Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 17. november 2025 – 21. november 2025

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 47 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 33.330.521 16,87 562.265.741 17. november 2025 170.000 18,23 3.099.100 18. november 2025 170.000 18,10 3.077.000 19. november 2025 170.000 17,70 3.009.000 20. november 2025 160.000 17,77 2.843.200 21. november 2025 170.000 17,74 3.015.800 I alt uge 47 840.000 17,91 15.044.100 I alt akkumuleret 34.170.521 16,89 577.309.841

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 38.416.217 stk. egne aktier svarende til 2,64 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Head of Investor Relations & ESG

Mads Thinggaard

Mobil nr. 2025 5469

Vedhæftede filer