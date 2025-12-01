Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S 

Transaktioner 24. november 2025 – 28. november 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 48 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse34.170.52116,89577.309.841
24. november 2025170.00017,773.020.900
25. november 2025170.00017,783.022.600
26. november 2025170.00017,983.056.600
27. november 2025170.00018,143.083.800
28. november 2025170.00018,123.080.400
I alt uge 48850.00017,9615.264.300
I alt akkumuleret 35.020.52116,92592.574.141

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 39.266.217 stk. egne aktier svarende til 2,70 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Head of Investor Relations & ESG        
Mads Thinggaard                 
Mobil nr. 2025 5469                

