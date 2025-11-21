SEALSQ et Quobly annoncent une collaboration pour faire progresser des technologies quantiques sécurisées et à grande échelle

Genève (Suisse) / Grenoble (France) / Las Vegas, NV (États-Unis) , 21 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --















SEALSQ Corp. (NASDAQ : LAES) (« SEALSQ » ou la « Société »), fournisseur mondial de technologies semi-conductrices post-quantiques et de solutions de sécurité matérielle, et Quobly, pionnier de la microélectronique quantique sur silicium, annoncent aujourd’hui une collaboration visant à explorer la convergence entre architectures sécurisées de semi-conducteurs et systèmes quantiques évolutifs.

Une collaboration à l’intersection du calcul quantique à grande échelle et du matériel sécurisé

Cette collaboration associe l’expertise de SEALSQ en technologies de sécurité post-quantique à la plateforme de calcul quantique évolutive de Quobly, basée sur le silicium. Les deux entreprises travailleront ensemble pour évaluer comment les architectures matérielles de sécurité avancées et les architectures de traitement quantique peuvent co-évoluer à mesure que l’informatique quantique se rapproche d’un déploiement industriel, avec l’ambition de devenir les premiers acteurs capables d’explorer une racine de confiance (“Root-of-Trust”) matérielle et une cryptographie post-quantique intégrées nativement dans des systèmes quantiques tolérants aux pannes et de grande échelle.

Un partenariat visant à positionner QUOBLY et SEALSQ au cœur du futur quantique sécurisé

En combinant les technologies éprouvées de SEALSQ en matière de cryptographie post-quantique et de Root-of-Trust avec la plateforme unique de qubits de spin en silicium compatible CMOS de Quobly, les deux entreprises entendent définir comment la sécurité résistante au quantique pourra être intégrée nativement dans les futurs systèmes quantiques de grande échelle dès les premières étapes de conception.

Cette collaboration devrait offrir des avantages stratégiques clairs aux deux sociétés :

Leadership en matériel quantique sécurisé : ln accès anticipé à l’une des plateformes de qubits en silicium les plus avancées et évolutives au monde permet à SEALSQ d’adapter ses éléments sécurisés post-quantiques, TPM et solutions Root-of-Trust aux exigences des futurs ordinateurs quantiques tolérants aux fautes.

Pertinence accélérée sur les marchés sensibles : les agences de défense, communautés du renseignement, institutions financières et leaders pharmaceutiques exigent de plus en plus des systèmes quantiques à la fois puissants et prouvés comme sécurisés. Ce partenariat positionne SEALSQ comme couche de sécurité incontournable pour ces applications critiques. Quobly bénéficiera également de cette collaboration pour renforcer son développement sur le segment de la sécurité.

Croissance accélérée sur le marché américain : l’alliance soutient l’expansion de SEALSQ et Quobly aux États-Unis, où le matériel de confiance, la sécurité post-quantique et le calcul haute performance deviennent des priorités stratégiques. Elle renforce le positionnement de Quobly dans les secteurs de la défense, de la sécurité et des infrastructures critiques, où des architectures de calcul sécurisées et évolutives sont indispensables.





Des forces combinées en informatique quantique et en sécurité post-quantique

Quobly développe des processeurs quantiques entièrement basés sur le silicium et compatibles avec les procédés industriels de fabrication CMOS. Sa technologie exploite la maturité de l’écosystème des semi-conducteurs pour fabriquer des millions de qubits de spin en silicium de haute fidélité sur des wafers standard, ouvrant la voie à un calcul quantique industriel et tolérant aux pannes.

Ses principaux blocs technologiques comprennent :

des qubits de spin en silicium compatibles CMOS

de l’électronique de contrôle cryogénique

des réseaux de qubits haute fidélité conçus pour des architectures tolérantes aux fautes

des interconnexions évolutives pour des systèmes multi-qubits de grande taille.

SEALSQ est un leader mondial des semi-conducteurs post-quantiques, des éléments sécurisés, des puces TPM et des technologies Root-of-Trust ancrées dans le matériel. Ses modules de sécurité résistants au quantique et ses plateformes semi-conductrices protègent les infrastructures critiques, satellites, réseaux IoT, systèmes industriels et solutions d’identité numérique dans le monde entier.

