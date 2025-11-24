Share buyback programme - week 47

Date        24 November 2025

Share buyback programme - week 47

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 520,177 1,426.10 741,826,525
17 November 20255,0001,427.067,135,300
18 November 20255,4001,402.467,573,284
19 November 20255,3001,401.447,427,632
20 November 20254,7001,413.536,643,591
21 November 20254,4001,404.576,180,108
Total under the share buyback programme 544,977 1,425.36 776,786,440
    
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025414,2001,207.12499,988,706
Total bought back959,177 1,331.12 1,276,775,146

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 959,177 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.78 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
101430XCSE20251117 9:00:09.854000
221428XCSE20251117 9:02:35.980000
191428XCSE20251117 9:08:04.435000
131428XCSE20251117 9:08:04.435000
211427XCSE20251117 9:08:17.272000
331426XCSE20251117 9:14:41.849000
11424XCSE20251117 9:26:17.855000
31424XCSE20251117 9:27:53.490000
101425XCSE20251117 9:27:53.507000
121425XCSE20251117 9:27:53.508000
221424XCSE20251117 9:33:28.515000
221423XCSE20251117 9:36:54.114000
211426XCSE20251117 9:37:36.096000
211424XCSE20251117 9:38:14.535000
221424XCSE20251117 9:41:53.795000
221424XCSE20251117 9:43:03.758000
111424XCSE20251117 9:46:18.441000
111424XCSE20251117 9:48:48.243000
211425XCSE20251117 9:59:39.244000
111423XCSE20251117 10:00:20.570000
101423XCSE20251117 10:00:20.570000
111421XCSE20251117 10:03:58.886000
131424XCSE20251117 10:11:23.268000
201424XCSE20251117 10:11:23.269000
201424XCSE20251117 10:14:53.861000
111424XCSE20251117 10:14:53.861000
111424XCSE20251117 10:14:53.861000
221424XCSE20251117 10:15:35.780000
21424XCSE20251117 10:18:12.686000
31424XCSE20251117 10:18:22.266000
31424XCSE20251117 10:18:30.488000
211425XCSE20251117 10:24:11.191000
101425XCSE20251117 10:24:11.191000
111425XCSE20251117 10:34:05.368000
111425XCSE20251117 10:35:15.244000
111426XCSE20251117 10:37:20.379000
101426XCSE20251117 10:37:20.379000
41426XCSE20251117 10:37:20.379000
111426XCSE20251117 10:37:20.381000
111426XCSE20251117 10:37:20.382000
111426XCSE20251117 10:37:20.384000
111426XCSE20251117 10:37:20.385000
211425XCSE20251117 10:58:22.744000
191426XCSE20251117 10:58:22.745000
271426XCSE20251117 10:58:22.745000
221426XCSE20251117 10:58:22.766000
221426XCSE20251117 10:58:22.768000
111426XCSE20251117 10:58:22.770000
111426XCSE20251117 10:58:22.772000
111426XCSE20251117 10:58:22.773000
111426XCSE20251117 10:58:22.784000
111427XCSE20251117 10:59:32.969000
111427XCSE20251117 10:59:32.969000
251427XCSE20251117 10:59:32.969000
111427XCSE20251117 10:59:32.969000
221426XCSE20251117 11:02:33.565000
111426XCSE20251117 11:02:33.565000
321426XCSE20251117 11:02:33.582000
111428XCSE20251117 11:02:55.637000
111428XCSE20251117 11:02:55.637000
41428XCSE20251117 11:02:55.637000
191428XCSE20251117 11:02:55.637000
281428XCSE20251117 11:02:55.637000
111428XCSE20251117 11:02:55.641000
321427XCSE20251117 11:03:37.773000
441426XCSE20251117 11:16:24.659000
431425XCSE20251117 11:17:21.307000
311424XCSE20251117 11:19:35.093000
221425XCSE20251117 11:20:25.412000
111425XCSE20251117 11:20:25.412000
271425XCSE20251117 11:20:25.412000
291425XCSE20251117 11:20:25.412000
171425XCSE20251117 11:20:25.414000
111425XCSE20251117 11:20:51.245000
51425XCSE20251117 11:21:20.421000
51425XCSE20251117 11:21:20.421000
11425XCSE20251117 11:21:20.421000
111426XCSE20251117 11:22:18.168000
111426XCSE20251117 11:22:51.244000
71426XCSE20251117 11:23:44.227000
41426XCSE20251117 11:23:44.227000
111426XCSE20251117 11:24:49.616000
111426XCSE20251117 11:25:57.427000
111426XCSE20251117 11:27:02.885000
111426XCSE20251117 11:28:10.243000
111424XCSE20251117 11:28:41.264000
111423XCSE20251117 11:30:22.941000
111424XCSE20251117 11:30:53.243000
111424XCSE20251117 11:31:44.534000
111426XCSE20251117 11:32:28.242000
11423XCSE20251117 11:33:07.186000
31423XCSE20251117 11:33:12.985000
21423XCSE20251117 11:33:18.826000
21423XCSE20251117 11:33:22.047000
31423XCSE20251117 11:33:34.012000
111425XCSE20251117 11:42:54.921000
231425XCSE20251117 11:42:54.921000
111425XCSE20251117 11:42:54.924000
111425XCSE20251117 11:42:54.925000
111425XCSE20251117 11:43:01.279000
111424XCSE20251117 11:43:01.682000
111424XCSE20251117 11:43:01.682000
111423XCSE20251117 11:43:27.439000
41423XCSE20251117 11:43:27.439000
41423XCSE20251117 11:43:27.439000
31423XCSE20251117 11:43:27.439000
211423XCSE20251117 11:43:27.458000
111426XCSE20251117 11:47:02.908000
111424XCSE20251117 11:48:26.503000
111423XCSE20251117 11:51:53.192000
111423XCSE20251117 11:51:53.192000
101423XCSE20251117 11:51:53.192000
221425XCSE20251117 11:59:51.689000
181425XCSE20251117 11:59:51.691000
291427XCSE20251117 12:24:17.366000
291427XCSE20251117 12:24:27.367000
291427XCSE20251117 12:24:37.367000
291427XCSE20251117 12:24:47.368000
421426XCSE20251117 12:24:47.383000
321426XCSE20251117 12:28:08.733000
221425XCSE20251117 12:29:12.388000
111425XCSE20251117 12:29:12.388000
321425XCSE20251117 12:34:14.559000
321425XCSE20251117 12:34:17.857000
51426XCSE20251117 12:44:34.243000
61426XCSE20251117 12:44:34.243000
111426XCSE20251117 12:45:24.242000
101426XCSE20251117 12:47:55.301000
11426XCSE20251117 12:47:55.301000
101426XCSE20251117 12:50:32.243000
11426XCSE20251117 12:50:32.243000
101426XCSE20251117 12:52:51.885000
11426XCSE20251117 12:52:51.885000
101426XCSE20251117 12:55:32.595000
11426XCSE20251117 12:55:32.595000
221424XCSE20251117 12:56:47.389000
111424XCSE20251117 12:56:47.389000
261423XCSE20251117 12:56:47.454000
211425XCSE20251117 13:11:18.534000
71425XCSE20251117 13:11:18.534000
41425XCSE20251117 13:12:06.243000
71425XCSE20251117 13:12:06.243000
31425XCSE20251117 13:14:09.243000
81425XCSE20251117 13:14:09.243000
101425XCSE20251117 13:16:34.250000
11425XCSE20251117 13:16:34.250000
101425XCSE20251117 13:19:25.244000
11425XCSE20251117 13:19:25.244000
101425XCSE20251117 13:21:55.965000
11425XCSE20251117 13:21:55.965000
101425XCSE20251117 13:24:44.396000
11425XCSE20251117 13:24:44.396000
101425XCSE20251117 13:27:35.243000
11425XCSE20251117 13:27:35.243000
261422XCSE20251117 13:29:33.192000
61422XCSE20251117 13:29:33.192000
101422XCSE20251117 13:29:33.192000
111426XCSE20251117 13:32:49.377000
141426XCSE20251117 13:32:49.377000
111426XCSE20251117 13:32:49.379000
111425XCSE20251117 13:42:29.646000
431427XCSE20251117 14:10:51.193000
111427XCSE20251117 14:10:51.193000
21426XCSE20251117 14:10:52.402000
151426XCSE20251117 14:10:52.408000
171425XCSE20251117 14:11:05.056000
341425XCSE20251117 14:11:05.056000
611426XCSE20251117 14:28:49.347000
181426XCSE20251117 14:34:55.405000
61426XCSE20251117 14:34:55.405000
41424XCSE20251117 14:40:59.658000
411424XCSE20251117 14:44:31.829000
331427XCSE20251117 15:00:00.170000
261427XCSE20251117 15:00:07.729000
261427XCSE20251117 15:00:16.543000
261427XCSE20251117 15:00:27.734000
21427XCSE20251117 15:00:27.734000
11427XCSE20251117 15:00:31.418000
261427XCSE20251117 15:00:37.730000
221427XCSE20251117 15:00:37.750000
261427XCSE20251117 15:00:47.730000
61426XCSE20251117 15:02:00.371000
331426XCSE20251117 15:22:11.027000
111426XCSE20251117 15:22:11.027000
211427XCSE20251117 15:25:52.663000
101427XCSE20251117 15:25:52.663000
11427XCSE20251117 15:25:52.663000
151427XCSE20251117 15:25:52.663000
221427XCSE20251117 15:25:52.665000
221427XCSE20251117 15:25:52.667000
61426XCSE20251117 15:27:01.812000
21426XCSE20251117 15:27:01.812000
41426XCSE20251117 15:27:01.831000
11426XCSE20251117 15:27:01.831000
31426XCSE20251117 15:27:01.935000
51426XCSE20251117 15:30:45.705000
61426XCSE20251117 15:30:45.705000
41427XCSE20251117 15:32:05.494000
71427XCSE20251117 15:32:05.494000
191427XCSE20251117 15:32:05.494000
111427XCSE20251117 15:32:05.497000
111427XCSE20251117 15:32:05.502000
111427XCSE20251117 15:32:05.507000
111427XCSE20251117 15:32:05.509000
11427XCSE20251117 15:32:41.941000
221425XCSE20251117 15:32:42.199000
221426XCSE20251117 15:34:32.000000
111427XCSE20251117 15:35:15.837000
211427XCSE20251117 15:40:12.295000
111427XCSE20251117 15:45:01.244000
111427XCSE20251117 15:51:00.049000
111428XCSE20251117 15:57:53.247000
221430XCSE20251117 16:22:09.006053
