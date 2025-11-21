Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 13 november 2025 tot 19 november 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Vandaag kondigt Bekaert aan dat het de vierde tranche heeft voltooid van het inkoopprogramma van eigen aandelen van € 200 miljoen. Tijdens deze tranche, die begon op 31 juli 2025 en eindigde op 14 november 2025, heeft het bedrijf 667 653 aandelen teruggekocht voor een totaalbedrag van € 25 miljoen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 13 november 2025 tot 14 november 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 16 006 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 13 november 2025 tot 14 november 2025:

  Inkoop van aandelen
Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde
prijs (€) 		Hoogste
prijs (€) 		Laagste
prijs (€) 		Bedrag (€)
13 november 2025 Euronext Brussels 4 200 36,08 36,25 35,95 151 536
  MTF CBOE 4 000 36,08 36,25 35,90 144 320
  MTF Turquoise
  MTF Aquis
14 november 2025 Euronext Brussels 4 806 35,60 35,75 35,40 171 094
  MTF CBOE 3 000 35,58 35,75 35,40 106 740
  MTF Turquoise
  MTF Aquis
Totaal   16 006 35,84 36,25 35,40 573 690

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 693 aandelen heeft aangekocht in de periode van 13 november 2025 tot 19 november 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 493 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 13 november 2025 tot 19 november 2025:

  Aankoop van aandelen
Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€)
13 november 2025 1 400 35,94 36,00 35,90 50 316
14 november 2025 1 210 35,52 35,65 35,35 42 979
17 november 2025 1 200 35,32 35,70 34,90 42 384
18 november 2025 1 483 34,44 34,65 34,10 51 075
19 november 2025 400 34,25 34,30 34,20 13 700
Totaal 5 693       200 454


  Verkoop van aandelen
Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€)
13 november 2025 0 0,00 0,00 0,00 0
14 november 2025 200 35,75 35,75 35,75 7 150
17 november 2025 293 35,57 35,70 35,30 10 422
18 november 2025 0 0,00 0,00 0,00 0
19 november 2025 1 000 34,70 34,90 34,50 34 700
Totaal 1 493       52 272

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 31 319 aandelen.

Op 19 november 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 114 609 eigen aandelen aan, of 4,08% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

