eXp Realty Meluncurkan LYVVE, Platform Pencarian Global yang Mengubah Cara Dunia Menjelajahi Real Estat

BELLINGHAM, Wash., Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, “broker real estat terbaik di dunia yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan para agen™” dan anak perusahaan inti eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hari ini mengumumkan peluncuran resmi LYVVE™, platform pencarian properti internasional yang mengubah cara agen eXp dan konsumen terhubung lintas batas.

Setelah fase beta yang sukses awal tahun ini, LYVVE kini memasuki tahap produksi penuh. Platform ini memperluas jangkauannya dengan mencakup daftar properti dari hampir 30 negara tempat eXp Realty beroperasi. Platform ini, tersedia di LYVVE.com, telah disempurnakan untuk memberikan pengalaman yang lebih cepat dan intuitif bagi pengguna yang menjelajahi properti di seluruh dunia.

“Cara orang membeli dan menjual hunian telah berubah; dunia kini lebih terhubung, dan para pembeli sekarang berpikir secara global,” ujar Felix Bravo, Direktur Pelaksana eXp Realty International. “LYVVE menghubungkan agen dan klien secara real-time, menjadikan pencarian hunian internasional sederhana dan transparan. Dengan fitur bawaan seperti perpesanan WhatsApp, komunikasi menjadi sederhana, langsung, dan instan. Seperti inilah seharusnya gambaran real estat modern.

Di eXp, kami percaya bahwa real estat tidak berhenti di batas negara, begitu pula peluang. LYVVE dibuat untuk itu: platform di mana menemukan vila liburan di Meksiko atau tempat liburan tenang di kebun anggur di Prancis dapat dilakukan di satu tempat. Platform ini terhubung langsung dengan sumber yang membuatnya menjadi nyata. Agen kami memiliki kendali penuh atas daftar properti, data, dan prospek mereka.”

Meskipun banyak platform hanya berfokus pada wilayah tertentu, LYVVE mengusung slogan, The World, Listed™. Dirancang lebih dari sekadar mesin pencari, platform ini mendukung berbagai mata uang, informasi regional, dan beragam jenis properti dalam satu tempat yang terintegrasi. Platform ini memberi peluang bagi pengembang dan kontraktor untuk memamerkan proyek mereka ke audiens di seluruh dunia. Dengan cara ini, komunitas baru dan peluang investasi dapat terhubung secara real time. Ini adalah saluran baru yang ampuh untuk eksposur dan kolaborasi global, menghadirkan pengembangan masa depan ke pasar lebih cepat dari sebelumnya.

LYVVE dirancang oleh Bravo dan dikembangkan oleh para ahli real estat serta insinyur yang benar-benar memahami kebutuhan agen. Platform ini dirancang tetap memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan para agen, memberdayakan mereka yang menjadi penggerak industri real estat. Hal ini juga mencerminkan fokus eXp yang kian berkembang dalam mengembangkan teknologinya sendiri serta memanfaatkan AI guna menghadirkan cara yang lebih cerdas dan mudah bagi agen dan konsumen untuk terhubung lintas negara. Seiring dengan upaya eXp untuk mewujudkan visinya memperluas jangkauan ke 50 negara pada tahun 2030, LYVVE akan terus berkembang, menambahkan lebih banyak daftar properti, pasar, dan fitur yang menghubungkan peluang global.

“LYVVE mengatasi tiga tantangan fundamental di industri ini: fragmentasi, visibilitas, dan aksesibilitas,” ujar Bravo. “Platform ini menyatukan semuanya dalam satu tempat: marketplace yang mudah digunakan, terpadu, dan tanpa batas, di mana peluang bergerak sebebas informasi. Target kami sederhana: membuat pengalaman menjelajahi properti global semudah menjelajahi properti lokal.”

Nama LYVVE menggambarkan visi tersebut: peluang untuk tinggal di tempat yang selalu Anda impikan.

Konsumen dan agen dapat menjelajahi LYVVE di LYVVE.com.

Tentang eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“Perusahaan”) merupakan perusahaan induk eXp Realty® dan SUCCESS® Enterprises. eXp Realty merupakan broker real estat independen terbesar di dunia dengan lebih dari 83.000 agen yang tersebar di 29 negara. Sebagai broker berbasis cloud dan berpusat pada agen, eXp Realty memberi agen real estat pembagian komisi terkemuka dalam industri, pembagian pendapatan, peluang kepemilikan ekuitas, dan jaringan global yang memberdayakan agen untuk membangun bisnis yang berkembang dengan pesat. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang eXp World Holdings, Inc., kunjungi: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, yang didukung oleh majalah SUCCESS®, telah menjadi nama tepercaya dalam pengembangan pribadi dan profesional sejak tahun 1897. Sebagai bagian dari ekosistem eXp, perusahaan ini menawarkan akses ke sumber daya yang berharga kepada agen untuk meningkatkan keterampilan, mengembangkan bisnis, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang SUCCESS, kunjungi success.com.

Klausul Perlindungan Hukum dan Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan ini mencerminkan ekspektasi Perusahaan dan manajemennya saat ini, tetapi melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat memengaruhi hasil aktual secara material. Pernyataan-pernyataan ini mencakup, namun tidak terbatas pada, pernyataan mengenai pengembangan, fungsionalitas, dan manfaat yang diharapkan dari platform LYVVE; kemampuan Perusahaan untuk terus memperluas operasinya secara internasional; serta dampak yang diharapkan dari teknologinya sendiri terhadap produktivitas agen, konektivitas, dan pengalaman konsumen. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan perbedaan hasil aktual secara material dan secara negatif dari yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan termasuk perubahan kondisi pasar real estat, tingkat pertumbuhan dan retensi agen, kemampuan Perusahaan untuk menjalankan peta jalan teknologinya dan memperluas operasi internasional, tekanan persaingan, perubahan regulasi atau ekonomi di pasar tempat Perusahaan beroperasi, serta risiko lain yang dijelaskan dari waktu ke waktu dalam pengajuan Perusahaan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa, termasuk tetapi tidak terbatas pada Laporan Kuartalan Terbaru pada Formulir 10-Q dan Laporan Tahunan pada Formulir 10-K. Kami tidak memiliki kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan ini kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Kontak Hubungan Media:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Kontak Hubungan Investor:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f55dc94c-fad4-473c-a852-e9cdfa74d2f7