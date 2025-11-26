Calian annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice 2025 

(Tous les montants dans le communiqué sont en dollars canadiens.)

OTTAWA, Ontario, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CalianMD Group Ltd. (TSX : CGY), une société qui fournit des solutions essentielles à la mission, axée sur la défense, l’espace, les soins de santé et les autres secteurs d’infrastructure critique stratégiques, a publié aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice financier qui a pris fin le 30 septembre 2025.

« Les résultats du quatrième trimestre marquent un tournant important pour l’entreprise, dont les revenus ont augmenté de 12 % grâce à une combinaison équilibrée de 6 % de croissance interne et de 6 % d’acquisitions », a déclaré Kevin Ford, président et chef de la direction de Calian. « Cette croissance interne, que l’entreprise n’avait pas connue depuis plusieurs trimestres difficiles, témoigne de la résilience et de la capacité d’adaptation de notre équipe. Le BAIIA ajusté1 a augmenté de 2 %, avec une marge de 11,9 %. Nos solutions de défense ont connu une croissance impressionnante de 15 %. Si l’on exclut les répercussions de notre segment technologies de l’information et cybersolutions (TICS), les revenus du quatrième trimestre auraient été en hausse de 18 % et le BAIIA ajusté1 en hausse de 32 %, ce qui met en évidence la force sous-jacente de nos activités essentielles.

Pour l’ensemble de l’année 2025, nos revenus ont connu une hausse de 4 % et la marge du BAIIA ajusté1 est restée à deux chiffres, soit 10,1 %, malgré une baisse de 15 % du BAIIA ajusté1, principalement due à la performance du segment TICS. En excluant le segment TICS, le BAIIA ajusté1 aurait augmenté de 9 %. Au quatrième trimestre, nous avons pris des mesures décisives pour rétablir la performance du segment TICS, et nous prévoyons de tirer des avantages considérables de ces initiatives au cours de l’exercice 2026.

Si nous portons un regard vers l’avenir, notre solide carnet de commandes de 1,4 milliard de dollars, notre solide pipeline d’acquisitions, notre bilan solide et les vents forts évidents sur nos marchés de la défense nous permettent d’être bien positionnés pour connaître un exercice 2026 performant.

Diriger cette entreprise a été le point fort de ma carrière. Je suis fier de la base solide que nous avons bâtie, et je suis convaincu que grâce à Patrick et à notre équipe talentueuse, l’entreprise est bien positionnée pour continuer à réussir alors que je prendrai ma retraite à la fin de 2025. »

Faits saillants du quatrième trimestre de l’exercice 2025 :

Revenus en hausse de 12 %, pour atteindre 203 millions de dollars, dont 6 % proviennent de la croissance interne et 6 % des acquisitions.

Marge brute à 34,0 %, conformément à l’année passée.

BAIIA ajusté 1 en hausse de 2 % à 24 millions de dollars (marge de 11,9 %).

en hausse de 2 % à 24 millions de dollars (marge de 11,9 %). Le flux de trésorerie opérationnel disponible 1 de 17 millions de dollars, ce qui représente une conversion de 72 %.

de 17 millions de dollars, ce qui représente une conversion de 72 %. Signature de nouveaux contrats pour un montant de 122 millions de dollars, ce qui porte le montant des contrats signés au cours de l’exercice 2025 à plus de 1,1 milliard de dollars.

Hausse des revenus de 15 %, par rapport au même trimestre l’an dernier, des solutions destinées au marché de la défense.

Renouvellement de l’offre publique de rachat (OPR), rachat de 562 608 actions, soit environ 5 % du flottant de l’exercice 2025.

Lancement de Calian VENTURES pour soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) et des partenaires de la défense canadienne.

Renouvellement et extension de l’accord de prêt, pour un total de 350 millions de dollars.

Acquisition de la société canadienne InField Scientific après la fin du trimestre.

Attribution d’un contrat par une entreprise chef de file mondiale des technologies spatiales, après la fin du trimestre.





Faits saillants de l’exercice 2025 :

Revenus en hausse de 4 %, pour atteindre 774 millions de dollars.

Marge brute à 33,5 %, conformément à 34,0 % l’année passée.

BAIIA ajusté 1 en baisse de 15 % à 78 millions de dollars (marge de 10,1 %).

en baisse de 15 % à 78 millions de dollars (marge de 10,1 %). Le flux de trésorerie opérationnel disponible 1 en baisse de 28 %, pour atteindre 52 millions de dollars.

en baisse de 28 %, pour atteindre 52 millions de dollars. Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté1 de 1,1x.





