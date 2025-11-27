AS Tallink Grupp Financial Calendar 2025

 | Source: Tallink Grupp Tallink Grupp


5 JanuaryDecember traffic volumes
3 FebruaryJanuary traffic volumes
19 FebruaryUnaudited 12-months interim report
3 MarchFebruary traffic volumes
6 AprilMarch traffic volumes
23 AprilUnaudited 3-months interim report
5 MayApril traffic volumes
3 JuneMay traffic volumes
3 JulyJune traffic volumes
23 JulyUnaudited 6-months interim report
4 AugustJuly traffic volumes
3 SeptemberAugust traffic volumes
5 OctoberSeptember traffic volumes
22 OctoberUnaudited 9-months interim report
3 NovemberOctober traffic volumes
3 DecemberNovember traffic volumes


Anneli Simm
Investor Relations Manager

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn, Estonia
Phone: +372 56157170
E-mail: anneli.simm@tallink.ee


Recommended Reading