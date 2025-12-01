Virtune AB (Publ) („Virtune“) hat die Neugewichtung für November 2025 des Virtune Coinbase 50 Index ETP durchgeführt

Stockholm, 1. December 2025 – Virtune gibt heute den Abschluss der ersten Neugewichtung des Virtune Coinbase 50 Index ETP (ISIN: SE0024738389, WKN: A4A5D4) bekannt, das an der Nasdaq Stockholm und Helsinki, Euronext Amsterdam und Paris sowie Deutsche Börse Xetra notiert ist.

Neben dem Virtune Coinbase 50 Index ETP umfasst das Produktportfolio von Virtune:

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked Solana ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune Litecoin ETP

Virtune XRP ETP

Virtune Avalanche ETP

Virtune Chainlink ETP

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Staked Polygon ETP

Virtune Staked Cardano ETP

Virtune Crypto Altcoin Index ETP

Virtune Bitcoin Prime ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Virtune Stellar ETP

Virtune Staked NEAR ETP

Virtune Stablecoin Index ETP

Virune Sui ETP

Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, um Marktentwicklungen widerzuspiegeln und sicherzustellen, dass er weiterhin die relevantesten und qualitativ hochwertigsten Krypto-Assets repräsentiert. Die Neubewertung passt die Gewichtung basierend auf der Marktkapitalisierung an und kann das Entfernen oder Hinzufügen bestimmter Vermögenswerte beinhalten.

Indexallokation zum 28. November (vor Neugewichtung):



Bitcoin: 40,66%

Ethereum: 33,84%

XRP: 10,86%

Solana: 6,88%

Cardano: 1,89%

Chainlink: 1,03%

Avalanche: 0,64%

Stellar: 0,74%

Bitcoin Cash: 0,68%

Litecoin: 0,53%

Polkadot: 0,39%

Aave: 0,29%

Uniswap: 0,39%

Near: 0,19%

Aptos: 0,17%

Ethereum Classic: 0,20%

Internet Computer: 0,17%

Polygon: 0,14%

Algorand: 0,13%

Cosmos: 0,11%

Curve DAO Token: 0,07%

Indexallokation zum 28. November (nach Neugewichtung):



Bitcoin: 50,00%

Ethereum: 27,65%

XRP: 10,14%

Solana: 5,94%

Cardano: 1,19%

Bitcoin Cash: 0,88%

Chainlink: 0,71%

Stellar: 0,64%

Litecoin: 0,52%

Avalanche: 0,47%

Uniswap: 0,31%

Polkadot: 0,30%

Aave: 0,21%

Near Protocol: 0,20%

Internet Computer: 0,18%

Ethereum Classic: 0,17%

Aptos: 0,13%

Polygon: 0,11%

Algorand: 0,10%

Cosmos: 0,09%

Curve DAO: 0,05%

Diese Neugewichtung führt zu keinen Änderungen der im Index enthaltenen Krypto-Assets. Die Performance des Virtune Coinbase 50 Index ETP im November betrug -12,24%.

Das Virtune Coinbase 50 Index ETP ist ein physisch besichertes börsengehandeltes Produkt (ETP), das den Coinbase 50 Europe Index abbildet – den führenden globalen Benchmark-Index für digitale Vermögenswerte und das Krypto-Pendant zum S&P 500 Index. Das ETP bietet Zugang zu bis zu 50 führenden Krypto-Assets und wird vierteljährlich neu gewichtet. Das Produkt zeichnet sich durch eine transparente Struktur aus, die durch physische Bestände gedeckt und mit institutionellen Sicherheitslösungen abgesichert ist.

Virtune mit Hauptsitz in Stockholm ist ein regulierter schwedischer Digital-Asset-Manager und Emittent von Krypto-ETPs an regulierten europäischen Börsen. Mit regulatorischer Konformität, strategischen Kooperationen mit Branchenführern und unserem kompetenten Team ermöglichen wir Investoren weltweit den Zugang zu innovativen und anspruchsvollen Anlageprodukten, die im Einklang mit der sich wandelnden Landschaft des globalen Kryptomarktes stehen.

