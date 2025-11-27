Bitget Bersama-Sama Menganjurkan “SENSES” — Suatu Pengalaman Audiovisual di London, Mengukuhkan Penglibatan UEX di UK

VICTORIA, Seychelles, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, bakal menganjurkan acara eksklusif artis dengan kerjasama OffChain, sebuah rangkaian global untuk profesional dan peminat Web3 serta ARTSECT Gallery bagi mempersembahkan SENSES, sebuah acara audiovisual imersif eksklusif untuk satu malam pada 28 November di London.

Direka khusus untuk kira-kira 150 tetamu jemputan yang dipilih dengan teliti, acara ini akan menampilkan suasana intim yang eksklusif. Ia menghimpunkan pengasas, pelabur, pedagang VIP serta pempengaruh terkemuka bagi menggalakkan perbualan yang bermakna, berbeza daripada acara berskala besar yang menekankan jumlah kehadiran. Melalui kerjasama dengan OffChain dan komuniti seni London, Bitget berhasrat untuk menggalakkan ruang di mana idea dapat dikongsi secara bebas, perkongsian terbentuk secara semula jadi dan ekosistem Web3 di UK boleh terus berkembang.

Perhimpunan London yang bakal berlangsung ini merupakan sebahagian daripada komitmen lebih luas Bitget terhadap pasaran UK, susulan siri pengaktifan berimpak tinggi di seluruh rantau tersebut pada tahun 2025. Pada awal bulan ini, Bitget telah berganding bahu menganjurkan acara rangkaian bersama yang julung kali diadakan antara OffChain Bristol dan Bristol Crypto & Web3. Acara tersebut berlangsung dalam suasana kolaborasi yang mesra, di mana ramai peserta berpeluang membawa pulang barangan eksklusif Bitget sambil menjalin hubungan baharu dengan komuniti tempatan.

Bitget juga telah memperkukuh hubungan dengan ekosistem akademik UK melalui kerjasama baharu bersama organisasi pelajar di University of Bristol dan London School of Economics (LSE), bagi menyokong inisiatif pendidikan yang selaras dengan penyelidikan blockchain, kewangan digital dan keusahawanan.

Momentum ini mencapai kemuncaknya di London Blockchain Conference 2025, di mana jurucakap Bitget telah menyertai sebuah panel yang berprofil tinggi bersama pemimpin daripada Tezos, Global Digital Finance dan MNEE. Cerapan beliau mengenai “TradFi 2.0: Building Blockchain Rails” menekankan peranan Bitget dalam menghubungkan kewangan institusi dengan inovasi berasaskan rantaian melalui model Universal Exchange (UEX) — merapatkan pasaran kripto, ekuiti bertoken serta alat baharu dipacu AI seperti GetAgent.

“London kekal sebagai salah satu pusat kewangan dan budaya terpenting di dunia,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Acara ini menzahirkan komitmen jangka panjang kami terhadap komuniti UK serta usaha membina masa depan di mana kewangan, kreativiti dan teknologi berkembang seiring.”

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum, harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya di satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Dalam dunia terdesentralisasi, Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang dibina untuk menjadikan kripto mudah, selamat dan sebahagian daripada kewangan harian. Dengan lebih 80 juta pengguna, ia menghubungkan teknologi blockchain dengan kewangan dunia sebenar, menawarkan platform serba lengkap untuk deposit dan pengeluaran, berdagang, menjana pulangan serta membuat pembayaran dengan lancar.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

