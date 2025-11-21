Le Black Friday d’Amazon évolue : les campeurs délaissent les « fausses bonnes affaires » pour une énergie Green Sustainable avec Power Queen.

PARIS, 21 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Power Queen a annoncé aujourd’hui ses offres officielles Amazon Black Friday, en dévoilant une nouvelle série de promotions qui reflète un tournant majeur dans la manière dont les campeurs et voyageurs en camping-car européens abordent les offres saisonnières. À mesure qu’Amazon Black Friday s’éloigne de la simple chasse aux “bonnes affaires éclair”, de plus en plus de consommateurs choisissent des solutions d’énergie verte à long terme – en particulier les systèmes de batteries lithium Power Queen – plutôt que des batteries plomb bon marché et jetables. Le programme Black Friday 2025 de la marque met en avant cette tendance avec des remises renforcées sur ses batteries LiFePO4 les plus durables, présentées comme des mises à niveau durables plutôt que comme des achats à court terme.





Une bonne affaire sur une batterie au plomb bas de gamme cache souvent un double piège : en pratique, elle tient à peine deux ou trois ans avant de perdre en capacité ou de tomber en panne ; et chaque remplacement supplémentaire augmente les déchets et finit par coûter plus cher qu’une solution lithium robuste.

Le véritable « hack » est de considérer la batterie comme un investissement d’énergie durable. Les batteries LiFePO4 Power Queen offrent jusqu’à 10 ans de durée de vie, une profonde capacité de décharge et peu de maintenance, ce qui signifie moins de remplacements, moins de déchets et un coût total lissé, surtout avec les offres Black Friday Power Queen.





Cette offre est faite pour ceux qui aiment planifier à l’avance :

6 % dès 600 €

8 % dès 1000 €

8 % sur les packs batterie + chargeur

10 % pour parrainage et 10 % pour l’inscription à la newsletter

Trois best-sellers couvrent l’essentiel :

1. Batterie LiFePO4 12V 140Ah Bluetooth ( €303.99) – Camping-car

Uniquement le jour du Black Friday: pour 4 unités achetées, une 12V 100Ah H190 offerte (offre limitée à 2).

2. Batterie Lithium 280Ah ( €469.99) ou Batterie LiFePO4 12V 300Ah ( €514.99) – camping-car & Secours domestique

Pour l’achat d’une batterie et de deux accessoires, 10% de remise supplémentaires.





Pour beaucoup, la vraie “deal” d’Amazon Black Friday n’est plus un rabais ponctuel sur une batterie anonyme, mais la décision d’entrer dans une énergie plus verte et plus durable avec Power Queen. Obtenez les offres Power Queen Black Friday ICI.

À propos de Power Queen

Power Queen est une marque de batteries LiFePO4 axée sur la famille, inspirée par la force, l’attention et un mode de vie durable.

Power Queen incarne des solutions de stockage d’énergie innovantes avec des avantages économiques à long terme, fournissant une énergie sûre et fiable aux campeurs, aux propriétaires de bateaux et aux foyers qui comptent sur une source d’énergie de confiance, où que la vie les mène.

