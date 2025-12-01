Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 24. november 2025 – 28. november 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 48 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|34.170.521
|16,89
|577.309.841
|24. november 2025
|170.000
|17,77
|3.020.900
|25. november 2025
|170.000
|17,78
|3.022.600
|26. november 2025
|170.000
|17,98
|3.056.600
|27. november 2025
|170.000
|18,14
|3.083.800
|28. november 2025
|170.000
|18,12
|3.080.400
|I alt uge 48
|850.000
|17,96
|15.264.300
|I alt akkumuleret
|35.020.521
|16,92
|592.574.141
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 39.266.217 stk. egne aktier svarende til 2,70 % af selskabets aktiekapital.
