Olivier Domergue rejoint le Directoire de Solutions30

Solutions30, leader européen des services multi-techniques de proximité pour les secteurs des télécommunications, de l’énergie et du numérique, annonce la nomination d’Olivier Domergue en tant que membre du Directoire du Groupe, en charge de la performance.

Face à l’évolution de ses marchés, Solutions30 est engagée dans une transformation de son modèle. Après plus d’une décennie de forte croissance tirée pour l’essentiel par le secteur des télécommunications en France, le Groupe, en appui sur une diversification à la fois sectorielle et géographique de ses activités, entend se focaliser pleinement sur ses nouvelles priorités : redressement des marges opérationnelles, génération de trésorerie et élargissement de sa base clients.

C’est dans le cadre de cette démarche que Solutions30 renforce sa gouvernance avec la nomination d’Olivier Domergue au sein du Directoire. Il aura pour mission prioritaire de piloter l’amélioration de la performance opérationnelle et financière du Groupe, en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes dirigeantes.

Dirigeant expérimenté, spécialiste des services multi-techniques et rompu aux environnements opérationnels exigeants, Olivier Domergue dispose d’une expérience reconnue en matière d’amélioration de la performance, s’appuyant sur le management des équipes, la transformation des organisations, l’excellence opérationnelle et l’optimisation des processus.

Il a notamment exercé la fonction de directeur général de SPIE France, où il a conduit un ambitieux plan de transformation, avec à la clé une refonte de l’organisation, un renforcement de la satisfaction client, une hausse significative de la marge opérationnelle et une génération de trésorerie au meilleur niveau de la profession.

Sa compréhension fine des entreprises, de leurs modèles économiques et de leurs enjeux de terrain constituera un atout majeur pour Solutions30, dont il était déjà membre du Conseil de Surveillance depuis le 17 juin 2025.

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30, a déclaré : « La nomination d’Olivier Domergue va donner une impulsion forte à la mise en œuvre de notre feuille de route, centrée sur le redressement des marges, la génération de trésorerie et l’élargissement de notre base clients. Son expérience des transformations opérationnelles et sa capacité à mobiliser les équipes autour d’objectifs de performance partagés seront déterminantes pour accélérer dans cette direction. »

Olivier Domergue a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre le Directoire de Solutions30 à un moment charnière du développement du Groupe. Celui-ci dispose de solides atouts, de compétences reconnues et d’un potentiel de création de valeur qui demeure intact. Ma priorité sera de travailler en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles et les fonctions supports pour transformer ce potentiel en performance concrète et durable, au service de nos clients et de nos collaborateurs. »

Thomas Kremer, Président du Conseil de Surveillance, a ajouté : « En entérinant la nomination d’Olivier Domergue au sein du Directoire, le Conseil de Surveillance réaffirme son soutien total à la feuille de route du Groupe. Nous sommes convaincus que l’expérience et l’engagement d’Olivier seront de réels atouts pour Solutions30. Nous lui souhaitons plein succès dans ses fonctions. »

L’entrée en fonctions d’Olivier Domergue interviendra le 1er janvier 2026, date à laquelle il démissionnera de son mandat de membre du Conseil de Surveillance.





