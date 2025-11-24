Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 17. november 2025 – 21. november 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 47 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|33.330.521
|16,87
|562.265.741
|17. november 2025
|170.000
|18,23
|3.099.100
|18. november 2025
|170.000
|18,10
|3.077.000
|19. november 2025
|170.000
|17,70
|3.009.000
|20. november 2025
|160.000
|17,77
|2.843.200
|21. november 2025
|170.000
|17,74
|3.015.800
|I alt uge 47
|840.000
|17,91
|15.044.100
|I alt akkumuleret
|34.170.521
|16,89
|577.309.841
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 38.416.217 stk. egne aktier svarende til 2,64 % af selskabets aktiekapital.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Investorer og aktieanalytikere:
Head of Investor Relations & ESG
Mads Thinggaard
Mobil nr. 2025 5469
Vedhæftede filer