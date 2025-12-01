eXpリアルティ (eXp Realty)、世界の不動産体験を大きく変えるグローバル検索プラットフォーム、LYVVEを初公開

ワシントン州ベリンガム発, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「地球上で最もエージェント中心の不動産取引業者 (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™)」であり、eXpワールド・ホールディングス (eXp World Holdings, Inc.) (NASDAQ: EXPI) の主要子会社であるeXpリアルティ (eXp Realty®)は本日、不動産エージェントと消費者が全く新しい方法で国境を越えてつながることのできる国際的な不動産検索プラットフォーム、LYVVE™の本格展開を発表した。

今年初めのベータ版運用の成功に続き、LYVVEは現在本格的な運用段階に入り、eXpリアルティが運営する約30カ国の物件情報を掲載している。 LYVVE.comで利用可能なこのプラットフォームは、世界中の物件を検索するユーザーに、より高速で直感的な体験を提供するよう改良された。

「住宅物件の売買方法は変化しています。世界はより密接につながり、今や買い手は視野を世界に広げています」と、eXpリアルティ・インターナショナル担当マネージングディレクター、フェリックス・ブラボ (Felix Bravo) は述べている。 「LYVVEは不動産エージェントと顧客をリアルタイムで結びつけ、国際的な物件検索をシンプルで透明性のある方法で提供します。 WhatsAppメッセージングアプリなどの組み込み機能により、コミュニケーションはシンプルで直接的かつ即時に行えます。 これこそ、現代の不動産業界のあるべき姿です。

eXpリアルティは、不動産にも機会にも国境はないと考えています。 LYVVEはそのために構築されました。休暇を過ごすメキシコの別荘やフランスのワイナリーリゾート施設を1か所で検索することができ、それを可能にする情報源に直接アクセスできるプラットフォームです。 当社のエージェントは、各々の掲載物件情報、データ、潜在顧客を完全に管理できます。」

多くのプラットフォームが地域限定であるのに対し、LYVVEは、そのスローガンThe World, Listed™を体現している。 単なる検索エンジンの機能だけでなく、複数の通貨、地域の詳細、多様な物件タイプを単一のプラットフォームでシームレスにサポートするよう設計されている。 また、建設業者や開発業者が世界中のオーディエンスにプロジェクトを紹介する道を開き、新たなコミュニティと投資機会をリアルタイムで結び付けることを可能にする。 これはグローバルな発信と協働を実現するための強力で新しいチャンネルであり、今後の開発をこれまで以上に迅速に市場に投入することができる。

ブラボによって考案され、不動産エージェントが本当に必要としているものを理解する不動産専門家と技術者によって開発されたLYVVEは、常にエージェント中心型を掲げて、業界を動かす彼らに力を与えるために構築された。 また、このプラットフォームは、エージェントと消費者が国境を越えてつながるためのよりスマートでシンプルな方法を生み出すため、eXpが独自のテクノロジーを構築し、AIを適用することにますます注力していることを反映している。 eXpは、2030年までに世界50カ国への進出を目指して取り組む中、LYVVEは今後も進化を続け、グローバルな機会の橋渡しとなるような掲載物件や市場、機能を追加していく。

「LYVVEは、業界における3つの基本的な課題、つまり情報の分断、可視性、アクセシビリティを解決します。」と、ブラボは述べている。 「すべてを一カ所にまとめて、簡単に一元管理でき、その機会を情報と同じように自由に動かせるような、国境のない市場を実現します。 当社の目標はシンプルです。世界中の不動産を地域の不動産と同じくらい簡単に検索できるようにすることです。」

このLYVVEという名称は、ずっと夢見ていた場所に住むための機会、というビジョンを体現している。

消費者とエージェントは、LYVVEの詳細についてLYVVE.comを参照されたい。

eXpワールド・ホールディングスについて

eXpワールド・ホールディングス (NASDAQ: EXPI) (「同社」) は、eXpリアルティ (eXp Realty®) およびサクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) の持株会社である。 eXpリアルティは、世界最大の独立系不動産ブローカーであり、世界29カ国にわたり約83,000人のエージェントを擁している。 クラウドベースのエージェント中心型ブローカーであるeXpリアルティは、不動産エージェントに業界トップクラスのコミッション分配、収益分配、株式保有の機会、そしてグローバルネットワークを提供し、エージェントが成功するビジネスを構築できるよう支援している。 eXpワールド・ホールディングスの詳細については、以下を参照されたい：expworldholdings.com

サクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) は、サクセス (SUCCESS®) 誌を中心とし、1897年以来、個人およびプロフェッショナルの成長を支える信頼ある存在である。 eXpエコシステムの一部として、エージェントがスキルを向上させ、ビジネスを成長させ、長期的な成功を達成するための貴重なリソースを提供している。 サクセスの詳細については、success.comを閲覧されたい。

セーフハーバーおよび将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) の意義の範囲内で、将来の見通しに関する記述が含まれている。 これらの記述は、同社およびその経営陣の現在の予想を反映したものであるが、実際の結果に重大な影響を及ぼす可能性のある既知および未知のリスクや不確実性を伴う。 これらの記述には、LYVVEプラットフォームの開発、機能、および予想される利点、同社が国際的に拡大し続ける能力、および同社独自のテクノロジーがエージェントの生産性、接続性、および消費者体験に与えると予想される影響に関する記述が含まれるが、これらに限定されない。 実際の結果が将来の見通しに関する記述で示されたものと大きく異なり、不利な結果をもたらす可能性のある重要な要因には、不動産市場の変動、エージェントの増加率および定着率、同社が国際市場で技術ロードマップを実行し、国際事業を拡大する能力、競争圧力、同社が事業を展開している市場での規制または経済の変化、ならびに直近に提出されたフォーム10-Q四半期報告書およびフォーム10-K年次報告書を含むが、これらに限定されない、同社の証券取引委員会 (Securities and Exchanges Commission) 提出書類に随時詳述されているその他のリスクが含まれる。 法律で義務付けられている場合を除き、これらの記述を更新する義務を負わない。

報道関係者向け問い合わせ先：

eXpワールド・ホールディングス

mediarelations@expworldholdings.com

投資家向け問い合わせ先：

デニス・ガルシア (Denise Garcia)

investors@expworldholdings.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f55dc94c-fad4-473c-a852-e9cdfa74d2f7