Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

 | Source: Melexis N.V. Melexis N.V.

Persbericht - Gereglementeerde informatie


Ieper, België – 1 december 2025, 17.45 uur CET

Naar aanleiding van het aandeleninkoopprogramma dat op 10 december 2024 werd aangekondigd, maakt Melexis bekend dat er 56.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 24 en 28 november 2025.

InkoopdatumAantal verworven aandelenGemiddelde prijs (€)Laagste prijs (€)Hoogste prijs (€)Aankoop bedrag (€)
24/11/202513.00049,9149,6850,90648.886
25/11/202512.00049,8149,3050,15597.689
26/11/202511.00050,7749,5651,20558.481
27/11/202510.00052,1051,1052,30521.048
28/11/202510.00052,8452,3553,00528.400
TOTAAL56.00050,9749,3053,002.854.504

Als gevolg van aankopen die zijn gedaan sinds de lancering van het aandeleninkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis nu 760.491 eigen aandelen in bezit.


Recommended Reading