111430XCSE20251117 16:22:09.006053
111430XCSE20251117 16:22:09.006053
3561430XCSE20251117 16:25:39.044368
2841430XCSE20251117 16:31:10.303404
1161430XCSE20251117 16:31:10.303429
411429XCSE20251117 16:31:24.100884
111429XCSE20251117 16:31:24.100884
3651429XCSE20251117 16:32:59.223647
4001428XCSE20251117 16:36:25.654609
3891429XCSE20251117 16:36:55.518984
111429XCSE20251117 16:37:11.032946
21415XCSE20251118 9:01:14.222594
181415XCSE20251118 9:01:14.222594
31415XCSE20251118 9:01:14.222594
271415XCSE20251118 9:01:14.222621
501410XCSE20251118 9:01:21.777820
101413XCSE20251118 9:05:20.130453
31413XCSE20251118 9:05:20.130453
371413XCSE20251118 9:05:20.130477
11411XCSE20251118 9:06:43.736000
221414XCSE20251118 9:09:15.279000
111414XCSE20251118 9:09:27.210000
211408XCSE20251118 9:15:17.326000
211406XCSE20251118 9:19:09.680000
211407XCSE20251118 9:24:32.171000
11407XCSE20251118 9:29:29.334000
111410XCSE20251118 9:29:42.585000
111410XCSE20251118 9:29:42.586000
111412XCSE20251118 9:42:22.903000
61412XCSE20251118 9:42:22.903000
41412XCSE20251118 9:42:22.903000
31412XCSE20251118 9:42:23.612000
21412XCSE20251118 9:42:25.964000
11412XCSE20251118 9:42:27.695000
11412XCSE20251118 9:42:29.696000
11412XCSE20251118 9:42:32.042000
321412XCSE20251118 9:49:26.529000
221411XCSE20251118 9:58:35.185000
11410XCSE20251118 10:02:02.995000
211411XCSE20251118 10:17:45.441000
211411XCSE20251118 10:17:45.444000
121412XCSE20251118 10:20:35.862000
211412XCSE20251118 10:20:35.864000
121412XCSE20251118 10:20:35.880000
121412XCSE20251118 10:20:35.887000
211412XCSE20251118 10:23:02.602000
121412XCSE20251118 10:23:02.621000
111412XCSE20251118 10:27:59.448000
111412XCSE20251118 10:27:59.450000
111412XCSE20251118 10:27:59.452000
111412XCSE20251118 10:31:13.969000
191412XCSE20251118 10:31:13.969000
111411XCSE20251118 10:33:35.039000
111410XCSE20251118 10:35:55.232000
101410XCSE20251118 10:35:55.232000
411409XCSE20251118 10:46:49.382000
421408XCSE20251118 10:48:02.693000
321408XCSE20251118 10:48:02.713000
221408XCSE20251118 10:48:02.715000
111410XCSE20251118 10:48:33.954000
21410XCSE20251118 10:48:33.954000
261410XCSE20251118 10:48:33.954000
101410XCSE20251118 10:48:33.954000
101410XCSE20251118 10:48:33.954000
111410XCSE20251118 10:48:33.956000
301415XCSE20251118 10:57:30.034000
21415XCSE20251118 10:59:56.871000
301415XCSE20251118 10:59:56.871000
331414XCSE20251118 11:00:23.446000
211413XCSE20251118 11:02:26.439000
141413XCSE20251118 11:15:41.815000
31413XCSE20251118 11:15:41.815000
161413XCSE20251118 11:15:41.815000
441413XCSE20251118 11:15:41.820000
161413XCSE20251118 11:15:41.820000
141413XCSE20251118 11:15:41.820000
211411XCSE20251118 11:15:44.539000
111411XCSE20251118 11:15:44.539000
101411XCSE20251118 11:15:44.539000
331413XCSE20251118 11:21:26.969000
111413XCSE20251118 11:21:26.969000
121413XCSE20251118 11:21:26.969000
331413XCSE20251118 11:21:26.969000
431410XCSE20251118 11:21:57.080000
411409XCSE20251118 11:22:02.123000
171410XCSE20251118 11:35:01.810000
151410XCSE20251118 11:35:01.810000
391410XCSE20251118 11:36:07.152000
21410XCSE20251118 11:37:53.447000
91410XCSE20251118 11:37:53.447000
111410XCSE20251118 11:40:00.445000
331408XCSE20251118 11:41:43.043000
311406XCSE20251118 12:04:29.468000
81406XCSE20251118 12:04:29.468000
21406XCSE20251118 12:04:29.468000
101406XCSE20251118 12:04:29.468000
101406XCSE20251118 12:04:29.468000
101406XCSE20251118 12:04:29.468000
101406XCSE20251118 12:04:29.468000
101406XCSE20251118 12:04:29.468000
3001406XCSE20251118 12:04:29.468689
141406XCSE20251118 12:04:29.489000
61408XCSE20251118 12:04:38.445000
421408XCSE20251118 12:05:23.308000
111408XCSE20251118 12:05:25.773000
531407XCSE20251118 12:06:00.612000
221406XCSE20251118 12:12:17.349000
141405XCSE20251118 12:13:21.640000
71405XCSE20251118 12:13:21.640000
221404XCSE20251118 12:15:45.256000
101404XCSE20251118 12:15:45.256000
211404XCSE20251118 12:17:42.045000
211404XCSE20251118 12:18:32.463000
201405XCSE20251118 12:26:51.834553
701405XCSE20251118 12:27:29.401992
321405XCSE20251118 12:33:01.206000
101405XCSE20251118 12:33:01.206000
901405XCSE20251118 12:33:01.206680
201405XCSE20251118 12:33:01.206699
111405XCSE20251118 12:38:21.446000
111405XCSE20251118 12:43:04.449000
91405XCSE20251118 12:46:48.515000
21405XCSE20251118 12:46:48.515000
91405XCSE20251118 12:50:35.255000
21405XCSE20251118 12:50:35.255000
91405XCSE20251118 12:53:35.531000
21405XCSE20251118 12:53:35.531000
411403XCSE20251118 12:55:32.173000
211402XCSE20251118 13:03:08.880000
21400XCSE20251118 13:07:57.389000
191400XCSE20251118 13:07:57.407000
101400XCSE20251118 13:07:57.407000
11400XCSE20251118 13:07:57.407000
91400XCSE20251118 13:08:00.123000
101400XCSE20251118 13:08:00.123000
101400XCSE20251118 13:08:00.123000
201400XCSE20251118 13:08:00.123000
21400XCSE20251118 13:15:31.929000
81400XCSE20251118 13:15:31.929000
311400XCSE20251118 13:41:09.060000
11400XCSE20251118 13:41:09.060000
91400XCSE20251118 13:42:18.031000
101400XCSE20251118 13:42:18.031000
101400XCSE20251118 13:42:18.031000
321400XCSE20251118 13:42:18.031000
611399XCSE20251118 13:42:18.142000
11398XCSE20251118 13:42:21.262000
501398XCSE20251118 13:45:10.347000
31399XCSE20251118 13:53:07.238000
81399XCSE20251118 13:53:07.238000
111400XCSE20251118 13:54:14.639000
71400XCSE20251118 13:56:04.445000
41400XCSE20251118 13:56:04.445000
61400XCSE20251118 13:59:04.447000
51400XCSE20251118 13:59:04.447000
211397XCSE20251118 14:00:22.537000
111397XCSE20251118 14:00:22.537000
101397XCSE20251118 14:00:22.537000
21397XCSE20251118 14:00:22.537000
111400XCSE20251118 14:10:08.675000
111401XCSE20251118 14:10:13.611000
71402XCSE20251118 14:10:13.611000
101402XCSE20251118 14:10:25.547000
11402XCSE20251118 14:10:25.547000
31402XCSE20251118 14:10:34.642000
51402XCSE20251118 14:10:34.642000
31402XCSE20251118 14:10:34.642000
111403XCSE20251118 14:12:19.561000
41403XCSE20251118 14:12:19.561000
111403XCSE20251118 14:12:19.561000
111403XCSE20251118 14:12:19.561000
221402XCSE20251118 14:12:57.821000
221400XCSE20251118 14:20:53.677000
111400XCSE20251118 14:20:53.677000
111400XCSE20251118 14:24:50.089000
61399XCSE20251118 14:27:25.301000
221400XCSE20251118 14:36:05.446000
161399XCSE20251118 14:43:48.194000
61399XCSE20251118 14:43:48.194000
111399XCSE20251118 14:45:39.969000
111399XCSE20251118 14:45:39.973000
111400XCSE20251118 14:45:52.581000
241400XCSE20251118 14:45:52.581000
261400XCSE20251118 14:45:52.581000
31400XCSE20251118 14:45:52.581000
111400XCSE20251118 14:45:52.583000
111400XCSE20251118 14:45:52.585000
31400XCSE20251118 14:45:52.585000
111400XCSE20251118 14:45:52.586000
111400XCSE20251118 14:45:52.587000
111400XCSE20251118 14:45:52.588000
111400XCSE20251118 14:45:52.590000
11400XCSE20251118 14:45:52.990000
111400XCSE20251118 14:46:04.521000
111400XCSE20251118 14:46:29.449000
261400XCSE20251118 14:49:25.354000
1311400XCSE20251118 14:50:17.053000
221399XCSE20251118 14:50:40.566000
221398XCSE20251118 14:53:42.632000
221397XCSE20251118 14:59:55.731000
101397XCSE20251118 14:59:55.731000
111397XCSE20251118 14:59:55.753000
301397XCSE20251118 15:00:21.159000
21397XCSE20251118 15:03:21.062000
111397XCSE20251118 15:03:21.062000
171397XCSE20251118 15:03:21.062000
21397XCSE20251118 15:03:21.062000
311396XCSE20251118 15:09:53.427000
311397XCSE20251118 15:11:26.165000
51397XCSE20251118 15:11:26.165000
141397XCSE20251118 15:11:26.165000
111397XCSE20251118 15:12:01.858000
101397XCSE20251118 15:12:39.446000
11397XCSE20251118 15:12:39.446000
101397XCSE20251118 15:14:41.081000
21397XCSE20251118 15:14:41.081000
91397XCSE20251118 15:17:49.449000
21397XCSE20251118 15:17:49.449000
211394XCSE20251118 15:19:49.747000
111394XCSE20251118 15:19:49.747000
221392XCSE20251118 15:25:09.204000
81392XCSE20251118 15:25:09.204000
631395XCSE20251118 15:25:59.082000
631395XCSE20251118 15:25:59.082874
1371395XCSE20251118 15:25:59.082900
511396XCSE20251118 15:31:49.864000
251396XCSE20251118 15:31:50.262000
71396XCSE20251118 15:31:50.262000
431396XCSE20251118 15:31:50.266000
111396XCSE20251118 15:31:50.281000
481396XCSE20251118 15:31:51.291000
421396XCSE20251118 15:31:52.317000
101397XCSE20251118 15:32:34.498000
91397XCSE20251118 15:32:34.498000
321397XCSE20251118 15:35:22.345000
261397XCSE20251118 15:35:22.614000
61397XCSE20251118 15:35:22.614000
