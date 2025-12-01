Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 24. november 2025 – 28. november 2025

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 48 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 34.170.521 16,89 577.309.841 24. november 2025 170.000 17,77 3.020.900 25. november 2025 170.000 17,78 3.022.600 26. november 2025 170.000 17,98 3.056.600 27. november 2025 170.000 18,14 3.083.800 28. november 2025 170.000 18,12 3.080.400 I alt uge 48 850.000 17,96 15.264.300 I alt akkumuleret 35.020.521 16,92 592.574.141

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 39.266.217 stk. egne aktier svarende til 2,70 % af selskabets aktiekapital.

