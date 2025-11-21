Bekaert kondigt de volgende tranche aan van het inkoopprogramma van eigen aandelen

Bekaert kondigt vandaag aan dat het op 21 november 2025 zal beginnen met de volgende tranche van het inkoopprogramma van eigen aandelen, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Het is de bedoeling dat, afhankelijk van de marktomstandigheden, deze tranche zal worden voltooid voor de publicatie van de jaarresultaten op 26 februari 2026. Tijdens deze periode, zal Bekaert regelmatig persberichten publiceren met updates over de geboekte vooruitgang, zoals wettelijk vereist. Deze informatie zal ook beschikbaar zijn op de pagina's voor investeerders van onze website.



Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bijlage