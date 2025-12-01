Ehitusleping Eestis (büroohoone Tallinnas)

28. novembril 2025 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti ja Mainor Ülemiste AS projekteerimis- ja ehituslepingu büroohoone rajamiseks Tallinnas aadressil Lõõtsa 1 B/C.

Leping hõlmab 13-korruselise ja kahe korpusega büroohoone ehitust. Viktor Masingu nime kandma hakkava ehitise brutopind on 27 300 m2. A-energiaklassiga hoonele taotletakse energiatõhusa ehitise sertifikaat LEED Gold.

Lepingu maksumus on ligikaudu 35 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööd valmivad 2027. aasta novembris.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on tunnustatud Eesti ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Veljo Viitmann, tel +372 680 5105.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.