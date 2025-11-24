OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
24 November 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 21 November 2025 it had purchased a total of 139,236 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|114,920
|24,316
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|539.50p
|538.00p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|531.00p
|531.50p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|536.75p
|535.49p
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,589,703 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,589,703.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|21-11-2025
|16:23:37
|GBp
|241
|537.00
|BATE
|xeaNaBTgDTh
|21-11-2025
|16:19:32
|GBp
|346
|537.00
|BATE
|xeaNaBThti1
|21-11-2025
|16:18:46
|GBp
|295
|537.00
|XLON
|xeaNaBThqgg
|21-11-2025
|16:09:30
|GBp
|525
|537.00
|XLON
|xeaNaBThv@4
|21-11-2025
|16:05:20
|GBp
|91
|537.00
|XLON
|xeaNaBThYIU
|21-11-2025
|16:05:20
|GBp
|274
|537.00
|XLON
|xeaNaBThYTW
|21-11-2025
|16:05:20
|GBp
|266
|537.00
|BATE
|xeaNaBThYTY
|21-11-2025
|16:01:57
|GBp
|522
|537.00
|XLON
|xeaNaBThlSA
|21-11-2025
|16:01:57
|GBp
|384
|537.00
|BATE
|xeaNaBThlSC
|21-11-2025
|15:53:59
|GBp
|932
|536.50
|BATE
|xeaNaBThI$k
|21-11-2025
|15:53:59
|GBp
|1,267
|536.50
|XLON
|xeaNaBThI$i
|21-11-2025
|15:52:57
|GBp
|1,851
|537.00
|BATE
|xeaNaBThJLc
|21-11-2025
|15:52:57
|GBp
|1,604
|537.00
|XLON
|xeaNaBThJLY
|21-11-2025
|15:20:43
|GBp
|157
|537.00
|XLON
|xeaNaBTabOs
|21-11-2025
|15:17:14
|GBp
|1,003
|538.00
|BATE
|xeaNaBTalZg
|21-11-2025
|15:13:43
|GBp
|279
|539.00
|XLON
|xeaNaBTahUu
|21-11-2025
|15:13:34
|GBp
|510
|539.00
|XLON
|xeaNaBTaehU
|21-11-2025
|15:13:34
|GBp
|270
|539.00
|XLON
|xeaNaBTaegr
|21-11-2025
|15:13:34
|GBp
|413
|539.00
|XLON
|xeaNaBTaegx
|21-11-2025
|15:13:34
|GBp
|250
|539.00
|XLON
|xeaNaBTaegz
|21-11-2025
|15:13:34
|GBp
|725
|539.00
|XLON
|xeaNaBTaeg$
|21-11-2025
|15:13:34
|GBp
|507
|539.00
|XLON
|xeaNaBTaeg1
|21-11-2025
|15:13:34
|GBp
|1,137
|538.50
|XLON
|xeaNaBTaegD
|21-11-2025
|15:13:34
|GBp
|304
|538.50
|XLON
|xeaNaBTaegR
|21-11-2025
|15:13:17
|GBp
|111
|539.50
|XLON
|xeaNaBTae25
|21-11-2025
|15:13:17
|GBp
|526
|539.50
|XLON
|xeaNaBTae27
|21-11-2025
|15:13:17
|GBp
|750
|539.50
|XLON
|xeaNaBTae29
|21-11-2025
|15:13:17
|GBp
|507
|539.00
|XLON
|xeaNaBTae2E
|21-11-2025
|15:13:04
|GBp
|1,158
|539.50
|XLON
|xeaNaBTafXN
|21-11-2025
|15:09:36
|GBp
|919
|539.50
|XLON
|xeaNaBTaLOl
|21-11-2025
|15:03:07
|GBp
|224
|539.00
|XLON
|xeaNaBTaQIS
|21-11-2025
|15:03:07
|GBp
|1,158
|538.50
|XLON
|xeaNaBTaQTd
|21-11-2025
|14:56:35
|GBp
|1,158
|539.00
|XLON
|xeaNaBTa0GR
|21-11-2025
|14:56:35
|GBp
|1,095
|539.00
|XLON
|xeaNaBTa0GU
|21-11-2025
|14:51:33
|GBp
|310
|539.50
|XLON
|xeaNaBTa8ud
|21-11-2025
|14:46:42
|GBp
|48
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbp7u
