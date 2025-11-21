OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
21 November 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 20 November 2025 it had purchased a total of 94,177 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|94,177
|-
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|543.00p
|-
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|537.00p
|-
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|540.41p
|-
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,728,939 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,728,939.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|20-11-2025
|16:28:41
|GBp
|169
|537.50
|XLON
|xeaNa58yOWa
|20-11-2025
|16:27:58
|GBp
|36
|537.00
|XLON
|xeaNa58yP$T
|20-11-2025
|16:27:44
|GBp
|100
|537.00
|XLON
|xeaNa58yPSu
|20-11-2025
|16:24:50
|GBp
|229
|537.00
|XLON
|xeaNa58y2De
|20-11-2025
|16:23:55
|GBp
|295
|537.00
|XLON
|xeaNa58y3Ir
|20-11-2025
|16:22:29
|GBp
|296
|537.00
|XLON
|xeaNa58y1FU
|20-11-2025
|16:22:23
|GBp
|1,357
|537.00
|XLON
|xeaNa58y1UW
|20-11-2025
|16:18:51
|GBp
|1,284
|537.50
|XLON
|xeaNa58yB1o
|20-11-2025
|16:18:38
|GBp
|4
|537.50
|XLON
|xeaNa58yBVv
|20-11-2025
|16:18:36
|GBp
|29
|537.50
|XLON
|xeaNa58y8dA
|20-11-2025
|16:18:25
|GBp
|128
|537.50
|XLON
|xeaNa58y8zX
|20-11-2025
|16:11:10
|GBp
|258
|538.00
|XLON
|xeaNa58z@6r
|20-11-2025
|16:11:09
|GBp
|478
|538.00
|XLON
|xeaNa58z@69
|20-11-2025
|16:08:38
|GBp
|517
|538.50
|XLON
|xeaNa58zwsA
|20-11-2025
|16:08:04
|GBp
|70
|539.00
|XLON
|xeaNa58zxfx
|20-11-2025
|16:08:04
|GBp
|746
|539.00
|XLON
|xeaNa58zxfz
|20-11-2025
|16:04:32
|GBp
|676
|539.50
|XLON
|xeaNa58zdTR
|20-11-2025
|16:03:56
|GBp
|240
|539.50
|XLON
|xeaNa58zaGe
|20-11-2025
|16:03:05
|GBp
|61
|539.00
|XLON
|xeaNa58zbS0
|20-11-2025
|16:03:04
|GBp
|1,159
|539.00
|XLON
|xeaNa58zbVK
|20-11-2025
|15:54:15
|GBp
|294
|540.00
|XLON
|xeaNa58zfh9
|20-11-2025
|15:54:15
|GBp
|18
|540.00
|XLON
|xeaNa58zfhH
|20-11-2025
|15:54:15
|GBp
|407
|540.00
|XLON
|xeaNa58zfhJ
|20-11-2025
|15:53:56
|GBp
|283
|540.00
|XLON
|xeaNa58zfFn
|20-11-2025
|15:52:36
|GBp
|1,105
|540.50
|XLON
|xeaNa58zN@W
|20-11-2025
|15:48:38
|GBp
|1,034
|540.00
|XLON
|xeaNa58zHcT
|20-11-2025
|15:46:26
|GBp
|1,123
|540.50
|XLON
|xeaNa58zSo6
|20-11-2025
|15:41:16
|GBp
|830
|541.00
|XLON
|xeaNa58z7yH
|20-11-2025
|15:32:38
|GBp
|621
|542.00
|XLON
|xeaNa58zA1C
|20-11-2025
|15:32:32
|GBp
|2,096
|542.50
|XLON
|xeaNa58zAKu
|20-11-2025
|15:32:32
|GBp
|218
|542.50
|XLON
|xeaNa58zAKw
|20-11-2025
|15:32:32
|GBp
|679
|542.50
|XLON
|xeaNa58zAKy
|20-11-2025
|15:21:11
|GBp
|183
|542.00
|XLON
|xeaNa58@zs9
|20-11-2025
|15:18:59
|GBp
|194
|541.50