111400XCSE20251118 15:41:31.407000
321400XCSE20251118 15:41:31.407000
81400XCSE20251118 15:41:31.407000
311399XCSE20251118 15:43:04.573000
11399XCSE20251118 15:43:04.573000
301400XCSE20251118 15:45:20.190000
451400XCSE20251118 15:45:20.190000
101400XCSE20251118 15:45:20.190000
321400XCSE20251118 15:46:27.196000
231400XCSE20251118 15:47:00.103000
21400XCSE20251118 15:47:00.103000
171400XCSE20251118 15:47:00.103000
131400XCSE20251118 15:47:00.127000
101400XCSE20251118 15:47:00.127000
411398XCSE20251118 15:47:44.995000
101398XCSE20251118 15:47:44.995000
551397XCSE20251118 15:48:53.731000
2001396XCSE20251118 15:48:53.731130
111398XCSE20251118 15:48:53.757000
111400XCSE20251118 15:49:19.165000
111400XCSE20251118 15:49:33.459000
131400XCSE20251118 15:49:42.153000
241400XCSE20251118 15:49:42.153000
241400XCSE20251118 15:49:42.153000
111400XCSE20251118 15:52:28.480000
131398XCSE20251118 15:52:34.898000
301398XCSE20251118 15:52:34.898000
441397XCSE20251118 15:53:46.380000
321398XCSE20251118 16:02:01.576000
101398XCSE20251118 16:03:12.140000
221398XCSE20251118 16:03:12.140000
101398XCSE20251118 16:03:12.140000
111397XCSE20251118 16:05:27.424000
101397XCSE20251118 16:05:38.446000
11397XCSE20251118 16:05:38.446000
101396XCSE20251118 16:10:09.277000
111396XCSE20251118 16:10:09.277000
211395XCSE20251118 16:17:23.551000
171396XCSE20251118 16:21:35.789000
21396XCSE20251118 16:21:54.453000
131396XCSE20251118 16:21:54.453000
151396XCSE20251118 16:21:54.453000
21396XCSE20251118 16:21:54.453000
111395XCSE20251118 16:22:31.864000
61395XCSE20251118 16:22:31.864000
41395XCSE20251118 16:22:31.864000
111394XCSE20251118 16:25:26.053000
111394XCSE20251118 16:25:26.053000
321395XCSE20251118 16:34:04.422000
111395XCSE20251118 16:34:04.422000
111395XCSE20251118 16:35:02.046000
111394XCSE20251118 16:36:45.396000
101394XCSE20251118 16:36:45.396000
111394XCSE20251118 16:36:45.396000
31395XCSE20251118 16:40:06.297000
81395XCSE20251118 16:40:06.297000
31395XCSE20251118 16:40:06.297000
211394XCSE20251118 16:40:34.017000
111394XCSE20251118 16:41:09.966000
881394XCSE20251118 16:41:49.888289
91394XCSE20251118 16:42:01.444071
311399XCSE20251119 9:08:25.741000
271396XCSE20251119 9:08:39.859000
61396XCSE20251119 9:08:46.802000
111396XCSE20251119 9:08:46.802000
51396XCSE20251119 9:08:46.802000
111393XCSE20251119 9:10:09.721000
221394XCSE20251119 9:10:10.354000
201390XCSE20251119 9:13:18.749000
11390XCSE20251119 9:13:18.755000
201390XCSE20251119 9:13:18.755000
221384XCSE20251119 9:16:57.661000
111390XCSE20251119 9:52:19.438000
1291390XCSE20251119 9:55:34.304575
841390XCSE20251119 9:55:34.304592
1501390XCSE20251119 9:58:44.126814
151391XCSE20251119 10:34:01.395000
201391XCSE20251119 10:40:53.239545
161391XCSE20251119 10:41:11.539268
1341391XCSE20251119 10:47:32.903729
151391XCSE20251119 10:47:50.089911
251397XCSE20251119 12:28:27.879468
321399XCSE20251119 12:47:24.468141
1681399XCSE20251119 12:47:24.468160
261397XCSE20251119 12:47:47.005424
3001398XCSE20251119 13:00:03.220003
991397XCSE20251119 13:02:11.177298
151399XCSE20251119 13:22:52.074107
181399XCSE20251119 13:22:52.074107
1671399XCSE20251119 13:22:52.074131
631399XCSE20251119 13:23:22.367967
2371399XCSE20251119 13:23:22.367997
1161397XCSE20251119 13:41:04.957279
101397XCSE20251119 13:44:10.309000
91397XCSE20251119 13:44:10.309000
211397XCSE20251119 13:51:42.365000
101397XCSE20251119 13:51:42.365000
111397XCSE20251119 13:51:42.365000
101397XCSE20251119 13:51:42.365000
101397XCSE20251119 13:51:42.365000
111397XCSE20251119 13:51:42.365000
101397XCSE20251119 13:51:42.365000
101397XCSE20251119 13:51:42.365000
111397XCSE20251119 13:51:42.365000
81398XCSE20251119 13:51:50.669000
31398XCSE20251119 14:04:31.036000
81398XCSE20251119 14:04:31.036000
101398XCSE20251119 14:04:31.036000
111398XCSE20251119 14:07:06.578000
101398XCSE20251119 14:07:06.578000
101398XCSE20251119 14:07:06.578000
111398XCSE20251119 14:07:06.578000
101398XCSE20251119 14:07:06.578000
111398XCSE20251119 14:07:06.578000
101398XCSE20251119 14:07:06.578000
211398XCSE20251119 14:07:06.578000
201398XCSE20251119 14:07:06.578000
211398XCSE20251119 14:07:06.578000
111398XCSE20251119 14:07:06.578000
