Bitget, 커뮤니티 주도의 기부 캠페인을 통해 세부 북부 지진 피해 복구 지원

빅토리아 세이셸, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버셜 거래소(UEX)인 Bitget은 최근 필리핀 세부 북부 지역을 강타한 규모 6.9의 지진 피해 지역 주민들을 돕기 위해, Bitget과 The Ascent Project가 함께 진행한 구호 캠페인을 통해 지원을 제공했다. 이번 이니셔티브를 통해 보고시(Bogo City)와 산레미지오(San Remigio)의 피해 주민 118명에게 필수 구호 물품이 전달되었다.

수십 년 만에 세부 북부를 강타한 가장 강력한 지진으로 기록된 이번 재난은 지역 전반에 광범위한 피해를 남기며 수천 명의 이재민을 발생시켰고, 주요 인프라 역시 심각한 손상을 입었다. 이에 대응해 Bitget은 약 10만 페소 규모의 구호 기금을 지원하여, 식료품 패키지와 위생 키트 등 필수 구호품을 100여 가구 이상에 전달할 수 있도록 했다.

구호 활동은 The Ascent Project가 주도하고 현지 자원봉사자들이 참여한 가운데 11월 2일에 진행됐다. 팀은 바랑가이(Barangay) 관계자들과 협력해 가장 긴급한 도움이 필요한 가구를 파악하고 지원이 적시에 전달되도록 조정했다. 많은 가정이 여전히 안정적인 전기와 깨끗한 물 공급을 받지 못하는 상황이었으며, 또 다른 폭풍 접근이 예고된 시점에서 이번 지원은 특히 절실했다.

Bitget CEO인 Gracy Chen은 “이 어려운 시기에 고통받고 계신 분들에게 위로를 전하고 싶다. 세부 지역의 커뮤니티는 힘든 상황에서도 서로를 도우며 함께해 왔고, Bitget은 그 신뢰를 지키고 지원을 이어가고자 한다.”라고 밝혔다.

이번 기부 활동은 Bitget의 현지 트레이딩 커뮤니티를 통해 추진되었으며, 이는 동남아시아에서 가장 오래 운영되어 온 Bitget의 대표적인 풀뿌리 그룹 중 하나다. 이는 Bitget이 사용자 커뮤니티와 직접 협력해 가장 시급한 필요를 파악하고 적시에 지원을 제공하는 접근 방식을 반영한다.

이번 활동은 Bitget의 더 넓은 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 2027년까지 100만 명 이상의 청년에게 디지털·블록체인 교육을 확대하기 위한 UNICEF와의 장기 파트너십 등과도 맞닿아 있다.

세부 북부의 복구 작업이 계속되는 가운데, Bitget과 필리핀 현지 커뮤니티 파트너들은 추가적인 지원 방안과 재건 프로젝트에 기여할 수 있는 새로운 방법들을 검토하고 있다. 세계 최대 UEX인 Bitget은 단순한 트레이딩 플랫폼을 넘어, 커뮤니티가 가장 필요로 하는 현장에서 의미 있는 지원을 제공하는 데 계속해서 전념할 것이라고 밝혔다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

