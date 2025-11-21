OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
21 November 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 20 November 2025 it had purchased a total of 94,177 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased94,177--
Highest price paid (per ordinary share)543.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)537.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)540.41p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,728,939 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,728,939.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
20-11-202516:28:41GBp169537.50XLONxeaNa58yOWa
20-11-202516:27:58GBp36537.00XLONxeaNa58yP$T
20-11-202516:27:44GBp100537.00XLONxeaNa58yPSu
20-11-202516:24:50GBp229537.00XLONxeaNa58y2De
20-11-202516:23:55GBp295537.00XLONxeaNa58y3Ir
20-11-202516:22:29GBp296537.00XLONxeaNa58y1FU
20-11-202516:22:23GBp1,357537.00XLONxeaNa58y1UW
20-11-202516:18:51GBp1,284537.50XLONxeaNa58yB1o
20-11-202516:18:38GBp4537.50XLONxeaNa58yBVv
20-11-202516:18:36GBp29537.50XLONxeaNa58y8dA
20-11-202516:18:25GBp128537.50XLONxeaNa58y8zX
20-11-202516:11:10GBp258538.00XLONxeaNa58z@6r
20-11-202516:11:09GBp478538.00XLONxeaNa58z@69
20-11-202516:08:38GBp517538.50XLONxeaNa58zwsA
20-11-202516:08:04GBp70539.00XLONxeaNa58zxfx
20-11-202516:08:04GBp746539.00XLONxeaNa58zxfz
20-11-202516:04:32GBp676539.50XLONxeaNa58zdTR
20-11-202516:03:56GBp240539.50XLONxeaNa58zaGe
20-11-202516:03:05GBp61539.00XLONxeaNa58zbS0
20-11-202516:03:04GBp1,159539.00XLONxeaNa58zbVK
20-11-202515:54:15GBp294540.00XLONxeaNa58zfh9
20-11-202515:54:15GBp18540.00XLONxeaNa58zfhH
20-11-202515:54:15GBp407540.00XLONxeaNa58zfhJ
20-11-202515:53:56GBp283540.00XLONxeaNa58zfFn
20-11-202515:52:36GBp1,105540.50XLONxeaNa58zN@W
20-11-202515:48:38GBp1,034540.00XLONxeaNa58zHcT
20-11-202515:46:26GBp1,123540.50XLONxeaNa58zSo6
20-11-202515:41:16GBp830541.00XLONxeaNa58z7yH
20-11-202515:32:38GBp621542.00XLONxeaNa58zA1C
20-11-202515:32:32GBp2,096542.50XLONxeaNa58zAKu
20-11-202515:32:32GBp218542.50XLONxeaNa58zAKw
20-11-202515:32:32GBp679542.50XLONxeaNa58zAKy
20-11-202515:21:11GBp183542.00XLONxeaNa58@zs9
20-11-202515:18:59GBp194541.50XLONxeaNa58@u4M
20-11-202515:18:59GBp132541.50XLONxeaNa58@u4O
20-11-202515:10:07GBp183538.50XLONxeaNa58@jEd
20-11-202515:10:03GBp267539.00XLONxeaNa58@jVb
20-11-202515:09:39GBp557539.50XLONxeaNa58@g$F
20-11-202515:06:37GBp596540.00XLONxeaNa58@MBF
20-11-202515:06:30GBp259541.00XLONxeaNa58@MOL
20-11-202515:06:30GBp750541.00XLONxeaNa58@MON
20-11-202515:06:30GBp322541.00XLONxeaNa58@MOP
20-11-202515:06:30GBp577540.50XLONxeaNa58@MRZ
20-11-202514:54:29GBp323539.50XLONxeaNa58@2QT
20-11-202514:54:19GBp826540.00XLONxeaNa58@3gm
20-11-202514:53:35GBp350540.50XLONxeaNa58@0n@
20-11-202514:53:35GBp71540.50XLONxeaNa58@0n0
20-11-202514:53:35GBp198540.50XLONxeaNa58@0ny
20-11-202514:53:35GBp27540.00XLONxeaNa58@0n8
20-11-202514:45:20GBp326539.50XLONxeaNa58$rd0
20-11-202514:45:10GBp469540.00XLONxeaNa58$rn9
20-11-202514:41:40GBp191540.00XLONxeaNa58$$rc
20-11-202514:40:48GBp227540.00XLONxeaNa58$yLi
20-11-202514:39:43GBp323540.50XLONxeaNa58$w1o
20-11-202514:39:37GBp428540.50XLONxeaNa58$wKB
20-11-202514:39:26GBp880541.00XLONxeaNa58$xfX
20-11-202514:16:48GBp244540.50XLONxeaNa58$R9y
20-11-202514:11:18GBp1,586540.00XLONxeaNa58$2qJ
20-11-202514:07:35GBp449540.00XLONxeaNa58$EGv
20-11-202514:07:35GBp1,225540.00XLONxeaNa58$EGx
20-11-202514:00:42GBp1,414540.00XLONxeaNa58utYj
20-11-202513:59:20GBp328540.50XLONxeaNa58uqJ1
20-11-202513:58:37GBp42541.00XLONxeaNa58urEb
20-11-202513:58:37GBp750541.00XLONxeaNa58urEd
20-11-202513:58:37GBp230541.00XLONxeaNa58urEZ
20-11-202513:58:37GBp775540.50XLONxeaNa58urEs
20-11-202513:58:37GBp272540.50XLONxeaNa58urEu
20-11-202513:55:26GBp1,034541.00XLONxeaNa58unvg
20-11-202513:50:08GBp64541.00XLONxeaNa58uxQu
20-11-202513:50:08GBp140541.00XLONxeaNa58uxQw
20-11-202513:44:10GBp1,642540.00XLONxeaNa58uZqc
20-11-202513:36:22GBp278540.50XLONxeaNa58uh5p
20-11-202513:34:45GBp949540.50XLONxeaNa58ufkP
20-11-202513:33:16GBp1,413541.00XLONxeaNa58uMPu
20-11-202513:33:16GBp380541.00XLONxeaNa58uMPw
20-11-202513:33:16GBp1,031541.00XLONxeaNa58uMP0
20-11-202513:31:43GBp831541.50XLONxeaNa58uLcn
20-11-202513:31:43GBp100541.50XLONxeaNa58uLcp
20-11-202513:31:35GBp198541.50XLONxeaNa58uLnW
20-11-202513:31:35GBp387541.50XLONxeaNa58uLnx
20-11-202513:31:35GBp98541.50XLONxeaNa58uLnt
20-11-202513:31:35GBp218541.50XLONxeaNa58uLnv
20-11-202513:29:24GBp1,040540.50XLONxeaNa58uG@9
20-11-202513:14:34GBp1,263540.50XLONxeaNa58u5Pm
20-11-202513:13:46GBp165541.00XLONxeaNa58u22f
20-11-202513:13:46GBp18541.00XLONxeaNa58u22h
20-11-202513:13:46GBp778541.00XLONxeaNa58u22n
20-11-202513:13:46GBp18541.00XLONxeaNa58u22p
20-11-202513:13:46GBp283541.00XLONxeaNa58u22v
20-11-202513:12:54GBp859539.00XLONxeaNa58u3yF
20-11-202512:57:38GBp248539.50XLONxeaNa58vrN0
20-11-202512:54:17GBp555539.50XLONxeaNa58vntl
20-11-202512:54:17GBp1,135539.50XLONxeaNa58vntq
20-11-202512:54:17GBp359539.50XLONxeaNa58vnts
20-11-202512:54:08GBp71540.50XLONxeaNa58vno5
20-11-202512:54:08GBp223540.50XLONxeaNa58vno7
20-11-202512:53:04GBp262540.50XLONxeaNa58v@$R
20-11-202512:52:00GBp139540.50XLONxeaNa58v$or
20-11-202512:52:00GBp31540.50XLONxeaNa58v$ot
20-11-202512:52:00GBp76540.50XLONxeaNa58v$ov
20-11-202512:50:56GBp256540.50XLONxeaNa58vysn
20-11-202512:49:52GBp216539.50XLONxeaNa58vzkd
20-11-202512:49:20GBp345539.00XLONxeaNa58vzF6
20-11-202512:49:20GBp342539.00XLONxeaNa58vzFF
20-11-202512:49:20GBp335539.00XLONxeaNa58vzFR
20-11-202512:49:20GBp340539.00XLONxeaNa58vzEW
20-11-202512:49:20GBp342539.00XLONxeaNa58vzEf
20-11-202512:49:20GBp126539.00XLONxeaNa58vzEk
20-11-202512:49:20GBp168539.00XLONxeaNa58vzEm
20-11-202512:49:20GBp168539.00XLONxeaNa58vzEw
20-11-202512:49:20GBp133539.00XLONxeaNa58vzEu
20-11-202512:49:20GBp133539.00XLONxeaNa58vzE8
