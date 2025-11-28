12BET荣誉赞助九王爷文化盛典 弘扬传统文化力量

(图说：12BET荣誉赞助九王爷文化盛典)

伦敦, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球知名娱乐品牌 12BET 近日以荣誉赞助商身份，支持 2025 年九王爷文化盛典，携手弘扬百年华人信仰与传统精神，助力这一亚洲极具影响力的民间文化盛事圆满举行，展现品牌对多元传统与社会价值的高度重视。





九王爷信仰象征 正义、忠诚与平安，在马来西亚、泰国、新加坡等地广受敬奉。此次赞助不仅体现 12BET 对传统文化的尊重与支持，也积极履行企业社会责任，致力推动地方文化与社区发展，彰显其在区域社会中的文化连结与影响力。





12BET 发言人表示：「文化是凝聚族群与世代的力量。12BET 不仅是国际品牌，更希望成为推动社会价值与文化传承的积极力量。能够参与九王爷盛典，对我们而言是一份荣耀，也是向社区传递正能量的重要使命。」

12BET 将持续深耕公益事业与体育推广，并以长期行动回馈社会，推动更多跨界合作，助力区域社会迈向更加包容与永续的未来。

关于 12BET

创立于 2007 年 的 12BET 是一家领先的国际娱乐品牌，深耕欧洲与亚洲市场十余年，提供多语言服务与优质娱乐体验。凭借卓越的品牌实力与稳健发展，12BET 曾荣登《eGaming Review》年度 Power 50 榜单第 17 名，成为全球在线娱乐领域的重要力量。品牌始终秉持真诚、公平与善意的核心价值观，为全球用户打造安全、可靠且富有乐趣的娱乐环境。

