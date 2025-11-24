今年最大の収穫に備えよう：EZVIZが人気のスマート製品を驚きの価格で提供し、家族に愛とケアを届け、新年を迎える準備を整えます   

東京, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今年のホリデーシーズン、世界中の家族に愛されるスマートコンパニオン「EZVIZ」が、機能満載のガジェットを特別価格で提供し、ご家庭に新しいスマート体験を届ける。愛とケア、そして家族が新しいスマートライフへ踏み出すお手伝いをします。贈り物と祝いの心温まる季節に、待望のスマートガジェットを大幅割引で手に入れ、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです。先進のスマートセキュリティで安心・便利・思いやりに満ちた暮らしを新年までしっかりサポートします。





ギフト選びをもっと楽しく、もっと簡単にするため、EZVIZは人気スマートホームカメラ全品で特別割引を実施。大切な家族を見守る安心の室内監視カメラから、四季を通じて堅固な警備を担う屋外用カメラまで。これらのカメラはご家族とのつながりを、より身近に感じられます、外出先からでも安心感を与え、家庭で最も大切な瞬間を捉えます。注目すべき必須アイテムはこちら：

BC1c 4K Kit スタンドアロン型スマートホームバッテリーカメラ – 今なら82%オフ

まるで魔法のように安心を届ける、ご家族の頼れるガーディアン。内蔵ソーラーパネルが太陽光を吸収し、あらゆる光線を途切れることのない保護に変換。充電の手間から解放され、安心の長時間運用が可能。4K解像度が息をのむような鮮明さで世界を映し出し、見逃しがちな細部から大きな瞬間までを捉えます。常時録画モードが途切れることなく見守るため、ご家庭で大切な全ての出来事を連続した生きたタイムラインとして記録します。

C3TN Wi-Fiスマートホームカメラ – 今なら70%オフ

信頼性が高く、頑丈で、美しくシンプルなC3TNカラーは、暗闇が秘密を隠さず、あらゆる瞬間が鮮明に輝く、安心感を与えてくれるホームカメラです。鮮やかなフルカラーナイトビジョンとコンパクトボディに内蔵されたデュアルスポットライトにより、訪問者の笑顔からペットの深夜の散歩まで、鮮明なディテールで捉えます。IP67の高い耐候性能で、雨・風・雪にも強い安心設計で、予測不能な屋外環境の真の守護者です。スマートな動き検知が日常に安らぎをもたらします。物音がすると即座に通知し、シーンを照らし出すため、リアルタイムの状況把握と安心感を提供します。

H7c Dual 2k+ デュアルレンズ パン＆チルト Wi-Fi カメラ – 今なら70%オフ

H7c デュアル 2K⁺は、まったく新しい視点で住まいを見守ります。1つのレンズは穏やかな見張り役のように部屋全体を俯瞰し、もう1つのレンズは物語を紡ぐようにズームインして重要な細部まで捉えます。リビング空間全体を監視しながら、赤ちゃんのベッドや遊び回るペット、常に確認したい特定の場所を注視できます。誰かが室内に足を踏み入れると、カメラは瞬時に起動し、流れるような動きで行動を追跡。物語の一瞬も逃しません。夜間でも鮮やかなフルカラー映像で明るく映し出し、不審な物音には即座にアラートを発します。H7c デュアル 2K⁺は、ただ見守るだけではなく、暮らしの一瞬一瞬を鮮やかに映し出します。

CB8 Lite 4MP Kit スマートホームバッテリーカメラキット – 今なら70%オフ

そばで安心を届ける心強いパートナー、CB8 Liteキットは柔軟性を継承しつつ、従来のバッテリーカメラが抱える弱点を克服。Wi-Fiが届く場所ならどこでも24時間365日のセキュリティを実現します。AOV技術と付属ソーラーパネルが連動し、設定間隔で自動的にスナップショットや記録を行う。2K+の高画質イベント録画とタイムラプス動画で見落としがちな時間帯の様子も効率よく残しつつ、バッテリー消耗 や頻繁な手動充電を不要にします。人・車両の活動を即座に通知し、バランスの取れた画像露出とカラーナイトビジョンにより、様々な照明環境下でも鮮明な詳細を捉え、裏庭・庭園・車道・キャンプ場などにおける信頼できる監視システムとして機能します。

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b53111ea-7006-430c-adf2-04e3be3433e7/jpn