eXp Realty, 부동산 거래시장의 경험 재정의할 글로벌 부동산 검색 플랫폼 ‘LYVVE’ 공개

워싱턴 벨링햄, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp World Holdings, Inc.(나스닥: EXPI)의 핵심 자회사이자 “세계에서 가장 에이전트 중심적인 부동산 중개사™”로 불리는 eXp Realty®가 에이전트와 소비자의 국경 간 연결 방식을 재정의하는 국제 부동산 검색 플랫폼 LYVVE™의 공식 론칭을 오늘 발표했다.

올해 초 베타 단계에서 성공적인 검증을 마친 LYVVE는 이제 정식 서비스로 전환되며, eXp Realty가 운영 중인 약 30개국의 매물 정보를 포함하는 수준으로 확장됐다. 플랫폼은 LYVVE.com에서 이용할 수 있으며, 전 세계 부동산을 탐색하는 사용자에게 더욱 빠르고 직관적이며 향상된 경험을 제공하도록 정교하게 개선됐다.

eXp Realty 인터내셔널 매니징 디렉터 펠릭스 브라보 (Felix Bravo)는 “사람들이 집을 사고 파는 방식은 이미 변화를 겪고 있다. 세계는 더 연결되었고, 이제 구매자들은 글로벌 관점에서 생각하고 있는 상황”이라고 진단했다. 그는 이어 “LYVVE는 에이전트와 고객을 실시간으로 연결해 국제 부동산 탐색을 간단하고 투명하게 만들고 있다. WhatsApp 메시징과 같은 기능이 내장되어 있어 소통은 간편하고 직접적이며 즉각적으로 이루어진다. 이것이 바로 현대 부동산 거래시장의 모습”이라고 강조했다.

그는 또 “부동산 시장은 국경 단위에서 멈추지 않는다. 마찬가지로 관련된 기회 또한 그래서는 안 된다는 게 eXp의 입장이다. LYVVE는 이러한 믿음에서 탄생한 플랫폼이다. 멕시코에서 휴양용 빌라를 찾거나 프랑스에서 와이너리 별장을 찾는 일—이 모든 것을 한곳에서 처리하고, 이를 가능하게 하는 현지 전문가와 바로 연결되는 공간인 셈이다. 우리의 에이전트들은 자신들의 매물, 데이터, 리드에 대해 완전한 통제권을 갖게 될 것”이라고 설명했다.

많은 플랫폼이 특정 지역에 국한되어 있는 반면, LYVVE는 “The World, Listed™(세계를 한곳에 담다)”라는 슬로건을 실제로 구현한다. 단순한 검색 엔진을 넘어, 플랫폼은 여러 통화, 지역별 세부 정보, 다양한 유형의 부동산을 하나의 매끄러운 환경 안에서 지원한다. 또한 전 세계 신규 고객과 투자자를 실시간으로 연결해 건설사와 개발업체가 프로젝트를 글로벌 시장에 선보일 수 있는 길을 연다. 이를 통해 새로운 커뮤니티와 투자 기회가 연결되며, 글로벌 노출과 협업을 위한 강력한 새로운 채널로 기능한다. 결과적으로 미래의 개발 프로젝트가 그 어느 때보다 빠르게 시장에 소개될 수 있게 된다.

브라보 (Bravo) 디렉터가 구상하고, 에이전트들의 진짜 필요를 이해하는 부동산 전문가와 엔지니어들이 개발한 LYVVE는 ‘에이전트 중심’이라는 철학을 일관되게 유지하며, 업계를 움직이는 주체들에게 더 큰 역량을 부여하기 위해 만들어졌다. 또한 이 플랫폼은 국경을 넘어 에이전트와 소비자가 더 똑똑하고 더 단순하게 연결될 수 있도록, eXp가 독자적 기술 개발과 AI 적용에 더욱 집중하고 있음을 보여준다. eXp가 2030년까지 50개 국가로 확장한다는 비전을 향해 나아가는 가운데, LYVVE는 글로벌 기회를 잇는 더 많은 매물, 시장, 기능을 추가하며 지속적으로 진화할 예정이다.

브라보 디렉터는 “LYVVE는 업계의 세 가지 근본적인 문제— 파편화된 시장 구조, 낮은 가시성, 제한된 접근성—를 해결하기 위해 고안되었다.”라고 강조했다. 이어 “LYVVE는 모든 것을 한곳에 모아, effortless하고 통합되며 국경 없는 마켓플레이스를 구현하게 된다. 정보가 자유롭게 이동하듯 기회도 자유롭게 이동할 수 있는 곳이다. 목표는 단순하다. 글로벌 부동산 탐색을 로컬 부동산 탐색만큼 쉽게 만드는 것”이라고 밝혔다.

LYVVE라는 이름은 그 비전을 담고 있다: 언제나 꿈꿔온 곳에서 ‘살 수 있는’ 기회.

소비자와 에이전트는 LYVVE.com에서 LYVVE를 이용해볼 수 있다.

eXp World Holdings, Inc. 소개

eXp World Holdings, Inc. (나스닥: EXPI) (이하 “회사”) 는 eXp Realty®와 SUCCESS® Enterprises의 지주회사이다. eXp Realty는 전 세계 29개국에 8만 3천 명 이상의 에이전트를 보유한 세계 최대 독립 부동산 중개회사이다. 클라우드 기반, 에이전트 중심의 중개사로서 eXp Realty는 업계 최고 수준의 커미션 분배, 수익 공유, 주식 참여 기회, 그리고 글로벌 네트워크를 제공하여 에이전트들이 번창하는 비즈니스를 구축할 수 있도록 돕고 있다. 보다 자세한 정보는 expworldholdings.com에서 확인이 가능하다.

SUCCESS® Enterprises는 SUCCESS® 매거진을 중심으로 1897년부터 개인 및 전문적 성장 분야에서 신뢰받는 이름으로 자리잡아 왔다. eXp 생태계의 일원으로서 SUCCESS는 에이전트들에게 역량 개발, 비즈니스 성장, 장기적 성공 달성을 위한 귀중한 자원들을 제공하고 있다. 자세한 정보는 success.com에서 확인이 가능하다.

세이프 하버(Safe Harbor) 및 미래예측진술(Forward-Looking Statements)

이 보도자료에는 1995년 제정된 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)의 의미 내에서 ‘미래예측진술(Forward-Looking Statements)’이 포함되어 있다. 이러한 진술은 회사와 경영진의 현재 기대를 반영하지만, 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 알려진‧알려지지 않은 위험과 불확실성을 수반한다. 여기에는 LYVVE 플랫폼의 개발, 기능, 예상되는 이점에 관한 진술, 회사의 국제적 확장 지속 가능성, 그리고 독자적 기술이 에이전트 생산성, 연결성, 소비자 경험에 미칠 것으로 예상되는 영향 등이 포함되며, 이에 국한되지 않는다. 실제 결과가 미래예측진술과 중대하게 다를 수 있는 중요 요인에는 부동산 시장 상황 변화, 에이전트 성장 및 유지율, 회사의 기술 로드맵 실행 및 글로벌 운영 확장 능력, 경쟁 압력, 회사가 영업 중인 시장의 규제 또는 경제 환경 변화, 그리고 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 수시로 제출하는 분기보고서(Form 10-Q) 및 연차보고서(Form 10-K)에 기재된 기타 위험 요인 등이 포함된다. 법적으로 요구되는 경우를 제외하고, 회사는 본 미래예측진술을 업데이트할 어떠한 의무도 부담하지 않는다.