Faits saillants financiers Trois mois se terminant le Exercice se terminant le (en millions de dollars, sauf pour les actions et les marges) 30 septembre 30 septembre 2025 20242 % 2025 20242 % Revenus 203,2 181,2 12 % 774,1 746,6 4 % BAIIA ajusté1 24,3 23,8 2 % 78,4 92,2 (15) % BAIIA ajusté1en % 11,9 % 13,1 % (120) pb 10,1 % 12,3 % (220) pb Bénéfice net ajusté1 11,5 10,5 10 % 38,3 50,5 (24) % Bénéfice par action ajusté dilué1 1,00 0,87 15 % 3,28 4,23 (22) % Flux de trésorerie opérationnel1disponible1 17,4 19,1 (9) % 52,2 72,3 (28) %

1 Il s’agit d’une mesure non conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Veuillez consulter la section « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures des Normes IFRS les plus comparables » à la fin du communiqué de presse anglais.

2 Certains chiffres comparatifs ont été reclassés pour correspondre à la présentation de l’exercice en cours. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section « Informations financières consolidées sélectionnées » du rapport de gestion anglais.

Accédez au rapport complet sur la page Web des Résultats de Calian .

Inscrivez-vous à la conférence téléphonique du mercredi 26 novembre 2025 à 8 h 30, heure de l’Est.

Résultats du quatrième trimestre

Les revenus ont augmenté de 12 %, passant de 181 à 203 millions de dollars. La croissance des acquisitions se situe à 6 % et a été générée par l’acquisition d’Advanced Medical Solutions en mai. La croissance interne a été de 6 % et a été générée par les segments des technologies avancées, de la santé et de l’apprentissage. Elle a été compensée par des baisses dans le segment technologies de l’information et cybersolutions (TICS). Si l’on exclut un segment faisant l’objet d’un repositionnement ciblé, la croissance interne a été de 9 %.

La marge brute s’est maintenue à 34,0 % et représente le 14e trimestre consécutif au-dessus de la barre des 30 %. Le BAIIA ajusté1 s’est élevé à 24 millions de dollars, soit une augmentation de 2 % par rapport à l’année précédente, grâce aux bonnes performances des segments des technologies avancées, de la santé et de l’apprentissage. Comme prévu, la dynamique des marges a reflété les ajustements stratégiques du segment TICS, ce qui s’est traduit par une marge du BAIIA ajusté1 de 11,9 %. Si l’on exclut ce segment, les autres activités ont enregistré une augmentation de 32 % du BAIIA ajusté1.

Le bénéfice net a atteint 20,6 millions de dollars, soit 1,80 dollar par action diluée, par rapport aux (0,6) million de dollars, soit (0,05) dollar par action diluée, de l’exercice précédent. Cette hausse reflète la suppression du complément de prix conditionnel lié à Decisive, combinée à la baisse des charges fiscales, partiellement atténuée par l’augmentation des frais d’intérêt. Le bénéfice net ajusté1 était de 11,5 millions de dollars, soit 1,00 dollar par action diluée, par rapport aux 10,5 millions de dollars, soit 0,87 dollar par action diluée, de l’exercice précédent, une hausse soutenue par l’augmentation du BAIIA ajusté1.

Liquidités et ressources en capital

« Ce trimestre a mis en évidence la résilience et la dynamique de l’ensemble de notre portefeuille. Nous avons continué à développer nos activités sur nos marchés essentiels à la mission, nous avons enregistré une solide rentabilité et nous avons généré 17 millions de dollars de flux de trésorerie opérationnel disponible1 », a déclaré Patrick Houston, chef de la direction financière de Calian. « Notre carnet de commandes de 1,4 milliard de dollars constitue une base solide pour poursuivre notre trajectoire de croissance, et notre facilité de crédit renouvelée nous donne la capacité de continuer à investir pour la croissance. Grâce à la croissance de 32 % du BAIIA ajusté1 au quatrième trimestre et de 9 % pour l’exercice 2025 ainsi que du renforcement de la demande dans les secteurs de la défense, de l’espace et de la santé, nous sommes bien placés pour réaliser une nette amélioration de notre performance au cours de l’exercice 2026. »

Attribution d’un contrat pour la fourniture de passerelles en bande Q/V destinées à deux satellites géostationnaires

Le 24 novembre 2025, Calian a annoncé qu’un contrat lui avait été attribué par une entreprise chef de file mondiale des technologies spatiales pour concevoir et fabriquer quatre stations terrestres de passerelle RF (radiofréquence) en bande Ka/Q/V destinées à soutenir le déploiement de services pour deux satellites géostationnaires ultramodernes.

Les passerelles constitueront l’infrastructure terrestre essentielle reliant les nouveaux satellites aux réseaux terrestres, ce qui permettra aux gouvernements d’établir des communications fiables, sécurisées et de grande capacité dans une vaste zone géographique comprenant l’Afrique, l’Europe et l’Asie. Dans le cadre de ce contrat, Calian fournira quatre antennes passerelles de 10 mètres en bande Ka/Q/V, ainsi que l’équipement radiofréquence et les systèmes de surveillance et de contrôle au Moyen-Orient. Une fois le projet achevé, les satellites fourniront une connectivité souveraine de nouvelle génération pour assurer des communications gouvernementales sécurisées.

