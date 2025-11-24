OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
24 November 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 21 November 2025 it had purchased a total of 139,236 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased114,92024,316-
Highest price paid (per ordinary share)539.50p538.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)531.00p531.50p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)536.75p535.49p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,589,703 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,589,703.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
21-11-202516:23:37GBp241537.00BATExeaNaBTgDTh
21-11-202516:19:32GBp346537.00BATExeaNaBThti1
21-11-202516:18:46GBp295537.00XLONxeaNaBThqgg
21-11-202516:09:30GBp525537.00XLONxeaNaBThv@4
21-11-202516:05:20GBp91537.00XLONxeaNaBThYIU
21-11-202516:05:20GBp274537.00XLONxeaNaBThYTW
21-11-202516:05:20GBp266537.00BATExeaNaBThYTY
21-11-202516:01:57GBp522537.00XLONxeaNaBThlSA
21-11-202516:01:57GBp384537.00BATExeaNaBThlSC
21-11-202515:53:59GBp932536.50BATExeaNaBThI$k
21-11-202515:53:59GBp1,267536.50XLONxeaNaBThI$i
21-11-202515:52:57GBp1,851537.00BATExeaNaBThJLc
21-11-202515:52:57GBp1,604537.00XLONxeaNaBThJLY
21-11-202515:20:43GBp157537.00XLONxeaNaBTabOs
21-11-202515:17:14GBp1,003538.00BATExeaNaBTalZg
21-11-202515:13:43GBp279539.00XLONxeaNaBTahUu
21-11-202515:13:34GBp510539.00XLONxeaNaBTaehU
21-11-202515:13:34GBp270539.00XLONxeaNaBTaegr
21-11-202515:13:34GBp413539.00XLONxeaNaBTaegx
21-11-202515:13:34GBp250539.00XLONxeaNaBTaegz
21-11-202515:13:34GBp725539.00XLONxeaNaBTaeg$
21-11-202515:13:34GBp507539.00XLONxeaNaBTaeg1
21-11-202515:13:34GBp1,137538.50XLONxeaNaBTaegD
21-11-202515:13:34GBp304538.50XLONxeaNaBTaegR
21-11-202515:13:17GBp111539.50XLONxeaNaBTae25
21-11-202515:13:17GBp526539.50XLONxeaNaBTae27
21-11-202515:13:17GBp750539.50XLONxeaNaBTae29
21-11-202515:13:17GBp507539.00XLONxeaNaBTae2E
21-11-202515:13:04GBp1,158539.50XLONxeaNaBTafXN
21-11-202515:09:36GBp919539.50XLONxeaNaBTaLOl
21-11-202515:03:07GBp224539.00XLONxeaNaBTaQIS
21-11-202515:03:07GBp1,158538.50XLONxeaNaBTaQTd
21-11-202514:56:35GBp1,158539.00XLONxeaNaBTa0GR
21-11-202514:56:35GBp1,095539.00XLONxeaNaBTa0GU
21-11-202514:51:33GBp310539.50XLONxeaNaBTa8ud
21-11-202514:46:42GBp48539.00XLONxeaNaBTbp7u