|21-11-2025
|14:43:39
|GBp
|476
|539.50
|XLON
|xeaNaBTbyra
|21-11-2025
|14:43:39
|GBp
|33
|539.50
|XLON
|xeaNaBTbyrc
|21-11-2025
|14:40:13
|GBp
|742
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvmi
|21-11-2025
|14:40:13
|GBp
|739
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvpk
|21-11-2025
|14:40:13
|GBp
|754
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvp1
|21-11-2025
|14:40:13
|GBp
|461
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvpO
|21-11-2025
|14:40:12
|GBp
|1,370
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvob
|21-11-2025
|14:40:12
|GBp
|495
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvoj
|21-11-2025
|14:40:12
|GBp
|395
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvol
|21-11-2025
|14:40:12
|GBp
|753
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvon
|21-11-2025
|14:40:12
|GBp
|739
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvoQ
|21-11-2025
|14:40:12
|GBp
|475
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvzv
|21-11-2025
|14:40:12
|GBp
|873
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvyq
|21-11-2025
|14:40:12
|GBp
|50
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvyo
|21-11-2025
|14:40:12
|GBp
|367
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvy2
|21-11-2025
|14:40:12
|GBp
|90
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvy4
|21-11-2025
|14:40:12
|GBp
|58
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvy6
|21-11-2025
|14:40:12
|GBp
|243
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvyE
|21-11-2025
|14:40:12
|GBp
|507
|538.50
|XLON
|xeaNaBTbvyP
|21-11-2025
|14:40:06
|GBp
|1,158
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvEo
|21-11-2025
|14:40:06
|GBp
|1,158
|539.00
|XLON
|xeaNaBTbvEI
|21-11-2025
|14:14:01
|GBp
|471
|538.00
|XLON
|xeaNaBTb4N@
|21-11-2025
|14:14:01
|GBp
|148
|538.00
|XLON
|xeaNaBTb4Nw
|21-11-2025
|14:14:01
|GBp
|14
|538.00
|XLON
|xeaNaBTb4Ny
|21-11-2025
|14:13:54
|GBp
|39
|538.00
|XLON
|xeaNaBTb4RO
|21-11-2025
|14:13:54
|GBp
|535
|538.00
|BATE
|xeaNaBTb4RS
|21-11-2025
|14:11:35
|GBp
|779
|538.50
|XLON
|xeaNaBTb3Ka
|21-11-2025
|14:11:35
|GBp
|133
|538.50
|XLON
|xeaNaBTb3KW
|21-11-2025
|14:11:35
|GBp
|263
|538.50
|XLON
|xeaNaBTb3KY
|21-11-2025
|14:11:35
|GBp
|1,143
|538.50
|XLON
|xeaNaBTb3Ko
|21-11-2025
|14:06:36
|GBp
|14
|538.50
|XLON
|xeaNaBTbAkm
|21-11-2025
|14:06:36
|GBp
|442
|538.50
|XLON
|xeaNaBTbAko
|21-11-2025
|14:04:54
|GBp
|1,120
|539.00
|XLON
|xeaNaBTb8sM
|21-11-2025
|13:54:00
|GBp
|196
|539.50
|XLON
|xeaNaBTczWs
|21-11-2025
|13:54:00
|GBp
|420
|539.50
|XLON
|xeaNaBTczWA
|21-11-2025
|13:54:00
|GBp
|84
|539.50
|XLON
|xeaNaBTczWT
|21-11-2025
|13:54:00
|GBp
|515
|539.50
|XLON
|xeaNaBTczWV
|21-11-2025
|13:53:59
|GBp
|73
|539.50
|XLON
|xeaNaBTczZx
|21-11-2025
|13:53:59
|GBp
|576
|539.50
|XLON
|xeaNaBTczZz
|21-11-2025
|13:50:54
|GBp
|351
|539.00
