|19-11-2025
|16:17:22
|GBp
|1,597
|538.00
|XLON
|xeaNaVpM8vV
|19-11-2025
|16:17:19
|GBp
|183
|538.50
|XLON
|xeaNaVpM83g
|19-11-2025
|16:17:19
|GBp
|794
|538.50
|XLON
|xeaNaVpM83c
|19-11-2025
|16:17:19
|GBp
|179
|538.50
|XLON
|xeaNaVpM83e
|19-11-2025
|16:17:19
|GBp
|66
|538.50
|XLON
|xeaNaVpM83i
|19-11-2025
|16:17:19
|GBp
|426
|538.50
|XLON
|xeaNaVpM83k
|19-11-2025
|16:17:19
|GBp
|500
|538.50
|XLON
|xeaNaVpM83m
|19-11-2025
|16:17:19
|GBp
|272
|538.50
|XLON
|xeaNaVpM83o
|19-11-2025
|16:17:19
|GBp
|648
|538.50
|XLON
|xeaNaVpM83q
|19-11-2025
|16:17:19
|GBp
|2,334
|538.50
|BATE
|xeaNaVpM83v
|19-11-2025
|16:17:19
|GBp
|79
|538.50
|BATE
|xeaNaVpM83x
|19-11-2025
|16:17:19
|GBp
|491
|538.50
|BATE
|xeaNaVpM83z
|19-11-2025
|16:17:19
|GBp
|87
|538.50
|BATE
|xeaNaVpM83$
|19-11-2025
|16:17:19
|GBp
|65
|538.50
|BATE
|xeaNaVpM831
|19-11-2025
|16:17:19
|GBp
|127
|538.00
|XLON
|xeaNaVpM83A
|19-11-2025
|16:17:19
|GBp
|203
|538.00
|BATE
|xeaNaVpM83E
|19-11-2025
|16:17:19
|GBp
|940
|538.00
|XLON
|xeaNaVpM83G
|19-11-2025
|16:17:19
|GBp
|864
|538.00
|BATE
|xeaNaVpM83I
|19-11-2025
|16:14:11
|GBp
|1,005
|538.50
|BATE
|xeaNaVpNqqj
|19-11-2025
|16:14:11
|GBp
|1,067
|538.50
|XLON
|xeaNaVpNqqh
|19-11-2025
|16:11:45
|GBp
|1,684
|538.50
|XLON
|xeaNaVpNpT7
|19-11-2025
|16:06:03
|GBp
|1,170
|538.00
|XLON
|xeaNaVpNwOp
|19-11-2025
|16:06:03
|GBp
|1,615
|538.00
|BATE
|xeaNaVpNwOr
|19-11-2025
|16:03:58
|GBp
|487
|537.50
|BATE
|xeaNaVpNvl9
|19-11-2025
|16:02:01
|GBp
|931
|537.50
|BATE
|xeaNaVpNdlI
|19-11-2025
|16:02:01
|GBp
|405
|537.50
|BATE
|xeaNaVpNdlK
|19-11-2025
|16:02:01
|GBp
|1,336
|537.50
|XLON
|xeaNaVpNdlG
|19-11-2025
|15:58:07
|GBp
|318
|537.50
|BATE
|xeaNaVpNWOf
|19-11-2025
|15:58:04
|GBp
|799
|537.50
|XLON
|xeaNaVpNXi0
|19-11-2025
|15:58:04
|GBp
|1,562
|537.50
|BATE
|xeaNaVpNXi4
|19-11-2025
|15:58:04
|GBp
|897
|537.50
|BATE
|xeaNaVpNXiB
|19-11-2025
|15:56:45
|GBp
|408
|538.00
|XLON
|xeaNaVpNkHj
|19-11-2025
|15:56:45
|GBp
|337
|538.00
|BATE
|xeaNaVpNkHl
|19-11-2025
|15:55:10
|GBp
|325
|538.00
|XLON
|xeaNaVpNi60
|19-11-2025
|15:55:10
|GBp
|269
|538.00
|BATE
|xeaNaVpNi62
|19-11-2025
|15:55:02
|GBp
|743
|538.50
|XLON
|xeaNaVpNiNA
|19-11-2025
|15:55:02
|GBp
|288
|538.50
|XLON
|xeaNaVpNiMf
|19-11-2025
|15:55:02
|GBp
|447
|538.50
|BATE
|xeaNaVpNiMh
|19-11-2025
|15:55:02
|GBp
|1,384
|538.50
|XLON
|xeaNaVpNiMj
|19-11-2025
|15:54:42
|GBp
|358
|539.00
|BATE
|xeaNaVpNjf7
|19-11-2025
|15:54:05
|GBp
|471
|539.00
|XLON
|xeaNaVpNgm7
|19-11-2025
|15:53:39
|GBp
|471
|539.50
|XLON
|xeaNaVpNgP6
|19-11-2025
|15:53:39
|GBp
|1,067
|539.00
|XLON
|xeaNaVpNgPG
|19-11-2025
|15:53:39
|GBp
|1,035
|539.00
|BATE
|xeaNaVpNgPI
|19-11-2025
|15:53:39
|GBp
|630
|539.00
|BATE
|xeaNaVpNgPK
|19-11-2025
|15:48:21
|GBp
|568
|539.50
|XLON
|xeaNaVpNIA8
|19-11-2025
|15:48:21
|GBp
|1,000
|539.50
|XLON
|xeaNaVpNIAA
|19-11-2025
|15:48:21
|GBp
|1,075
|539.50
|BATE
|xeaNaVpNIAC
|19-11-2025
|15:47:31
|GBp
|240
|539.50
|BATE
|xeaNaVpNJJn
|19-11-2025
|15:46:30
|GBp
|309
|540.00
|XLON
|xeaNaVpNHle
|19-11-2025
|15:46:26
|GBp
|403
|540.00
|XLON
|xeaNaVpNHrZ
|19-11-2025
|15:46:20
|GBp
|584
|540.00
|BATE
|xeaNaVpNHzD
|19-11-2025
|15:46:20
|GBp
|989
|540.50
|BATE
|xeaNaVpNHzF
|19-11-2025
|15:46:17
|GBp
|989
|540.50
|XLON
|xeaNaVpNHvq
|19-11-2025
|15:41:55
|GBp
|1,127
|540.50
|XLON
|xeaNaVpNR1G
|19-11-2025
|15:41:55
|GBp
|498
|540.50
|BATE
|xeaNaVpNR1P
|19-11-2025
|15:39:33
|GBp
|1,118
|541.00
|XLON
|xeaNaVpN6$$
|19-11-2025
|15:39:33
|GBp
|465
|541.00
|BATE
|xeaNaVpN6$1
|19-11-2025
|15:39:33
|GBp
|174
|541.00
|XLON
|xeaNaVpN6$z
|19-11-2025
|15:36:45
|GBp
|467
|540.50
|XLON
|xeaNaVpN5Nb
|19-11-2025
|15:36:35
|GBp
|247
|541.00
|XLON
|xeaNaVpN2d@
|19-11-2025
|15:36:35
|GBp
|747
|541.00
|BATE
|xeaNaVpN2d0
|19-11-2025
|15:36:35
|GBp
|820
|541.00
|XLON
|xeaNaVpN2d5
|19-11-2025
|15:36:35
|GBp
|1,255
|541.50
|XLON
|xeaNaVpN2dV
|19-11-2025
|15:36:35
|GBp
|193
|541.50
|XLON
|xeaNaVpN2cb
|19-11-2025
|15:36:35