21-11-202514:43:39GBp476539.50XLONxeaNaBTbyra
21-11-202514:43:39GBp33539.50XLONxeaNaBTbyrc
21-11-202514:40:13GBp742539.00XLONxeaNaBTbvmi
21-11-202514:40:13GBp739539.00XLONxeaNaBTbvpk
21-11-202514:40:13GBp754539.00XLONxeaNaBTbvp1
21-11-202514:40:13GBp461539.00XLONxeaNaBTbvpO
21-11-202514:40:12GBp1,370539.00XLONxeaNaBTbvob
21-11-202514:40:12GBp495539.00XLONxeaNaBTbvoj
21-11-202514:40:12GBp395539.00XLONxeaNaBTbvol
21-11-202514:40:12GBp753539.00XLONxeaNaBTbvon
21-11-202514:40:12GBp739539.00XLONxeaNaBTbvoQ
21-11-202514:40:12GBp475539.00XLONxeaNaBTbvzv
21-11-202514:40:12GBp873539.00XLONxeaNaBTbvyq
21-11-202514:40:12GBp50539.00XLONxeaNaBTbvyo
21-11-202514:40:12GBp367539.00XLONxeaNaBTbvy2
21-11-202514:40:12GBp90539.00XLONxeaNaBTbvy4
21-11-202514:40:12GBp58539.00XLONxeaNaBTbvy6
21-11-202514:40:12GBp243539.00XLONxeaNaBTbvyE
21-11-202514:40:12GBp507538.50XLONxeaNaBTbvyP
21-11-202514:40:06GBp1,158539.00XLONxeaNaBTbvEo
21-11-202514:40:06GBp1,158539.00XLONxeaNaBTbvEI
21-11-202514:14:01GBp471538.00XLONxeaNaBTb4N@
21-11-202514:14:01GBp148538.00XLONxeaNaBTb4Nw
21-11-202514:14:01GBp14538.00XLONxeaNaBTb4Ny
21-11-202514:13:54GBp39538.00XLONxeaNaBTb4RO
21-11-202514:13:54GBp535538.00BATExeaNaBTb4RS
21-11-202514:11:35GBp779538.50XLONxeaNaBTb3Ka
21-11-202514:11:35GBp133538.50XLONxeaNaBTb3KW
21-11-202514:11:35GBp263538.50XLONxeaNaBTb3KY
21-11-202514:11:35GBp1,143538.50XLONxeaNaBTb3Ko
21-11-202514:06:36GBp14538.50XLONxeaNaBTbAkm
21-11-202514:06:36GBp442538.50XLONxeaNaBTbAko
21-11-202514:04:54GBp1,120539.00XLONxeaNaBTb8sM
21-11-202513:54:00GBp196539.50XLONxeaNaBTczWs
21-11-202513:54:00GBp420539.50XLONxeaNaBTczWA
21-11-202513:54:00GBp84539.50XLONxeaNaBTczWT
21-11-202513:54:00GBp515539.50XLONxeaNaBTczWV
21-11-202513:53:59GBp73539.50XLONxeaNaBTczZx
21-11-202513:53:59GBp576539.50XLONxeaNaBTczZz
21-11-202513:50:54GBp351539.00XLONxeaNaBTcufy
21-11-202513:50:53GBp984539.00XLONxeaNaBTcufE
21-11-202513:40:30GBp72539.00XLONxeaNaBTcl4Q
21-11-202513:29:27GBp324539.00XLONxeaNaBTcGXn
21-11-202513:29:26GBp783539.50XLONxeaNaBTcGWx
21-11-202513:27:28GBp458539.50XLONxeaNaBTcUfX
21-11-202513:26:04GBp90539.50XLONxeaNaBTcVE7
21-11-202513:26:04GBp726539.50XLONxeaNaBTcVE9
21-11-202513:25:25GBp641539.50XLONxeaNaBTcS7Z
21-11-202513:25:25GBp286539.50XLONxeaNaBTcS7j
21-11-202513:25:25GBp12539.50XLONxeaNaBTcS7l
21-11-202513:25:25GBp190539.50XLONxeaNaBTcS7n
21-11-202513:25:25GBp377539.50XLONxeaNaBTcS7p
