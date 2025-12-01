Bouygues : publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

INFORMATION REGLEMENTÉE

PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE

Paris, le 01/12/25

Article 223-16 du Règlement général de l’AMF





Date







Nombre d’actions composant le capital







Nombre total de droits de vote



théoriques (1)



exerçables (2) 30 novembre 2025 384 443 542 500 569 376 499 434 960

(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, nombre calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2) A titre d’information, nombre calculé « net » des actions privées de droit de vote.

BOUYGUES SA

Société anonyme au capital de 378 957 797 €

Siège social : 32, avenue Hoche - 75008 PARIS

572 015 246 RCS Paris - I.E. FR 29 572 015 246 1/1