20-11-202512:49:20GBp168539.00XLONxeaNa58vzEA
20-11-202512:49:20GBp168539.00XLONxeaNa58vzEO
20-11-202512:49:20GBp109539.00XLONxeaNa58vzEM
20-11-202512:49:19GBp47539.00XLONxeaNa58vz9Y
20-11-202512:49:19GBp5539.00XLONxeaNa58vz9a
20-11-202512:49:19GBp248539.00XLONxeaNa58vz9e
20-11-202512:49:19GBp168539.00XLONxeaNa58vz9c
20-11-202512:49:19GBp168539.00XLONxeaNa58vz9E
20-11-202512:49:19GBp248539.00XLONxeaNa58vz9C
20-11-202512:49:19GBp59539.00XLONxeaNa58vz9A
20-11-202512:49:19GBp68539.00XLONxeaNa58vz9N
20-11-202512:49:19GBp168539.00XLONxeaNa58vz9P
20-11-202512:49:19GBp248539.00XLONxeaNa58vz9R
20-11-202512:49:19GBp92539.00XLONxeaNa58vz8Y
20-11-202512:49:19GBp168539.00XLONxeaNa58vz8a
20-11-202512:49:19GBp108539.00XLONxeaNa58vz8c
20-11-202512:49:19GBp113539.00XLONxeaNa58vz8m
20-11-202512:49:19GBp168539.00XLONxeaNa58vz8o
20-11-202512:49:19GBp41539.00XLONxeaNa58vz8x
20-11-202512:49:19GBp168539.00XLONxeaNa58vz8z
20-11-202512:49:19GBp1539.00XLONxeaNa58vz83
20-11-202512:49:19GBp274539.00XLONxeaNa58vz85
20-11-202512:49:19GBp336539.00XLONxeaNa58vz87
20-11-202512:49:19GBp168539.00XLONxeaNa58vz89
20-11-202512:49:19GBp105539.00XLONxeaNa58vz8I
20-11-202512:49:19GBp168539.00XLONxeaNa58vz8K
20-11-202512:49:19GBp11539.00XLONxeaNa58vz8M
20-11-202512:49:19GBp56539.00XLONxeaNa58vzBa
20-11-202512:49:19GBp168539.00XLONxeaNa58vzBc
20-11-202512:49:19GBp897539.00XLONxeaNa58vzBl
20-11-202512:31:13GBp20539.00XLONxeaNa58vjzw
20-11-202512:14:36GBp135539.50XLONxeaNa58vV8p
20-11-202512:14:36GBp369539.50XLONxeaNa58vV8r
20-11-202512:14:36GBp641539.00XLONxeaNa58vV8w
20-11-202512:13:15GBp245539.50XLONxeaNa58vSGP
20-11-202512:13:15GBp196539.50XLONxeaNa58vSJa
20-11-202512:13:15GBp44539.50XLONxeaNa58vSJB
20-11-202512:13:15GBp37539.50XLONxeaNa58vSJC
20-11-202512:13:15GBp963539.50XLONxeaNa58vSJ1
20-11-202512:13:15GBp344539.50XLONxeaNa58vSJ3
20-11-202512:13:15GBp344539.50XLONxeaNa58vSJ5
20-11-202512:13:15GBp312539.50XLONxeaNa58vSJ7
20-11-202512:13:15GBp669539.00XLONxeaNa58vSJN
20-11-202512:02:24GBp208539.00XLONxeaNa58v2w5
20-11-202512:02:24GBp439539.00XLONxeaNa58v2w7
20-11-202511:47:12GBp364539.50XLONxeaNa58wq6G
20-11-202511:47:10GBp86539.50XLONxeaNa58wq0e
20-11-202511:42:58GBp314540.50XLONxeaNa58wm@V
20-11-202511:42:58GBp457540.00XLONxeaNa58wmvb
20-11-202511:37:19GBp442540.50XLONxeaNa58wzyd
20-11-202511:26:24GBp613541.00XLONxeaNa58wZ22
20-11-202511:22:25GBp156541.50XLONxeaNa58wkTk
20-11-202511:22:19GBp379542.00XLONxeaNa58wlZL
20-11-202511:22:11GBp371542.50XLONxeaNa58wlrZ
20-11-202511:17:18GBp262543.00XLONxeaNa58wemj
20-11-202511:13:44GBp536543.00XLONxeaNa58wNBM
20-11-202510:52:23GBp43543.00XLONxeaNa58w3f5
20-11-202510:52:23GBp648543.00XLONxeaNa58w3f7
20-11-202510:46:23GBp572542.50XLONxeaNa58wC8g
20-11-202510:46:10GBp265543.00XLONxeaNa58wCV2
20-11-202510:46:10GBp206543.00XLONxeaNa58wCV4
20-11-202510:25:04GBp302543.00XLONxeaNa58xvyi
20-11-202510:05:03GBp432541.50XLONxeaNa58xKbM
20-11-202509:45:13GBp432540.50XLONxeaNa58x0f5