|XLON
|xeaNaBTcufy
|21-11-2025
|13:50:53
|GBp
|984
|539.00
|XLON
|xeaNaBTcufE
|21-11-2025
|13:40:30
|GBp
|72
|539.00
|XLON
|xeaNaBTcl4Q
|21-11-2025
|13:29:27
|GBp
|324
|539.00
|XLON
|xeaNaBTcGXn
|21-11-2025
|13:29:26
|GBp
|783
|539.50
|XLON
|xeaNaBTcGWx
|21-11-2025
|13:27:28
|GBp
|458
|539.50
|XLON
|xeaNaBTcUfX
|21-11-2025
|13:26:04
|GBp
|90
|539.50
|XLON
|xeaNaBTcVE7
|21-11-2025
|13:26:04
|GBp
|726
|539.50
|XLON
|xeaNaBTcVE9
|21-11-2025
|13:25:25
|GBp
|641
|539.50
|XLON
|xeaNaBTcS7Z
|21-11-2025
|13:25:25
|GBp
|286
|539.50
|XLON
|xeaNaBTcS7j
|21-11-2025
|13:25:25
|GBp
|12
|539.50
|XLON
|xeaNaBTcS7l
|21-11-2025
|13:25:25
|GBp
|190
|539.50
|XLON
|xeaNaBTcS7n
|21-11-2025
|13:25:25
|GBp
|377
|539.50
|XLON
|xeaNaBTcS7p
|21-11-2025
|13:25:25
|GBp
|926
|539.00
|XLON
|xeaNaBTcS7y
|21-11-2025
|13:03:29
|GBp
|1,211
|538.50
|XLON
|xeaNaBTdtp7
|21-11-2025
|13:03:28
|GBp
|201
|538.50
|XLON
|xeaNaBTdtzF
|21-11-2025
|13:03:01
|GBp
|21
|538.50
|XLON
|xeaNaBTdtOf
|21-11-2025
|13:03:01
|GBp
|62
|538.50
|XLON
|xeaNaBTdtOh
|21-11-2025
|13:02:25
|GBp
|493
|538.50
|XLON
|xeaNaBTdq9n
|21-11-2025
|13:02:25
|GBp
|443
|538.50
|XLON
|xeaNaBTdq9r
|21-11-2025
|13:00:50
|GBp
|250
|539.50
|XLON
|xeaNaBTdox$
|21-11-2025
|13:00:50
|GBp
|48
|539.50
|XLON
|xeaNaBTdox1
|21-11-2025
|13:00:50
|GBp
|45
|539.50
|XLON
|xeaNaBTdoxv
|21-11-2025
|13:00:50
|GBp
|212
|539.50
|XLON
|xeaNaBTdoxx
|21-11-2025
|13:00:50
|GBp
|14
|539.50
|XLON
|xeaNaBTdoxz
|21-11-2025
|13:00:42
|GBp
|2,758
|539.50
|XLON
|xeaNaBTdo1L
|21-11-2025
|13:00:42
|GBp
|236
|539.50
|XLON
|xeaNaBTdo1U
|21-11-2025
|12:44:05
|GBp
|112
|538.00
|XLON
|xeaNaBTdYFd
|21-11-2025
|12:44:05
|GBp
|264
|538.00
|XLON
|xeaNaBTdYFf
|21-11-2025
|12:43:59
|GBp
|36
|538.00
|XLON
|xeaNaBTdYHe
|21-11-2025
|12:43:59
|GBp
|200
|538.00
|XLON
|xeaNaBTdYHq
|21-11-2025
|12:43:59
|GBp
|160
|538.00
|XLON
|xeaNaBTdYHs
|21-11-2025
|12:40:35
|GBp
|676
|537.50
|XLON
|xeaNaBTdXGj
|21-11-2025
|12:39:56
|GBp
|328
|537.50
|BATE
|xeaNaBTdk0z
|21-11-2025
|12:33:28
|GBp
|241
|536.50
|XLON
|xeaNaBTdf12
|21-11-2025
|12:33:11
|GBp
|139
|536.50
|XLON
|xeaNaBTdfIR
|21-11-2025
|12:33:11
|GBp
|57
|536.50
|XLON
|xeaNaBTdfIT
|21-11-2025
|12:33:10
|GBp
|243
|536.50
|XLON
|xeaNaBTdfTb
|21-11-2025
|12:31:23
|GBp
|105
|535.50
|XLON
|xeaNaBTdNQk
|21-11-2025
|12:31:23
|GBp
|330
|535.50
|XLON
|xeaNaBTdNQm
|21-11-2025
|12:31:23
|GBp
|649
|535.50
|XLON
|xeaNaBTdNQ3
|21-11-2025
|12:31:23
|GBp
|335
|535.50
|BATE
|xeaNaBTdNQ5
|21-11-2025
|12:22:21
|GBp
|413
|535.50
|XLON
|xeaNaBTdTla
|21-11-2025
|12:22:13
|GBp
|32
|535.50
|XLON
|xeaNaBTdTrS
|21-11-2025
|12:21:32
|GBp
|59
|535.50
|XLON
|xeaNaBTdQcP
|21-11-2025
|12:21:32
|GBp
|178
|535.50
|XLON
|xeaNaBTdQcR
|21-11-2025
|12:21:14
|GBp
|314
|536.00
|BATE
|xeaNaBTdQ$@
|21-11-2025
|12:21:06
|GBp
|24
|536.00
|BATE
|xeaNaBTdQ2o
|21-11-2025
|12:21:06
|GBp
|70
|536.00
|BATE
|xeaNaBTdQ2q
|21-11-2025
|12:21:06
|GBp
|273
|536.00
