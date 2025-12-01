eXp Realty Lança LYVVE, a Plataforma de Pesquisa Global que Redefine Como o Mundo Interage com o Setor Imobiliário

BELLINGHAM, Wash., Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A eXp Realty®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™” e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunciou hoje o lançamento oficial da LYVVE™, uma plataforma internacional de pesquisa de propriedades que reformula a forma como os agentes e consumidores eXp se conectam além das fronteiras.

Após o sucesso da fase beta no início deste ano, a LYVVE agora entra em plena produção, expandindo-se para incluir listagens de quase 30 países onde a eXp Realty opera. A plataforma, disponível em LYVVE.com foi refinada para oferecer uma experiência mais rápida e intuitiva para usuários que pesquisam propriedades em todo o mundo.

“A maneira como as pessoas compram e vendem casas mudou; o mundo ficou mais conectado e agora os compradores pensam em termos globais”, disse Felix Bravo, Diretor Administrativo da eXp Realty International. “A LYVVE reúne agentes e clientes em tempo real, tornando a pesquisa mundial de casas simples e transparente. Com recursos integrados, como mensagens no WhatsApp, a comunicação é simples, direta e imediata. E é assim que o setor imobiliário moderno deve ser.

A eXp acredita que o mercado imobiliário não tem fronteiras, e nem as oportunidades. A LYVVE foi criada com esse objetivo: uma plataforma onde encontrar uma vila de férias no México ou um retiro de vinhedos na França acontece em um só lugar, conectado diretamente à fonte que torna isso possível. Nossos agentes têm controle total dos anúncios, dos dados e dos leads."

Embora muitas plataformas sejam específicas de cada região, a LYVVE dá vida ao seu slogan, The World, Listed™. Projetada como mais do que um mecanismo de busca, ela oferece suporte a várias moedas, detalhes regionais e diversos tipos de propriedades em um só lugar. Também abre a porta para construtores e desenvolvedores mostrarem projetos para um público mundial, conectando novas comunidades e oportunidades de investimento em tempo real. É um novo canal potente para exposição e colaboração global, que oferece mais rapidamente os desenvolvimentos de amanhã para o mercado.

Concebida por Bravo e desenvolvida por especialistas imobiliários e engenheiros que entendem o que os agentes realmente precisam, a LYVVE foi criada para permanecer centrada no agente, capacitando aqueles que fazem a indústria se mover. Também reflete o foco crescente da eXp no desenvolvimento de tecnologia proprietária e na aplicação de IA para criar maneiras mais inteligentes e simples dos agentes e consumidores se conectarem além das fronteiras. Com a eXp voltada para a sua visão de expansão para 50 países até 2030, a LYVVE continuará a evoluir, adicionando mais anúncios, mercados e recursos que conectam oportunidades globais.

“A LYVVE resolve três desafios fundamentais do setor: fragmentação, visibilidade e acessibilidade”, disse Bravo. “Ela reúne tudo em um só lugar: um mercado descomplicado, unificado e sem fronteiras, onde as oportunidades se movem tão livremente quanto as informações. Nosso objetivo é simples: pesquisas de imóveis globais tão fáceis quanto as de imóveis locais.”

O nome LYVVE incorpora essa visão: a oportunidade de viver onde você sempre sonhou.

Consumidores e agentes podem explorar a LYVVE em LYVVE.com.

Sobre a eXp World Holdings, Inc.

A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (a "Empresa") é a holding da eXp Realty® e da SUCCESS® Enterprises. A eXp Realty é a maior corretora imobiliária independente do mundo, com mais de 83.000 agentes em 29 países. Uma corretora baseada em nuvem e centrada no agente, a eXp Realty fornece aos agentes imobiliários divisão de comissão líder do setor, participação nos lucros, oportunidades de participação acionária e uma rede global que capacita os agentes a criar negócios prósperos. Para mais informações sobre a eXp World Holdings, Inc., visite: expworldholdings.com

A SUCCESS® Enterprises, ancorada pela revista SUCCESS®, é um nome confiável em desenvolvimento pessoal e profissional desde 1897. Como parte do ecossistema eXp, ela oferece aos agentes acesso a recursos valiosos para que eles possam aprimorar suas habilidades, expandir seus negócios e alcançar o sucesso a longo prazo. Para mais informações sobre a SUCCESS, visite success.com.

Declarações de Safe Harbor e de Previsão

Este comunicado para a imprensa contém “declarações de previsão” de acordo com os termos do Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Essas declarações refletem as expectativas atuais da Empresa e da sua administração, mas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem afetar substancialmente os resultados reais. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre o desenvolvimento, funcionalidade e benefícios esperados da plataforma LYVVE; a capacidade da Empresa de continuar se expandindo internacionalmente; e o impacto esperado da sua tecnologia proprietária na produtividade do agente, conectividade e experiência do consumidor. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam material e adversamente diferentes dos expressos nas declarações de previsão incluem, mudanças no mercado imobiliário, nas taxas de crescimento e de retenção de agentes, a capacidade da Empresa executar a trajetória da sua tecnologia e escalar suas operações internacionais, pressão da concorrência, mudanças regulatórias ou econômicas no mercado onde a Empresa opera, e outros riscos detalhados ocasionalmente nos registros da Comissão de Valores Mobiliários da Empresa, incluindo, mas não se limitando aos Relatórios Trimestrais protocolados mais recentemente no Formulário 10-Q e no Relatório Anual no Formulário 10-K. A Empresa não toma por obrigação atualizar essas declarações quando não exigidas por lei.

Contato de Relações com a Mídia:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Contato de Relações com Investidores:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f55dc94c-fad4-473c-a852-e9cdfa74d2f7