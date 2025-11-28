Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 20 november 2025 tot 26 november 2025
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 20 november 2025 tot 26 november 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 43 407 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 20 november 2025 tot 26 november 2025:
|Inkoop van aandelen
|Datum
|Markt
|Aantal ingekochte aandelen
|Gemiddelde
prijs (€)
|Hoogste
prijs (€)
|Laagste
prijs (€)
|Bedrag (€)
|20 november 2025
|Euronext Brussels
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF CBOE
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|21 november 2025
|Euronext Brussels
|5 592
|35,61
|36,15
|34,15
|199 131
|MTF CBOE
|4 732
|35,59
|36,15
|34,10
|168 412
|MTF Turquoise
|730
|35,78
|36,10
|35,35
|26 119
|MTF Aquis
|910
|35,74
|36,10
|34,65
|32 523
|24 november 2025
|Euronext Brussels
|6 000
|37,39
|37,85
|36,60
|224 340
|MTF CBOE
|5 000
|37,39
|37,90
|37,10
|186 950
|MTF Turquoise
|500
|37,46
|37,80
|37,15
|18 730
|MTF Aquis
|500
|37,46
|37,85
|37,15
|18 730
|25 november 2025
|Euronext Brussels
|7 000
|36,96
|37,30
|36,25
|258 720
|MTF CBOE
|3 000
|36,96
|37,25
|36,40
|110 880
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|26 november 2025
|Euronext Brussels
|6 721
|36,87
|37,15
|36,65
|247 803
|MTF CBOE
|2 722
|36,85
|37,00
|36,65
|100 306
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|Totaal
|43 407
|36,67
|37,90
|34,10
|1 592 644
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 200 aandelen heeft aangekocht in de periode van 20 november 2025 tot 26 november 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 7 714 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 20 november 2025 tot 26 november 2025:
|Aankoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|20 november 2025
|400
|34,70
|34,80
|34,60
|13 880
|21 november 2025
|1 000
|33,92
|34,00
|33,70
|33 920
|24 november 2025
|200
|37,10
|37,10
|37,10
|7 420
|25 november 2025
|1 400
|36,77
|37,10
|36,30
|51 478
|26 november 2025
|1 200
|36,78
|36,90
|36,70
|44 136
|Totaal
|4 200
|150 834
|Verkoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|20 november 2025
|400
|35,05
|35,10
|35,00
|14 020
|21 november 2025
|3 700
|35,47
|36,30
|34,20
|131 239
|24 november 2025
|2 500
|37,18
|37,80
|36,40
|92 950
|25 november 2025
|1 000
|37,06
|37,20
|36,80
|37 060
|26 november 2025
|114
|37,30
|37,30
|37,30
|4 252
|Totaal
|7 714
|279 521
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 27 805 aandelen.
Op 26 november 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 154 502 eigen aandelen aan, of 4,16% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
Bijlage
- p251128N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst