Information réglementée

Paris, 24 novembre 2025

DECLARATION EXERCICE 2026/03 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 17 novembre au 21 novembre 2025

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 17-Nov-25 NL0015001W49 28 370 13,7525 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 17-Nov-25 NL0015001W49 20 780 13,7303 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 18-Nov-25 NL0015001W49 31 500 13,2784 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 18-Nov-25 NL0015001W49 19 407 13,2650 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 19-Nov-25 NL0015001W49 32 773 13,4435 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 19-Nov-25 NL0015001W49 15 902 13,4419 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 20-Nov-25 NL0015001W49 35 500 13,4074 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 20-Nov-25 NL0015001W49 15 000 13,3687 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 21-Nov-25 NL0015001W49 32 127 13,4876 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 21-Nov-25 NL0015001W49 16 511 13,4690 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 21-Nov-25 NL0015001W49 1 500 13,4400 TQE