|XLON
|xeaNa58@u4M
|20-11-2025
|15:18:59
|GBp
|132
|541.50
|XLON
|xeaNa58@u4O
|20-11-2025
|15:10:07
|GBp
|183
|538.50
|XLON
|xeaNa58@jEd
|20-11-2025
|15:10:03
|GBp
|267
|539.00
|XLON
|xeaNa58@jVb
|20-11-2025
|15:09:39
|GBp
|557
|539.50
|XLON
|xeaNa58@g$F
|20-11-2025
|15:06:37
|GBp
|596
|540.00
|XLON
|xeaNa58@MBF
|20-11-2025
|15:06:30
|GBp
|259
|541.00
|XLON
|xeaNa58@MOL
|20-11-2025
|15:06:30
|GBp
|750
|541.00
|XLON
|xeaNa58@MON
|20-11-2025
|15:06:30
|GBp
|322
|541.00
|XLON
|xeaNa58@MOP
|20-11-2025
|15:06:30
|GBp
|577
|540.50
|XLON
|xeaNa58@MRZ
|20-11-2025
|14:54:29
|GBp
|323
|539.50
|XLON
|xeaNa58@2QT
|20-11-2025
|14:54:19
|GBp
|826
|540.00
|XLON
|xeaNa58@3gm
|20-11-2025
|14:53:35
|GBp
|350
|540.50
|XLON
|xeaNa58@0n@
|20-11-2025
|14:53:35
|GBp
|71
|540.50
|XLON
|xeaNa58@0n0
|20-11-2025
|14:53:35
|GBp
|198
|540.50
|XLON
|xeaNa58@0ny
|20-11-2025
|14:53:35
|GBp
|27
|540.00
|XLON
|xeaNa58@0n8
|20-11-2025
|14:45:20
|GBp
|326
|539.50
|XLON
|xeaNa58$rd0
|20-11-2025
|14:45:10
|GBp
|469
|540.00
|XLON
|xeaNa58$rn9
|20-11-2025
|14:41:40
|GBp
|191
|540.00
|XLON
|xeaNa58$$rc
|20-11-2025
|14:40:48
|GBp
|227
|540.00
|XLON
|xeaNa58$yLi
|20-11-2025
|14:39:43
|GBp
|323
|540.50
|XLON
|xeaNa58$w1o
|20-11-2025
|14:39:37
|GBp
|428
|540.50
|XLON
|xeaNa58$wKB
|20-11-2025
|14:39:26
|GBp
|880
|541.00
|XLON
|xeaNa58$xfX
|20-11-2025
|14:16:48
|GBp
|244
|540.50
|XLON
|xeaNa58$R9y
|20-11-2025
|14:11:18
|GBp
|1,586
|540.00
|XLON
|xeaNa58$2qJ
|20-11-2025
|14:07:35
|GBp
|449
|540.00
|XLON
|xeaNa58$EGv
|20-11-2025
|14:07:35
|GBp
|1,225
|540.00
|XLON
|xeaNa58$EGx
|20-11-2025
|14:00:42
|GBp
|1,414
|540.00
|XLON
|xeaNa58utYj
|20-11-2025
|13:59:20
|GBp
|328
|540.50
|XLON
|xeaNa58uqJ1
|20-11-2025
|13:58:37
|GBp
|42
|541.00
|XLON
|xeaNa58urEb
|20-11-2025
|13:58:37
|GBp
|750
|541.00
|XLON
|xeaNa58urEd
|20-11-2025
|13:58:37
|GBp
|230
|541.00
|XLON
|xeaNa58urEZ
|20-11-2025
|13:58:37
|GBp
|775
|540.50
|XLON
|xeaNa58urEs
|20-11-2025
|13:58:37
|GBp
|272
|540.50
|XLON
|xeaNa58urEu
|20-11-2025
|13:55:26
|GBp
|1,034
|541.00
|XLON
|xeaNa58unvg
|20-11-2025
|13:50:08
|GBp
|64
|541.00
|XLON
|xeaNa58uxQu
|20-11-2025
|13:50:08
|GBp
|140
|541.00
|XLON
|xeaNa58uxQw
|20-11-2025
|13:44:10
|GBp
|1,642
|540.00
|XLON
|xeaNa58uZqc
|20-11-2025
|13:36:22
|GBp
|278
|540.50
|XLON
|xeaNa58uh5p
|20-11-2025
|13:34:45
|GBp
|949
|540.50
|XLON
|xeaNa58ufkP
|20-11-2025
|13:33:16
|GBp
|1,413
|541.00
|XLON
|xeaNa58uMPu
|20-11-2025
|13:33:16
|GBp
|380
|541.00
|XLON
|xeaNa58uMPw
|20-11-2025
|13:33:16
|GBp
|1,031
|541.00
|XLON
|xeaNa58uMP0
|20-11-2025
|13:31:43
|GBp
|831
|541.50
|XLON
|xeaNa58uLcn
|20-11-2025
|13:31:43
|GBp
|100
|541.50
|XLON
|xeaNa58uLcp
|20-11-2025
|13:31:35
|GBp
|198
|541.50
|XLON
|xeaNa58uLnW
|20-11-2025
|13:31:35
|GBp
|387
|541.50
|XLON
|xeaNa58uLnx
|20-11-2025
|13:31:35
|GBp
|98
|541.50
|XLON
|xeaNa58uLnt
|20-11-2025
|13:31:35
|GBp
|218
|541.50
|XLON
|xeaNa58uLnv
|20-11-2025
|13:29:24
|GBp
|1,040
|540.50
|XLON
|xeaNa58uG@9
|20-11-2025
|13:14:34
|GBp
|1,263
|540.50
|XLON
|xeaNa58u5Pm
|20-11-2025
|13:13:46
|GBp
|165
|541.00
|XLON
|xeaNa58u22f
|20-11-2025
|13:13:46
|GBp
|18
|541.00
|XLON
|xeaNa58u22h
|20-11-2025
|13:13:46
|GBp
|778
|541.00
|XLON
|xeaNa58u22n
|20-11-2025
|13:13:46
|GBp
|18
|541.00
|XLON
|xeaNa58u22p
|20-11-2025
|13:13:46
|GBp
|283
|541.00
|XLON
|xeaNa58u22v
|20-11-2025
|13:12:54
|GBp
|859
|539.00
|XLON
|xeaNa58u3yF
|20-11-2025
|12:57:38
|GBp
|248
|539.50
|XLON
|xeaNa58vrN0
|20-11-2025
|12:54:17
|GBp
|555
|539.50
|XLON
|xeaNa58vntl
|20-11-2025
|12:54:17
|GBp
|1,135
|539.50
|XLON
|xeaNa58vntq
|20-11-2025
|12:54:17
|GBp
|359
|539.50
|XLON
|xeaNa58vnts
|20-11-2025
|12:54:08
|GBp
|71
|540.50
|XLON
|xeaNa58vno5
|20-11-2025
|12:54:08
|GBp
|223
|540.50
|XLON
|xeaNa58vno7
|20-11-2025
|12:53:04
|GBp
|262
|540.50
|XLON
|xeaNa58v@$R
|20-11-2025
|12:52:00
|GBp
|139
|540.50
|XLON
|xeaNa58v$or
|20-11-2025
|12:52:00
|GBp
|31
|540.50
|XLON
|xeaNa58v$ot
|20-11-2025
|12:52:00
|GBp
|76
|540.50
|XLON
|xeaNa58v$ov
|20-11-2025
|12:50:56
|GBp
|256
|540.50
|XLON
|xeaNa58vysn
|20-11-2025
|12:49:52
|GBp
|216
|539.50
|XLON
|xeaNa58vzkd
|20-11-2025
|12:49:20
|GBp
|345
|539.00
|XLON
|xeaNa58vzF6
|20-11-2025
|12:49:20
|GBp
|342
|539.00
|XLON
|xeaNa58vzFF
|20-11-2025
|12:49:20
|GBp
|335
|539.00
|XLON
|xeaNa58vzFR
|20-11-2025
|12:49:20
|GBp
|340
|539.00
|XLON
|xeaNa58vzEW
|20-11-2025
|12:49:20
|GBp
|342
|539.00
|XLON
|xeaNa58vzEf
|20-11-2025
|12:49:20
|GBp
|126
|539.00
|XLON
|xeaNa58vzEk
|20-11-2025
|12:49:20
|GBp
|168
|539.00
|XLON
|xeaNa58vzEm
|20-11-2025
|12:49:20
|GBp
|168
|539.00
|XLON
|xeaNa58vzEw
|20-11-2025
|12:49:20
|GBp
|133
|539.00
|XLON
|xeaNa58vzEu
|20-11-2025
|12:49:20
|GBp
|133
|539.00
|XLON
|xeaNa58vzE8
|20-11-2025
|12:49:20
|GBp
|168
|539.00
|XLON
|xeaNa58vzEA
|20-11-2025
|12:49:20
|GBp
|168
|539.00
|XLON
|xeaNa58vzEO
|20-11-2025
|12:49:20
|GBp
|109
|539.00
|XLON
|xeaNa58vzEM
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|47
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz9Y
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|5
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz9a
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|248
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz9e
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|168
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz9c
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|168
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz9E
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|248