|GBp
|191
|541.50
|XLON
|xeaNaVpN2ch
|19-11-2025
|15:36:35
|GBp
|210
|542.00
|XLON
|xeaNaVpN2cn
|19-11-2025
|15:36:35
|GBp
|634
|541.00
|BATE
|xeaNaVpN2c@
|19-11-2025
|15:36:35
|GBp
|1,059
|541.00
|BATE
|xeaNaVpN2c0
|19-11-2025
|15:36:35
|GBp
|1,067
|541.00
|XLON
|xeaNaVpN2cy
|19-11-2025
|15:27:31
|GBp
|1,087
|541.00
|XLON
|xeaNaVpN8hO
|19-11-2025
|15:27:31
|GBp
|1,067
|541.00
|BATE
|xeaNaVpN8hQ
|19-11-2025
|15:25:25
|GBp
|611
|541.50
|XLON
|xeaNaVpGs7C
|19-11-2025
|15:25:25
|GBp
|87
|541.50
|XLON
|xeaNaVpGs7E
|19-11-2025
|15:23:35
|GBp
|1,044
|541.50
|XLON
|xeaNaVpGqSz
|19-11-2025
|15:22:23
|GBp
|84
|542.00
|XLON
|xeaNaVpGot8
|19-11-2025
|15:22:23
|GBp
|841
|542.00
|XLON
|xeaNaVpGotA
|19-11-2025
|15:22:23
|GBp
|972
|542.00
|XLON
|xeaNaVpGotC
|19-11-2025
|15:22:11
|GBp
|191
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGou5
|19-11-2025
|15:22:10
|GBp
|163
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGoxl
|19-11-2025
|15:22:10
|GBp
|65
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGoxn
|19-11-2025
|15:22:09
|GBp
|181
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGow7
|19-11-2025
|15:22:09
|GBp
|303
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGo5p
|19-11-2025
|15:22:09
|GBp
|773
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGo5@
|19-11-2025
|15:21:28
|GBp
|1,121
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGpse
|19-11-2025
|15:11:56
|GBp
|434
|542.00
|XLON
|xeaNaVpGvR5
|19-11-2025
|15:11:46
|GBp
|106
|542.00
|XLON
|xeaNaVpGciH
|19-11-2025
|15:11:33
|GBp
|173
|542.00
|XLON
|xeaNaVpGcoa
|19-11-2025
|15:10:15
|GBp
|737
|541.50
|XLON
|xeaNaVpGdJB
|19-11-2025
|15:09:47
|GBp
|1,683
|542.00
|XLON
|xeaNaVpGa37
|19-11-2025
|15:09:44
|GBp
|242
|543.00
|XLON
|xeaNaVpGaEu
|19-11-2025
|15:08:45
|GBp
|104
|543.00
|XLON
|xeaNaVpGbHt
|19-11-2025
|15:08:45
|GBp
|264
|543.00
|XLON
|xeaNaVpGbHv
|19-11-2025
|15:08:45
|GBp
|358
|543.00
|XLON
|xeaNaVpGbHx
|19-11-2025
|15:07:46
|GBp
|14
|543.00
|XLON
|xeaNaVpGYTk
|19-11-2025
|15:07:46
|GBp
|184
|543.00
|XLON
|xeaNaVpGYTm
|19-11-2025
|15:06:47
|GBp
|213
|543.00
|XLON
|xeaNaVpGWfp
|19-11-2025
|15:06:47
|GBp
|609
|543.00
|XLON
|xeaNaVpGWfq
|19-11-2025
|15:05:47
|GBp
|123
|543.00
|XLON
|xeaNaVpGXmk
|19-11-2025
|15:05:47
|GBp
|58
|543.00
|XLON
|xeaNaVpGXmm
|19-11-2025
|15:05:47
|GBp
|1,067
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGXmw
|19-11-2025
|14:59:48
|GBp
|1,142
|541.50
|XLON
|xeaNaVpGeSm
|19-11-2025
|14:59:47
|GBp
|185
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGeSO
|19-11-2025
|14:59:47
|GBp
|176
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGeSQ
|19-11-2025
|14:59:47
|GBp
|500
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGeSS
|19-11-2025
|14:59:47
|GBp
|501
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGeSU
|19-11-2025
|14:59:47
|GBp
|589
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGeVa
|19-11-2025
|14:59:47
|GBp
|924
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGeSM
|19-11-2025
|14:59:47
|GBp
|288
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGeVW
|19-11-2025
|14:59:47
|GBp
|583
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGeVY
|19-11-2025
|14:59:47
|GBp
|158
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGeVr
|19-11-2025
|14:59:47
|GBp
|165
|542.50
|XLON
|xeaNaVpGeVt
|19-11-2025
|14:59:47
|GBp
|1,815
|542.00
|XLON
|xeaNaVpGeVz
|19-11-2025
|14:50:22
|GBp
|1,067
|541.50
|XLON
|xeaNaVpGTTs
|19-11-2025
|14:48:20
|GBp
|813
|541.50
|XLON
|xeaNaVpGPu7
|19-11-2025
|14:48:20
|GBp
|781
|541.50
|XLON
|xeaNaVpGPuF
|19-11-2025
|14:48:20
|GBp
|43
|541.50
|XLON
|xeaNaVpGPuH
|19-11-2025
|14:48:20
|GBp
|792
|541.50
|XLON
|xeaNaVpGPuP
|19-11-2025
|14:48:20
|GBp
|57
|541.50
|XLON
|xeaNaVpGPuR
|19-11-2025
|14:48:20
|GBp
|1,107
|541.50
|XLON
|xeaNaVpGPxg
|19-11-2025
|14:46:26
|GBp
|357
|541.00
|BATE
|xeaNaVpG4N8
|19-11-2025
|14:46:26
|GBp
|262
|541.00
|XLON
