AB „Grigeo Group“ 2025 metų 9 mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos

AB „Grigeo Group“ įmonių grupė (toliau – Grupė), kurią sudaro AB „Grigeo Group“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“, SIA „Grigeo Recycling“, UAB „Grigeo Paper Packaging“, UAB „Grigeo Tissue“, UAB „Grigeo Hygiene“, Grigeo Tissue sp. z o.o bei Energia Cieplna Niedomice sp. z o.o, per 2025 m. 9 mėnesius pasiekė 173,0 mln. eurų konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 14,9 mln. eurų daugiau nei per 2024 m. atitinkamą laikotarpį.
Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 15,4 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą, tai yra 1,2 mln. eurų mažiau nei per tą patį 2024 m. laikotarpį.
Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2024 m. 9 mėnesiais padidėjo 1,0 mln. eurų ir siekė 24,7 mln. eurų.
Šioje lentelėje pateikiame visų šiame pranešime minimų 9 mėnesių rezultatų suvestinę:
|Rodiklis, mln. eurų
|2025 m.
|2024 m.
|Pokytis
|Pardavimo apyvarta
|173,0
|158,2
|9%
|EBITDA*
|24,7
|23,7
|4%
|Pelnas prieš mokesčius (EBT)
|15,4
|16,7
|(7%)
*Apskaičiavimas pateiktas pridedamų ataskaitų 17 pastaboje.
Detalesnė šių pokyčių informacija pateikiama AB „Grigeo Group“ 2025 m. 9 mėnesių tarpiniame vadovybės pranešime ir neaudituotose tarpinėse konsoliduotose finansinėse ataskaitose (žr. priedus).
Tomas Jozonis
Grupės vadovas
+370 5 243 58 01
