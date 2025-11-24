Slowenien führt Visum für digitale Nomaden ein: Ein Tor zu Europas grüner Oase – Kultur, Natur und Innovation

LJUBLJANA, Slowenien, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 21. November 2025 führt Slowenien ein neues Visum für digitale Nomaden ein, mit dem Remote-Arbeiter eingeladen werden, bis zu einem Jahr lang im Land zu bleiben und zu arbeiten. Mit unberührter Natur, reicher Kultur und einer modernen digitalen Infrastruktur bietet Slowenien das perfekte Umfeld für ein produktives und ausgewogenes Leben. Der slowenische Tourismusverband hat bereits eine spezielle Landingpage eingerichtet, die alle wichtigen Informationen für zukünftige Antragsteller bereithält.

Slowenien wird oft als das grüne Herz Europas bezeichnet. Zwei Drittel des Landes sind von Wäldern bedeckt, ein Drittel steht unter Naturschutz – Natur ist hier immer nur einen Schritt entfernt. Von majestätischen Alpengipfeln über kristallklare Seen bis hin zu alten Weinbergen, sonnenverwöhnten Mittelmeerküsten und sanften grünen Hügeln, die nur einen Katzensprung voneinander entfernt sind – Slowenien ist der perfekte Ort für digitale Nomaden und Remote-Arbeiter.

Die slowenischen Städte Ljubljana, Maribor, Koper, Celje und viele mehr vereinen historischen Charme mit zeitgenössischer Kreativität. Ljubljana, eine der stolzen Umwelthauptstädte Europas, verzaubert mit ihren fußgängerfreundlichen Straßen, ruhigen Flussufern, einem lebendigen Kulturleben und zahlreichen Grünflächen. Die kulinarische Tradition Sloweniens ist in jeder Region lebendig und verbindet Einflüsse aus den Alpen, dem Mittelmeer und der Pannonischen Ebene zu einer einzigartigen gastronomischen Identität. Von lokalen Märkten bis hin zu Sternerestaurants feiert Slowenien authentische Aromen und setzt auf nachhaltige Praktiken.

Slowenien vereint natürliche Schönheit mit modernem, vernetztem Leben und einer innovationsorientierten Zukunft. Fast das gesamte Land verfügt über schnelles Internet. Coworking-Spaces, Technologieparks sowie Start-up-Zentren fördern Zusammenarbeit und berufliches Wachstum. Laut dem Global Peace Index (GPI) zählt Slowenien seit Jahren zu den sichersten Ländern der Welt. Im Jahr 2025 landete es sogar auf dem beeindruckenden 9. Platz.

Eine der größten Stärken Sloweniens ist seine bemerkenswerte Kompaktheit. In nur einer Stunde können Reisende von den pulsierenden Straßen Ljubljanas in die Alpen oder an die Adriaküste gelangen, und in zwei Stunden erreichen sie die hügeligen Weinregionen im Osten. Dank dieser geografischen Gegebenheiten können Remote-Arbeiter einen Lebensstil genießen, bei dem Arbeit und Freizeit perfekt miteinander harmonieren.

Als Heimat weltweit anerkannter Innovatoren wie Outfit7, Celtra, Dewesoft, GenePlanet, Mediately und Juicy Marbles steht Slowenien für einen zukunftsorientierten Geist, der tief in Tradition, Natur und Gemeinschaft verwurzelt ist.

Mit dem neuen Visum für digitale Nomaden lädt Slowenien Remote-Arbeiter ein, ein Land zu entdecken, in dem natürliche Schönheit, Kultur und Innovation miteinander verschmelzen.

