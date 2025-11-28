Coop Pank AS 2026. aasta finantskalender

AS Coop Pank kinnitas ettevõtte 2026. majandusaasta finantskalendri.
2026. aastal plaanib Coop Pank avalikustada informatsiooni ja korraldada üldkoosoleku järgnevatel aegadel:
12.02.2026 2025 IV kvartali ja 2025. aasta auditeerimata tulemused
13.02.2026 Jaanuari tulemused
11.03.2026 Veebruari tulemused
11.03.2026 2025. aasta auditeeritud aastaaruanne
08.04.2026 Aktsionäride üldkoosolek
22.04.2026 I kvartali vahearuanne
13.05.2026 Aprilli tulemused
10.06.2026 Mai tulemused
21.07.2026 II kvartali vahearuanne
12.08.2026 Juuli tulemused
10.09.2026 Augusti tulemused
20.10.2026 III kvartali vahearuanne
11.11.2026 Oktoobri tulemused
10.12.2026 Novembri tulemused
Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 224 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.
Lisainfo:
Paavo Truu
Finantsjuht
Telefon: 5160 231
E-post: paavo.truu@cooppank.ee