|xeaNaVpG4N6
|19-11-2025
|14:40:50
|GBp
|612
|540.00
|XLON
|xeaNaVpGDO1
|19-11-2025
|14:40:13
|GBp
|335
|540.50
|XLON
|xeaNaVpGBdr
|19-11-2025
|14:40:13
|GBp
|478
|540.50
|XLON
|xeaNaVpGBdy
|19-11-2025
|14:40:12
|GBp
|135
|540.50
|XLON
|xeaNaVpGBXU
|19-11-2025
|14:40:12
|GBp
|236
|540.50
|XLON
|xeaNaVpGBWs
|19-11-2025
|14:40:12
|GBp
|11
|540.50
|XLON
|xeaNaVpGBWu
|19-11-2025
|14:40:12
|GBp
|3
|540.50
|XLON
|xeaNaVpGBWw
|19-11-2025
|14:40:12
|GBp
|104
|540.50
|XLON
|xeaNaVpGBWy
|19-11-2025
|14:40:12
|GBp
|260
|540.50
|XLON
|xeaNaVpGBWA
|19-11-2025
|14:40:12
|GBp
|411
|540.50
|XLON
|xeaNaVpGBWC
|19-11-2025
|14:40:12
|GBp
|330
|540.50
|XLON
|xeaNaVpGBWP
|19-11-2025
|14:40:12
|GBp
|108
|540.50
|XLON
|xeaNaVpGBWR
|19-11-2025
|14:40:12
|GBp
|1,051
|540.50
|XLON
|xeaNaVpGBZc
|19-11-2025
|14:40:12
|GBp
|520
|540.50
|XLON
|xeaNaVpGBZe
|19-11-2025
|14:40:07
|GBp
|1,207
|541.00
|XLON
|xeaNaVpGBvo
|19-11-2025
|14:40:07
|GBp
|753
|541.00
|XLON
|xeaNaVpGBvq
|19-11-2025
|14:40:07
|GBp
|130
|541.00
|XLON
|xeaNaVpGBvs
|19-11-2025
|14:40:07
|GBp
|285
|541.00
|XLON
|xeaNaVpGBvu
|19-11-2025
|14:40:07
|GBp
|633
|541.00
|XLON
|xeaNaVpGBvw
|19-11-2025
|14:40:07
|GBp
|342
|541.00
|XLON
|xeaNaVpGBvy
|19-11-2025
|14:40:06
|GBp
|311
|541.00
|XLON
|xeaNaVpGBuf
|19-11-2025
|14:40:06
|GBp
|63
|541.00
|XLON
|xeaNaVpGBuh
|19-11-2025
|14:40:06
|GBp
|134
|541.00
|BATE
|xeaNaVpGBuk
|19-11-2025
|14:40:06
|GBp
|287
|541.00
|BATE
|xeaNaVpGBum
|19-11-2025
|14:40:06
|GBp
|43
|541.00
|BATE
|xeaNaVpGBuo
|19-11-2025
|14:40:06
|GBp
|1,134
|540.50
|XLON
|xeaNaVpGBuy
|19-11-2025
|14:40:06
|GBp
|818
|540.50
|BATE
|xeaNaVpGBu0
|19-11-2025
|14:36:34
|GBp
|1,067
|541.00
|XLON
|xeaNaVpHri8
|19-11-2025
|14:36:34
|GBp
|763
|541.00
|BATE
|xeaNaVpHriC
|19-11-2025
|14:28:26
|GBp
|608
|540.00
|BATE
|xeaNaVpHaza
|19-11-2025
|14:23:30
|GBp
|911
|540.00
|BATE
|xeaNaVpHl2e
|19-11-2025
|14:23:30
|GBp
|2,009
|540.00
|BATE
|xeaNaVpHl2r
|19-11-2025
|14:23:06
|GBp
|1,067
|539.50
|XLON
|xeaNaVpHiex
|19-11-2025
|14:23:06
|GBp
|719
|539.50
|BATE
|xeaNaVpHiez
|19-11-2025
|14:10:44
|GBp
|1
|539.00
|BATE
|xeaNaVpHVR$
|19-11-2025
|14:07:30
|GBp
|401
|539.00
|XLON
|xeaNaVpHO4S
|19-11-2025
|14:07:30
|GBp
|215
|539.00
|BATE
|xeaNaVpHO4U
|19-11-2025
|14:07:14
|GBp
|415
|539.50
|BATE
|xeaNaVpHPe5
|19-11-2025
|14:07:14
|GBp
|667
|539.50
|XLON
|xeaNaVpHPe1
|19-11-2025
|14:07:07
|GBp
|1,135
|540.00
|XLON
|xeaNaVpHP$f
|19-11-2025
|14:07:07
|GBp
|898
|540.00
|BATE
|xeaNaVpHP$j
|19-11-2025
|14:07:07
|GBp
|998
|540.00
|XLON
|xeaNaVpHP$3
|19-11-2025
|14:07:07
|GBp
|14
|540.00
|XLON
|xeaNaVpHP$5
|19-11-2025
|14:07:07
|GBp
|594
|540.00
|BATE
|xeaNaVpHP$B
|19-11-2025
|14:02:08
|GBp
|399
|541.00
|XLON
|xeaNaVpH2L0
|19-11-2025
|14:02:08
|GBp
|11
|541.00
|XLON
|xeaNaVpH2L2
|19-11-2025
|14:02:08
|GBp
|102
|541.00
|XLON
|xeaNaVpH2LN
|19-11-2025
|14:02:08
|GBp
|84
|541.00
|XLON
|xeaNaVpH2LP
|19-11-2025
|14:02:08
|GBp
|39
|541.00
|XLON
|xeaNaVpH2LR
|19-11-2025
|14:02:07
|GBp
|414
|541.00
|XLON
|xeaNaVpH2NF
|19-11-2025
|14:02:07
|GBp
|2,791
|541.00
|BATE
|xeaNaVpH2MY
|19-11-2025
|14:02:07
|GBp
|273
|541.00
|BATE
|xeaNaVpH2Ma
|19-11-2025
|14:02:07
|GBp
|272
|541.00
|XLON
|xeaNaVpH2Ml
|19-11-2025
|14:02:07
|GBp
|40
|541.00
|XLON
|xeaNaVpH2Mn
|19-11-2025
|14:02:07
|GBp
|84
|541.00
|XLON
|xeaNaVpH2Mp
|19-11-2025
|14:02:07
|GBp
|949
|540.50
|XLON
|xeaNaVpH2Mv
|19-11-2025
|14:02:07
|GBp
|581
|540.50
|BATE
|xeaNaVpH2Mz
|19-11-2025
|13:55:00
|GBp
|938
|541.00
|XLON
|xeaNaVpHA80
|19-11-2025
|13:55:00
|GBp
|564
|541.00
|BATE
|xeaNaVpHA82
|19-11-2025
|13:49:56
|GBp
|602
|541.50
|XLON
|xeaNaVpItv9
|19-11-2025
|13:48:43
|GBp
|119
|541.50
|XLON
|xeaNaVpIq55
|19-11-2025
|13:48:43
|GBp
|62
|541.50
|XLON
|xeaNaVpIq57
|19-11-2025
|13:48:38
|GBp
|1,956
|541.50
|XLON
|xeaNaVpIq7c
|19-11-2025
|13:48:38
|GBp
|89
|541.50
|XLON
|xeaNaVpIq7e
|19-11-2025
|13:48:38
|GBp
|349
|541.50
|XLON
|xeaNaVpIq7n
|19-11-2025
|13:48:30
|GBp
|792
|541.50
|XLON
|xeaNaVpIqBd
|19-11-2025
|13:48:30
|GBp
|680
|541.50
|XLON
|xeaNaVpIqBl
|19-11-2025
|13:48:30
|GBp
|569
|541.00
|BATE
|xeaNaVpIqBs
|19-11-2025
|13:30:39
|GBp
|304
|540.00
|XLON
|xeaNaVpIYZu
|19-11-2025
|13:30:39
|GBp
|394
|540.00
|XLON
|xeaNaVpIYZC
|19-11-2025
|13:30:39
|GBp
|389
|540.00
|XLON
|xeaNaVpIYZO
|19-11-2025
|13:30:38
|GBp
|398
|540.00
|XLON
|xeaNaVpIYYY
|19-11-2025
|13:30:38
|GBp
|394
|540.00
|XLON
|xeaNaVpIYYe
|19-11-2025
|13:30:38
|GBp
|390
|540.00
|XLON
|xeaNaVpIYYn
|19-11-2025
|13:30:38
|GBp
|3
|540.00
|XLON
|xeaNaVpIYYp
|19-11-2025
|13:30:38
|GBp
|384
|540.00
|XLON
|xeaNaVpIYYv
|19-11-2025
|13:30:38
|GBp
|315
|540.00
|XLON
|xeaNaVpIYY$
|19-11-2025
|13:30:38
|GBp
|66
|540.00
|XLON
|xeaNaVpIYY1
|19-11-2025
|13:30:38
|GBp
|345
|540.00
|XLON
|xeaNaVpIYY7
|19-11-2025
|13:30:38
|GBp
|193
|540.00
|XLON
|xeaNaVpIYY9
|19-11-2025
|13:24:48
|GBp
|24
|538.50
|BATE
|xeaNaVpIlCx
|19-11-2025
|13:24:48
|GBp
|142
|538.50
|XLON
|xeaNaVpIlC3
|19-11-2025
|13:24:48
|GBp
|367
|538.50
|XLON
|xeaNaVpIlC5
|19-11-2025
|13:24:48
|GBp
|833
|538.00
|XLON
|xeaNaVpIlCD
|19-11-2025
|13:24:48
|GBp
|471
|538.00
|BATE
|xeaNaVpIlCL
|19-11-2025
|13:01:58
|GBp
|1,231
|538.50
|XLON
|xeaNaVpI64B
|19-11-2025
|13:01:58
|GBp
|466
|538.50
|BATE
|xeaNaVpI64D
|19-11-2025
|12:59:35
|GBp
|1,301
|538.50
|XLON
|xeaNaVpI49F
|19-11-2025
|12:59:35
|GBp
|509
|538.50
|XLON
|xeaNaVpI49H
|19-11-2025
|12:59:35
|GBp
|338
|538.50
|XLON
|xeaNaVpI49U
|19-11-2025
|12:59:35
|GBp
|807
|538.50
|XLON
|xeaNaVpI48n
|19-11-2025
|12:59:35
|GBp
|539
|538.50
|BATE
|xeaNaVpI48p
|19-11-2025
|12:57:03
|GBp
|813
|538.50
|XLON
|xeaNaVpI2B3
|19-11-2025
|12:57:03
|GBp
|690
|538.50
|BATE
|xeaNaVpI2Ae
|19-11-2025
|12:57:03
|GBp
|786
|538.50
|XLON
|xeaNaVpI2Ap
|19-11-2025
|12:57:03
|GBp
|441
|538.50
|BATE
|xeaNaVpI2At
|19-11-2025
|12:49:32
|GBp
|896
|538.50
|BATE
|xeaNaVpIDbd
|19-11-2025
|12:49:32
|GBp
|261
|538.50
|BATE
|xeaNaVpIDbf
|19-11-2025
|12:41:40
|GBp
|151
|537.50
|BATE
|xeaNaVpJtgJ
|19-11-2025
|12:40:16
|GBp
|19
|538.00
|XLON
|xeaNaVpJq$9
|19-11-2025
|12:40:16
|GBp
|200
|538.00
|XLON
|xeaNaVpJq$B
|19-11-2025
|12:40:16
|GBp
|41
|538.00
|XLON
|xeaNaVpJq$D
|19-11-2025
|12:39:54
|GBp
|95
|537.50
|BATE
|xeaNaVpJqUd
|19-11-2025
|12:38:18
|GBp
|421
|538.00
|XLON
|xeaNaVpJoqU
|19-11-2025
|12:37:06
|GBp
|810
|538.00
|XLON
|xeaNaVpJpg0
|19-11-2025
|12:37:06
|GBp
|581
|538.00
|BATE
|xeaNaVpJpg7
|19-11-2025
|12:37:06
|GBp
|590
|538.00
|XLON
|xeaNaVpJpgH
|19-11-2025
|12:37:06
|GBp
|428
|538.00
|BATE
|xeaNaVpJpgJ
|19-11-2025
|12:29:27
|GBp
|195
|537.00
|XLON
|xeaNaVpJzFA
|19-11-2025
|12:19:55
|GBp
|193
|537.50
|BATE
|xeaNaVpJb1E
|19-11-2025
|12:19:52
|GBp
|369
|538.00
|XLON
|xeaNaVpJb0H
|19-11-2025
|12:19:52
|GBp
|535
|538.00
|XLON
|xeaNaVpJb0N
|19-11-2025
|12:19:52
|GBp
|278
|538.00
|BATE
|xeaNaVpJb0P
|19-11-2025
|12:19:51
|GBp
|947
|538.50
|XLON
|xeaNaVpJb36
|19-11-2025
|12:19:51
|GBp
|637
|538.50
|BATE
|xeaNaVpJb3A
|19-11-2025
|12:16:03
|GBp
|666
|539.00
|XLON
|xeaNaVpJW4X
|19-11-2025
|12:16:03
|GBp
|499
|539.00
|XLON
|xeaNaVpJW5T
|19-11-2025
|12:16:03
|GBp
|250
|539.00
|XLON
|xeaNaVpJW5V
|19-11-2025
|12:16:03
|GBp
|380
|538.50
|BATE
|xeaNaVpJW4d
|19-11-2025
|12:16:03
|GBp
|213
|539.00
|BATE
|xeaNaVpJW4p
|19-11-2025
|12:16:03
|GBp
|183
|539.00
|BATE
|xeaNaVpJW4r
|19-11-2025
|12:16:03
|GBp
|433
|539.00
|XLON
|xeaNaVpJW49
|19-11-2025
|12:14:47
|GBp
|13
|539.00
|XLON
|xeaNaVpJX@@
|19-11-2025
|12:14:47
|GBp
|428
|539.00
|BATE
|xeaNaVpJX@2
|19-11-2025
|12:09:47
|GBp
|199
|539.00
|XLON
|xeaNaVpJiVP
|19-11-2025
|12:08:48
|GBp
|201
|539.00
|XLON
|xeaNaVpJjDO
|19-11-2025
|12:07:49
|GBp
|187
|539.00
|XLON
|xeaNaVpJgom
|19-11-2025
|12:06:55
|GBp
|987
|539.00
|BATE
|xeaNaVpJhWJ
|19-11-2025
|12:06:44
|GBp
|243
|539.00
|BATE
|xeaNaVpJhhi
|19-11-2025
|12:06:44
|GBp
|95
|539.00
|BATE
|xeaNaVpJhhR
|19-11-2025
|12:06:44
|GBp
|890
|539.00
|BATE
|xeaNaVpJhhT
|19-11-2025
|12:06:38
|GBp
|269
|539.00
|BATE
|xeaNaVpJhno
|19-11-2025
|12:06:37
|GBp
|15
|539.00
|BATE
|xeaNaVpJhnN
|19-11-2025
|12:06:36
|GBp
|303
|539.00
|XLON
|xeaNaVpJhof
|19-11-2025
|12:06:35
|GBp
|201
|539.00
|XLON
|xeaNaVpJh$$
|19-11-2025
|12:06:35
|GBp
|946
|539.00
|XLON
|xeaNaVpJh@a
|19-11-2025
|12:06:35
|GBp
|1,129
|539.00
|XLON
|xeaNaVpJh@N
|19-11-2025
|12:06:35
|GBp
|264
|539.00
|XLON
|xeaNaVpJhv7
|19-11-2025
|12:06:35
|GBp
|122
|539.00
|XLON
|xeaNaVpJhvB
|19-11-2025
|12:06:35
|GBp
|972
|539.00
|XLON
|xeaNaVpJhxn
|19-11-2025
|12:02:54
|GBp
|218
|538.00
|BATE
|xeaNaVpJMnx
|19-11-2025
|12:02:54
|GBp
|577
|538.50
|XLON
|xeaNaVpJMnB
|19-11-2025
|12:02:54
|GBp
|329
|538.50
|BATE
|xeaNaVpJMnD
|19-11-2025
|12:02:54
|GBp
|99
|538.50
|BATE
|xeaNaVpJMnH
|19-11-2025
|11:47:10
|GBp
|196
|538.50
|XLON
|xeaNaVpJR2i
|19-11-2025
|11:46:11
|GBp
|193
|538.50
|XLON
|xeaNaVpJOvf
|19-11-2025
|11:45:12
|GBp
|187
|538.50
|XLON
|xeaNaVpJPrA
|19-11-2025
|11:44:13
|GBp
|241
|538.50
|XLON
|xeaNaVpJ6hE
|19-11-2025
|11:42:15
|GBp
|484
|538.50
|XLON
|xeaNaVpJ4XO
|19-11-2025
|11:36:30
|GBp
|289
|537.50
|BATE
|xeaNaVpJ1Xb
|19-11-2025
|11:36:30
|GBp
|766
|537.50
|XLON
|xeaNaVpJ1XZ
|19-11-2025
|11:35:12
|GBp
|453
|537.50
|BATE
|xeaNaVpJEiO
|19-11-2025
|11:35:12
|GBp
|310
|537.50
|XLON
|xeaNaVpJEiI
|19-11-2025
|11:35:12
|GBp
|97
|537.50
|XLON
|xeaNaVpJEiK
|19-11-2025
|11:35:11
|GBp
|31
|538.00
|BATE
|xeaNaVpJEl$
|19-11-2025
|11:35:11
|GBp
|571
|538.00
|BATE
|xeaNaVpJEl1
|19-11-2025
|11:35:11
|GBp
|583
|538.00
|XLON
|xeaNaVpJEl3
|19-11-2025
|11:32:25
|GBp
|62
|538.00
|BATE
|xeaNaVpJCFN
|19-11-2025
|11:32:25
|GBp
|7
|538.00
|BATE
|xeaNaVpJCFP
|19-11-2025
|11:32:25
|GBp
|3
|538.00
|BATE
|xeaNaVpJCFR
|19-11-2025
|11:32:25
|GBp
|4
|538.00
|BATE
|xeaNaVpJCFS
|19-11-2025
|11:32:25
|GBp
|52
|538.00
|BATE
|xeaNaVpJCEb
|19-11-2025
|11:32:25
|GBp
|7
|538.00
|BATE
|xeaNaVpJCEX
|19-11-2025
|11:32:25
|GBp
|22
|538.00
|BATE
|xeaNaVpJCEZ
|19-11-2025
|11:32:25
|GBp
|50
|538.00
|BATE
|xeaNaVpJCEe
|19-11-2025
|11:30:27
|GBp
|230
|538.00
|BATE
|xeaNaVpJAqt
|19-11-2025
|11:29:28
|GBp
|742
|538.00
|XLON
|xeaNaVpJBhz
|19-11-2025
|11:28:29
|GBp
|219
|538.00
|BATE
|xeaNaVpJBQm
|19-11-2025
|11:26:31
|GBp
|535
|538.00
|XLON
|xeaNaVpJ9xv
|19-11-2025
|11:24:33
|GBp
|511
|538.00
|BATE
|xeaNaVpCtjH
|19-11-2025
|11:22:35
|GBp
|841
|538.00
|XLON
|xeaNaVpCqVM
|19-11-2025
|11:21:36
|GBp
|211
|538.00
|BATE
|xeaNaVpCrBi
|19-11-2025
|11:21:36
|GBp
|99
|538.00
|BATE
|xeaNaVpCrBk
|19-11-2025
|11:20:37
|GBp
|345
|538.00
|XLON
|xeaNaVpCo3F
|19-11-2025
|11:18:39
|GBp
|127
|538.00
|BATE
|xeaNaVpCm$U
|19-11-2025
|11:18:39
|GBp
|294
|538.00
|BATE
|xeaNaVpCm@Z
|19-11-2025
|11:17:40
|GBp
|727
|538.00
|XLON
|xeaNaVpCn$U
|19-11-2025
|11:17:40
|GBp
|35
|538.00
|XLON
|xeaNaVpCn@Y
|19-11-2025
|11:15:42
|GBp
|248
|538.00
|XLON
|xeaNaVpC$kG
|19-11-2025
|11:15:42
|GBp
|213
|538.00
|BATE
|xeaNaVpC$kN
|19-11-2025
|11:15:42
|GBp
|84
|538.00
|BATE
|xeaNaVpC$kP
|19-11-2025
|11:12:09
|GBp
|1,237
|538.00
|XLON
|xeaNaVpCwER
|19-11-2025
|11:12:09
|GBp
|103
|538.00
|XLON
|xeaNaVpCwET
|19-11-2025
|11:12:09
|GBp
|212
|538.00
|XLON
|xeaNaVpCw9a
|19-11-2025
|11:12:09
|GBp
|213
|538.00
|XLON
|xeaNaVpCw9Y
|19-11-2025
|11:12:09
|GBp
|988
|538.00
|XLON
|xeaNaVpCw91
|19-11-2025
|11:12:09
|GBp
|990
|538.00
|BATE
|xeaNaVpCw92
|19-11-2025
|11:12:09
|GBp
|375
|537.50
|XLON
|xeaNaVpCw9B
|19-11-2025
|11:12:09
|GBp
|428
|537.50
|BATE
|xeaNaVpCw9D
|19-11-2025
|11:12:08
|GBp
|233
|538.50
|XLON
|xeaNaVpCw8g
|19-11-2025
|11:12:08
|GBp
|428
|538.00
|BATE
|xeaNaVpCw8x
|19-11-2025
|11:12:08
|GBp
|538
|538.00
|XLON
|xeaNaVpCw8r
|19-11-2025
|10:47:55
|GBp
|391
|536.50
|XLON
|xeaNaVpCM3J
|19-11-2025
|10:47:55
|GBp
|161
|536.50
|XLON
|xeaNaVpCM3T
|19-11-2025
|10:47:55
|GBp
|464
|536.50
|XLON
|xeaNaVpCM3V
|19-11-2025
|10:47:50
|GBp
|374
|536.50
|BATE
|xeaNaVpCMNE
|19-11-2025
|10:47:50
|GBp
|537
|537.00
|BATE
|xeaNaVpCMMt
|19-11-2025
|10:47:50
|GBp
|833
