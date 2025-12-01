eXp Realty 首推 LYVVE 全球搜尋平台，重新定義全球房地產體驗

華盛頓州貝靈漢, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 作為「the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet」（全球以代理為中心的房地產經紀典範），亦是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心附屬公司，今日正式宣佈推出 LYVVE™ 國際物業搜尋平台，重塑 eXp 地產代理與客戶跨境聯絡的方式。

承接今年較早時成功的測試階段，LYVVE 現已正式投入全面運作，擴展至涵蓋 eXp Realty 業務所在的近 30 個國家或地區的物業盤源。 平台現已登陸 LYVVE.com，經過精心改進後，為全球物業搜尋用戶提供更快速和更簡單直觀的操作體驗。

eXp Realty International 董事總經理 Felix Bravo 表示：「物業買賣模式已經改變；世界更加互聯互通，買家現已具備國際視野。 LYVVE 讓地產代理與客戶即時聯繫，令探索海外物業的過程變得簡單具透明度。 平台內置 WhatsApp 訊息等功能，讓溝通簡單直接、即時高效。 現代房地產應有的面貌，正是如此。

eXp 相信房地產無遠弗屆，機遇亦然。 LYVVE 正是為此而建立：無論是墨西哥度假別墅抑或法國葡萄莊園，皆可於同一平台覓得，直接連接促成交易的源頭。 我們的地產代理完全掌控自己的物業盤源、數據及潛在客戶。」

縱然許多平台僅限特定地區，LYVVE 則實踐其標語 The World, Listed™（世界樓盤，盡匯於此）。 設計理念超越傳統搜尋引擎的框架，在無縫接軌的單一平台上支援多貨幣交易、地區詳情及各類物業。 此外，平台亦讓建築商及發展商有機會向全球受眾展示項目，即時聯繫新社區及投資機遇。 此乃全球曝光及互相合作的新建強大渠道，讓未來發展項目以空前速度進入市場。

LYVVE 由 Bravo 構思，並由了解地產代理真實需求的房地產專家及工程師精心開發，創建初衷一直以地產代理為核心，支援推動行業發展的從業員。 這亦反映 eXp 越來越注重建立專有技術及應用人工智能 (AI)，讓地產代理及客戶以更明智、更簡單的方式進行跨境聯繫。 隨著 eXp 逐步實現在 2030 年前進軍 50 個國家或地區的宏大願景，LYVVE 將持續演進，增加更多盤源、市場及功能，接通全球機遇。

Bravo 說：「LYVVE 解決業內三大核心挑戰：避免分散、提升曝光、加強可及性。 這將所有元素匯集一處：省時省力、無邊無界的統一市場，讓機遇如資訊般自由流動。 我們的目標簡單明確：令全球房地產變得像本地物業般容易探索。」

LYVVE 之名正好體現此願景：成就美好機遇，讓您於夢想之地生活。

客戶及代理如有興趣探索 LYVVE，請瀏覽 LYVVE.com。

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq：EXPI) (簡稱該「公司」) 是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。 eXp Realty 為全球最具規模的獨立房地產經紀商，業務遍及 29 個國家或地區，代理人數逾 83,000 名。 eXp Realty 是以雲端為基礎、以物業代理為核心的經紀商，為房地產物業代理提供業界頂尖的佣金分拆制度、收益共享、持有股權的機會，乃至讓物業代理業務茁壯發展的環球網絡。 欲了解更多關於 eXp World Holdings, Inc. 的資訊，請瀏覽：expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，獲得 SUCCESS® 雜誌的支持，是個人和專業發展界別中深受信賴的品牌。 同時作為 eXp 生態系統的一部分，為物業代理提供寶貴的資源，讓他們得以提升技能、發展業務，並取得長遠的成功。 欲了解更多關於 SUCCESS 的資訊，請瀏覽 success.com。

安全港聲明與前瞻性陳述

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》中所界定的前瞻性陳述。 此等陳述反映出公司及其管理層的當前預期，但涉及對實際結果可能會構成重大影響的已知及未知風險和不明朗因素。 這些陳述包括但不限於有關 LYVVE 平台開發、功能及預期效益的聲明；公司持續拓展國際業務的能力；以及其專有技術對地產代理生產力、聯繫性及客戶體驗的預期影響。 中某些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述所述存在重大不利差異，包括：房地產市況變化、地產代理增長及保留率、公司執行技術路線圖及擴展國際營運的能力、競爭壓力、於公司營運市場的監管或經濟變動，以及公司向證券交易委員會提交的文件（包括但不限於最近提交 10-Q 表格的季度報告及 10-K 表格的年度報告）中不時詳述的其他風險。 除法律要求外，公司對於此等陳述的更新概不承擔任何責任。

媒體關係聯絡人：

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

投資者關係聯絡人：

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f55dc94c-fad4-473c-a852-e9cdfa74d2f7