211398XCSE20251119 14:07:06.578000
191401XCSE20251119 14:33:13.509000
101401XCSE20251119 14:33:13.866000
221399XCSE20251119 14:40:23.670000
221399XCSE20251119 14:40:23.698000
111401XCSE20251119 14:45:33.520000
11401XCSE20251119 14:45:33.520000
311401XCSE20251119 14:54:34.127000
11402XCSE20251119 15:05:02.035000
301402XCSE20251119 15:05:02.035000
121402XCSE20251119 15:05:02.035000
41402XCSE20251119 15:05:02.035000
21402XCSE20251119 15:05:02.035000
91402XCSE20251119 15:05:02.035000
11403XCSE20251119 15:05:02.036000
11403XCSE20251119 15:05:02.036000
361403XCSE20251119 15:05:02.036000
121403XCSE20251119 15:05:02.036000
31403XCSE20251119 15:05:02.061000
321402XCSE20251119 15:06:40.529000
321401XCSE20251119 15:06:40.535000
111400XCSE20251119 15:13:18.295000
111399XCSE20251119 15:18:01.195000
101399XCSE20251119 15:18:01.195000
211398XCSE20251119 15:31:32.242000
21400XCSE20251119 15:31:32.272000
411402XCSE20251119 15:37:05.016000
161401XCSE20251119 15:37:32.526000
311402XCSE20251119 15:50:22.201000
631402XCSE20251119 15:53:35.002957
3371402XCSE20251119 15:53:35.002983
631407XCSE20251119 16:12:48.233198
1681407XCSE20251119 16:12:48.233238
601407XCSE20251119 16:12:55.273629
41407XCSE20251119 16:12:55.273629
141407XCSE20251119 16:12:55.273629
1051407XCSE20251119 16:13:05.704374
2171407XCSE20251119 16:13:05.704540
11409XCSE20251119 16:19:13.587069
101409XCSE20251119 16:19:13.587069
11409XCSE20251119 16:19:13.587069
4881409XCSE20251119 16:19:13.587111
871407XCSE20251119 16:50:11.797623
3951407XCSE20251119 16:50:11.797641
2331407XCSE20251119 16:50:11.797657
2851407XCSE20251119 16:50:11.797659
201415XCSE20251120 9:04:13.284000
101415XCSE20251120 9:04:13.284000
341415XCSE20251120 9:18:47.909000
21415XCSE20251120 9:18:47.909000
91415XCSE20251120 9:18:48.960000
211415XCSE20251120 9:18:49.824000
91415XCSE20251120 9:19:03.633000
91415XCSE20251120 9:19:28.248000
21415XCSE20251120 9:19:28.248000
211411XCSE20251120 9:22:08.081000
131410XCSE20251120 9:23:15.252000
721416XCSE20251120 9:38:08.969000
111418XCSE20251120 9:39:36.435000
221417XCSE20251120 9:41:59.401000
211417XCSE20251120 9:41:59.421000
211417XCSE20251120 9:41:59.424000
211417XCSE20251120 9:50:51.195000
131417XCSE20251120 9:51:32.153000
131416XCSE20251120 9:53:48.140000
81416XCSE20251120 9:53:48.140000
101416XCSE20251120 9:53:48.140000
211415XCSE20251120 10:01:07.536000
101414XCSE20251120 10:07:34.452000
321413XCSE20251120 10:11:39.520000
321413XCSE20251120 10:17:47.518000
321412XCSE20251120 10:17:55.551000
321411XCSE20251120 10:18:10.409000
221414XCSE20251120 10:27:09.208000
71414XCSE20251120 10:27:09.208000
61414XCSE20251120 10:27:09.208000
111413XCSE20251120 10:28:30.516000
111413XCSE20251120 10:30:36.516000
111413XCSE20251120 10:32:35.519000
111411XCSE20251120 10:33:32.188000
101411XCSE20251120 10:33:32.188000
211411XCSE20251120 10:34:24.887000
221410XCSE20251120 10:37:30.126000
411411XCSE20251120 10:44:30.477000
321411XCSE20251120 10:45:13.052000
111410XCSE20251120 10:57:12.576000
111410XCSE20251120 10:58:25.204000
71410XCSE20251120 10:59:52.503000
41410XCSE20251120 10:59:52.510000
71410XCSE20251120 10:59:52.523000
41410XCSE20251120 10:59:52.523000
111409XCSE20251120 10:59:53.817000
191410XCSE20251120 10:59:53.817000
111410XCSE20251120 11:00:56.163000
111410XCSE20251120 11:02:59.516000
51407XCSE20251120 11:04:12.114000
331407XCSE20251120 11:07:04.199000
321412XCSE20251120 11:26:57.231000
21416XCSE20251120 11:50:12.909000
221415XCSE20251120 11:53:30.470000
211414XCSE20251120 11:53:50.940000
2781415XCSE20251120 11:53:50.941000
991412XCSE20251120 12:10:41.135000
221412XCSE20251120 12:10:41.135000
221412XCSE20251120 12:10:41.135000
221412XCSE20251120 12:10:41.135000
221412XCSE20251120 12:10:41.135000
401411XCSE20251120 12:10:50.027000
541412XCSE20251120 12:37:04.984000
111412XCSE20251120 12:37:04.984000
101412XCSE20251120 12:37:04.984000
111412XCSE20251120 12:37:04.984000
111412XCSE20251120 12:37:04.984000
111412XCSE20251120 12:37:04.984000
211412XCSE20251120 12:37:04.984000
211412XCSE20251120 12:37:04.984000
221412XCSE20251120 12:37:04.984000
111411XCSE20251120 12:44:06.901000
111411XCSE20251120 12:44:06.901000
