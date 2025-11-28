Coop Pank AS 2026. aasta finantskalender

AS Coop Pank kinnitas ettevõtte 2026. majandusaasta finantskalendri.

2026. aastal plaanib Coop Pank avalikustada informatsiooni ja korraldada üldkoosoleku järgnevatel aegadel:

12.02.2026 2025 IV kvartali ja 2025. aasta auditeerimata tulemused

13.02.2026 Jaanuari tulemused

11.03.2026 Veebruari tulemused

11.03.2026 2025. aasta auditeeritud aastaaruanne

08.04.2026 Aktsionäride üldkoosolek

22.04.2026 I kvartali vahearuanne

13.05.2026 Aprilli tulemused

10.06.2026 Mai tulemused

21.07.2026 II kvartali vahearuanne

12.08.2026 Juuli tulemused

10.09.2026 Augusti tulemused

20.10.2026 III kvartali vahearuanne

11.11.2026 Oktoobri tulemused

10.12.2026 Novembri tulemused

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 224 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee

