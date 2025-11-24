Réaction de la Légion au budget fédéral 2025 : Gros investissements, grosses coupes, clarté urgente exigée par les vétérans

OTTAWA, Ontario, 24 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans la foulée de l’annonce du budget 2025 du Canada, La Légion royale canadienne sollicite des précisions immédiates et transparentes quant aux détails et échéanciers liés aux enjeux clés soulevés à répétition par les vétérans.

« Nous constatons une inquiétude et une grande confusion… or, c’est dans les détails que ça se complique, a souligné Berkley Lawrence, président national. Bien que nous accueillions favorablement les engagements visant à renforcer la défense et à soutenir les membres des Forces armées canadiennes [FAC] et de la Gendarmerie royale du Canada [GRC], des compressions ainsi que d’autres changements sont toutefois prévus à Anciens Combattants Canada [ACC]. Faute de détails clairs et d’explications simples, de nombreux vétérans restent dans l’ombre et s’inquiètent de ce que cela peut signifier pour leurs prestations et leurs soutiens. »

L’arriéré de traitement des prestations d’invalidité – Avec une réduction budgétaire de 15 % sur trois ans dans le cadre de la révision budgétaire globale affectant la plupart des départements fédéraux, il se peut que le personnel temporaire embauché pour résorber l’arriéré de traitement des prestations d’invalidité ne sera pas renouvelé. Il est possible que l’accumulation des demandes se poursuivra et s’aggravera – à moins que du personnel permanent ou un traitement numérique efficace ne soient mis en place. Les projets connexes restent un mystère. Les vétérans ne devraient pas devoir attendre plus longtemps pour recevoir des soins pour les blessures et maladies liées au service.

Accès au cannabis et recherche – Nous comprenons que la réduction globale de 4,2 milliards de dollars du budget d'ACC, un chiffre qui inquiète les vétérans, signifie principalement une baisse des paiements versés aux producteurs de cannabis médical (c'est-à-dire le prix du marché). Et bien que cela n'affecte pas l'accès ni le montant pour les vétérans, cette réalité n'est pas évidente pour tous. La Légion continue de réclamer que davantage de recherches soient menées sur les bienfaits du cannabis médical pour les vétérans, ce qui n'est pas clair non plus.

Calcul des couts des soins de longue durée - Le budget propose de clarifier comment le « coût de l'hébergement et des repas » dans le programme de soins de longue durée est calculé, rétroactivement et à l'avenir. La façon dont cela affectera les vétérans est inconnue et inquiétante. Ils ne devraient pas payer plus cher pour les soins.

Confusion liée à l'indexation et au calcul des pensions – L'indexation des prestations de pension à partir de l'indice des prix à la consommation (IPC) s'accompagne de propos confus qui inquiètent les vétérans. La Légion surveillera ce plan afin de s'assurer que les pensions de retraite des FAC et de la GRC demeurent pleinement indexées pour les personnes à revenu fixe, et qu'aucun droit acquis ne soit compromis.

Modifications législatives touchant la GRC – Les changements législatifs proposés à l'égard de la pension d'invalidité interne de la GRC sont distincts de la pension d'invalidité d'ACC. Ces changements n'auraient pas d'incidence sur les prestations des membres des FAC, mais cela ne leur a pas été clairement expliqué. La Légion entend intervenir afin de s'assurer que tout changement n'entraîne pas d'effets négatifs sur les membres de la GRC ou sur les prestations de survivant.



La Légion se réjouit des nouveaux investissements annoncés, pour autant que les détails soient fournis :

Investissement de 81,8 milliards sur cinq ans pour moderniser les FAC, soit le plus important investissement en matière de défense nationale depuis des générations et une avancée positive. Les détails sur les priorités que sont le recrutement, l'équipement et la cybersécurité restent toutefois à préciser. Ces investissements doivent améliorer concrètement la réalité quotidienne, notamment par des résultats tangibles tels que le logement abordable – les FAC manque encore de 3 800 logements résidentiels.

Investissement de 1,7 milliard sur quatre ans pour renforcer la capacité de la GRC face à la criminalité, notamment le crime organisé, augmenter l'allocation de formation des cadets et permettre l'embauche de 1 000 personnes supplémentaires. Là encore, une évolution bienvenue, mais une attention parallèle doit aussi être portée à la santé du personnel de première ligne et au soutien des familles.

Malgré les compressions annoncées, le financement de base d'ACC sera maintenu. Il demeure essentiel pour le soutien continu des vétérans et de leur famille, pour le Fonds pour le bien­être des vétérans et de leur famille, ainsi que pour diverses initiatives visant entre autres la santé mentale et l'inclusivité.



Comme toujours, La Légion royale canadienne demeure prête à collaborer et à partager ses conseils avec le ministère de la Défense nationale, les FAC, l’ACC, et la GRC. Ensemble, nous devons veiller à ce que chaque dollar du budget 2025 serve pleinement les membres des FAC, de la GRC et leurs familles. Nous sommes tous dans le même bateau.

