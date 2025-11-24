Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie





Ieper, België – 24 november 2025, 17.45 uur CET

Naar aanleiding van het aandeleninkoopprogramma dat op 10 december 2024 werd aangekondigd, maakt Melexis bekend dat er 65.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 17 en 21 november 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs (€) Hoogste prijs (€) Aankoop bedrag (€) 17/11/2025 13.000 54,72 54,50 55,60 711.302 18/11/2025 13.000 53,28 52,95 53,75 692.610 19/11/2025 12.000 53,25 52,70 53,40 639.030 20/11/2025 13.000 51,36 50,85 54,10 667.703 21/11/2025 14.000 50,28 49,42 50,50 703.924 TOTAAL 65.000 52,53 49,42 55,60 3.414.569

Als gevolg van aankopen die zijn gedaan sinds de lancering van het aandeleninkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis nu 704.491 eigen aandelen in bezit.



