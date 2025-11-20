GHD obtient un contrat de rénovation de l’usine de traitement de Humber (partie nord), en vue d’atteindre les objectifs de la Ville de Toronto en matière de modernisation des infrastructures, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de l’efficacité de l’usine

TORONTO, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GHD, une entreprise mondiale de services professionnels, a obtenu un contrat pour la rénovation de l’usine de traitement des eaux usées de Humber (partie nord). Ce projet transformateur permettra de moderniser la deuxième plus grande station d’épuration de la ville, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer l’efficacité opérationnelle, établissant ainsi une norme élevée pour le traitement durable des eaux usées à Toronto.

Le projet, qui dessert plus de 650 000 membres de la communauté, vise à rénover la station d’épuration de Humber au moyen d’un mode d’exécution moderne, appelé « gestion de la construction à risque », ou GCAR. Ce modèle est conçu pour favoriser la collaboration, encourager l’innovation et obtenir une prévisibilité budgétaire en tant que solution stratégique pour répondre aux nombreuses exigences de la communauté relativement aux infrastructures. Ce projet représente la première mise en œuvre du mode d’exécution GCAR dès le début d’un projet par la Ville de Toronto. Cette dernière utilise l’approche décrite ci-dessus pour favoriser la collaboration et la responsabilisation du secteur dans l’exécution de projets d’immobilisation à grande échelle, en donnant la priorité à la transparence et aux résultats mesurables afin de renforcer la confiance du public.

Faits saillants du projet

Les travaux de rénovation permettront de remplacer les infrastructures vieillissantes ainsi que d’améliorer la fiabilité et la performance des installations. Réduction des émissions de gaz à effet de serre : Le projet est conçu pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, appuyant ainsi les objectifs de la Ville en matière d’action climatique.

Une planification et un ordonnancement minutieux permettront de limiter la perturbation des processus et d’assurer un service ininterrompu pendant la construction. Approvisionnement socialement responsable et développement de la main-d’œuvre : GHD s’engage en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion en participant activement au programme d’approvisionnement socialement responsable de Toronto et en soutenant le développement de la main-d’œuvre, les apprentissages et les stages en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) pour les groupes sous-représentés.

GHD s’engage en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion en participant activement au programme d’approvisionnement socialement responsable de Toronto et en soutenant le développement de la main-d’œuvre, les apprentissages et les stages en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) pour les groupes sous-représentés. Retombées économiques : Avec plus de 1100 employées et employés locaux et la volonté d’encourager la diversité des fournisseurs, le travail de GHD soutiendra les entreprises et les communautés locales.





« En tant que fournisseurs de services d’ingénierie pour la Ville de Toronto, nous avons la ferme intention de mettre en œuvre le mode d’exécution GCAR pour moderniser les systèmes de traitement secondaire et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette initiative permettra d’améliorer l’efficacité et la performance opérationnelles, tout en établissant une nouvelle référence pour les projets de construction permanente dans la région du Grand Toronto », a déclaré Steve Lécuyer, directeur général exécutif du Canada chez GHD.

L’équipe du projet est composée de professionnelles et professionnels expérimentés en génie des procédés, électricité, structures, mécanique, instrumentation et contrôle (IC), systèmes de contrôle et d’acquisition de données (SCADA), administration de contrats, inspection et mise en service. Toutes ces personnes possèdent une connaissance approfondie des activités et des défis de l’usine. À titre de consultant principal, GHD se chargera de la conception préliminaire et détaillée, de la sélection des entrepreneurs pour l’exécution du projet selon le mode GCAR, de l’obtention des permis, de l’évaluation du prix maximum garanti, des services durant la phase de construction et du soutien après la construction.

GHD reçoit l’appui des sous-traitants clés suivants : All Things Collaborative Delivery, Cobalt Water Global, MGAC, JenTech Inc., et Polytechnique Montréal. GHD fera profiter l’installation de plus de quinze ans d’expérience et de dizaines de milliers d’heures de savoir-faire spécialisé et ciblé, en réalisant des améliorations qui augmenteront les capacités de traitement de l’usine dans le cadre de multiples projets.

GHD dans les Amériques

Le groupe des Amériques, formé de près de 4500 professionnelles et professionnels dans plus de 130 bureaux aux États-Unis, au Canada et au Chili, et constituant environ 40 % de la main-d’œuvre mondiale de GHD, entretient des relations durables avec ses clients ainsi qu’une présence importante, tant sur le plan de ses projets que d’un point de vue économique. En 2024, notre division canadienne a été nommée parmi les 100 meilleurs employeurs de l’année et s’est classée au 6e rang des firmes de conception internationales au Canada selon le palmarès annuel 2024 des principaux secteurs de marché établi par Engineering News-Record. Aux États-Unis, l’organisation Disability:IN a nommé GHD parmi les meilleurs endroits où travailler en 2023 pour l’inclusion des personnes handicapées. Veuillez cliquer ici pour trouver un bureau local.

