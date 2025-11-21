Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 13 november 2025 tot 19 november 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Vandaag kondigt Bekaert aan dat het de vierde tranche heeft voltooid van het inkoopprogramma van eigen aandelen van € 200 miljoen. Tijdens deze tranche, die begon op 31 juli 2025 en eindigde op 14 november 2025, heeft het bedrijf 667 653 aandelen teruggekocht voor een totaalbedrag van € 25 miljoen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 13 november 2025 tot 14 november 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 16 006 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 13 november 2025 tot 14 november 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 13 november 2025 Euronext Brussels 4 200 36,08 36,25 35,95 151 536 MTF CBOE 4 000 36,08 36,25 35,90 144 320 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 14 november 2025 Euronext Brussels 4 806 35,60 35,75 35,40 171 094 MTF CBOE 3 000 35,58 35,75 35,40 106 740 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 16 006 35,84 36,25 35,40 573 690

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 693 aandelen heeft aangekocht in de periode van 13 november 2025 tot 19 november 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 493 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 13 november 2025 tot 19 november 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 13 november 2025 1 400 35,94 36,00 35,90 50 316 14 november 2025 1 210 35,52 35,65 35,35 42 979 17 november 2025 1 200 35,32 35,70 34,90 42 384 18 november 2025 1 483 34,44 34,65 34,10 51 075 19 november 2025 400 34,25 34,30 34,20 13 700 Totaal 5 693 200 454





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 13 november 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 14 november 2025 200 35,75 35,75 35,75 7 150 17 november 2025 293 35,57 35,70 35,30 10 422 18 november 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 19 november 2025 1 000 34,70 34,90 34,50 34 700 Totaal 1 493 52 272

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 31 319 aandelen.

Op 19 november 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 114 609 eigen aandelen aan, of 4,08% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

