Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 20 november 2025 tot 26 november 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 20 november 2025 tot 26 november 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 43 407 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 20 november 2025 tot 26 november 2025:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
20 november 2025Euronext Brussels
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
21 november 2025Euronext Brussels5 59235,6136,1534,15199 131
 MTF CBOE4 73235,5936,1534,10168 412
 MTF Turquoise73035,7836,1035,3526 119
 MTF Aquis91035,7436,1034,6532 523
24 november 2025Euronext Brussels6 00037,3937,8536,60224 340
 MTF CBOE5 00037,3937,9037,10186 950
 MTF Turquoise50037,4637,8037,1518 730
 MTF Aquis50037,4637,8537,1518 730
25 november 2025Euronext Brussels7 00036,9637,3036,25258 720
 MTF CBOE3 00036,9637,2536,40110 880
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
26 november 2025Euronext Brussels6 72136,8737,1536,65247 803
 MTF CBOE2 72236,8537,0036,65100 306
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 43 40736,6737,9034,101 592 644

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 200 aandelen heeft aangekocht in de periode van 20 november 2025 tot 26 november 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 7 714 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 20 november 2025 tot 26 november 2025:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
20 november 202540034,7034,8034,6013 880
21 november 20251 00033,9234,0033,7033 920
24 november 202520037,1037,1037,107 420
25 november 20251 40036,7737,1036,3051 478
26 november 20251 20036,7836,9036,7044 136
Totaal4 200   150 834


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
20 november 202540035,0535,1035,0014 020
21 november 20253 70035,4736,3034,20131 239
24 november 20252 50037,1837,8036,4092 950
25 november 20251 00037,0637,2036,8037 060
26 november 202511437,3037,3037,304 252
Totaal7 714   279 521

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 27 805 aandelen.

Op 26 november 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 154 502 eigen aandelen aan, of 4,16% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