|537.00
|XLON
|xeaNaVpCMMr
|19-11-2025
|10:39:42
|GBp
|368
|537.50
|BATE
|xeaNaVpCHyZ
|19-11-2025
|10:39:42
|GBp
|419
|538.00
|XLON
|xeaNaVpCH$K
|19-11-2025
|10:39:42
|GBp
|528
|538.00
|BATE
|xeaNaVpCH@a
|19-11-2025
|10:39:42
|GBp
|350
|538.00
|XLON
|xeaNaVpCH@s
|19-11-2025
|10:39:42
|GBp
|298
|538.00
|BATE
|xeaNaVpCH@y
|19-11-2025
|10:39:42
|GBp
|428
|538.50
|BATE
|xeaNaVpCH@0
|19-11-2025
|10:39:42
|GBp
|799
|538.50
|XLON
|xeaNaVpCH@w
|19-11-2025
|10:38:20
|GBp
|247
|539.00
|XLON
|xeaNaVpCU3D
|19-11-2025
|10:37:09
|GBp
|240
|538.50
|BATE
|xeaNaVpCV1@
|19-11-2025
|10:33:10
|GBp
|175
|538.50
|XLON
|xeaNaVpCRry
|19-11-2025
|10:32:09
|GBp
|315
|538.50
|XLON
|xeaNaVpCOiQ
|19-11-2025
|10:32:09
|GBp
|314
|538.50
|BATE
|xeaNaVpCOiS
|19-11-2025
|10:32:05
|GBp
|779
|538.50
|XLON
|xeaNaVpCOgs
|19-11-2025
|10:31:13
|GBp
|238
|538.50
|XLON
|xeaNaVpCOIR
|19-11-2025
|10:31:13
|GBp
|238
|538.50
|BATE
|xeaNaVpCOTW
|19-11-2025
|10:31:13
|GBp
|227
|538.50
|XLON
|xeaNaVpCOTv
|19-11-2025
|10:31:13
|GBp
|37
|538.50
|BATE
|xeaNaVpCOTA
|19-11-2025
|10:30:37
|GBp
|181
|538.00
|BATE
|xeaNaVpCPzf
|19-11-2025
|10:29:34
|GBp
|179
|538.00
|XLON
|xeaNaVpC6jp
|19-11-2025
|10:29:34
|GBp
|648
|538.00
|BATE
|xeaNaVpC6jr
|19-11-2025
|10:29:34
|GBp
|2
|538.00
|XLON
|xeaNaVpC6ju
|19-11-2025
|10:29:34
|GBp
|215
|538.00
|XLON
|xeaNaVpC6jM
|19-11-2025
|10:29:14
|GBp
|212
|538.00
|BATE
|xeaNaVpC6yp
|19-11-2025
|10:29:14
|GBp
|230
|538.00
|BATE
|xeaNaVpC6yr
|19-11-2025
|10:29:14
|GBp
|38
|538.00
|BATE
|xeaNaVpC6yt
|19-11-2025
|10:29:14
|GBp
|45
|538.00
|BATE
|xeaNaVpC6yv
|19-11-2025
|10:29:14
|GBp
|31
|538.00
|BATE
|xeaNaVpC6yx
|19-11-2025
|10:28:35
|GBp
|1,360
|537.50
|XLON
|xeaNaVpC6Jz
|19-11-2025
|10:28:35
|GBp
|333
|537.50
|XLON
|xeaNaVpC6J$
|19-11-2025
|10:28:35
|GBp
|693
|537.50
|XLON
|xeaNaVpC6J1
|19-11-2025
|10:28:35
|GBp
|10
|537.50
|XLON
|xeaNaVpC6J3
|19-11-2025
|10:28:34
|GBp
|181
|537.50
|XLON
|xeaNaVpC6JS
|19-11-2025
|10:28:34
|GBp
|28
|537.50
|XLON
|xeaNaVpC6JU
|19-11-2025
|10:28:34
|GBp
|500
|537.00
|XLON
|xeaNaVpC6Ia
|19-11-2025
|10:28:34
|GBp
|428
|537.00
|BATE
|xeaNaVpC6Ic
|19-11-2025
|10:07:00
|GBp
|610
|537.50
|BATE
|xeaNaVpDtBl
|19-11-2025
|10:06:57
|GBp
|172
|537.50
|XLON
|xeaNaVpDtL@
|19-11-2025
|10:06:57
|GBp
|2
|537.50
|XLON
|xeaNaVpDtL0
|19-11-2025
|10:06:57
|GBp
|252
|537.50
|XLON
|xeaNaVpDtLu
|19-11-2025
|10:06:57
|GBp
|142
|537.50
|XLON
|xeaNaVpDtLw
|19-11-2025
|10:06:57
|GBp
|186
|537.50
|XLON
|xeaNaVpDtLy
|19-11-2025
|10:06:52
|GBp
|341
|538.00
|BATE
|xeaNaVpDtGZ
|19-11-2025
|10:06:52
|GBp
|555
|538.00
|XLON
|xeaNaVpDtHV
|19-11-2025
|10:05:53
|GBp
|211
|538.00
|XLON
|xeaNaVpDq9D
|19-11-2025
|10:05:02
|GBp
|212
|538.00
|XLON
|xeaNaVpDryU
|19-11-2025
|10:05:02
|GBp
|209
|538.00
|XLON
|xeaNaVpDr$D
|19-11-2025
|10:05:02
|GBp
|213
|538.00
|XLON
|xeaNaVpDr@d
|19-11-2025
|10:05:02
|GBp
|211
|538.00
|XLON
|xeaNaVpDr@D
|19-11-2025
|10:05:01
|GBp
|211
|538.00
|XLON
|xeaNaVpDrvz
|19-11-2025
|10:05:01
|GBp
|204
|538.00
|XLON
|xeaNaVpDrue
|19-11-2025
|10:05:01
|GBp
|205
|538.00
|XLON
|xeaNaVpDru1
|19-11-2025
|10:05:01
|GBp
|209
|538.00
|XLON
|xeaNaVpDrxp
|19-11-2025
|10:05:01
|GBp
|183
|538.00
|XLON
|xeaNaVpDrx6
|19-11-2025
|10:05:01
|GBp
|182
|538.00
|BATE
|xeaNaVpDrxD
|19-11-2025
|10:00:55
|GBp
|335
|538.00
|BATE
|xeaNaVpDmQT
|19-11-2025
|10:00:55
|GBp
|276
|538.00
|XLON
|xeaNaVpDmQO
|19-11-2025
|09:59:13
|GBp
|37
|538.00
|XLON
|xeaNaVpD@SA
|19-11-2025
|09:59:13
|GBp
|158
|538.00
|XLON
|xeaNaVpD@SC
|19-11-2025
|09:58:56
|GBp
|253
|537.00
|BATE
|xeaNaVpD$lt
|19-11-2025
|09:58:32
|GBp
|144
|537.00
|XLON
|xeaNaVpD$yB
|19-11-2025
|09:53:00
|GBp
|12
|536.50
|XLON
|xeaNaVpDxtr
|19-11-2025
|09:53:00
|GBp
|2
|536.50
|XLON
|xeaNaVpDxtt
|19-11-2025
|09:53:00
|GBp
|33
|536.50
|XLON
|xeaNaVpDxtv
|19-11-2025
|09:52:53
|GBp
|136
|537.00
|XLON
|xeaNaVpDxpC
|19-11-2025
|09:52:53
|GBp
|57
|537.00
|XLON
|xeaNaVpDxpE
|19-11-2025
|09:52:53
|GBp
|124