|XLON
|xeaNaBTdQ2s
|21-11-2025
|12:21:06
|GBp
|86
|536.00
|BATE
|xeaNaBTdQ2u
|21-11-2025
|12:21:06
|GBp
|685
|536.00
|XLON
|xeaNaBTdQ2J
|21-11-2025
|12:21:06
|GBp
|265
|536.00
|BATE
|xeaNaBTdQ2L
|21-11-2025
|12:20:47
|GBp
|56
|536.00
|XLON
|xeaNaBTdRcs
|21-11-2025
|12:20:47
|GBp
|99
|536.00
|XLON
|xeaNaBTdRcu
|21-11-2025
|12:20:47
|GBp
|66
|536.00
|XLON
|xeaNaBTdRcw
|21-11-2025
|12:20:47
|GBp
|2
|536.00
|XLON
|xeaNaBTdRcy
|21-11-2025
|12:05:34
|GBp
|314
|536.00
|XLON
|xeaNaBTdBtx
|21-11-2025
|12:05:33
|GBp
|278
|536.00
|BATE
|xeaNaBTdBss
|21-11-2025
|11:57:25
|GBp
|366
|536.00
|XLON
|xeaNaBTWpVl
|21-11-2025
|11:57:25
|GBp
|216
|536.00
|BATE
|xeaNaBTWpVn
|21-11-2025
|11:53:29
|GBp
|386
|536.50
|XLON
|xeaNaBTW$zi
|21-11-2025
|11:53:29
|GBp
|401
|536.50
|XLON
|xeaNaBTW$zx
|21-11-2025
|11:53:29
|GBp
|44
|536.50
|XLON
|xeaNaBTW$zz
|21-11-2025
|11:53:29
|GBp
|401
|536.50
|BATE
|xeaNaBTW$z$
|21-11-2025
|11:52:59
|GBp
|18
|536.50
|XLON
|xeaNaBTW$IH
|21-11-2025
|11:52:59
|GBp
|59
|536.50
|XLON
|xeaNaBTW$IJ
|21-11-2025
|11:51:55
|GBp
|49
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWyKC
|21-11-2025
|11:51:55
|GBp
|161
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWyKE
|21-11-2025
|11:50:00
|GBp
|305
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWw78
|21-11-2025
|11:50:00
|GBp
|467
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWw7A
|21-11-2025
|11:49:15
|GBp
|556
|537.00
|XLON
|xeaNaBTWxjv
|21-11-2025
|11:49:15
|GBp
|250
|537.00
|XLON
|xeaNaBTWxjx
|21-11-2025
|11:49:15
|GBp
|36
|537.00
|XLON
|xeaNaBTWxjz
|21-11-2025
|11:47:47
|GBp
|239
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWu5b
|21-11-2025
|11:47:47
|GBp
|242
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWu5g
|21-11-2025
|11:47:47
|GBp
|75
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWu5m
|21-11-2025
|11:47:47
|GBp
|925
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWu5o
|21-11-2025
|11:47:47
|GBp
|237
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWu5u
|21-11-2025
|11:47:47
|GBp
|81
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWu53
|21-11-2025
|11:47:47
|GBp
|162
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWu55
|21-11-2025
|11:47:47
|GBp
|306
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWu5C
|21-11-2025
|11:47:47
|GBp
|250
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWu5E
|21-11-2025
|11:47:47
|GBp
|750
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWu5G
|21-11-2025
|11:47:47
|GBp
|666
|536.00
|XLON
|xeaNaBTWu5P
|21-11-2025
|11:47:47
|GBp
|333
|536.00
|BATE
|xeaNaBTWu5R
|21-11-2025
|11:47:46
|GBp
|658
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWu4K
|21-11-2025
|11:47:46
|GBp
|724
|536.50
|BATE
|xeaNaBTWu4M
|21-11-2025
|11:47:26
|GBp
|22
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWuO$
|21-11-2025
|11:47:26
|GBp
|7
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWuOx
|21-11-2025
|11:47:26
|GBp
|7
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWuOz
|21-11-2025
|11:47:25
|GBp
|156
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWuR$
|21-11-2025
|11:47:23
|GBp
|100
|536.50
|BATE
|xeaNaBTWvde
|21-11-2025
|11:47:23
|GBp
|55
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWvdk
|21-11-2025
|11:47:23
|GBp
|68
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWvdm
|21-11-2025
|11:26:19
|GBp
|328
|536.00
|BATE
|xeaNaBTWI4x
|21-11-2025
|11:26:19
|GBp
|514
|536.00
|XLON
|xeaNaBTWI4t
|21-11-2025
|11:26:19
|GBp
|25
|536.00
|XLON
|xeaNaBTWI4v
|21-11-2025
|11:26:05
|GBp
|44
|536.00
|XLON
|xeaNaBTWISZ
|21-11-2025
|11:24:21
|GBp
|569
|536.50
|XLON
|xeaNaBTWGvi
|21-11-2025
|11:24:21
|GBp
|729
|536.50
|BATE
|xeaNaBTWGvk
|21-11-2025
|11:11:21
|GBp
|313
|536.00
|XLON
|xeaNaBTW2ZI
|21-11-2025
|11:11:21
|GBp
|394
|536.00
|BATE
|xeaNaBTW2ZK
|21-11-2025
|11:11:21
|GBp
|340
|536.00
|BATE
|xeaNaBTW2ZM
|21-11-2025
|11:11:07
|GBp
|250
|537.00
|XLON
|xeaNaBTW2w7
|21-11-2025
|11:11:07
|GBp
|160
|537.00
|XLON
|xeaNaBTW2wD
|21-11-2025
|11:11:07
|GBp
|36
|537.00
|XLON
|xeaNaBTW2wF
|21-11-2025
|11:11:07
|GBp
|841
|537.00
|XLON
|xeaNaBTW2wL
|21-11-2025
|11:06:29
|GBp
|196
|536.00
|XLON
|xeaNaBTWFzx
|21-11-2025
|11:06:29
|GBp
|5,392
|536.00
|XLON
|xeaNaBTWFz1
|21-11-2025
|11:06:29
|GBp
|267
|536.00
|XLON
|xeaNaBTWFz6
|21-11-2025
|11:06:29
|GBp
|272
|535.00
|BATE
|xeaNaBTWFzH
|21-11-2025
|11:06:29
|GBp
|52
|535.00
|BATE
|xeaNaBTWFzJ
|21-11-2025
|11:06:29
|GBp
|62
|535.00
|BATE
|xeaNaBTWFzL
|21-11-2025
|11:06:29
|GBp
|254
|535.00
|XLON
|xeaNaBTWFzD
|21-11-2025
|11:06:29
|GBp
|147
|535.00
|XLON
|xeaNaBTWFzF
|21-11-2025
|10:55:14
|GBp
|47
|535.00
|XLON
|xeaNaBTXnr6
|21-11-2025
|10:55:14
|GBp
|750
|535.00
|XLON
|xeaNaBTXnr8
|21-11-2025
|10:45:13
|GBp
|583
|534.50
|XLON
|xeaNaBTXYn2
|21-11-2025
|10:45:13
|GBp
|276
|534.50
|XLON
|xeaNaBTXYn4
|21-11-2025
|10:45:13
|GBp
|704
|534.50
|XLON
|xeaNaBTXYn9
|21-11-2025
|10:45:13
|GBp
|398
|534.00
|XLON
|xeaNaBTXYnI
|21-11-2025
|10:45:13
|GBp
|479
|534.00
|BATE
|xeaNaBTXYnM
|21-11-2025
|10:45:13
|GBp
|685
|534.50
|BATE
|xeaNaBTXYnO
|21-11-2025
|10:45:13
|GBp
|570
|534.50
|XLON
|xeaNaBTXYnK
|21-11-2025
|10:27:10
|GBp
|1
|533.00
|XLON
|xeaNaBTXSkX
|21-11-2025
|10:27:10
|GBp
|33
|533.00
|XLON
|xeaNaBTXSkZ
|21-11-2025
|10:27:10
|GBp
|471
|533.00
|XLON
|xeaNaBTXSlT
|21-11-2025
|10:27:10
|GBp
|13
|533.00
|XLON
|xeaNaBTXSlV
|21-11-2025
|10:27:10
|GBp
|1,090
|533.00
|XLON
|xeaNaBTXSeD
|21-11-2025
|10:27:10
|GBp
|301
|533.00
|BATE
|xeaNaBTXSeG
|21-11-2025
|10:27:01
|GBp
|33
|533.00
|BATE
|xeaNaBTXS1e
|21-11-2025
|10:27:01
|GBp
|249
|533.00
|XLON
|xeaNaBTXS1k
|21-11-2025
|10:27:01
|GBp
|84
|533.00
|XLON
|xeaNaBTXS1@
|21-11-2025
|10:27:01
|GBp
|700
|533.00
|XLON
|xeaNaBTXS10
|21-11-2025
|10:26:53
|GBp
|503
|533.00
|XLON
|xeaNaBTXS80
|21-11-2025
|10:26:53
|GBp
|423
|533.00