Les innovations de SEALSQ comprennent :

des algorithmes PQC (CRYSTALS-Kyber, Dilithium, schémas hybrides) optimisés pour les appareils embarqués

des éléments sécurisés et TPM résistants au quantique

la personnalisation sécurisée de semi-conducteurs via des centres OSAT avancés

des cadres Root-of-Trust assurant une authentification matérielle et une exécution de confiance

des piles de communication sûres pour l’IoT, l’automobile, le spatial et les systèmes critiques.





Maud Vinet, co-fondatrice et CEO de Quobly, a déclaré :

« Chez Quobly, notre objectif est de construire des processeurs quantiques évolutifs en utilisant une technologie semi-conductrice de qualité industrielle. Explorer les complémentarités avec la sécurité post-quantique est une étape naturelle à mesure que le calcul quantique se rapproche d’applications réelles. Cette collaboration avec SEALSQ permet à nos équipes de combiner leurs expertises pour accélérer l’expansion sur le marché américain et renforcer nos positions dans les secteurs de la défense et de la sécurité. »

Carlos Moreira, fondateur et CEO de SEALSQ, a déclaré :

« La convergence des technologies sécurisées de semi-conducteurs et de l’informatique quantique est essentielle pour protéger les infrastructures numériques du futur. En réunissant les technologies Root-of-Trust post-quantiques de SEALSQ et la plateforme quantique évolutive de Quobly, nous posons les fondations de systèmes quantiques souverains que l’Europe peut contrôler, sécuriser et industrialiser. Ce partenariat renforce les bases des systèmes de calcul sécurisé de nouvelle génération et accélère la marche de l’Europe vers l’indépendance quantique. »

A propos de Quobly

Quobly est un pionnier de la microélectronique quantique, développant des puces quantiques en silicium compatibles avec les procédés industriels de fabrication des semi-conducteurs. Fondée en 2022 à Grenoble, l’entreprise s’appuie sur plus de 15 ans de recherche collaborative menée au sein d’institutions de référence mondiale, le CEA-Leti et le CNRS, combinant expertise en physique quantique et en microélectronique. Co-fondée par Maud Vinet, docteure en physique quantique, auteure de plus de 300 publications et détentrice de plus de 70 brevets, et par Tristan Meunier, spécialiste reconnu de l’ingénierie quantique sur semi-conducteurs formé auprès du prix Nobel Serge Haroche, Quobly fait le lien entre science et industrie pour rendre l’informatique quantique scalable et industrialisable.

L’entreprise a conclu un partenariat stratégique avec STMicroelectronics afin d’accélérer l’industrialisation de ses puces quantiques en silicium. En 2023, Quobly a levé 19 M€, un record européen pour un tour d’amorçage dans le quantique matériel, suivis en 2025 de 21 M€ pour soutenir son programme Q100T, une étape clé vers l’informatique quantique tolérante aux fautes. Suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de SEALSQ

SEALSQ est un innovateur majeur dans les solutions matérielles et logicielles de technologies post-quantiques. Notre technologie intègre de manière transparente semi-conducteurs, infrastructures à clé publique (PKI) et services de provisioning, avec un accent stratégique sur le développement de cryptographie et de semi-conducteurs résistants au quantique, conçus pour répondre aux défis de sécurité que pose l’informatique quantique.

À mesure que les ordinateurs quantiques progressent, les méthodes cryptographiques traditionnelles telles que RSA et l’ECC deviennent de plus en plus vulnérables.

SEALSQ ouvre la voie au développement de semi-conducteurs post-quantiques offrant une protection robuste et pérenne pour les données sensibles dans de nombreuses applications, notamment les tokens d’authentification multi-facteurs, l’énergie intelligente, les systèmes médicaux et de santé, la défense, l’infrastructure de réseaux IT, l’automobile, ainsi que l’automatisation et le contrôle industriels. En intégrant la cryptographie post-quantique directement dans nos solutions semi-conductrices, SEALSQ garantit que les organisations restent protégées face aux menaces quantiques. Nos produits sont conçus pour sécuriser les systèmes critiques et renforcer la résilience et la sécurité dans des secteurs variés.

Pour plus d’informations sur nos semi-conducteurs et solutions de sécurité post-quantiques, veuillez visiter www.sealsq.com.