21-11-202513:25:25GBp926539.00XLONxeaNaBTcS7y
21-11-202513:03:29GBp1,211538.50XLONxeaNaBTdtp7
21-11-202513:03:28GBp201538.50XLONxeaNaBTdtzF
21-11-202513:03:01GBp21538.50XLONxeaNaBTdtOf
21-11-202513:03:01GBp62538.50XLONxeaNaBTdtOh
21-11-202513:02:25GBp493538.50XLONxeaNaBTdq9n
21-11-202513:02:25GBp443538.50XLONxeaNaBTdq9r
21-11-202513:00:50GBp250539.50XLONxeaNaBTdox$
21-11-202513:00:50GBp48539.50XLONxeaNaBTdox1
21-11-202513:00:50GBp45539.50XLONxeaNaBTdoxv
21-11-202513:00:50GBp212539.50XLONxeaNaBTdoxx
21-11-202513:00:50GBp14539.50XLONxeaNaBTdoxz
21-11-202513:00:42GBp2,758539.50XLONxeaNaBTdo1L
21-11-202513:00:42GBp236539.50XLONxeaNaBTdo1U
21-11-202512:44:05GBp112538.00XLONxeaNaBTdYFd
21-11-202512:44:05GBp264538.00XLONxeaNaBTdYFf
21-11-202512:43:59GBp36538.00XLONxeaNaBTdYHe
21-11-202512:43:59GBp200538.00XLONxeaNaBTdYHq
21-11-202512:43:59GBp160538.00XLONxeaNaBTdYHs
21-11-202512:40:35GBp676537.50XLONxeaNaBTdXGj
21-11-202512:39:56GBp328537.50BATExeaNaBTdk0z
21-11-202512:33:28GBp241536.50XLONxeaNaBTdf12
21-11-202512:33:11GBp139536.50XLONxeaNaBTdfIR
21-11-202512:33:11GBp57536.50XLONxeaNaBTdfIT
21-11-202512:33:10GBp243536.50XLONxeaNaBTdfTb
21-11-202512:31:23GBp105535.50XLONxeaNaBTdNQk
21-11-202512:31:23GBp330535.50XLONxeaNaBTdNQm
21-11-202512:31:23GBp649535.50XLONxeaNaBTdNQ3
21-11-202512:31:23GBp335535.50BATExeaNaBTdNQ5
21-11-202512:22:21GBp413535.50XLONxeaNaBTdTla
21-11-202512:22:13GBp32535.50XLONxeaNaBTdTrS
21-11-202512:21:32GBp59535.50XLONxeaNaBTdQcP
21-11-202512:21:32GBp178535.50XLONxeaNaBTdQcR
21-11-202512:21:14GBp314536.00BATExeaNaBTdQ$@
21-11-202512:21:06GBp24536.00BATExeaNaBTdQ2o
21-11-202512:21:06GBp70536.00BATExeaNaBTdQ2q
21-11-202512:21:06GBp273536.00XLONxeaNaBTdQ2s
21-11-202512:21:06GBp86536.00BATExeaNaBTdQ2u
21-11-202512:21:06GBp685536.00XLONxeaNaBTdQ2J
21-11-202512:21:06GBp265536.00BATExeaNaBTdQ2L
21-11-202512:20:47GBp56536.00XLONxeaNaBTdRcs
21-11-202512:20:47GBp99536.00XLONxeaNaBTdRcu
21-11-202512:20:47GBp66536.00XLONxeaNaBTdRcw
21-11-202512:20:47GBp2536.00XLONxeaNaBTdRcy
21-11-202512:05:34GBp314536.00XLONxeaNaBTdBtx
21-11-202512:05:33GBp278536.00BATExeaNaBTdBss
21-11-202511:57:25GBp366536.00XLONxeaNaBTWpVl
21-11-202511:57:25GBp216536.00BATExeaNaBTWpVn
21-11-202511:53:29GBp386536.50XLONxeaNaBTW$zi
21-11-202511:53:29GBp401536.50XLONxeaNaBTW$zx
21-11-202511:53:29GBp44536.50XLONxeaNaBTW$zz
21-11-202511:53:29GBp401536.50BATExeaNaBTW$z$
