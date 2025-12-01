Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie





Ieper, België – 1 december 2025, 17.45 uur CET

Naar aanleiding van het aandeleninkoopprogramma dat op 10 december 2024 werd aangekondigd, maakt Melexis bekend dat er 56.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 24 en 28 november 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs (€) Hoogste prijs (€) Aankoop bedrag (€) 24/11/2025 13.000 49,91 49,68 50,90 648.886 25/11/2025 12.000 49,81 49,30 50,15 597.689 26/11/2025 11.000 50,77 49,56 51,20 558.481 27/11/2025 10.000 52,10 51,10 52,30 521.048 28/11/2025 10.000 52,84 52,35 53,00 528.400 TOTAAL 56.000 50,97 49,30 53,00 2.854.504

Als gevolg van aankopen die zijn gedaan sinds de lancering van het aandeleninkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis nu 760.491 eigen aandelen in bezit.