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz9C
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|59
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz9A
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|68
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz9N
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|168
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz9P
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|248
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz9R
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|92
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz8Y
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|168
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz8a
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|108
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz8c
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|113
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz8m
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|168
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz8o
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|41
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz8x
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|168
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz8z
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|1
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz83
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|274
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz85
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|336
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz87
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|168
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz89
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|105
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz8I
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|168
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz8K
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|11
|539.00
|XLON
|xeaNa58vz8M
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|56
|539.00
|XLON
|xeaNa58vzBa
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|168
|539.00
|XLON
|xeaNa58vzBc
|20-11-2025
|12:49:19
|GBp
|897
|539.00
|XLON
|xeaNa58vzBl
|20-11-2025
|12:31:13
|GBp
|20
|539.00
|XLON
|xeaNa58vjzw
|20-11-2025
|12:14:36
|GBp
|135
|539.50
|XLON
|xeaNa58vV8p
|20-11-2025
|12:14:36
|GBp
|369
|539.50
|XLON
|xeaNa58vV8r
|20-11-2025
|12:14:36
|GBp
|641
|539.00
|XLON
|xeaNa58vV8w
|20-11-2025
|12:13:15
|GBp
|245
|539.50
|XLON
|xeaNa58vSGP
|20-11-2025
|12:13:15
|GBp
|196
|539.50
|XLON
|xeaNa58vSJa
|20-11-2025
|12:13:15
|GBp
|44
|539.50
|XLON
|xeaNa58vSJB
|20-11-2025
|12:13:15
|GBp
|37
|539.50
|XLON
|xeaNa58vSJC
|20-11-2025
|12:13:15
|GBp
|963
|539.50
|XLON
|xeaNa58vSJ1
|20-11-2025
|12:13:15
|GBp
|344
|539.50
|XLON
|xeaNa58vSJ3
|20-11-2025
|12:13:15
|GBp
|344
|539.50
|XLON
|xeaNa58vSJ5
|20-11-2025
|12:13:15
|GBp
|312
|539.50
|XLON
|xeaNa58vSJ7
|20-11-2025
|12:13:15
|GBp
|669
|539.00
|XLON
|xeaNa58vSJN
|20-11-2025
|12:02:24
|GBp
|208
|539.00
|XLON
|xeaNa58v2w5
|20-11-2025
|12:02:24
|GBp
|439
|539.00
|XLON
|xeaNa58v2w7
|20-11-2025
|11:47:12
|GBp
|364
|539.50
|XLON
|xeaNa58wq6G
|20-11-2025
|11:47:10
|GBp
|86
|539.50
|XLON
|xeaNa58wq0e
|20-11-2025
|11:42:58
|GBp
|314
|540.50
|XLON
|xeaNa58wm@V
|20-11-2025
|11:42:58
|GBp
|457
|540.00
|XLON
|xeaNa58wmvb
|20-11-2025
|11:37:19
|GBp
|442
|540.50
|XLON
|xeaNa58wzyd
|20-11-2025
|11:26:24
|GBp
|613
|541.00
|XLON
|xeaNa58wZ22
|20-11-2025
|11:22:25
|GBp
|156
|541.50
|XLON
|xeaNa58wkTk
|20-11-2025
|11:22:19
|GBp
|379
|542.00
|XLON
|xeaNa58wlZL
|20-11-2025
|11:22:11
|GBp
|371
|542.50
|XLON
|xeaNa58wlrZ
|20-11-2025
|11:17:18
|GBp
|262
|543.00
|XLON
|xeaNa58wemj
|20-11-2025
|11:13:44
|GBp
|536
|543.00
|XLON
|xeaNa58wNBM
|20-11-2025
|10:52:23
|GBp
|43
|543.00
|XLON
|xeaNa58w3f5
|20-11-2025
|10:52:23
|GBp
|648
|543.00
|XLON
|xeaNa58w3f7
|20-11-2025
|10:46:23
|GBp
|572
|542.50
|XLON
|xeaNa58wC8g
|20-11-2025
|10:46:10
|GBp
|265
|543.00
|XLON
|xeaNa58wCV2
|20-11-2025
|10:46:10
|GBp
|206
|543.00
|XLON
|xeaNa58wCV4
|20-11-2025
|10:25:04
|GBp
|302
|543.00
|XLON
|xeaNa58xvyi
|20-11-2025
|10:05:03
|GBp
|432
|541.50
|XLON
|xeaNa58xKbM
|20-11-2025
|09:45:13
|GBp
|432
|540.50
|XLON
|xeaNa58x0f5
|20-11-2025
|09:42:28
|GBp
|432
|540.50
|XLON
|xeaNa58xFWH
|20-11-2025
|09:36:43
|GBp
|194
|541.50
|XLON
|xeaNa58x89l
|20-11-2025
|09:36:43
|GBp
|193
|541.50
|XLON
|xeaNa58x89r
|20-11-2025
|09:36:43
|GBp
|200
|541.50
|XLON
|xeaNa58x89x
|20-11-2025
|09:36:43
|GBp
|192
|541.50
|XLON
|xeaNa58x898
|20-11-2025
|09:36:42
|GBp
|201
|541.50
|XLON
|xeaNa58x89E
|20-11-2025
|09:36:42
|GBp
|199
|541.50
|XLON
|xeaNa58x89Q
|20-11-2025
|09:36:42
|GBp
|196
|541.50
|XLON
|xeaNa58x88k
|20-11-2025
|09:36:42
|GBp
|200
|541.50
|XLON
|xeaNa58x88z
|20-11-2025
|09:36:42
|GBp
|198
|541.50
|XLON
|xeaNa58x883
|20-11-2025
|09:36:42
|GBp
|196
|541.50
|XLON
|xeaNa58x88L
|20-11-2025
|09:36:42
|GBp
|35
|541.50
|XLON
|xeaNa58x8Br
|20-11-2025
|09:36:42
|GBp
|61
|541.50
|XLON
|xeaNa58x8Bt
|20-11-2025
|09:36:42
|GBp
|21
|541.50
|XLON
|xeaNa58x8Bv
|20-11-2025
|09:36:42
|GBp
|260
|541.50
|XLON
|xeaNa58x8Bx
|20-11-2025
|09:36:42
|GBp
|221
|541.50
|XLON
|xeaNa58x8Bz
|20-11-2025
|09:36:42
|GBp
|432
|541.00
|XLON
|xeaNa58x8B0
|20-11-2025
|09:36:01
|GBp
|30
|542.00
|XLON
|xeaNa58x9uw