21-11-202511:52:59GBp18536.50XLONxeaNaBTW$IH
21-11-202511:52:59GBp59536.50XLONxeaNaBTW$IJ
21-11-202511:51:55GBp49536.50XLONxeaNaBTWyKC
21-11-202511:51:55GBp161536.50XLONxeaNaBTWyKE
21-11-202511:50:00GBp305536.50XLONxeaNaBTWw78
21-11-202511:50:00GBp467536.50XLONxeaNaBTWw7A
21-11-202511:49:15GBp556537.00XLONxeaNaBTWxjv
21-11-202511:49:15GBp250537.00XLONxeaNaBTWxjx
21-11-202511:49:15GBp36537.00XLONxeaNaBTWxjz
21-11-202511:47:47GBp239536.50XLONxeaNaBTWu5b
21-11-202511:47:47GBp242536.50XLONxeaNaBTWu5g
21-11-202511:47:47GBp75536.50XLONxeaNaBTWu5m
21-11-202511:47:47GBp925536.50XLONxeaNaBTWu5o
21-11-202511:47:47GBp237536.50XLONxeaNaBTWu5u
21-11-202511:47:47GBp81536.50XLONxeaNaBTWu53
21-11-202511:47:47GBp162536.50XLONxeaNaBTWu55
21-11-202511:47:47GBp306536.50XLONxeaNaBTWu5C
21-11-202511:47:47GBp250536.50XLONxeaNaBTWu5E
21-11-202511:47:47GBp750536.50XLONxeaNaBTWu5G
21-11-202511:47:47GBp666536.00XLONxeaNaBTWu5P
21-11-202511:47:47GBp333536.00BATExeaNaBTWu5R
21-11-202511:47:46GBp658536.50XLONxeaNaBTWu4K
21-11-202511:47:46GBp724536.50BATExeaNaBTWu4M
21-11-202511:47:26GBp22536.50XLONxeaNaBTWuO$
21-11-202511:47:26GBp7536.50XLONxeaNaBTWuOx
21-11-202511:47:26GBp7536.50XLONxeaNaBTWuOz
21-11-202511:47:25GBp156536.50XLONxeaNaBTWuR$
21-11-202511:47:23GBp100536.50BATExeaNaBTWvde
21-11-202511:47:23GBp55536.50XLONxeaNaBTWvdk
21-11-202511:47:23GBp68536.50XLONxeaNaBTWvdm
21-11-202511:26:19GBp328536.00BATExeaNaBTWI4x
21-11-202511:26:19GBp514536.00XLONxeaNaBTWI4t
21-11-202511:26:19GBp25536.00XLONxeaNaBTWI4v
21-11-202511:26:05GBp44536.00XLONxeaNaBTWISZ
21-11-202511:24:21GBp569536.50XLONxeaNaBTWGvi
21-11-202511:24:21GBp729536.50BATExeaNaBTWGvk
21-11-202511:11:21GBp313536.00XLONxeaNaBTW2ZI
21-11-202511:11:21GBp394536.00BATExeaNaBTW2ZK
21-11-202511:11:21GBp340536.00BATExeaNaBTW2ZM
21-11-202511:11:07GBp250537.00XLONxeaNaBTW2w7
21-11-202511:11:07GBp160537.00XLONxeaNaBTW2wD
21-11-202511:11:07GBp36537.00XLONxeaNaBTW2wF
21-11-202511:11:07GBp841537.00XLONxeaNaBTW2wL
21-11-202511:06:29GBp196536.00XLONxeaNaBTWFzx
21-11-202511:06:29GBp5,392536.00XLONxeaNaBTWFz1
21-11-202511:06:29GBp267536.00XLONxeaNaBTWFz6
21-11-202511:06:29GBp272535.00BATExeaNaBTWFzH
21-11-202511:06:29GBp52535.00BATExeaNaBTWFzJ
21-11-202511:06:29GBp62535.00BATExeaNaBTWFzL
21-11-202511:06:29GBp254535.00XLONxeaNaBTWFzD
21-11-202511:06:29GBp147535.00XLONxeaNaBTWFzF
21-11-202510:55:14GBp47535.00XLONxeaNaBTXnr6