|BATE
|xeaNaBTXS82
|21-11-2025
|10:26:51
|GBp
|25
|533.00
|XLON
|xeaNaBTXSMi
|21-11-2025
|10:22:50
|GBp
|303
|533.50
|XLON
|xeaNaBTXP4B
|21-11-2025
|10:22:50
|GBp
|105
|533.50
|XLON
|xeaNaBTXP4F
|21-11-2025
|10:22:50
|GBp
|314
|533.50
|XLON
|xeaNaBTXP7h
|21-11-2025
|10:22:50
|GBp
|299
|533.50
|XLON
|xeaNaBTXP7t
|21-11-2025
|10:22:50
|GBp
|235
|533.50
|XLON
|xeaNaBTXP7v
|21-11-2025
|10:22:50
|GBp
|422
|533.50
|BATE
|xeaNaBTXP7x
|21-11-2025
|10:21:10
|GBp
|131
|533.50
|XLON
|xeaNaBTX7zT
|21-11-2025
|10:19:30
|GBp
|262
|533.50
|BATE
|xeaNaBTX51X
|21-11-2025
|10:13:42
|GBp
|147
|533.00
|XLON
|xeaNaBTXDcY
|21-11-2025
|10:13:33
|GBp
|608
|533.50
|XLON
|xeaNaBTXDlF
|21-11-2025
|10:13:33
|GBp
|271
|533.50
|BATE
|xeaNaBTXDlH
|21-11-2025
|10:11:52
|GBp
|250
|533.50
|XLON
|xeaNaBTXAAF
|21-11-2025
|10:11:50
|GBp
|265
|533.50
|XLON
|xeaNaBTXAHo
|21-11-2025
|10:11:47
|GBp
|274
|534.00
|XLON
|xeaNaBTXAGg
|21-11-2025
|10:11:47
|GBp
|7
|534.00
|XLON
|xeaNaBTXAGi
|21-11-2025
|10:09:54
|GBp
|663
|534.00
|XLON
|xeaNaBTX8MR
|21-11-2025
|10:09:54
|GBp
|14
|534.00
|XLON
|xeaNaBTX8MT
|21-11-2025
|10:09:54
|GBp
|448
|534.00
|BATE
|xeaNaBTX8MV
|21-11-2025
|10:06:04
|GBp
|18
|534.50
|XLON
|xeaNaBTYrOr
|21-11-2025
|10:06:04
|GBp
|614
|534.50
|XLON
|xeaNaBTYrOt
|21-11-2025
|10:03:07
|GBp
|627
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYnTc
|21-11-2025
|10:03:07
|GBp
|358
|535.00
|BATE
|xeaNaBTYnTe
|21-11-2025
|10:00:19
|GBp
|200
|535.00
|BATE
|xeaNaBTYzdg
|21-11-2025
|10:00:19
|GBp
|21
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYzdi
|21-11-2025
|10:00:19
|GBp
|260
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYzdk
|21-11-2025
|10:00:19
|GBp
|132
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYzdm
|21-11-2025
|09:59:15
|GBp
|18
|535.50
|BATE
|xeaNaBTYwyX
|21-11-2025
|09:59:15
|GBp
|840
|535.50
|XLON
|xeaNaBTYwzT
|21-11-2025
|09:59:15
|GBp
|357
|535.50
|BATE
|xeaNaBTYwzV
|21-11-2025
|09:56:43
|GBp
|879
|536.00
|XLON
|xeaNaBTYvCZ
|21-11-2025
|09:56:43
|GBp
|4,032
|536.00
|XLON
|xeaNaBTYvCp
|21-11-2025
|09:56:43
|GBp
|312
|536.00
|XLON
|xeaNaBTYvCr
|21-11-2025
|09:56:43
|GBp
|713
|536.00
|XLON
|xeaNaBTYvCt
|21-11-2025
|09:56:43
|GBp
|34
|536.00
|XLON
|xeaNaBTYvCv
|21-11-2025
|09:56:43
|GBp
|254
|536.00
|XLON
|xeaNaBTYvCx
|21-11-2025
|09:56:43
|GBp
|547
|535.50
|XLON
|xeaNaBTYvC6
|21-11-2025
|09:56:43
|GBp
|700
|535.50
|BATE
|xeaNaBTYvC8
|21-11-2025
|09:44:30
|GBp
|125
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYhRM
|21-11-2025
|09:44:30
|GBp
|290
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYhRO
|21-11-2025
|09:44:30
|GBp
|113
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYhRQ
|21-11-2025
|09:44:30
|GBp
|250
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYhRS
|21-11-2025
|09:44:30
|GBp
|43
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYhRU
|21-11-2025
|09:44:30
|GBp
|309
|534.50
|XLON
