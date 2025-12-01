eXp Realty presenta LYVVE, una plataforma global de búsqueda que redefine la experiencia inmobiliaria en todo el mundo

BELLINGHAM, Washington, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, la correduría inmobiliaria más centrada en los agentes™ del planeta” y la principal subsidiaria de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunció hoy el lanzamiento oficial de LYVVE™, una plataforma internacional de búsqueda de propiedades que transforma la manera en que los agentes y consumidores de eXp se conectan a través de las fronteras.

Tras una exitosa fase beta a principios de este año, LYVVE entra ahora en producción completa, ampliándose para incluir listados de casi 30 países donde opera eXp Realty. La plataforma, disponible en LYVVE.com, se ha perfeccionado para ofrecer una experiencia más rápida e intuitiva para los usuarios que buscan propiedades en todo el mundo.

"La forma en que las personas compran y venden propiedades ha cambiado; el mundo está más conectado y ahora los compradores piensan globalmente”, afirmó Felix Bravo, director administrativo de eXp Realty International. "LYVVE conecta a agentes y clientes en tiempo real, haciendo que la búsqueda internacional de viviendas sea simple y transparente. Con funciones integradas como mensajería por WhatsApp, la comunicación es simple, directa e inmediata. Así es como debería ser el sector inmobiliario moderno.

En eXp, creemos que el negocio inmobiliario no debe detenerse en las fronteras, y la oportunidad tampoco. LYVVE se creó para eso: una plataforma donde encontrar una villa vacacional en México o un viñedo en Francia sucede en un solo lugar, conectando directamente con la fuente que lo hace posible. Nuestros agentes tienen control total de sus listados, sus datos y sus clientes potenciales".

A diferencia de muchas plataformas que son específicas de cada región, LYVVE materializa su eslogan The World, Listed™. Diseñada como algo más que un motor de búsqueda admite múltiples monedas, detalles regionales y diversos tipos de propiedades en un solo lugar de manera fluida. También abre las puertas para que constructores y desarrolladores presenten proyectos ante una audiencia global, conectando nuevas comunidades y oportunidades de inversión en tiempo real. Es un canal poderoso para la exposición global y la colaboración, llevando al mercado los desarrollos del mañana más rápido que nunca.

Concebida por Bravo y desarrollada por expertos inmobiliarios e ingenieros que entienden lo que los agentes realmente necesitan, LYVVE fue creada para mantener la visión centrada en el agente, empoderando a quienes impulsan la industria. También refleja el creciente enfoque de eXp en crear tecnología propia y aplicar IA para ofrecer formas más inteligentes y sencillas para que agentes y consumidores se conecten a través de fronteras. A medida que eXp trabaja hacia su visión de expandirse a 50 países para 2030, LYVVE seguirá evolucionando, incorporando más propiedades, mercados y funcionalidades que conecten oportunidades globales.

"LYVVE resuelve tres desafíos fundamentales del sector: fragmentación, visibilidad y accesibilidad", dijo Bravo. "Reúne todo en un solo lugar: un mercado unificado, sin fronteras y sin esfuerzo, donde las oportunidades se mueven con la misma libertad que la información. Nuestro objetivo es simple: hacer que explorar bienes raíces a nivel global sea tan fácil como explorar bienes raíces a nivel local".

El nombre LYVVE representa esa visión: la oportunidad de vivir donde siempre has soñado.

Los consumidores y agentes pueden explorar LYVVE en LYVVE.com.

Acerca de eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (la "empresa") es la sociedad holding para eXp Realty® y SUCCESS® Enterprises. eXp Realty es la firma de corretaje inmobiliario independiente líder mundial, con más de 83,000 agentes en 29 países. Como una firma de corretaje basada en la nube y centrada en el agente, eXp Realty ofrece a los agentes inmobiliarios divisiones de comisiones líderes en el sector, participación en las ganancias, oportunidades de participación accionaria, y una red global que capacita a los agentes para construir negocios prósperos. Para más información acerca de eXp World Holdings, Inc., visite: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, anclada por la revista SUCCESS®, ha sido un nombre de confianza en el desarrollo personal y profesional desde 1897. Como parte del ecosistema eXp, la firma ofrece a los agentes acceso a recursos valiosos para mejorar sus capacidades, hacer crecer sus negocios y lograr el éxito a largo plazo. Para más información acerca de SUCCESS, visite success.com.

Declaración de salvaguarda y declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Estas declaraciones reflejan las expectativas actuales de la empresa y de su administración, pero implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían afectar sustancialmente los resultados reales. Estas declaraciones incluyen, entre otras, afirmaciones relativas al desarrollo, la funcionalidad y los beneficios anticipados de la plataforma LYVVE; la capacidad de la Compañía para continuar expandiéndose internacionalmente; y el impacto previsto de su tecnología patentada en la productividad de los agentes, la conectividad y la experiencia del consumidor. Entre los factores importantes que pueden causar que los resultados reales difieran de manera significativa y adversa de los expresados en las declaraciones prospectivas se incluyen cambios en las condiciones del mercado inmobiliario; las tasas de crecimiento y retención de agentes; la capacidad de la Compañía para ejecutar su hoja de ruta tecnológica y escalar sus operaciones internacionales; las presiones competitivas; los cambios regulatorios o económicos en los mercados donde opera la Compañía; y otros riesgos detallados periódicamente en los informes presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos, entre otros, los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q y el Informe Anual en el Formulario 10-K más recientes. No asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones, excepto cuando así lo exija la ley.

Contacto de Relaciones con los Medios de Comunicación:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Contacto de relaciones con los inversores:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f55dc94c-fad4-473c-a852-e9cdfa74d2f7