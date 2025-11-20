FirstFarms nedjusterer forventningerne til året baseret på faldende grisepriser

 FirstFarms A/S

Baseret navnlig på det seneste fald i grisepriser og forudsat, at disse priser forbliver på det nuværende niveau året ud, nedjusterer FirstFarms de tidligere udmeldte forventninger for 2025 med 25 mDKK, og indsnævrer spændet med 10 mDKK, til et EBITDA i intervallet 60-90 mDKK og et EBIT på minus 10 - 20 mDKK.

Udmeldte forventninger 2025                   EBITDA                               EBIT

20. november 2025                                     60 - 90 mDKK                      -10 - 20 mDKK
11. juli 2025                                                85 - 125 mDKK                     15 - 55 mDKK
31. marts 2025                                           70 - 110 mDKK                     0 - 40 mDKK
13. marts 2025                                           115 - 155 mDKK                   45 - 85 mDKK

Med venlig hilsen
FirstFarms A/S

   

For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt Co-CEO Michael Hyldgaard på telefon +45 75 86 87 87.

Om FirstFarms:
FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

