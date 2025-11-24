REXEL : Déclaration des transactions sur actions propres du 17 au 21 novembre 2025

 | Source: Rexel Développement SAS Rexel Développement SAS

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 17 AU 21 NOVEMBRE 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 17 au 21 novembre 2025 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
REXEL969500N6AVPA51648T6217/11/2025FR0010451203 17 717 30,1634XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6218/11/2025FR0010451203 57 435 30,4919XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6219/11/2025FR0010451203 3 776 30,5004XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6220/11/2025FR0010451203 32 000 31,1086XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6221/11/2025FR0010451203 11 462 30,5911XPAR
   TOTAL 122 39030,6151 

Pièce jointe


Attachments

Déclaration des transactions sur actions propres du 17 au 21 nov 2025

Recommended Reading