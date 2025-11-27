Bitget Melancarkan Stock Futures Rush Phase 7 dengan USD$280,000 dalam Saham Ditokenisasi TSLA untuk Direbut

VICTORIA, Seychelles, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, hari ini mengumumkan Stock Futures Rush – Phase 7, sebuah kempen dagangan baharu yang memberi pengguna peluang untuk merebut sebahagian daripada USD$280,000 dalam saham TSLA yang ditokenisasi, dengan hadiah individu tertinggi bernilai USD$8,000 TSLA. Promosi ini akan berlangsung dari 24 November, 9:30 malam (UTC+8) hingga 29 November, 4:00 pagi (UTC+8).

Fasa 7 menampilkan tiga kategori aktiviti yang tersendiri. Pertama, hadiah Mystery Box memastikan setiap pengguna yang mengambil bahagian dan menyelesaikan sehingga tiga tugasan harian akan menerima ganjaran selagi stok masih ada. Dalam aktiviti kedua, pedagang akan memperoleh kredit dengan mencapai tahap volum dagangan niaga hadapan harian, sekali gus berpeluang menerima sebahagian daripada USD$80,000 TSLA. Ambang kelayakan akan diumumkan sehari selepas promosi berakhir.

Akhir sekali, cabaran papan pendahulu menawarkan hadiah utama bernilai USD$8,000 TSLA kepada seorang pemenang, di samping ganjaran bertingkat daripada kumpulan hadiah USD$150,000 TSLA untuk pengguna dengan volum belian niaga hadapan tertinggi sepanjang tempoh promosi. Pasangan niaga hadapan yang layak termasuk TSLAUSDT, AAPLUSDT, NVDAUSDT, MSTRUSDT, GOOGLUSDT, CRCLUSDT, COINUSDT, MSFTUSDT, AMZNUSDT, QQQUSDT dan METAUSDT. Dagangan melalui API serta dagangan biasa akan diambil kira bagi tujuan kelayakan. Walau bagaimanapun, akaun institusi dan sub‑akaun PRO tetap dikecualikan daripada pertimbangan.

Dengan menggabungkan pendedahan ekuiti tradisional bersama fleksibiliti asli kripto, Bitget terus memperluas akses ke pasaran global di bawah model UEX, menjadikan alatan dan peluang canggih lebih mudah dicapai oleh pelbagai jenis pedagang.

Untuk set penuh peraturan kempen dan kemas kini masa nyata, layari di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, yang berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum, harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Dalam dunia terdesentralisasi, Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang dibina untuk menjadikan kripto lebih mudah, selamat dan sebahagian daripada kewangan harian. Berkhidmat kepada lebih 80 juta pengguna, ia menghubungkan teknologi blockchain dengan kewangan dunia sebenar, menawarkan platform serba lengkap untuk deposit dan pengeluaran, berdagang, menjana pendapatan serta membuat pembayaran dengan lancar.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

