VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres Du 17 Novembre au 21 Novembre 2025

Nanterre, le 24 novembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 17 Novembre au 21 Novembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 17 Novembre au 21 Novembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI17/11/2025FR000012548670 522118,861800XPAR
VINCI17/11/2025FR000012548635 155119,020900CEUX
VINCI17/11/2025FR00001254865 406119,529100TQEX
VINCI18/11/2025FR000012548670 640117,044300XPAR
VINCI18/11/2025FR000012548635 383116,863800CEUX
VINCI18/11/2025FR00001254865 408117,274200TQEX
VINCI19/11/2025FR000012548669 473117,469600XPAR
VINCI19/11/2025FR000012548635 965117,051300CEUX
VINCI19/11/2025FR00001254865 359116,400700TQEX
VINCI20/11/2025FR000012548669 725116,894900XPAR
VINCI20/11/2025FR000012548636 940116,915200CEUX
VINCI20/11/2025FR00001254865 442116,936200TQEX
VINCI21/11/2025FR000012548615 263117,571500XPAR
VINCI21/11/2025FR00001254862 943117,194300CEUX
VINCI21/11/2025FR0000125486805117,280600TQEX
      
  TOTAL464 429117,5292 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

