VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres Du 17 Novembre au 21 Novembre 2025

Nanterre, le 24 novembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 17 Novembre au 21 Novembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 17 Novembre au 21 Novembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 17/11/2025 FR0000125486 70 522 118,861800 XPAR VINCI 17/11/2025 FR0000125486 35 155 119,020900 CEUX VINCI 17/11/2025 FR0000125486 5 406 119,529100 TQEX VINCI 18/11/2025 FR0000125486 70 640 117,044300 XPAR VINCI 18/11/2025 FR0000125486 35 383 116,863800 CEUX VINCI 18/11/2025 FR0000125486 5 408 117,274200 TQEX VINCI 19/11/2025 FR0000125486 69 473 117,469600 XPAR VINCI 19/11/2025 FR0000125486 35 965 117,051300 CEUX VINCI 19/11/2025 FR0000125486 5 359 116,400700 TQEX VINCI 20/11/2025 FR0000125486 69 725 116,894900 XPAR VINCI 20/11/2025 FR0000125486 36 940 116,915200 CEUX VINCI 20/11/2025 FR0000125486 5 442 116,936200 TQEX VINCI 21/11/2025 FR0000125486 15 263 117,571500 XPAR VINCI 21/11/2025 FR0000125486 2 943 117,194300 CEUX VINCI 21/11/2025 FR0000125486 805 117,280600 TQEX TOTAL 464 429 117,5292

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe