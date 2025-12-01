Bouygues : publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

INFORMATION REGLEMENTÉE

PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE

Paris, le 01/12/25

Article 223-16 du Règlement général de l’AMF

 

Date

 		 

Nombre d’actions composant le capital

 		 

Nombre total de droits de vote
 

théoriques (1)		 

exerçables (2)
30 novembre 2025384 443 542500 569 376499 434 960

(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, nombre calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2) A titre d’information, nombre calculé « net » des actions privées de droit de vote.

Ces informations sont également disponibles sur le site Internet de Bouygues, rubrique Information réglementée.

BOUYGUES SA
Société anonyme au capital de 378 957 797 €
Siège social : 32, avenue Hoche - 75008 PARIS
572 015 246 RCS Paris - I.E. FR 29 572 015 246 1/1