|537.00
|XLON
|xeaNaVpDxpN
|19-11-2025
|09:52:53
|GBp
|57
|537.00
|XLON
|xeaNaVpDxpP
|19-11-2025
|09:52:53
|GBp
|8,325
|537.00
|XLON
|xeaNaVpDxpV
|19-11-2025
|09:52:53
|GBp
|192
|537.00
|XLON
|xeaNaVpDxoX
|19-11-2025
|09:52:53
|GBp
|57
|537.00
|XLON
|xeaNaVpDxoZ
|19-11-2025
|09:52:53
|GBp
|666
|536.50
|BATE
|xeaNaVpDxoc
|19-11-2025
|09:52:24
|GBp
|954
|537.50
|BATE
|xeaNaVpDxBu
|19-11-2025
|09:52:24
|GBp
|25
|537.50
|BATE
|xeaNaVpDxBw
|19-11-2025
|09:52:24
|GBp
|68
|537.00
|BATE
|xeaNaVpDxB5
|19-11-2025
|09:52:24
|GBp
|22
|537.00
|XLON
|xeaNaVpDxBB
|19-11-2025
|09:52:24
|GBp
|7
|537.00
|BATE
|xeaNaVpDxBD
|19-11-2025
|09:52:24
|GBp
|353
|537.00
|BATE
|xeaNaVpDxBF
|19-11-2025
|09:52:24
|GBp
|478
|537.00
|XLON
|xeaNaVpDxBH
|19-11-2025
|09:36:51
|GBp
|265
|537.50
|BATE
|xeaNaVpDlsR
|19-11-2025
|09:33:33
|GBp
|428
|537.50
|XLON
|xeaNaVpDjIr
|19-11-2025
|09:33:33
|GBp
|130
|537.50
|BATE
|xeaNaVpDjIt
|19-11-2025
|09:33:33
|GBp
|571
|537.50
|BATE
|xeaNaVpDjIv
|19-11-2025
|09:32:27
|GBp
|304
|538.00
|BATE
|xeaNaVpDg5C
|19-11-2025
|09:30:37
|GBp
|235
|538.00
|BATE
|xeaNaVpDhIU
|19-11-2025
|09:30:29
|GBp
|181
|538.00
|BATE
|xeaNaVpDhQX
|19-11-2025
|09:29:57
|GBp
|236
|538.00
|BATE
|xeaNaVpDezs
|19-11-2025
|09:29:57
|GBp
|1
|538.00
|BATE
|xeaNaVpDezu
|19-11-2025
|09:29:57
|GBp
|55
|538.00
|BATE
|xeaNaVpDezF
|19-11-2025
|09:29:57
|GBp
|82
|538.00
|BATE
|xeaNaVpDezL
|19-11-2025
|09:29:57
|GBp
|115
|538.00
|BATE
|xeaNaVpDezN
|19-11-2025
|09:29:57
|GBp
|1,909
|538.00
|BATE
|xeaNaVpDezP
|19-11-2025
|09:29:57
|GBp
|156
|537.50
|XLON
|xeaNaVpDeyd
|19-11-2025
|09:29:57
|GBp
|211
|537.00
|XLON
|xeaNaVpDeyq
|19-11-2025
|09:05:54
|GBp
|787
|537.00
|XLON
|xeaNaVpDPxn
|19-11-2025
|09:04:06
|GBp
|475
|537.00
|XLON
|xeaNaVpD6Sn
|19-11-2025
|09:04:06
|GBp
|393
|536.50
|XLON
|xeaNaVpD6Su
|19-11-2025
|09:04:06
|GBp
|35
|536.50
|XLON
|xeaNaVpD6Sw
|19-11-2025
|09:04:06
|GBp
|489
|536.50
|BATE
|xeaNaVpD6Sy
|19-11-2025
|09:01:11
|GBp
|298
|537.00
|XLON
|xeaNaVpD4RA
|19-11-2025
|09:01:11
|GBp
|38
|537.00
|XLON
|xeaNaVpD4RC
|19-11-2025
|09:01:11
|GBp
|250
|537.00
|XLON
|xeaNaVpD4RE
|19-11-2025
|09:01:11
|GBp
|327
|536.50
|XLON
|xeaNaVpD4RT
|19-11-2025
|09:01:11
|GBp
|101
|536.50
|XLON
|xeaNaVpD4RV
|19-11-2025
|09:01:11
|GBp
|455
|536.50
|BATE
|xeaNaVpD4QZ
|19-11-2025
|08:57:57
|GBp
|428
|537.00
|XLON
|xeaNaVpD3e2
|19-11-2025
|08:57:57
|GBp
|335
|537.00
|BATE
|xeaNaVpD3e4
|19-11-2025
|08:57:52
|GBp
|235
|537.00
|XLON
|xeaNaVpD3hO
|19-11-2025
|08:57:52
|GBp
|288
|537.00
|BATE
|xeaNaVpD3hQ
|19-11-2025
|08:53:43
|GBp
|726
|537.50
|XLON
|xeaNaVpD1Gl
|19-11-2025
|08:53:43
|GBp
|371
|537.50
|BATE
|xeaNaVpD1Gn
|19-11-2025
|08:53:33
|GBp
|12
|538.50
|XLON
|xeaNaVpD1O@
|19-11-2025
|08:53:33
|GBp
|196
|538.50
|XLON
|xeaNaVpD1Os
|19-11-2025
|08:53:33
|GBp
|460
|538.50
|XLON
|xeaNaVpD1Ou
|19-11-2025
|08:53:33
|GBp
|226
|538.50
|XLON
|xeaNaVpD1Ow
|19-11-2025
|08:53:33
|GBp
|243
|538.50
|XLON
|xeaNaVpD1Oy
|19-11-2025
|08:53:33
|GBp
|330
|538.50
|XLON
|xeaNaVpD1OC
|19-11-2025
|08:53:33
|GBp
|428
|538.00
|XLON
|xeaNaVpD1OK
|19-11-2025
|08:53:33
|GBp
|50
|538.00
|BATE
|xeaNaVpD1OM
|19-11-2025
|08:53:33
|GBp
|571
|538.00
|BATE
|xeaNaVpD1OO
|19-11-2025
|08:45:57
|GBp
|428
|538.50
|XLON
|xeaNaVpDAHA
|19-11-2025
|08:45:57
|GBp
|838
|538.50
|BATE
|xeaNaVpDAHC
|19-11-2025
|08:45:18
|GBp
|211
|539.00
|BATE
|xeaNaVpDBh0
|19-11-2025
|08:45:18
|GBp
|245
|539.00
|BATE
|xeaNaVpDBh2
|19-11-2025
|08:45:18
|GBp
|58
|539.00
|BATE
|xeaNaVpDBh4
|19-11-2025
|08:45:17
|GBp
|468
|539.00
|BATE
|xeaNaVpDBhP
|19-11-2025
|08:45:17
|GBp
|479
|539.00
|BATE
|xeaNaVpDBgZ
|19-11-2025
|08:45:17
|GBp
|468
|539.00
|BATE
|xeaNaVpDBge
|19-11-2025
|08:45:17
|GBp
|78
|539.00
|BATE
|xeaNaVpDBgg
|19-11-2025
|08:45:17
|GBp
|232
|539.00
|BATE
|xeaNaVpDBgx
|19-11-2025
|08:40:47
|GBp
|12
|539.00
|BATE
|xeaNaVpD9Q7
|19-11-2025
|08:40:47
|GBp
|428
|538.50
|BATE
|xeaNaVpD9QC
|19-11-2025
|08:40:47
|GBp
|107
|538.50
