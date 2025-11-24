斯洛文尼亚推出数字游民签证：通往欧洲文化、自然与创新绿洲的门户

斯洛文尼亚卢布尔雅那, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年 11 月 21 日，斯洛文尼亚正式推出全新的数字游民签证（Digital Nomad Visa），邀请远程工作者前往该国居住和工作，最长可达一年。 凭借原始自然风光、深厚文化底蕴及现代化数字基础设施，斯洛文尼亚为高效平衡的生活方式提供了理想环境。 斯洛文尼亚旅游局已开通专属申请页面，其中包含未来申请者所需的所有必要信息。

斯洛文尼亚常被誉为欧洲的绿色心脏，在这片土地上，自然美景总是近在咫尺。 全国三分之二的国土被森林覆盖，三分之一的区域受到保护。 阿尔卑斯山峰、晶莹剔透的湖泊、古老的葡萄园、阳光普照的地中海海岸线以及连绵起伏的绿色丘陵，和谐共存又举步可达，使斯洛文尼亚成为数字游民和远程工作者的理想之地。

斯洛文尼亚的城市卢布尔雅那、马里博尔、科佩尔、采列等将历史魅力与当代创意完美融合。 作为欧洲绿色之都的骄傲，卢布尔雅那以行人友好的街道、宁静的河岸、蓬勃的文化生活和丰富的绿地空间吸引游客的到来。 阿尔卑斯山、地中海和潘诺尼亚地区的美食传统在这个国家交融荟萃，形成丰富多彩的美食特色。 从本地市场到米其林星级餐厅，斯洛文尼亚以地道风味和可持续实践为荣。

斯洛文尼亚不仅拥有丰富的自然美景，更是一个现代化、互联互通且创新驱动的国家。 高速互联网覆盖几乎全国，众多共享办公空间、科技园和初创企业中心则可为协作与职业发展提供支持。 根据全球和平指数（GPI），斯洛文尼亚始终稳居全球最安全国家之列， 2025 年更荣登第九位。

斯洛文尼亚最突出的优势之一在于其惊人的紧凑性。 旅行者仅需一小时，便可从卢布尔雅那的繁华街道抵达阿尔卑斯山径或亚得里亚海岸；两小时内更可抵达东部起伏的葡萄酒产区。 这种地理便利性使远程工作者能够享受这样一种生活方式，将休闲与探索自然而然融入职业日常。

作为 Outfit7、Celtra、Dewesoft、GenePlanet、Mediately 和 Juicy Marbles 等全球知名创新企业的所在地，斯洛文尼亚既植根于传统，又拥抱自然和社区，展现出面向未来的进取精神。

随着全新数字游民签证的推出，斯洛文尼亚热忱欢迎远程工作者前来探索这片土地——在这里，自然之美、文化底蕴与创新活力交相辉映，共生共荣。

如需了解更多信息，请访问https://www.slovenia.info/en/plan-your-trip/digital-nomad