21-11-202510:55:14GBp750535.00XLONxeaNaBTXnr8
21-11-202510:45:13GBp583534.50XLONxeaNaBTXYn2
21-11-202510:45:13GBp276534.50XLONxeaNaBTXYn4
21-11-202510:45:13GBp704534.50XLONxeaNaBTXYn9
21-11-202510:45:13GBp398534.00XLONxeaNaBTXYnI
21-11-202510:45:13GBp479534.00BATExeaNaBTXYnM
21-11-202510:45:13GBp685534.50BATExeaNaBTXYnO
21-11-202510:45:13GBp570534.50XLONxeaNaBTXYnK
21-11-202510:27:10GBp1533.00XLONxeaNaBTXSkX
21-11-202510:27:10GBp33533.00XLONxeaNaBTXSkZ
21-11-202510:27:10GBp471533.00XLONxeaNaBTXSlT
21-11-202510:27:10GBp13533.00XLONxeaNaBTXSlV
21-11-202510:27:10GBp1,090533.00XLONxeaNaBTXSeD
21-11-202510:27:10GBp301533.00BATExeaNaBTXSeG
21-11-202510:27:01GBp33533.00BATExeaNaBTXS1e
21-11-202510:27:01GBp249533.00XLONxeaNaBTXS1k
21-11-202510:27:01GBp84533.00XLONxeaNaBTXS1@
21-11-202510:27:01GBp700533.00XLONxeaNaBTXS10
21-11-202510:26:53GBp503533.00XLONxeaNaBTXS80
21-11-202510:26:53GBp423533.00BATExeaNaBTXS82
21-11-202510:26:51GBp25533.00XLONxeaNaBTXSMi
21-11-202510:22:50GBp303533.50XLONxeaNaBTXP4B
21-11-202510:22:50GBp105533.50XLONxeaNaBTXP4F
21-11-202510:22:50GBp314533.50XLONxeaNaBTXP7h
21-11-202510:22:50GBp299533.50XLONxeaNaBTXP7t
21-11-202510:22:50GBp235533.50XLONxeaNaBTXP7v
21-11-202510:22:50GBp422533.50BATExeaNaBTXP7x
21-11-202510:21:10GBp131533.50XLONxeaNaBTX7zT
21-11-202510:19:30GBp262533.50BATExeaNaBTX51X
21-11-202510:13:42GBp147533.00XLONxeaNaBTXDcY
21-11-202510:13:33GBp608533.50XLONxeaNaBTXDlF
21-11-202510:13:33GBp271533.50BATExeaNaBTXDlH
21-11-202510:11:52GBp250533.50XLONxeaNaBTXAAF
21-11-202510:11:50GBp265533.50XLONxeaNaBTXAHo
21-11-202510:11:47GBp274534.00XLONxeaNaBTXAGg
21-11-202510:11:47GBp7534.00XLONxeaNaBTXAGi
21-11-202510:09:54GBp663534.00XLONxeaNaBTX8MR
21-11-202510:09:54GBp14534.00XLONxeaNaBTX8MT
21-11-202510:09:54GBp448534.00BATExeaNaBTX8MV
21-11-202510:06:04GBp18534.50XLONxeaNaBTYrOr
21-11-202510:06:04GBp614534.50XLONxeaNaBTYrOt
21-11-202510:03:07GBp627535.00XLONxeaNaBTYnTc
21-11-202510:03:07GBp358535.00BATExeaNaBTYnTe
21-11-202510:00:19GBp200535.00BATExeaNaBTYzdg
21-11-202510:00:19GBp21535.00XLONxeaNaBTYzdi
21-11-202510:00:19GBp260535.00XLONxeaNaBTYzdk
21-11-202510:00:19GBp132535.00XLONxeaNaBTYzdm
21-11-202509:59:15GBp18535.50BATExeaNaBTYwyX
21-11-202509:59:15GBp840535.50XLONxeaNaBTYwzT
21-11-202509:59:15GBp357535.50BATExeaNaBTYwzV
21-11-202509:56:43GBp879536.00XLONxeaNaBTYvCZ
21-11-202509:56:43GBp4,032536.00XLONxeaNaBTYvCp
