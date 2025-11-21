Bekaert: Activiteitenverslag eerste negen maanden tot en met september 2025

Stabiele omzet in het derde kwartaal in moeilijke markten en sterke kasstroomgeneratie

Bekaert boekte een stabiele omzet in K3 2025 (-1%) ten opzichte van K3 vorig jaar op vergelijkbare basis1 met een volumestijging van +3%, voornamelijk gedreven door de eindmarkten van energie en nutsvoorzieningen. In uitdagende eindmarkten onderneemt Bekaert actie met betrekking tot zijn kostenbasis en door zijn productievoetafdruk te optimaliseren, naast het focussen op de kasstroom door een gedisciplineerd beheer van werkkapitaal en kapitaaluitgaven.

Financiële hoofdpunten

Geconsolideerde omzet in K3 2025 van € 880 miljoen (-8% tegenover K3 2024) en omzet van -1% (€ -9 miljoen) op vergelijkbare basis 1 Volumes van +3% (€ +28 miljoen) op vergelijkbare basis Impact van het doorrekenen van lagere inkoopkosten en mix van -4% (€ -37 miljoen) Impact van -3% (€ -30 miljoen) van de desinvestering van activiteiten in Latijns-Amerika en wisselkoerseffect van -4% (€ -36 miljoen)

Geconsolideerde omzet van € 2 833 miljoen in de eerste negen maanden van 2025 (-6%) en omzetdaling op vergelijkbare basis 1 van -3% (€ -98 miljoen) Met iets lagere volumes (-0,5% of € -14 miljoen) en een significantere impact van het doorrekenen van lagere inkoopkosten en mix (-3% of € -84 miljoen) Netto impact van acquisities, desinvesteringen en stopgezette operaties van -1% (€ -26 miljoen) en effect van wisselkoersverschillen van -2% (€ -60 miljoen)

van -3% (€ -98 miljoen) Verdere acties op het gebied van kosten, waaronder besparingen op overheadkosten en verlaging van voetafdrukkosten, en beheer van de bezettingsgraad om de marges te beschermen

Sterke kasstroomgeneratie door te focussen op kosten, investeringsuitgaven en werkkapitaal, met aanhoudend lage schuldgraad





Operationele en strategische hoofdpunten

Rubberversterking - volumegroei in China compenseert lagere volumes in Europa en India

Staaldraadtoepassingen - sterke volumegroei in de energie- en nutssector

BBRG - solide prestaties in synthetische kabels, wat de zwakke vraag naar staalkabels gedeeltelijk compenseert

Specialty Businesses - Duurzaam Bouwen zag verbeterende volumes in K3 met aantrekkende vloerenactiviteiten in de VS en een positief momentum in India en het Midden-Oosten die de zwakkere vraag in Europa deels compenseerden; zwakkere vraag op de eindmarkten voor waterstof, filtratie en vezels

Verdere proactieve maatregelen in het kwartaal met betrekking tot kosten en voetafdruk om de operationele leverage en toekomstige prestaties te verbeteren Bijkomende fabriekssluiting in Coatbridge, Schotland, waardoor de productie van synthetische kabels wordt geoptimaliseerd Tijdelijke stopzetting van waterstofproductie in Wetteren, België, met optimalisatie van bestaande capaciteit in China en Japan Verdere kostendiscipline over de hele kostenbasis

Uitdagingen van invoerrechten managen door gebruik te maken van de wereldwijde productievoetafdruk





Vooruitzichten

Hoewel er onzekerheid blijft bestaan voor Q4 2025, verwacht de groep een omzet van ongeveer € 3,7 miljard voor boekjaar 2025 en een onderliggende EBIT-marge voor boekjaar 2025 van ongeveer 8,0%. De groep blijft haar voetafdruk en operationele leverage verbeteren en blijft zich focussen op opportuniteiten voor groei, margeverhoging en kasstroomgeneratie.

Conference call voor analisten en investeerders

Yves Kerstens, CEO van Bekaert, en Seppo Parvi, CFO, zullen het activiteitenverslag voor het derde kwartaal van 2025 toelichten aan analisten en investeerders op vrijdag 21 november om 10u00 CET. Deze presentatie is live te volgen na registratie ( registratielink ) en zal nadien beschikbaar zijn op Bekaert’s website .

1 Vergelijkingen op vergelijkbare basis zijn exclusief het effect van wisselkoersverschillen, acquisities, desinvesteringen en stopgezette activiteiten. Deze hebben betrekking op de overname van BEXCO en de stopgezette productie in Staaldraadtoepassingen Indonesië en India (beide alleen relevant voor H1) en op de verkoop van de activiteiten van Staaldraadtoepassingen in Costa Rica, Ecuador en Venezuela die werd afgerond op 30 juni 2025 (alleen relevant voor K3). Deze verkoop maakt deel uit van de strategie van de Groep om haar activiteitenportfolio te transformeren door de blootstelling aan meer gecommoditiseerde en volatiele markten te verminderen, en tegelijk haar aanwezigheid op sneller groeiende markten te vergroten.

Bijlage