FirstFarms nedjusterer forventningerne til året baseret på faldende grisepriser

Baseret navnlig på det seneste fald i grisepriser og forudsat, at disse priser forbliver på det nuværende niveau året ud, nedjusterer FirstFarms de tidligere udmeldte forventninger for 2025 med 25 mDKK, og indsnævrer spændet med 10 mDKK, til et EBITDA i intervallet 60-90 mDKK og et EBIT på minus 10 - 20 mDKK.

Udmeldte forventninger 2025 EBITDA EBIT

20. november 2025 60 - 90 mDKK -10 - 20 mDKK

11. juli 2025 85 - 125 mDKK 15 - 55 mDKK

31. marts 2025 70 - 110 mDKK 0 - 40 mDKK

13. marts 2025 115 - 155 mDKK 45 - 85 mDKK

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt Co-CEO Michael Hyldgaard på telefon +45 75 86 87 87.

