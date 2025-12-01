eXp Realty Memperkenalkan LYVVE, Platform Carian Global yang Mentakrif Semula Cara Dunia Mengalami Dunia Hartanah

BELLINGHAM, Wash., Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, “the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet” dan anak syarikat teras kepada eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hari ini mengumumkan pelancaran rasmi LYVVE™, sebuah platform carian hartanah antarabangsa yang mentakrif semula cara ejen eXp dan pengguna berhubung merentas sempadan.

Berikutan fasa beta yang berjaya awal tahun ini, LYVVE kini memasuki pengoperasian penuh, berkembang untuk merangkumi penyenaraian daripada hampir 30 negara di mana eXp Realty beroperasi. Platform ini, yang boleh diakses di LYVVE.com telah diperhalusi untuk memberikan pengalaman yang lebih pantas dan intuitif kepada pengguna yang ingin menerokai hartanah di seluruh dunia.

“Cara orang membeli dan menjual rumah telah berubah; dunia kini lebih saling terhubung dan pembeli berfikir secara global,” kata Felix Bravo, Pengarah Urusan eXp Realty International. “LYVVE menyatukan ejen dan pelanggan dalam masa nyata, menjadikan penemuan kediaman antarabangsa mudah dan telus. Dengan ciri terbina seperti pemesejan WhatsApp, komunikasi menjadi lebih mudah, langsung dan serta-merta. Inilah rupa sebenar hartanah moden.

Di eXp, kami percaya hartanah tidak berhenti di sempadan, begitu juga peluang. LYVVE dibina untuk tujuan itu: sebuah platform di mana mencari vila percutian di Mexico atau percutian ladang anggur di Perancis boleh dilakukan di satu tempat, terus disambungkan kepada sumber yang memungkinkan ia berlaku. Ejen kami mempunyai kawalan penuh ke atas penyenaraian, data dan prospek mereka.”

Walaupun kebanyakan platform tertumpu pada rantau tertentu, LYVVE menghidupkan slogannya, The World, Listed™. Direka bukan sekadar sebagai enjin carian, ia menyokong pelbagai mata wang, butiran serantau dan jenis hartanah yang pelbagai — semuanya dalam satu pengalaman yang lancar. Ia juga membuka peluang kepada pembina dan pemaju untuk mempamerkan projek kepada khalayak global, menghubungkan komuniti baharu dan peluang pelaburan dalam masa nyata. Ia merupakan saluran baharu yang berkuasa untuk pendedahan dan kolaborasi global, membawa pembangunan masa depan ke pasaran lebih pantas berbanding sebelumnya.

Dicipta oleh Bravo dan dibangunkan oleh pakar hartanah serta jurutera yang memahami keperluan sebenar ejen, LYVVE diwujudkan untuk kekal berpusat ejen, sekali gus memperkasakan mereka yang menggerakkan industri. Ia juga mencerminkan fokus eXp yang semakin meningkat dalam membangunkan teknologi proprietari dan menerapkan AI untuk mencipta cara yang lebih pintar dan mudah bagi ejen serta pengguna berhubung merentasi sempadan. Ketika eXp berusaha mencapai visinya untuk berkembang ke 50 negara menjelang 2030, LYVVE akan terus berkembang, menambah lebih banyak penyenaraian, pasaran dan ciri yang merapatkan peluang global.

“LYVVE menyelesaikan tiga cabaran asas dalam industri: pemecahan, keterlihatan dan kebolehcapaian,” kata Bravo. “Ia menyatukan segalanya dalam satu tempat: sebuah pasaran yang mudah, bersatu dan tanpa sempadan di mana peluang bergerak sebebas maklumat. Matlamat kami mudah: menjadikan hartanah global semudah menerokai hartanah tempatan.”

Nama LYVVE melambangkan visi itu: peluang untuk tinggal di tempat yang anda impikan selama ini.

Pengguna dan ejen boleh menerokai LYVVE di LYVVE.com.

Perihal eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“Syarikat”) ialah syarikat induk untuk eXp Realty® dan SUCCESS® Enterprises. eXp Realty merupakan firma broker hartanah bebas terbesar di dunia dengan lebih 83,000 ejen di 29 buah negara. Sebagai syarikat pembrokeran berasaskan awan dan berpusatkan ejen, eXp Realty menyediakan pembahagian komisen, perkongsian hasil, peluang pemilikan ekuiti terbaik dalam industri kepada ejen hartanah dan juga rangkaian global yang memperkasakan ejen untuk membina perniagaan yang berkembang maju. Untuk maklumat lanjut tentang eXp World Holdings, Inc., sila layari: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, yang diterajui oleh majalah SUCCESS®, telah menjadi nama yang dipercayai dalam pembangunan peribadi dan profesional sejak 1897. Sebagai sebahagian daripada ekosistem eXp, ia menyediakan akses kepada sumber berharga untuk meningkatkan kemahiran ejen, mengembangkan perniagaan mereka dan mencapai kejayaan jangka panjang. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang SUCCESS, sila layari success.com.

Safe Harbor dan Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan dalam makna Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995. Kenyataan ini mencerminkan jangkaan semasa Syarikat dan pengurusannya tetapi melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang boleh memberikan kesan kepada keputusan sebenar secara material. Kenyataan ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, kenyataan mengenai pembangunan, fungsi, dan manfaat yang dijangka daripada platform LYVVE; keupayaan Syarikat untuk terus berkembang di peringkat antarabangsa; serta kesan yang dijangka daripada teknologi proprietarinya terhadap produktiviti ejen, kesalinghubungan dan pengalaman pengguna. Faktor penting yang mungkin menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material dan memberi kesan memudaratkan daripada yang dinyatakan dalam kenyataan pandang ke hadapan termasuk perubahan dalam keadaan pasaran hartanah, kadar pertumbuhan dan pengekalan ejen, keupayaan Syarikat untuk melaksanakan peta jalan teknologinya serta menskalakan operasi antarabangsa, tekanan persaingan, perubahan kawal selia atau ekonomi dalam pasaran di mana Syarikat beroperasi dan risiko lain yang diperincikan dari masa ke semasa dalam pemfailan Syarikat kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, termasuk tetapi tidak terhad kepada pemfailan Laporan Suku Tahunan terkini pada Borang 10-Q dan Laporan Tahunan pada Borang 10-K. Kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini kenyataan ini kecuali sebagaimana yang diperlukan oleh undang-undang.

