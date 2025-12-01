eXp Realty משיקה את LYVVE, פלטפורמת חיפוש גלובלית שמגדירה מחדש את האופן בו העולם חווה את עולם הנדל"ן

בלינגהאם, וושינגטון, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

®eXp Realty, חברת תיווך הנדל"ן הממוקדת ביותר בסוכנים בעולם וחברת הבת המרכזית של eXp World Holdings, Inc (נאסד"ק: EXPI) הודיעה על ההשקה הרשמית של LYVVE™, פלטפורמה בינלאומית לחיפוש נכסים המעצבת מחדש את האופן שבו הסוכנים והצרכנים של eXp יוצרים קשר מעבר לגבולות.

לאחר שלב בטא מוצלח מוקדם יותר השנה, LYVVE נכנסת כעת לתהליך ייצור מלא, מתרחבת וכוללת נכסים מ-30 מדינות כמעט בהן פועלת eXp Realty. הפלטפורמה, הזמינה בכתובת LYVVE.com, עודכנה כדי לספק חוויה מהירה ואינטואיטיבית יותר למשתמשים הסוקרים נכסים ברחבי העולם.

"הדרך בה אנשים קונים ומוכרים בתים השתנתה; העולם מחובר יותר, וקונים חושבים כיום באופן גלובלי", אמר פליקס בראבו (Felix Bravo), מנכ"ל eXp Realty International. "LYVVE מאחדת סוכנים ולקוחות בזמן אמת, מה שהופך מציאת בתים באופן בינלאומי לפשוטה ושקופה. עם תכונות מובנות כמו הודעות WhatsApp, התקשורת פשוטה, ישירה ומיידית. כך אמור להיראות נדל"ן מודרני".

ב-eXp, אנחנו מאמינים שנדל"ן לא עוצר בגבול, וגם לא הזדמנויות. LYVVE נבנתה כדי ליישם זאת: פלטפורמה שבה מציאת וילה לחופשה במקסיקו או בכפר נופש עם כרמים בצרפת מתבצעת במקום אחד, מחוברת ישירות למקור שמאפשר זאת. לסוכנים שלנו יש שליטה מלאה על הנכסים שלהם, הנתונים שלהם והלידים שלהם".

בעוד שרבות מהפלטפורמות הן ספציפיות לאזור, LYVVE מביאה לחיים את הסלוגן שלה, The World, Listed™. היא מעוצבת כיותר ממנוע חיפוש, ותומכת במספר מטבעות, פרטים אזוריים וסוגי נכסים מגוונים במקום אחד. היא גם פותחת דלת לבונים ומפתחים להציג פרויקטים לקהל עולמי, ומחברת קהילות חדשות והזדמנויות השקעה בזמן אמת. זהו ערוץ חדש ועוצמתי לחשיפה עולמית ושיתופי פעולה, שמביא את ההתפתחויות של המחר לשוק מהר מאי פעם.

LYVVE, שהוקמה על ידי בראבו ופותחה בידי מומחי נדל"ן ומהנדסים שמבינים מה סוכנים באמת צריכים, נוצרה כדי כשהסוכנים ימשיכו להיות במוקד, וכדי להעצים את אלו שגורמים לתעשייה לנוע. היא גם משקפת את המיקוד הגובר של eXp בבניית טכנולוגיה קניינית ויישום בינה מלאכותית כדי ליצור דרכים חכמות ופשוטות יותר עבור סוכנים וצרכנים להתחבר באופן חוצה גבולות. בעת ש-eXp פועלת ליישום החזון שלה להתרחב ל-50 מדינות עד 2030, LYVVE תמשיך להתפתח, ותוסיף עוד רשימות, שווקים ותכונות המגשרים בין הזדמנויות גלובליות.

"LYVVE פותרת שלושה אתגרים יסודיים בתעשייה: פיצול, נראות ונגישות," אמר בראבו. היא מאחדת את הכל במקום אחד: שוק קליל, מאוחד וללא גבולות, שבו ההזדמנות זזה בחופשיות כמו מידע. המטרה שלנו פשוטה: להפוך את הנדל"ן הגלובלי לקל לחקירה כמו נדל"ן מקומי."

השם LYVVE מגלם את החזון הזה: ההזדמנות לחיות במקום שבו תמיד חלמתם.

צרכנים וסוכנים יכולים לבדוק את LYVVE ב-LYVVE.com.

אודות eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (נאסד"ק: EXPI) ("החברה") היא חברת האחזקות של eXp Realty®, ו- SUCCESS® Enterprises. eXp Realty היא חברת תיווך הנדל"ן העצמאית הגדולה ביותר בעולם עם למעלה מ- 83,000 סוכנים ב-29 מיקומים בינלאומיים. בתיווך מבוסס ענן וממוקד סוכנים, eXp Realty מספקת לסוכני נדל"ן פיצולי עמלות מובילים בתעשייה, חלוקת הכנסות, הזדמנויות בעלות על הון ורשת גלובלית המאפשרת לסוכנים לבנות עסקים משגשגים. למידע נוסף על eXp World Holdings, Inc., בקרו בכתובת expworldholdings.com.

SUCCESS® Enterprises, המעוגנת על ידי מגזין SUCCESS®, היא שם מהימן בפיתוח אישי ומקצועי מאז 1897. כחלק מהאקוסיסטם של eXp, היא מציעה לסוכנים גישה למשאבים יקרי ערך כדי לשפר את כישוריהם, להגדיל את העסקים שלהם ולהשיג הצלחה ארוכת טווח. למידע נוסף על SUCCESS, בקרו בכתובת success.com.

נמל מבטחים והצהרות צופות פני עתיד

הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד במשמעות חוק רפורמת ליטיגציית ניירות ערך פרטיים משנת 1995. הצהרות אלו משקפות את הציפיות הנוכחיות של החברה וההנהלה, אך כוללות סיכונים ואי-ודאות ידועים ובלתי ידועים שעשויים להשפיע באופן מהותי על התוצאות בפועל. הצהרות אלו כוללות, אך לא מוגבלות להצהרות בנוגע לפיתוח, הפונקציונליות והיתרונות הצפויים של פלטפורמת LYVVE; יכולת החברה להמשיך להתרחב בינלאומית; וההשפעה הצפויה של הטכנולוגיה הקניינית שלה על פרודוקטיביות הסוכנים, הקישוריות וחוויית הצרכן. גורמים חשובים שעשויים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי ושלילי מאלו המובעות בהצהרות עתידיות כוללים שינויים בתנאי שוק הנדל"ן, שיעורי צמיחה ושימור סוכנים, יכולת החברה לבצע את מפת הדרכים הטכנולוגית שלה ולהרחיב את הפעילות הבינלאומית, לחצים תחרותיים, שינויים רגולטוריים או כלכליים בשווקים בהם החברה פועלת, וסיכונים נוספים המפורטים מעת לעת ברשות ניירות ערך של החברה הגשות, כולל אך לא מוגבל לדוחות הרבעוניים האחרונים שהוגשו בטופס 10-Q ודו"ח שנתי בטופס 10-K. איננו מחויבים לעדכן הצהרות אלו אלא אם כן נדרש על פי חוק.

מידע נוסף - מדיה:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

מידע נוסף - משקיעים:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