|xeaNaBTYhQd
|21-11-2025
|09:44:30
|GBp
|339
|534.50
|BATE
|xeaNaBTYhQm
|21-11-2025
|09:43:49
|GBp
|380
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYeKw
|21-11-2025
|09:43:49
|GBp
|880
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYeKy
|21-11-2025
|09:43:49
|GBp
|500
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYeK@
|21-11-2025
|09:43:49
|GBp
|35
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYeK2
|21-11-2025
|09:43:49
|GBp
|250
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYeK4
|21-11-2025
|09:43:49
|GBp
|324
|534.00
|XLON
|xeaNaBTYeKL
|21-11-2025
|09:43:49
|GBp
|451
|534.50
|XLON
|xeaNaBTYeKN
|21-11-2025
|09:43:49
|GBp
|14
|534.50
|XLON
|xeaNaBTYeKP
|21-11-2025
|09:43:49
|GBp
|732
|534.50
|BATE
|xeaNaBTYeKR
|21-11-2025
|09:33:13
|GBp
|744
|535.00
|BATE
|xeaNaBTYT74
|21-11-2025
|09:33:13
|GBp
|466
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYT72
|21-11-2025
|09:20:50
|GBp
|1,640
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYDWi
|21-11-2025
|09:20:50
|GBp
|288
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYDWo
|21-11-2025
|09:20:50
|GBp
|750
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYDWq
|21-11-2025
|09:20:50
|GBp
|463
|534.50
|XLON
|xeaNaBTYDWx
|21-11-2025
|09:20:50
|GBp
|380
|534.50
|BATE
|xeaNaBTYDWz
|21-11-2025
|09:20:50
|GBp
|29
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYDW7
|21-11-2025
|09:20:50
|GBp
|14
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYDW9
|21-11-2025
|09:20:50
|GBp
|413
|535.00
|XLON
|xeaNaBTYDWB
|21-11-2025
|09:20:50
|GBp
|687
|535.00
|BATE
|xeaNaBTYDWD
|21-11-2025
|09:07:24
|GBp
|7
|535.00
|XLON
|xeaNaBTZyUV
|21-11-2025
|09:06:31
|GBp
|9
|535.00
|XLON
|xeaNaBTZzRZ
|21-11-2025
|09:02:53
|GBp
|6
|534.50
|XLON
|xeaNaBTZvUh
|21-11-2025
|09:01:00
|GBp
|392
|535.00
|XLON
|xeaNaBTZdRD
|21-11-2025
|09:00:37
|GBp
|324
|535.00
|XLON
|xeaNaBTZaqC
|21-11-2025
|09:00:12
|GBp
|467
|535.50
|XLON
|xeaNaBTZaSp
|21-11-2025
|08:59:41
|GBp
|142
|536.00
|XLON
|xeaNaBTZb0u
|21-11-2025
|08:59:41
|GBp
|54
|536.00
|XLON
|xeaNaBTZb0w
|21-11-2025
|08:59:41
|GBp
|210
|536.00
|XLON
|xeaNaBTZb00
|21-11-2025
|08:59:29
|GBp
|63
|536.50
|XLON
|xeaNaBTZbLC
|21-11-2025
|08:59:29
|GBp
|211
|536.50
|XLON
|xeaNaBTZbLE
|21-11-2025
|08:59:29
|GBp
|463
|536.00
|XLON
|xeaNaBTZbLN
|21-11-2025
|08:59:29
|GBp
|433
|536.00
|BATE
|xeaNaBTZbLP
|21-11-2025
|08:52:08
|GBp
|21
|535.50
|BATE
|xeaNaBTZjc3
|21-11-2025
|08:52:08
|GBp
|181
|535.50
|BATE
|xeaNaBTZjc5
|21-11-2025
|08:51:31
|GBp
|685
|535.50
|XLON
|xeaNaBTZjB7
|21-11-2025
|08:47:15
|GBp
|324
|535.00
|BATE
|xeaNaBTZMEC
|21-11-2025
|08:47:12
|GBp
|43
|535.00
|BATE
|xeaNaBTZMBG
|21-11-2025
|08:46:50
|GBp
|382
|535.00
|XLON
|xeaNaBTZNm4
|21-11-2025
|08:46:42
|GBp
|250
|535.50
|XLON
|xeaNaBTZNwa
|21-11-2025
|08:46:42
|GBp
|349
|535.50
|XLON
|xeaNaBTZNwc
|21-11-2025
|08:46:42
|GBp
|567
|535.50
|XLON
|xeaNaBTZNwW