111411XCSE20251120 12:44:06.901000
221410XCSE20251120 12:44:36.489000
91408XCSE20251120 12:47:52.930000
121408XCSE20251120 12:47:52.930000
101408XCSE20251120 12:47:52.930000
111407XCSE20251120 12:51:42.367000
221407XCSE20251120 12:51:42.367000
301407XCSE20251120 12:56:05.849000
21407XCSE20251120 12:56:05.849000
221407XCSE20251120 13:03:21.079000
101409XCSE20251120 13:24:36.139000
121409XCSE20251120 13:24:36.139000
251409XCSE20251120 13:24:36.139000
101409XCSE20251120 13:30:51.194000
71409XCSE20251120 13:32:22.203000
321409XCSE20251120 13:58:11.711000
131412XCSE20251120 14:00:12.937000
121412XCSE20251120 14:00:15.622000
111413XCSE20251120 14:01:51.916000
111413XCSE20251120 14:02:07.535000
11413XCSE20251120 14:02:08.620000
211411XCSE20251120 14:40:14.202000
101411XCSE20251120 14:40:14.202000
101411XCSE20251120 14:40:14.202000
81411XCSE20251120 14:40:14.202000
21411XCSE20251120 14:40:14.208000
341411XCSE20251120 14:40:14.208000
151411XCSE20251120 14:40:14.209000
121411XCSE20251120 14:45:11.755000
311411XCSE20251120 14:49:37.181000
121414XCSE20251120 14:51:23.784000
541414XCSE20251120 14:51:23.784000
1741414XCSE20251120 15:04:25.520000
581414XCSE20251120 15:04:25.702000
1161414XCSE20251120 15:04:25.702000
331414XCSE20251120 15:04:27.872000
331414XCSE20251120 15:04:49.841000
1821413XCSE20251120 15:04:49.858000
421413XCSE20251120 15:07:48.540000
241413XCSE20251120 15:07:48.540000
331413XCSE20251120 15:07:57.371000
61412XCSE20251120 15:09:44.197000
471412XCSE20251120 15:11:39.312000
61412XCSE20251120 15:11:39.312000
341411XCSE20251120 15:15:35.826000
111413XCSE20251120 15:20:43.600000
5531415XCSE20251120 15:32:32.350000
421415XCSE20251120 15:32:32.407000
421415XCSE20251120 15:32:46.705000
221415XCSE20251120 15:33:12.518000
431414XCSE20251120 15:34:07.516000
111414XCSE20251120 15:34:07.516000
351414XCSE20251120 15:34:07.517000
741414XCSE20251120 15:36:23.478000
641413XCSE20251120 15:38:47.378000
631413XCSE20251120 15:38:47.396000
321411XCSE20251120 15:40:55.442000
401414XCSE20251120 15:43:27.912000
121414XCSE20251120 15:43:27.912000
111416XCSE20251120 15:57:07.527000
111417XCSE20251120 15:59:39.016000
111417XCSE20251120 15:59:39.016000
101417XCSE20251120 15:59:39.016000
111417XCSE20251120 15:59:39.016000
251417XCSE20251120 15:59:39.016000
121417XCSE20251120 15:59:39.016000
31417XCSE20251120 15:59:39.016000
111417XCSE20251120 15:59:39.020000
101417XCSE20251120 15:59:39.020000
121417XCSE20251120 15:59:39.020000
111417XCSE20251120 15:59:39.025000
101417XCSE20251120 15:59:39.025000
121417XCSE20251120 15:59:39.025000
121417XCSE20251120 15:59:39.035000
91417XCSE20251120 15:59:39.035000
111417XCSE20251120 15:59:57.516000
111417XCSE20251120 16:00:14.516000
21417XCSE20251120 16:00:59.207000
11417XCSE20251120 16:03:42.882000
101417XCSE20251120 16:04:20.194000
421415XCSE20251120 16:04:26.510000
111415XCSE20251120 16:04:26.510000
431415XCSE20251120 16:04:28.611000
111414XCSE20251120 16:09:37.001000
111414XCSE20251120 16:09:37.001000
101414XCSE20251120 16:09:37.001000
111414XCSE20251120 16:09:37.001000
111414XCSE20251120 16:09:37.001000
111413XCSE20251120 16:09:47.264000
241416XCSE20251120 16:23:03.775000
421417XCSE20251120 16:26:05.135000
101417XCSE20251120 16:26:05.135000
11417XCSE20251120 16:31:50.966000
2741415XCSE20251120 16:33:34.411293
101386XCSE20251121 9:00:38.269000
221386XCSE20251121 9:03:37.637000
211387XCSE20251121 9:04:45.299000
211389XCSE20251121 9:11:11.180000
111387XCSE20251121 9:16:45.168000
511389XCSE20251121 9:17:31.306000
111386XCSE20251121 9:17:38.133000
111386XCSE20251121 9:20:20.881000
111394XCSE20251121 9:34:55.163000
111394XCSE20251121 9:37:13.675000
11394XCSE20251121 9:39:44.164000
101394XCSE20251121 9:39:44.164000
211393XCSE20251121 9:41:04.088000
251395XCSE20251121 9:49:16.951000
131394XCSE20251121 9:49:18.090000
41394XCSE20251121 9:49:19.242000
51394XCSE20251121 9:49:20.152000
31394XCSE20251121 9:49:20.152000
51394XCSE20251121 9:49:22.210000
51394XCSE20251121 9:49:24.844000
21394XCSE20251121 9:49:24.844000
111395XCSE20251121 9:56:51.622000
111395XCSE20251121 9:57:23.656000
111395XCSE20251121 10:00:17.975000
