Bitget, 테슬라(TSLA) 토큰화 주식 28만 달러 상당을 제공하는 ‘스톡 퓨처스 러시 7단계(Phase 7)’ 출시

빅토리아 세이셸, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 총 28만 달러 규모의 테슬라(TSLA) 토큰화 주식을 획득할 수 있는 새로운 트레이딩 캠페인 ‘Stock Futures Rush – Phase 7’을 오늘 발표했다. 이번 이벤트에서는 개인 최고 8,000달러 상당의 TSLA를 받을 수 있으며, 프로모션 기간은 11월 24일 오후 9시 30분(UTC+8)부터 11월 29일 오전 4시(UTC+8)까지다.

Phase 7은 세 가지 활동 트랙으로 구성된다. 첫 번째는 미스터리 박스(Mystery Box) 증정 이벤트로, 참여자가 하루 최대 세 가지 데일리 미션을 완료하면 재고 소진 시까지 보상을 받을 수 있다. 두 번째 활동에서는 트레이더들이 일별 선물거래량 기준을 달성할 때마다 크레딧을 적립할 수 있으며, 이를 통해 총 8만 달러 상당의 TSLA를 배분받을 기회를 얻게 된다. 해당 거래량 기준은 프로모션 종료 다음 날 발표될 예정이다.

마지막으로, 리더보드 챌린지에서는 단 한 명의 우승자에게 8,000달러 상당의 TSLA라는 가장 큰 상금이 주어지며, 프로모션 기간 동안 선물 매수 거래량이 가장 높은 사용자들에게는 총 15만 달러 상당의 TSLA로 구성된 티어별 보상이 지급된다. 적격 선물 거래 페어에는 TSLAUSDT, AAPLUSDT, NVDAUSDT, MSTRUSDT, GOOGLUSDT, CRCLUSDT, COINUSDT, MSFTUSDT, AMZNUSDT, QQQUSDT, METAUSDT가 포함된다. API 거래와 일반 거래는 모두 인정되지만, 기관용 및 PRO 하위 계정은 제외된다.

Bitget은 전통 주식 익스포저와 크립토 네이티브 유연성을 결합함으로써, UEX 모델을 통해 글로벌 시장 접근성을 확대하고 있으며, 다양한 트레이더가 활용할 수 있는 고급 도구와 기회를 제공하고 있다.

전체 캠페인 규칙 및 실시간 업데이트는 여기에서 확인할 수 있다.

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

