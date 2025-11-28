Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 20 november 2025 tot 26 november 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 31 juli 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 20 november 2025 tot 26 november 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 43 407 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 20 november 2025 tot 26 november 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 20 november 2025 Euronext Brussels — — — — — MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 21 november 2025 Euronext Brussels 5 592 35,61 36,15 34,15 199 131 MTF CBOE 4 732 35,59 36,15 34,10 168 412 MTF Turquoise 730 35,78 36,10 35,35 26 119 MTF Aquis 910 35,74 36,10 34,65 32 523 24 november 2025 Euronext Brussels 6 000 37,39 37,85 36,60 224 340 MTF CBOE 5 000 37,39 37,90 37,10 186 950 MTF Turquoise 500 37,46 37,80 37,15 18 730 MTF Aquis 500 37,46 37,85 37,15 18 730 25 november 2025 Euronext Brussels 7 000 36,96 37,30 36,25 258 720 MTF CBOE 3 000 36,96 37,25 36,40 110 880 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 26 november 2025 Euronext Brussels 6 721 36,87 37,15 36,65 247 803 MTF CBOE 2 722 36,85 37,00 36,65 100 306 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 43 407 36,67 37,90 34,10 1 592 644

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 200 aandelen heeft aangekocht in de periode van 20 november 2025 tot 26 november 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 7 714 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 20 november 2025 tot 26 november 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 20 november 2025 400 34,70 34,80 34,60 13 880 21 november 2025 1 000 33,92 34,00 33,70 33 920 24 november 2025 200 37,10 37,10 37,10 7 420 25 november 2025 1 400 36,77 37,10 36,30 51 478 26 november 2025 1 200 36,78 36,90 36,70 44 136 Totaal 4 200 150 834





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 20 november 2025 400 35,05 35,10 35,00 14 020 21 november 2025 3 700 35,47 36,30 34,20 131 239 24 november 2025 2 500 37,18 37,80 36,40 92 950 25 november 2025 1 000 37,06 37,20 36,80 37 060 26 november 2025 114 37,30 37,30 37,30 4 252 Totaal 7 714 279 521

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 27 805 aandelen.

Op 26 november 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 154 502 eigen aandelen aan, of 4,16% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage