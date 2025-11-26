Journée contre la violence envers les femmes : l’APCIQ rappelle l’importance de la vigilance dans les rencontres en solo

L’ÎLE-DES-SŒURS, Québec, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) souhaite rappeler l’importance de la sécurité dans les situations où les femmes peuvent se retrouver seules avec des inconnus — que ce soit dans le cadre de leur travail ou de leur vie personnelle.

Chaque jour, des dizaines de milliers de femmes exercent un métier qui les amène à travailler seules avec des inconnus, parfois dans des lieux isolés ou vacants. C’est notamment le cas de nombreuses courtières immobilières partout au Québec. Souvent appelées à effectuer des visites de propriétés en solo, elles développent avec le temps une vigilance accrue et des réflexes de prévention.

Ces bonnes pratiques, que l’APCIQ s’efforce de rappeler à ses membres, peuvent aussi inspirer toutes les femmes — et toute personne amenée à rencontrer des inconnus — à adopter des comportements simples et efficaces pour réduire les risques.

« La sécurité est une préoccupation bien réelle pour plusieurs courtières. C’est pourquoi l’APCIQ tient à partager cinq conseils simples et efficaces qui permettent d’adopter des comportements visant à réduire les risques », souligne Nathalie Bégin, Directrice, Pratique du courtage à l’APCIQ.

Cinq conseils de vigilance à garder en tête

Sachez avec qui vous faites affaire

Avant de rencontrer une personne, informez-vous, demandez ses coordonnées ou confirmez un point de contact. Informez quelqu’un de vos déplacements

Indiquez à un proche où vous allez, avec qui, et à quelle heure vous comptez revenir. Gardez votre téléphone à portée de main

Assurez-vous qu’il est chargé et accessible. Programmez des numéros d’urgence et, au besoin, un code de détresse avec un proche. Évaluez l’environnement avant d’entrer

Vérifiez les issues possibles, évitez les lieux isolés ou mal éclairés, et assurez-vous d’avoir toujours une voie de sortie. Protégez vos renseignements personnels

Évitez de divulguer des informations sur votre domicile, vos enfants ou vos horaires.





Il est important de préciser que ces bonnes pratiques s’appliquent autant aux femmes qu’aux hommes appelés à travailler seuls.

Un balado pour aller plus loin

Dans un épisode spécial de son balado, l’APCIQ donne la parole à une courtière qui a accepté de témoigner de son expérience d’agression et des leçons qu’elle en a tirées. Elle souligne notamment l’importance de dénoncer tout geste déplacé. « Si tu ne dis rien et que personne ne le sait, le client va peut-être faire la même chose lors d'une autre visite. Tu n'as pas à accepter ça en tant que courtière. Vaut mieux perdre une vente et possiblement sauver des vies. »

Ce récit, à la fois sensible et constructif, met en lumière la nécessité d’une grande vigilance dans les situations à risque.

Pour écouter le balado, cliquez ici.

À propos de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 15 000 courtiers immobiliers et agences immobilières.