21-11-202509:56:43GBp312536.00XLONxeaNaBTYvCr
21-11-202509:56:43GBp713536.00XLONxeaNaBTYvCt
21-11-202509:56:43GBp34536.00XLONxeaNaBTYvCv
21-11-202509:56:43GBp254536.00XLONxeaNaBTYvCx
21-11-202509:56:43GBp547535.50XLONxeaNaBTYvC6
21-11-202509:56:43GBp700535.50BATExeaNaBTYvC8
21-11-202509:44:30GBp125535.00XLONxeaNaBTYhRM
21-11-202509:44:30GBp290535.00XLONxeaNaBTYhRO
21-11-202509:44:30GBp113535.00XLONxeaNaBTYhRQ
21-11-202509:44:30GBp250535.00XLONxeaNaBTYhRS
21-11-202509:44:30GBp43535.00XLONxeaNaBTYhRU
21-11-202509:44:30GBp309534.50XLONxeaNaBTYhQd
21-11-202509:44:30GBp339534.50BATExeaNaBTYhQm
21-11-202509:43:49GBp380535.00XLONxeaNaBTYeKw
21-11-202509:43:49GBp880535.00XLONxeaNaBTYeKy
21-11-202509:43:49GBp500535.00XLONxeaNaBTYeK@
21-11-202509:43:49GBp35535.00XLONxeaNaBTYeK2
21-11-202509:43:49GBp250535.00XLONxeaNaBTYeK4
21-11-202509:43:49GBp324534.00XLONxeaNaBTYeKL
21-11-202509:43:49GBp451534.50XLONxeaNaBTYeKN
21-11-202509:43:49GBp14534.50XLONxeaNaBTYeKP
21-11-202509:43:49GBp732534.50BATExeaNaBTYeKR
21-11-202509:33:13GBp744535.00BATExeaNaBTYT74
21-11-202509:33:13GBp466535.00XLONxeaNaBTYT72
21-11-202509:20:50GBp1,640535.00XLONxeaNaBTYDWi
21-11-202509:20:50GBp288535.00XLONxeaNaBTYDWo
21-11-202509:20:50GBp750535.00XLONxeaNaBTYDWq
21-11-202509:20:50GBp463534.50XLONxeaNaBTYDWx
21-11-202509:20:50GBp380534.50BATExeaNaBTYDWz
21-11-202509:20:50GBp29535.00XLONxeaNaBTYDW7
21-11-202509:20:50GBp14535.00XLONxeaNaBTYDW9
21-11-202509:20:50GBp413535.00XLONxeaNaBTYDWB
21-11-202509:20:50GBp687535.00BATExeaNaBTYDWD
21-11-202509:07:24GBp7535.00XLONxeaNaBTZyUV
21-11-202509:06:31GBp9535.00XLONxeaNaBTZzRZ
21-11-202509:02:53GBp6534.50XLONxeaNaBTZvUh
21-11-202509:01:00GBp392535.00XLONxeaNaBTZdRD
21-11-202509:00:37GBp324535.00XLONxeaNaBTZaqC
21-11-202509:00:12GBp467535.50XLONxeaNaBTZaSp
21-11-202508:59:41GBp142536.00XLONxeaNaBTZb0u
21-11-202508:59:41GBp54536.00XLONxeaNaBTZb0w
21-11-202508:59:41GBp210536.00XLONxeaNaBTZb00
21-11-202508:59:29GBp63536.50XLONxeaNaBTZbLC
21-11-202508:59:29GBp211536.50XLONxeaNaBTZbLE
21-11-202508:59:29GBp463536.00XLONxeaNaBTZbLN
21-11-202508:59:29GBp433536.00BATExeaNaBTZbLP
21-11-202508:52:08GBp21535.50BATExeaNaBTZjc3
21-11-202508:52:08GBp181535.50BATExeaNaBTZjc5
21-11-202508:51:31GBp685535.50XLONxeaNaBTZjB7
21-11-202508:47:15GBp324535.00BATExeaNaBTZMEC
21-11-202508:47:12GBp43535.00BATExeaNaBTZMBG
21-11-202508:46:50GBp382535.00XLONxeaNaBTZNm4
