eXp Realty lance LYVVE, une plateforme de recherche mondiale qui redéfinit l’expérience de l’immobilier à l’échelle internationale

BELLINGHAM, Washington, 01 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, « the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet » (la société de courtage immobilier la plus centrée sur les agents au monde) et la filiale principale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), ont annoncé ce jour le lancement officiel de LYVVE™, une plateforme internationale de recherche immobilière qui révolutionne la manière dont les agents eXp et les consommateurs communiquent par-delà les frontières.

Après une phase bêta réussie en début d’année, LYVVE entre désormais en phase de production complète et se développe pour inclure des annonces provenant de près de 30 pays où eXp Realty est active. Consultable sur LYVVE.com, la plateforme a été améliorée afin d’offrir une expérience plus rapide et plus intuitive aux utilisateurs en quête de biens immobiliers à travers le monde.

« La manière dont les gens achètent et vendent des logements a changé ; le monde est davantage connecté et les acheteurs pensent désormais à l’échelle internationale », a déclaré Felix Bravo, directeur général d’eXp Realty International. « En mettant en relation les agents et les clients en temps réel, LYVVE simplifie et clarifie la recherche de logements à l’étranger. Grâce à des fonctionnalités intégrées telles que la messagerie WhatsApp, la communication est simple, directe et immédiate. C’est à cela que devrait ressembler l’immobilier moderne.

Chez eXp, nous pensons que l’immobilier ne s’arrête pas aux frontières, pas plus que les opportunités. LYVVE a été conçue dans ce but : une plateforme où vous pouvez trouver une villa de vacances au Mexique ou un gîte dans un vignoble en France en un seul et même endroit, directement connecté à la source qui rend cela possible. Nos agents disposent d’un contrôle total sur leurs annonces, leurs données et leurs prospects. »

Alors que de nombreuses plateformes sont spécifiques à une région, LYVVE donne vie à son slogan, The World, Listed™. Bien plus qu’un simple moteur de recherche, cette plateforme prend en charge plusieurs devises, des informations régionales ainsi que divers types de biens immobiliers au sein d’une seule et même interface. Elle permet également aux constructeurs et aux promoteurs immobiliers de présenter leurs projets à un public international, et ainsi d’établir des liens en temps réel entre de nouvelles communautés et de nouvelles opportunités d’investissement. Cette solution constitue un nouveau canal puissant en matière de visibilité et de collaboration à l’échelle internationale qui permet de commercialiser plus rapidement que jamais les projets immobiliers de demain.

Conçue par Bravo et développée par des experts immobiliers et des ingénieurs qui comprennent les besoins réels des agents, LYVVE a été créée comme une plateforme centrée sur les agents de manière à donner les moyens d’agir à ceux qui font avancer le secteur. Cette nouvelle approche reflète également l’intérêt croissant d’eXp pour le développement de technologies propriétaires et le recours à l’IA afin de créer des moyens plus intelligents et plus simples qui permettent aux agents et aux consommateurs de se connecter au-delà des frontières. À mesure qu’eXp poursuivra son projet d’expansion dans 50 pays d’ici 2030, LYVVE évoluera également en proposant davantage d’annonces, de marchés et de fonctionnalités destinés à créer des opportunités à l’échelle mondiale.

« LYVVE répond à trois défis majeurs du secteur : la fragmentation, la visibilité et l’accessibilité », a déclaré M. Bravo. « Tout y est rassemblé en un seul et même endroit : un marché simplifié, unifié et sans frontières où les opportunités circulent aussi librement que l’information. Notre objectif est simple : faciliter la recherche immobilière tant à l’échelle internationale que locale. »

Le nom LYVVE illustre parfaitement cette vision : l’opportunité de vivre à l’endroit dont vous avez toujours rêvé.

Consommateurs et agents peuvent découvrir LYVVE sur LYVVE.com.

À propos d’eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) (la « Société ») est la société holding des entreprises eXp Realty® et SUCCESS® Enterprises. Avec plus de 83 000 agents dans 29 pays, eXp Realty est le plus grand courtier immobilier indépendant au monde. Société de courtage immobilière basée sur le cloud et centrée sur les agents, eXp Realty offre à ses agents immobiliers des commissions parmi les plus élevées du secteur, un partage des revenus, des opportunités de participation au capital ainsi qu’un réseau mondial qui leur permet de développer leur activité avec succès. Pour tout complément d’information sur eXp World Holdings, Inc., consultez : expworldholdings.com

Ancrée dans le paysage grâce à la notoriété de son magazine SUCCESS®, la marque SUCCESS® Enterprises se distingue comme une référence en matière de développement personnel et professionnel depuis 1897. Membre de l’écosystème eXp, elle permet aux agents d’accéder à des ressources précieuses pour améliorer leurs compétences, développer leur activité et assurer leur réussite à long terme. Pour tout complément d’information sur SUCCESS, consultez success.com.

Clause de sauvegarde et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi fédérale américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières de 1995, le Private Securities Litigation Reform Act. Elles sont fondées sur les attentes actuelles de la Société et de sa direction, mais induisent des risques et des incertitudes, connus ou non, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur les résultats réels. Ces déclarations comprennent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations concernant le développement, les fonctionnalités et les avantages attendus de la plateforme LYVVE ; la capacité de la Société à poursuivre son expansion à l’international ; et l’impact attendu de sa technologie exclusive sur la productivité des agents, la connectivité et l’expérience client. Les facteurs clés susceptibles d’entraîner un écart sensible et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives comprennent les fluctuations du marché immobilier, l’évolution des effectifs et de la fidélisation des agents, l’aptitude de la Société à exécuter sa feuille de route technologique et à développer ses activités internationales, les pressions exercées par la concurrence, les évolutions d’ordre réglementaire ou économiques sur les marchés où la Société est active, ainsi que d’autres risques régulièrement détaillés dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s’y limiter, les derniers rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et le rapport annuel sur formulaire 10-K. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

Contact Relations Médias :

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Contact Relations Investisseurs :

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f55dc94c-fad4-473c-a852-e9cdfa74d2f7