111394XCSE20251121 10:00:27.200000
111392XCSE20251121 10:01:02.335000
161397XCSE20251121 10:09:34.561000
111396XCSE20251121 10:11:30.057000
221395XCSE20251121 10:15:59.056000
211395XCSE20251121 10:16:12.282000
221397XCSE20251121 10:21:46.087000
111397XCSE20251121 10:21:46.087000
161398XCSE20251121 10:25:32.832000
61398XCSE20251121 10:35:18.666000
181398XCSE20251121 10:35:18.679000
181398XCSE20251121 10:35:18.688000
181398XCSE20251121 10:35:38.266000
181398XCSE20251121 10:35:43.912000
431397XCSE20251121 10:44:32.239000
821396XCSE20251121 10:44:32.329000
111396XCSE20251121 10:45:00.821000
101396XCSE20251121 10:45:00.821000
101396XCSE20251121 10:45:00.821000
111397XCSE20251121 10:49:16.518000
111397XCSE20251121 11:07:30.592000
101397XCSE20251121 11:07:30.592000
111397XCSE20251121 11:07:30.592000
431396XCSE20251121 11:18:00.102000
101396XCSE20251121 11:18:00.102000
111396XCSE20251121 11:18:00.102000
111396XCSE20251121 11:18:00.102000
101396XCSE20251121 11:18:00.102000
111396XCSE20251121 11:18:00.102000
381394XCSE20251121 11:21:14.259000
31394XCSE20251121 11:26:34.657000
281394XCSE20251121 11:26:34.657000
101394XCSE20251121 11:26:34.657000
321394XCSE20251121 11:34:47.657000
221396XCSE20251121 11:38:17.729000
111399XCSE20251121 11:48:18.163000
111399XCSE20251121 11:50:19.163000
111399XCSE20251121 11:52:31.822000
111400XCSE20251121 11:54:48.330000
111400XCSE20251121 11:56:55.744000
111400XCSE20251121 11:59:33.170000
111400XCSE20251121 12:02:36.157000
111400XCSE20251121 12:06:06.162000
41400XCSE20251121 12:10:05.333000
61402XCSE20251121 12:16:03.154000
281404XCSE20251121 12:18:06.470000
121404XCSE20251121 12:18:06.470000
421403XCSE20251121 12:24:06.185000
111403XCSE20251121 12:24:06.185000
311403XCSE20251121 12:25:13.774000
211402XCSE20251121 12:30:16.470000
321402XCSE20251121 12:50:00.700000
221401XCSE20251121 12:53:53.974000
191402XCSE20251121 13:09:44.319000
181402XCSE20251121 13:13:54.909000
111402XCSE20251121 13:17:19.260000
211400XCSE20251121 13:22:33.747000
111400XCSE20251121 13:22:33.747000
101400XCSE20251121 13:22:33.747000
111399XCSE20251121 13:22:33.817000
211401XCSE20251121 13:33:02.325000
211401XCSE20251121 13:33:43.865000
441406XCSE20251121 13:44:08.436000
211405XCSE20251121 13:48:59.686000
121408XCSE20251121 13:59:22.402000
111408XCSE20251121 13:59:57.048000
41407XCSE20251121 14:00:09.121000
11407XCSE20251121 14:00:09.140000
311407XCSE20251121 14:09:30.376000
111407XCSE20251121 14:28:50.053000
101407XCSE20251121 14:28:50.053000
111407XCSE20251121 14:28:50.053000
101407XCSE20251121 14:28:50.053000
151407XCSE20251121 14:28:50.072000
21407XCSE20251121 14:28:50.093000
661407XCSE20251121 14:29:07.667000
221406XCSE20251121 14:29:37.688000
311405XCSE20251121 14:29:37.994000
101405XCSE20251121 14:29:37.994000
581407XCSE20251121 14:34:12.008000
111407XCSE20251121 14:34:32.228000
311406XCSE20251121 14:34:37.833000
111407XCSE20251121 14:35:34.488000
111407XCSE20251121 14:35:52.123000
331410XCSE20251121 14:56:26.423000
321409XCSE20251121 15:04:56.878000
31410XCSE20251121 15:08:45.715000
121412XCSE20251121 15:11:04.691000
311412XCSE20251121 15:11:04.691000
661412XCSE20251121 15:11:04.691000
941410XCSE20251121 15:11:52.976000
111410XCSE20251121 15:11:52.976000
2001410XCSE20251121 15:11:52.976751
1601410XCSE20251121 15:11:52.976812
1401410XCSE20251121 15:11:52.976841
431412XCSE20251121 15:35:13.447000
111412XCSE20251121 15:35:13.451000
11411XCSE20251121 15:38:38.300000
411411XCSE20251121 15:39:56.169000
111411XCSE20251121 15:40:09.486000
411409XCSE20251121 15:40:16.227000
61410XCSE20251121 15:45:36.290000
151410XCSE20251121 15:45:36.290000
201408XCSE20251121 15:48:59.762000
431409XCSE20251121 16:01:26.306000
161409XCSE20251121 16:01:26.669000
421409XCSE20251121 16:08:19.315000
31410XCSE20251121 16:14:00.369000
191410XCSE20251121 16:14:00.369000
421409XCSE20251121 16:16:00.421000
111410XCSE20251121 16:16:51.168000
131409XCSE20251121 16:17:05.887000
281409XCSE20251121 16:17:47.088000
131409XCSE20251121 16:17:47.088000
1491408XCSE20251121 16:20:13.196567
2221408XCSE20251121 16:20:13.196608
9951407XCSE20251121 16:43:55.606421
51407XCSE20251121 16:44:08.233478


