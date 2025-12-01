Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie
Ieper, België – 1 december 2025, 17.45 uur CET
Naar aanleiding van het aandeleninkoopprogramma dat op 10 december 2024 werd aangekondigd, maakt Melexis bekend dat er 56.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 24 en 28 november 2025.
|Inkoopdatum
|Aantal verworven aandelen
|Gemiddelde prijs (€)
|Laagste prijs (€)
|Hoogste prijs (€)
|Aankoop bedrag (€)
|24/11/2025
|13.000
|49,91
|49,68
|50,90
|648.886
|25/11/2025
|12.000
|49,81
|49,30
|50,15
|597.689
|26/11/2025
|11.000
|50,77
|49,56
|51,20
|558.481
|27/11/2025
|10.000
|52,10
|51,10
|52,30
|521.048
|28/11/2025
|10.000
|52,84
|52,35
|53,00
|528.400
|TOTAAL
|56.000
|50,97
|49,30
|53,00
|2.854.504
Als gevolg van aankopen die zijn gedaan sinds de lancering van het aandeleninkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis nu 760.491 eigen aandelen in bezit.