20-11-202509:42:28GBp432540.50XLONxeaNa58xFWH
20-11-202509:36:43GBp194541.50XLONxeaNa58x89l
20-11-202509:36:43GBp193541.50XLONxeaNa58x89r
20-11-202509:36:43GBp200541.50XLONxeaNa58x89x
20-11-202509:36:43GBp192541.50XLONxeaNa58x898
20-11-202509:36:42GBp201541.50XLONxeaNa58x89E
20-11-202509:36:42GBp199541.50XLONxeaNa58x89Q
20-11-202509:36:42GBp196541.50XLONxeaNa58x88k
20-11-202509:36:42GBp200541.50XLONxeaNa58x88z
20-11-202509:36:42GBp198541.50XLONxeaNa58x883
20-11-202509:36:42GBp196541.50XLONxeaNa58x88L
20-11-202509:36:42GBp35541.50XLONxeaNa58x8Br
20-11-202509:36:42GBp61541.50XLONxeaNa58x8Bt
20-11-202509:36:42GBp21541.50XLONxeaNa58x8Bv
20-11-202509:36:42GBp260541.50XLONxeaNa58x8Bx
20-11-202509:36:42GBp221541.50XLONxeaNa58x8Bz
20-11-202509:36:42GBp432541.00XLONxeaNa58x8B0
20-11-202509:36:01GBp30542.00XLONxeaNa58x9uw
20-11-202509:36:01GBp23542.00XLONxeaNa58x9uy
20-11-202509:36:01GBp258542.00XLONxeaNa58x9u0
20-11-202509:36:01GBp394542.00XLONxeaNa58x9u2
20-11-202509:36:01GBp300541.00XLONxeaNa58x9uA
20-11-202509:36:01GBp432541.50XLONxeaNa58x9uE
20-11-202509:29:07GBp888542.00XLONxeaNa58qmYw
20-11-202509:29:07GBp242542.00XLONxeaNa58qmYy
20-11-202509:29:07GBp250542.00XLONxeaNa58qmY@
20-11-202509:29:07GBp137542.00XLONxeaNa58qmY0
20-11-202509:29:07GBp432541.50XLONxeaNa58qmYG
20-11-202509:23:57GBp432541.50XLONxeaNa58qzre
20-11-202509:02:04GBp581539.50XLONxeaNa58qMPc
20-11-202509:01:04GBp226540.00XLONxeaNa58qK@2
20-11-202509:00:54GBp377540.50XLONxeaNa58qK32
20-11-202509:00:30GBp6,707541.50XLONxeaNa58qLgd
20-11-202509:00:30GBp250541.50XLONxeaNa58qLgf
20-11-202509:00:30GBp30541.50XLONxeaNa58qLgh
20-11-202509:00:30GBp459541.00XLONxeaNa58qLgo
20-11-202508:56:27GBp11541.50XLONxeaNa58qUiF
20-11-202508:56:19GBp48541.50XLONxeaNa58qUg7
20-11-202508:56:19GBp750541.50XLONxeaNa58qUg9
20-11-202508:54:50GBp53541.50XLONxeaNa58qVOB
20-11-202508:50:28GBp207541.50XLONxeaNa58qOyr
20-11-202508:50:28GBp432541.50XLONxeaNa58qOy2
20-11-202508:23:16GBp456540.00XLONxeaNa58ryRu
20-11-202508:22:38GBp139541.00XLONxeaNa58rz6e
20-11-202508:22:38GBp44541.00XLONxeaNa58rz6g
20-11-202508:16:44GBp752540.00XLONxeaNa58rdI3
20-11-202508:16:44GBp313541.50XLONxeaNa58rdI5
20-11-202508:16:44GBp417541.50XLONxeaNa58rdI7
20-11-202508:16:44GBp115541.50XLONxeaNa58rdI9
20-11-202508:14:55GBp460541.50XLONxeaNa58rYlv
20-11-202508:11:27GBp304540.00XLONxeaNa58rXnS
20-11-202508:11:13GBp285540.50XLONxeaNa58rX00
20-11-202508:10:33GBp247540.50XLONxeaNa58rkfy
20-11-202508:09:53GBp260540.50XLONxeaNa58rkMI
20-11-202508:09:05GBp178541.00XLONxeaNa58rl2v
20-11-202508:09:05GBp390541.00XLONxeaNa58rl2x
20-11-202508:09:05GBp250541.00XLONxeaNa58rl2z
20-11-202508:09:04GBp237541.00XLONxeaNa58rl27
20-11-202508:09:04GBp432540.50XLONxeaNa58rl2A
20-11-202508:07:52GBp302541.00XLONxeaNa58riQ5
20-11-202508:07:12GBp319541.00XLONxeaNa58rj31
20-11-202508:04:04GBp432540.50XLONxeaNa58rfhU
20-11-202508:01:43GBp495540.00XLONxeaNa58rNT8
20-11-202508:01:41GBp1,206540.50XLONxeaNa58rNUl