|XLON
|xeaNaVpD9QA
|19-11-2025
|08:40:34
|GBp
|428
|539.00
|BATE
|xeaNaVpEsiw
|19-11-2025
|08:40:34
|GBp
|696
|539.00
|XLON
|xeaNaVpEsis
|19-11-2025
|08:40:34
|GBp
|47
|539.00
|XLON
|xeaNaVpEsiu
|19-11-2025
|08:39:21
|GBp
|232
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEsPn
|19-11-2025
|08:39:21
|GBp
|115
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEsPo
|19-11-2025
|08:39:00
|GBp
|340
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEtir
|19-11-2025
|08:38:59
|GBp
|233
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEtiL
|19-11-2025
|08:38:59
|GBp
|230
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEtiQ
|19-11-2025
|08:38:59
|GBp
|237
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEtla
|19-11-2025
|08:38:59
|GBp
|242
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEtlp
|19-11-2025
|08:38:59
|GBp
|238
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEtlz
|19-11-2025
|08:38:58
|GBp
|200
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEtl4
|19-11-2025
|08:38:58
|GBp
|256
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEtl6
|19-11-2025
|08:38:58
|GBp
|22
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEtl8
|19-11-2025
|08:38:58
|GBp
|683
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEtka
|19-11-2025
|08:38:58
|GBp
|10
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEtke
|19-11-2025
|08:38:58
|GBp
|428
|539.00
|XLON
|xeaNaVpEtk3
|19-11-2025
|08:38:58
|GBp
|428
|539.00
|BATE
|xeaNaVpEtk5
|19-11-2025
|08:26:34
|GBp
|172
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEy4h
|19-11-2025
|08:26:34
|GBp
|110
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEy4j
|19-11-2025
|08:26:31
|GBp
|193
|539.00
|BATE
|xeaNaVpEy6A
|19-11-2025
|08:26:07
|GBp
|248
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEySO
|19-11-2025
|08:25:56
|GBp
|2,711
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEzX7
|19-11-2025
|08:25:56
|GBp
|145
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEzX9
|19-11-2025
|08:25:56
|GBp
|34
|539.00
|XLON
|xeaNaVpEzWb
|19-11-2025
|08:25:55
|GBp
|392
|539.00
|XLON
|xeaNaVpEzWv
|19-11-2025
|08:25:55
|GBp
|398
|539.00
|BATE
|xeaNaVpEzWw
|19-11-2025
|08:25:55
|GBp
|374
|538.50
|BATE
|xeaNaVpEzW3
|19-11-2025
|08:25:38
|GBp
|273
|539.00
|BATE
|xeaNaVpEznB
|19-11-2025
|08:25:37
|GBp
|406
|539.00
|BATE
|xeaNaVpEzoL
|19-11-2025
|08:14:54
|GBp
|419
|537.50
|XLON
|xeaNaVpEbRF
|19-11-2025
|08:14:54
|GBp
|184
|537.50
|BATE
|xeaNaVpEbRH
|19-11-2025
|08:13:29
|GBp
|428
|538.00
|XLON
|xeaNaVpEYI1
|19-11-2025
|08:13:29
|GBp
|436
|538.00
|BATE
|xeaNaVpEYI2
|19-11-2025
|08:13:03
|GBp
|557
|538.50
|BATE
|xeaNaVpEZi3
|19-11-2025
|08:13:03
|GBp
|428
|538.50
|XLON
|xeaNaVpEZi5
|19-11-2025
|08:10:42
|GBp
|428
|539.00
|XLON
|xeaNaVpEWNP
|19-11-2025
|08:10:42
|GBp
|431
|539.00
|BATE
|xeaNaVpEWNR
|19-11-2025
|08:09:37
|GBp
|329
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEXzs
|19-11-2025
|08:09:37
|GBp
|307
|539.50
|BATE
|xeaNaVpEXzu
|19-11-2025
|08:08:24
|GBp
|581
|540.00
|XLON
|xeaNaVpEkfz
|19-11-2025
|08:08:24
|GBp
|685
|539.50
|BATE
|xeaNaVpEkfA
|19-11-2025
|08:08:24
|GBp
|298
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEkf8
|19-11-2025
|08:08:24
|GBp
|428
|540.00
|XLON
|xeaNaVpEkfE
|19-11-2025
|08:04:48
|GBp
|198
|541.50
|XLON
|xeaNaVpEiN8
|19-11-2025
|08:04:48
|GBp
|56
|541.50
|XLON
|xeaNaVpEiNA
|19-11-2025
|08:04:47
|GBp
|217
|541.50
|XLON
|xeaNaVpEiMc
|19-11-2025
|08:04:47
|GBp
|117
|541.50
|XLON
|xeaNaVpEiMi
|19-11-2025
|08:04:47
|GBp
|103
|541.50
|XLON
|xeaNaVpEiMk
|19-11-2025
|08:04:01
|GBp
|320
|540.50
|XLON
|xeaNaVpEjoQ
|19-11-2025
|08:03:25
|GBp
|296
|541.50
|XLON
|xeaNaVpEjLH
|19-11-2025
|08:03:25
|GBp
|294
|541.50
|XLON
|xeaNaVpEjLJ
|19-11-2025
|08:01:30
|GBp
|326
|539.50
|BATE
|xeaNaVpEhdY
|19-11-2025
|08:01:30
|GBp
|420
|539.00
|XLON
|xeaNaVpEhde
|19-11-2025
|08:01:30
|GBp
|346
|539.50
|XLON
|xeaNaVpEhdj