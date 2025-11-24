REXEL : Déclaration des transactions sur actions propres du 17 au 21 novembre 2025

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES DU 17 AU 21 NOVEMBRE 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 17 au 21 novembre 2025 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché REXEL 969500N6AVPA51648T62 17/11/2025 FR0010451203 17 717 30,1634 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 18/11/2025 FR0010451203 57 435 30,4919 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 19/11/2025 FR0010451203 3 776 30,5004 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 20/11/2025 FR0010451203 32 000 31,1086 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 21/11/2025 FR0010451203 11 462 30,5911 XPAR TOTAL 122 390 30,6151

Pièce jointe