|20-11-2025
|09:36:01
|GBp
|23
|542.00
|XLON
|xeaNa58x9uy
|20-11-2025
|09:36:01
|GBp
|258
|542.00
|XLON
|xeaNa58x9u0
|20-11-2025
|09:36:01
|GBp
|394
|542.00
|XLON
|xeaNa58x9u2
|20-11-2025
|09:36:01
|GBp
|300
|541.00
|XLON
|xeaNa58x9uA
|20-11-2025
|09:36:01
|GBp
|432
|541.50
|XLON
|xeaNa58x9uE
|20-11-2025
|09:29:07
|GBp
|888
|542.00
|XLON
|xeaNa58qmYw
|20-11-2025
|09:29:07
|GBp
|242
|542.00
|XLON
|xeaNa58qmYy
|20-11-2025
|09:29:07
|GBp
|250
|542.00
|XLON
|xeaNa58qmY@
|20-11-2025
|09:29:07
|GBp
|137
|542.00
|XLON
|xeaNa58qmY0
|20-11-2025
|09:29:07
|GBp
|432
|541.50
|XLON
|xeaNa58qmYG
|20-11-2025
|09:23:57
|GBp
|432
|541.50
|XLON
|xeaNa58qzre
|20-11-2025
|09:02:04
|GBp
|581
|539.50
|XLON
|xeaNa58qMPc
|20-11-2025
|09:01:04
|GBp
|226
|540.00
|XLON
|xeaNa58qK@2
|20-11-2025
|09:00:54
|GBp
|377
|540.50
|XLON
|xeaNa58qK32
|20-11-2025
|09:00:30
|GBp
|6,707
|541.50
|XLON
|xeaNa58qLgd
|20-11-2025
|09:00:30
|GBp
|250
|541.50
|XLON
|xeaNa58qLgf
|20-11-2025
|09:00:30
|GBp
|30
|541.50
|XLON
|xeaNa58qLgh
|20-11-2025
|09:00:30
|GBp
|459
|541.00
|XLON
|xeaNa58qLgo
|20-11-2025
|08:56:27
|GBp
|11
|541.50
|XLON
|xeaNa58qUiF
|20-11-2025
|08:56:19
|GBp
|48
|541.50
|XLON
|xeaNa58qUg7
|20-11-2025
|08:56:19
|GBp
|750
|541.50
|XLON
|xeaNa58qUg9
|20-11-2025
|08:54:50
|GBp
|53
|541.50
|XLON
|xeaNa58qVOB
|20-11-2025
|08:50:28
|GBp
|207
|541.50
|XLON
|xeaNa58qOyr
|20-11-2025
|08:50:28
|GBp
|432
|541.50
|XLON
|xeaNa58qOy2
|20-11-2025
|08:23:16
|GBp
|456
|540.00
|XLON
|xeaNa58ryRu
|20-11-2025
|08:22:38
|GBp
|139
|541.00
|XLON
|xeaNa58rz6e
|20-11-2025
|08:22:38
|GBp
|44
|541.00
|XLON
|xeaNa58rz6g
|20-11-2025
|08:16:44
|GBp
|752
|540.00
|XLON
|xeaNa58rdI3
|20-11-2025
|08:16:44
|GBp
|313
|541.50
|XLON
|xeaNa58rdI5
|20-11-2025
|08:16:44
|GBp
|417
|541.50
|XLON
|xeaNa58rdI7
|20-11-2025
|08:16:44
|GBp
|115
|541.50
|XLON
|xeaNa58rdI9
|20-11-2025
|08:14:55
|GBp
|460
|541.50
|XLON
|xeaNa58rYlv
|20-11-2025
|08:11:27
|GBp
|304
|540.00
|XLON
|xeaNa58rXnS
|20-11-2025
|08:11:13
|GBp
|285
|540.50
|XLON
|xeaNa58rX00
|20-11-2025
|08:10:33
|GBp
|247
|540.50
|XLON
|xeaNa58rkfy
|20-11-2025
|08:09:53
|GBp
|260
|540.50
|XLON
|xeaNa58rkMI
|20-11-2025
|08:09:05
|GBp
|178
|541.00
|XLON
|xeaNa58rl2v
|20-11-2025
|08:09:05
|GBp
|390
|541.00
|XLON
|xeaNa58rl2x
|20-11-2025
|08:09:05
|GBp
|250
|541.00
|XLON
|xeaNa58rl2z
|20-11-2025
|08:09:04
|GBp
|237
|541.00
|XLON
|xeaNa58rl27
|20-11-2025
|08:09:04
|GBp
|432
|540.50
|XLON
|xeaNa58rl2A
|20-11-2025
|08:07:52
|GBp
|302
|541.00
|XLON
|xeaNa58riQ5
|20-11-2025
|08:07:12
|GBp
|319
|541.00
|XLON
|xeaNa58rj31
|20-11-2025
|08:04:04
|GBp
|432
|540.50
|XLON
|xeaNa58rfhU
|20-11-2025
|08:01:43
|GBp
|495
|540.00
|XLON
|xeaNa58rNT8
|20-11-2025
|08:01:41
|GBp
|1,206
|540.50
|XLON
|xeaNa58rNUl