Acquisition de la société canadienne InField Scientific

Le 2 octobre 2025, Calian a annoncé l’acquisition d’InField Scientific inc., une société d’ingénierie québécoise reconnue internationalement dans le domaine des effets de l’environnement électromagnétique (E3). Cette petite acquisition stratégique élargit le portefeuille de Calian dans le domaine de la défense, ce qui permet à l’entreprise de fournir des solutions électromagnétiques de bout en bout pour développer ses activités sur de nouveaux marchés, renforcer l’influence de ses clients dans le domaine de la défense et soutenir la croissance.

Renouvellement et extension de son accord de prêt

Le 29 septembre 2025, Calian a annoncé la conclusion d’une facilité de crédit de 200 millions de dollars canadiens avec la Banque Royale du Canada (RBC), la Fédération des caisses Desjardins du Québec (Desjardins), la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC), JP Morgan Chase Bank, N.A. (JP Morgan) et Exportation et développement Canada. La nouvelle facilité de crédit renouvelable d’une durée de trois ans s’élève à 350 millions de dollars, dont un montant engagé de 200 millions de dollars, combiné à une clause d’extension non engagée d’un montant maximum de 150 millions de dollars.

Lancement de Calian VENTURES

Le 23 septembre 2025, Calian a annoncé le lancement de Calian VENTURES, une initiative novatrice qui aide les petites et moyennes entreprises (PME) du Canada et leurs partenaires à transformer des solutions de défense canadiennes éprouvées en capacités souveraines, et ce, afin de répondre aux besoins en constante évolution des Forces armées canadiennes (FAC). Le 13 novembre 2025, Calian a annoncé son premier partenariat dans le cadre de Calian VENTURES avec TACTIQL Inc.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 28 août 2025, la Bourse de Toronto a accepté l’avis d’intention de Calian de présenter une offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vue de racheter, à des fins d’annulation, jusqu’à 796 283 actions ordinaires au cours de la période de 12 mois commençant le 1er septembre 2025 et se terminant le 31 août 2026, ce qui représente environ 10 % des actions ordinaires détenues par le public au 18 août 2025.

Au cours de la période de trois mois terminée le 30 septembre 2025, la société a racheté 6 300 actions pour annulation en contrepartie de 0,3 million de dollars. À la fin de l’exercice se terminant le 30 septembre 2025, la société a racheté 562 608 actions pour annulation en contrepartie de 25,5 millions de dollars.

Dividende trimestriel

Le 25 novembre 2025, Calian a déclaré un dividende trimestriel de 0,28 $ par action. Le dividende est payable le 23 décembre 2025 aux actionnaires inscrits au registre le 9 décembre 2025. Les dividendes versés par la société sont considérés comme des « dividendes admissibles » aux fins de l’impôt.

À propos de Calian

www.calian.com

Depuis plus de 40 ans, Calian fournit des solutions essentielles dans des contextes où l'échec n'est pas une option. Reconnus dans le monde entier, nous donnons aux organisations des secteurs essentiels les moyens de surmonter les obstacles, de gérer les risques et de continuer d’évoluer. En combinant l'expertise de nos gens, une connaissance éprouvée du secteur, une technologie de pointe, une innovation audacieuse et une portée mondiale, nous fournissons des solutions sur mesure qui permettent de résoudre des problèmes complexes. Calian a son siège social à Ottawa, au Canada, et comprend plus de 5 000 employés dans le monde. Nos solutions protègent des vies, renforcent la sécurité, favorisent la connectivité mondiale et stimulent le progrès économique, en ayant un effet durable à l'endroit et au moment où cela compte le plus. Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Demandes des médias :

media@calian.com

613 599-8600

Demandes au service Relations avec les investisseurs :

ir@calian.com

-----------------------------------------------------------------------------

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et sont assujettis à des risques et des incertitudes importants. Les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés peuvent différer sensiblement des résultats ou des événements réels. Ces énoncés sont généralement accompagnés de mots tels que « compte », « prévoit », « est d’avis que », «estime», « s’attend à » ou autres énoncés similaires. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements diffèrent des attentes actuelles comprennent, entre autres : l’incidence de la concurrence par les prix de vente; la rareté des professionnels qualifiés; l’incidence de l’évolution rapide des technologies et du marché; la diminution du chiffre d’affaires ou du risque de crédit auprès de clients importants; les risques techniques sur les 1 Il s’agit d’une mesure non conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Veuillez consulter la section « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures des Normes IFRS les plus comparables » à la fin du communiqué de presse anglais. 5 projets à prix fixe; les conditions de l’industrie et du marché en général ainsi que les taux de croissance; la croissance internationale et les conditions économiques mondiales, y compris les variations des taux de change; l’incidence des consolidations dans l’industrie des services aux entreprises. Pour de plus amples renseignements sur certains de ces facteurs et d’autres, veuillez consulter le plus récent rapport annuel de la société ainsi que d’autres rapports déposés par Calian auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Calian décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que les résultats, le rendement ou les réalisations réels, exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs dans cet avis de non-responsabilité se concrétiseront, ou, s’ils se confirment dans la réalité, qu’un quelconque avantage puisse en découler