|21-11-2025
|08:46:42
|GBp
|67
|535.50
|XLON
|xeaNaBTZNwY
|21-11-2025
|08:46:42
|GBp
|463
|535.00
|XLON
|xeaNaBTZNwj
|21-11-2025
|08:46:42
|GBp
|399
|534.50
|BATE
|xeaNaBTZNwl
|21-11-2025
|08:46:42
|GBp
|740
|535.00
|BATE
|xeaNaBTZNwn
|21-11-2025
|08:44:11
|GBp
|245
|536.50
|XLON
|xeaNaBTZIYw
|21-11-2025
|08:44:11
|GBp
|273
|536.50
|XLON
|xeaNaBTZIYy
|21-11-2025
|08:44:11
|GBp
|322
|536.50
|XLON
|xeaNaBTZIjc
|21-11-2025
|08:44:11
|GBp
|624
|536.50
|XLON
|xeaNaBTZIje
|21-11-2025
|08:44:11
|GBp
|728
|536.50
|XLON
|xeaNaBTZIjg
|21-11-2025
|08:39:33
|GBp
|9
|534.00
|BATE
|xeaNaBTZU2S
|21-11-2025
|08:37:50
|GBp
|45
|534.00
|XLON
|xeaNaBTZStH
|21-11-2025
|08:37:06
|GBp
|45
|534.00
|XLON
|xeaNaBTZTaw
|21-11-2025
|08:32:11
|GBp
|45
|534.00
|XLON
|xeaNaBTZPHr
|21-11-2025
|08:31:30
|GBp
|518
|535.00
|XLON
|xeaNaBTZ6FP
|21-11-2025
|08:31:30
|GBp
|132
|535.00
|XLON
|xeaNaBTZ6FR
|21-11-2025
|08:31:30
|GBp
|687
|534.50
|BATE
|xeaNaBTZ6En
|21-11-2025
|08:31:30
|GBp
|463
|534.50
|XLON
|xeaNaBTZ6Ej
|21-11-2025
|08:30:30
|GBp
|180
|536.00
|BATE
|xeaNaBTZ7VQ
|21-11-2025
|08:30:30
|GBp
|126
|535.50
|BATE
|xeaNaBTZ7VS
|21-11-2025
|08:29:35
|GBp
|280
|535.00
|XLON
|xeaNaBTZ5eu
|21-11-2025
|08:21:39
|GBp
|118
|534.00
|XLON
|xeaNaBTZAxp
|21-11-2025
|08:21:39
|GBp
|600
|534.00
|XLON
|xeaNaBTZAxr
|21-11-2025
|08:21:39
|GBp
|262
|534.00
|XLON
|xeaNaBTZAx6
|21-11-2025
|08:21:39
|GBp
|27
|534.00
|XLON
|xeaNaBTZAx8
|21-11-2025
|08:20:40
|GBp
|295
|534.00
|XLON
|xeaNaBTZBLj
|21-11-2025
|08:19:33
|GBp
|196
|534.50
|XLON
|xeaNaBTZ9Z5
|21-11-2025
|08:19:33
|GBp
|609
|534.50
|XLON
|xeaNaBTZ9ZS
|21-11-2025
|08:19:33
|GBp
|83
|534.50
|XLON
|xeaNaBTZ9ZU
|21-11-2025
|08:19:33
|GBp
|131
|534.50
|XLON
|xeaNaBTZ9Yj
|21-11-2025
|08:19:33
|GBp
|255
|534.50
|XLON
|xeaNaBTZ9Yl
|21-11-2025
|08:16:10
|GBp
|14
|531.00
|XLON
|xeaNaBSSqQM
|21-11-2025
|08:16:10
|GBp
|393
|531.00
|XLON
|xeaNaBSSqQO
|21-11-2025
|08:13:57
|GBp
|219
|531.00
|XLON
|xeaNaBSSpTk
|21-11-2025
|08:13:11
|GBp
|348
|531.50
|BATE
|xeaNaBSSmMj
|21-11-2025
|08:13:11
|GBp
|601
|531.50
|XLON
|xeaNaBSSmMh
|21-11-2025
|08:11:19
|GBp
|365
|532.00
|XLON
|xeaNaBSS@8$
|21-11-2025
|08:09:16
|GBp
|408
|533.50
|BATE
|xeaNaBSSyGQ
|21-11-2025
|08:09:16
|GBp
|25
|533.50
|XLON
|xeaNaBSSyGM
|21-11-2025
|08:09:16
|GBp
|359
|533.50
|XLON
|xeaNaBSSyGO
|21-11-2025
|08:09:15
|GBp
|583
|534.00
|BATE
|xeaNaBSSyJv
|21-11-2025
|08:09:15
|GBp
|877
|534.00
|XLON
|xeaNaBSSyJt
|21-11-2025
|08:09:01
|GBp
|2,133
|534.50
|XLON
|xeaNaBSSziq
|21-11-2025
|08:09:01
|GBp
|323
|534.50
|BATE
|xeaNaBSSzis
|21-11-2025
|08:09:01
|GBp
|196
|536.50
|XLON
|xeaNaBSSziz
|21-11-2025
|08:09:01
|GBp
|16
|536.00
|XLON
|xeaNaBSSzi@
|21-11-2025
|08:09:01
|GBp
|263
|536.00
|XLON
|xeaNaBSSzi0
|21-11-2025
|08:09:01
|GBp
|463
|535.00
|BATE
|xeaNaBSSzi9
|21-11-2025
|08:05:08
|GBp
|213
|536.50
|XLON
|xeaNaBSSuEm
|21-11-2025
|08:05:08
|GBp
|342
|536.50
|XLON
|xeaNaBSSuEo