21-11-202508:46:42GBp250535.50XLONxeaNaBTZNwa
21-11-202508:46:42GBp349535.50XLONxeaNaBTZNwc
21-11-202508:46:42GBp567535.50XLONxeaNaBTZNwW
21-11-202508:46:42GBp67535.50XLONxeaNaBTZNwY
21-11-202508:46:42GBp463535.00XLONxeaNaBTZNwj
21-11-202508:46:42GBp399534.50BATExeaNaBTZNwl
21-11-202508:46:42GBp740535.00BATExeaNaBTZNwn
21-11-202508:44:11GBp245536.50XLONxeaNaBTZIYw
21-11-202508:44:11GBp273536.50XLONxeaNaBTZIYy
21-11-202508:44:11GBp322536.50XLONxeaNaBTZIjc
21-11-202508:44:11GBp624536.50XLONxeaNaBTZIje
21-11-202508:44:11GBp728536.50XLONxeaNaBTZIjg
21-11-202508:39:33GBp9534.00BATExeaNaBTZU2S
21-11-202508:37:50GBp45534.00XLONxeaNaBTZStH
21-11-202508:37:06GBp45534.00XLONxeaNaBTZTaw
21-11-202508:32:11GBp45534.00XLONxeaNaBTZPHr
21-11-202508:31:30GBp518535.00XLONxeaNaBTZ6FP
21-11-202508:31:30GBp132535.00XLONxeaNaBTZ6FR
21-11-202508:31:30GBp687534.50BATExeaNaBTZ6En
21-11-202508:31:30GBp463534.50XLONxeaNaBTZ6Ej
21-11-202508:30:30GBp180536.00BATExeaNaBTZ7VQ
21-11-202508:30:30GBp126535.50BATExeaNaBTZ7VS
21-11-202508:29:35GBp280535.00XLONxeaNaBTZ5eu
21-11-202508:21:39GBp118534.00XLONxeaNaBTZAxp
21-11-202508:21:39GBp600534.00XLONxeaNaBTZAxr
21-11-202508:21:39GBp262534.00XLONxeaNaBTZAx6
21-11-202508:21:39GBp27534.00XLONxeaNaBTZAx8
21-11-202508:20:40GBp295534.00XLONxeaNaBTZBLj
21-11-202508:19:33GBp196534.50XLONxeaNaBTZ9Z5
21-11-202508:19:33GBp609534.50XLONxeaNaBTZ9ZS
21-11-202508:19:33GBp83534.50XLONxeaNaBTZ9ZU
21-11-202508:19:33GBp131534.50XLONxeaNaBTZ9Yj
21-11-202508:19:33GBp255534.50XLONxeaNaBTZ9Yl
21-11-202508:16:10GBp14531.00XLONxeaNaBSSqQM
21-11-202508:16:10GBp393531.00XLONxeaNaBSSqQO
21-11-202508:13:57GBp219531.00XLONxeaNaBSSpTk
21-11-202508:13:11GBp348531.50BATExeaNaBSSmMj
21-11-202508:13:11GBp601531.50XLONxeaNaBSSmMh
21-11-202508:11:19GBp365532.00XLONxeaNaBSS@8$
21-11-202508:09:16GBp408533.50BATExeaNaBSSyGQ
21-11-202508:09:16GBp25533.50XLONxeaNaBSSyGM
21-11-202508:09:16GBp359533.50XLONxeaNaBSSyGO
21-11-202508:09:15GBp583534.00BATExeaNaBSSyJv
21-11-202508:09:15GBp877534.00XLONxeaNaBSSyJt
21-11-202508:09:01GBp2,133534.50XLONxeaNaBSSziq
21-11-202508:09:01GBp323534.50BATExeaNaBSSzis
21-11-202508:09:01GBp196536.50XLONxeaNaBSSziz
21-11-202508:09:01GBp16536.00XLONxeaNaBSSzi@
21-11-202508:09:01GBp263536.00XLONxeaNaBSSzi0
21-11-202508:09:01GBp463535.00BATExeaNaBSSzi9
21-11-202508:05:08GBp213536.50XLONxeaNaBSSuEm
21-11-202508:05:08GBp342536.50XLONxeaNaBSSuEo



