KH Group Oyj

Sisäpiiritieto 20.11.2025 klo 9.45

Sisäpiiritieto: KH Group on myynyt Indoor Group -osakkeensa ja sopinut myyntiin liittyvistä rahoitusjärjestelyistä

KH Group Oyj (”KH Group” tai ”Yhtiö”) on tehnyt sopimuksen kaikkien omistamiensa Indoor Group Holding Oy:n (”Indoor Group”) osakkeiden myymisestä Indoor Groupin toimitusjohtaja Kati Kivimäen määräysvallassa olevalle yhtiölle. Kauppa on toteutettu tänään 20.11.2025, ja sen myötä KH Group on saavuttanut strategisen tavoitteensa irtautua Indoor Group -omistuksestaan vuoden 2025 aikana.

Kaupan kohteena olevat osakkeet vastaavat 58,3 prosenttia Indoor Groupin kaikista osakkeista, ja niistä on maksettu Yhtiölle nimellinen kauppahinta. Lisäksi Yhtiö on kaupan yhteydessä sopinut rahoitusjärjestelystä, jossa koko Indoor Group on arvostettu 26 miljoonan euron yritysarvoon huomioiden Indoor Groupin korolliset nettovelat ilman vuokrasopimusvelkoja. Rahoitusjärjestelyssä KH Group on lyhentänyt Indoor Groupin velkaa rahoittajapankille 2,0 miljoonalla eurolla ja antanut anteeksi kyseisen lyhennyksen seurauksena syntyneen vastaavan suuruisen saatavansa Indoor Groupilta sekä yhteensä 3,5 miljoonan euron suuruiset muut lainasaatavansa Indoor Groupilta, joiden osalta Yhtiö oli jo aiemmin alaskirjannut 2,4 miljoonan euron osuuden.

Indoor Groupin pitkään jatkuneilla haasteilla ja sen rahoitusasemaan liittyvällä epävarmuudella on ollut negatiivinen välillinen vaikutus KH Groupin muiden liiketoimintojen rahoituksen kehittämismahdollisuuksiin. Indoor Groupin myynnin myötä KH Group edistää konsernin rahoitusrakenteen uudistamista KH Groupin strategian toteuttamista tukevalla tavalla.

KH Group kirjaa järjestelyn seurauksena yhteensä 3,3 miljoonan euron tappion tilikauden 2025 tulokseen järjestelyyn liittyvien kulujen vähentämisen jälkeen. KH Group on vuoden 2024 tilinpäätöksestään lähtien raportoinut Indoor Groupin ”IFRS 5 – myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” -standardin mukaisesti. Järjestelyllä ei ole vaikutusta KH Groupin tilikautta 2025 koskevaan tulosennusteeseen, joka on annettu Yhtiön jatkuvia toimintoja koskien.

“KH Groupin viestittynä tavoitteena on jo pitkään ollut Indoor Groupista irtautuminen, ja sen toteutuminen on meille merkittävä askel. Järjestelyn myötä meille avautuu uusia mahdollisuuksia kehittää maanrakennuskoneisiin (KH-Koneet) ja pelastusajoneuvoihin (Nordic Rescue Group) keskittyvää konsernia. Järjestely on paras tarjolla ollut vaihtoehto osakkeenomistajiemme kannalta, koska näin pääsemme nopeasti eteenpäin strategiamme toteutuksessa ja uusien vaihtoehtojen hakemisessa rahoitusasemamme vahvistamiseksi”, toteaa KH Groupin hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen.

”KH Groupin neuvotteluasema tulevan rahoituksen järjestelyn osalta paranee nyt ratkaisevasti. Pystymme entistä paremmin suuntaamaan resurssejamme ydintoimintojen kehittämiseen sekä rakentamaan vankempaa taloudellista pohjaa tulevaisuutta varten. Uskomme, että järjestely antaa Indoor Groupille hyvät edellytykset jatkaa liiketoimintaa. Indoor Groupin taseasema paranee ja sen merkittäväksi omistajaksi tulee yhtiön entuudestaan tunteva toimitusjohtaja”, sanoo KH Groupin toimitusjohtaja Carl Haglund.

